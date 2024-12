Der Löw‘ ist los: Ein modernes Märchen aus Berlin (frei nach Kurt Tucholsky)

Wie in Berlin mittlerweile bekannt, ist der Löwe ausgebrochen. Doch es war nicht irgendein Löwe; es war der Löwe, der immer wieder in die Nachrichten geraten war, in der Hoffnung, die Stadt zu erobern. Das Tier wurde erstmals auf dem Alexanderplatz gesichtet und machte bald Schlagzeilen in allen großen Medien. Der ganze politische Betrieb nahm sofort Kurs auf die Ereignisse. Die Grünen reagierten mit einer schnellen und entschlossenen Erklärung. “Der Löwe ist ein Symbol für das wilde Leben und die Freiheit, die wir in unserer Stadt willkommen heißen sollten”, hieß es in einer Stellungnahme des Vorstands. Ihre Lösung? Man müsse dem Löwen “seinen natürlichen Lebensraum zurückgeben” – was das konkret bedeutet, blieb natürlich vage. “Löwen fressen weder Katzen, Hunde noch Menschen, wenn wir sie anständig behandeln”, erklärte ein grüner Politiker. “Wir müssen dafür sorgen, dass er sich in Berlin willkommen fühlt und dass seine Bedürfnisse respektiert werden. Es ist eine Frage der richtigen Pflege und Achtung seiner Natur.”

Die FDP setzte sich von den anderen ab und gab eine eher pragmatische Antwort: “Es sollte sowohl den Bürgern als auch dem Löwen überlassen werden, wie sie sich verhalten. Es ist eine Frage der persönlichen Freiheit, ob ein Bürger den Löwen füttert oder ihn in einem Käfig hält”, erklärte ein Sprecher der Partei. Diese Haltung polarisiert, wird aber von denen geschätzt, die in allem eine individuelle Entscheidung sehen. Die CDU zeigte sich besorgt über die zunehmende Zahl freilaufender Löwen in Berlin und forderte eine verstärkte Sicherung der Stadt, um weitere Tiere fernzuhalten. “Berlin braucht keine freilaufenden Löwen – wir müssen unsere Stadt besser schützen”, hieß es aus der Partei. Allerdings herrschte Uneinigkeit darüber, wie dieses Ziel konkret umgesetzt werden sollte.

Von Duldung bis Rückführung der Löwen

Während einige in der Partei für schärfere Sicherheitsmaßnahmen an den Stadtgrenzen plädierten, wurden auch Lösungen wie die Erweiterung bestehender Auffangstationen für die Tiere diskutiert. Letztlich konnte jedoch keine endgültige Einigung erzielt werden. Die CSU zeigte sich grundsätzlich skeptisch gegenüber Löwen in Berlin und setzte sich für eine strengere Kontrolle des ”Tierzugangs” ein. “Berlin braucht keine Löwen – wir müssen unsere eigenen Ressourcen und Tiere schützen”, hieß es. Die Partei betonte, dass der Zugang nur unter klar definierten Bedingungen möglich sein sollte, wobei jedoch noch nicht konkretisiert wurde, welche Maßnahmen man zur Rückführung entlaufener Tiere ergreifen wolle.

Das BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) machte deutlich, dass Löwen in einer Großstadt wie Berlin nichts zu suchen hätten. Gleichzeitig betonte die BSW, dass die Unterbringung eines Löwen die ohnehin angespannte Situation in Berlin weiter verschärfen würde. “Es geht nicht nur um die Gefährdung durch den Löwen, sondern auch um die Kosten und den Platz, den man für solche Tiere benötigt”, erklärte ein Sprecher. Die AfD erklärte ebenfalls, dass Berlin kein geeigneter Lebensraum für Löwen sei. “Löwen sind schön und gut, aber wir können nicht zulassen, dass sie ungehindert durch die Straßen laufen”, hieß es. Sie forderte klare Regeln, die die Bewegungsfreiheit des Löwen einschränken und zugleich verhindern, dass weitere Löwen nach Berlin kommen sowie die Rückführung aller bereits frei herumlaufenden Löwen.

Eine seltsame Dynamik

Die Linkspartei hingegen war klar und eindeutig: “Löwen, die in Berlin leben möchten, sollten das Recht dazu haben. Wir müssen ihnen auch die Freiheit geben, sich hier so zu verhalten, wie sie es gewohnt sind” – ein Kommentar, der die Vorstellung widerspiegelte, dass ein ungehinderter Zugang zu Lebensräumen nicht nur das Recht der Löwen, sondern auch die Grundlage für eine gerechte Gesellschaft sei. Man sei außerdem der Meinung, dass jedem Löwen, der es wünscht, der Zugang nach Berlin erleichtert werden müsse.

Interessanterweise zeigte sich bei den Debatten ein eigenartiges Phänomen: Parteien, die bezüglich des Aufenthalts von Löwen und des Zuzugs weiterer Tiere vollkommen unterschiedlicher Meinung waren, signalisierten eine gewisse Bereitschaft zur Zusammenarbeit, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Im Gegensatz dazu waren jene Parteien, die in dieser Frage weitgehend übereinstimmten, so tief in Feindschaft verstrickt, dass sie es lieber zuließen, dass die Gefahr durch Löwen weiter eskalierte, als gemeinsam zu handeln. Es scheint, dass hier nicht die Vernunft, sondern parteipolitische Überzeugungen den Ton angeben. Und so bleibt der Löwe in Berlin, während die Diskussion um ihn die Stadt in Atem hält – vielleicht sogar länger als der Löwe selbst. So bleibt der Löwe nicht wegen seiner Zähne und Krallen gefährlich, sondern weil alle, die ihn bändigen könnten, zu sehr damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu beißen.