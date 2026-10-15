Der Mann als Klimasünder

Es ist eine jener wissenschaftlichen Nachrichten, die inzwischen einem vertrauten dramaturgischen Muster folgen: Eine gesellschaftliche Gruppe wird identifiziert, ihr Verhalten vermessen, ihr “ökologischer Fußabdruck” berechnet und schließlich ihre Lebensweise zum Gegenstand politischer Korrekturbedürftigkeit erklärt. Diesmal sind es – mal wieder – die Männer. „Männer essen klimaschädlicher als Frauen“, meldet die Wirtschaftsuniversität Wien und präsentiert damit das Ergebnis einer internationalen Studie, die in der Fachzeitschrift “Nature Food” erschienen ist. Die dortigen Zahlen sind eindrucksvoll: Der tägliche ernährungsbedingte “CO2-Fußabdruck” beträgt bei Männern im globalen Median 4,36 Kilogramm CO2-Äquivalente, bei Frauen 3,43 Kilogramm. Besonders schlecht schneiden junge, höher gebildete Männer in Städten ab, deren Ernährungsweise fast 45 Prozent über dem globalen Median liegt. Am anderen Ende der Skala stehen Frauen mittleren Alters mit niedrigerem Bildungsniveau in ländlichen Regionen. Die Forscher haben dafür Ernährungsdaten aus 165 Ländern ausgewertet und 72 soziodemografische Gruppen miteinander verglichen.

Bemerkenswert ist hierbei, wie rasch aus einer solchen Bestandsaufnahme eine gesellschaftspolitische Handlungsanweisung wird. Der beteiligte Wiener Forscher Martin Bruckner fordert nicht nur eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten, sondern verweist ausdrücklich auf die politischen Möglichkeiten, Lebensmittel durch Agrarförderungen, steuerliche Anreize und öffentliche Beschaffung günstiger, verfügbarer oder attraktiver zu machen. Damit steht plötzlich weit mehr zur Debatte als die Frage, weshalb Männer durchschnittlich anders essen als Frauen; es geht darum, wie weit die Politik in die alltäglichen Entscheidungen ihrer Bürger eingreifen soll, um wissenschaftlich definierte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Eine interessante Forschungsarbeit wird, einmal mehr, zur Entscheidungsgrundlage regulierender und potentiell übergriffiger Staatshandlungen gemacht. Das ist problematisch; hochproblematisch sogar.

Wenn der Durchschnitt zum Verdacht wird

Die erste Schwierigkeit beginnt bereits mit der Überschrift- „Männer essen klimaschädlicher als Frauen“ klingt wie eine wertende Aussage über männliches Verhalten schlechthin. Tatsächlich handelt es aber sich um einen statistischen Gruppenvergleich: Ein Medianwert beschreibt keine Eigenschaft jedes einzelnen Angehörigen einer Gruppe. Es gibt Männer, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, und Frauen, die täglich Fleisch essen. Es gibt körperlich schwer arbeitende Menschen mit hohem Energiebedarf und andere, deren Lebensweise wesentlich weniger Kalorien verlangt. Ein globaler Vergleich sagt zunächst wenig über die individuelle Ernährungsentscheidung aus. Hinzu kommt, dass die Berechnungen keine unmittelbaren Messungen am einzelnen Esstisch darstellen. Die Forscher kombinierten internationale Ernährungserhebungen mit Bevölkerungsdaten und Informationen über globale Lieferketten. Ein Teil der zugrunde liegenden Ernährungserhebungen reicht Jahrzehnte zurück. Die Ergebnisse beschreiben deshalb statistische Muster, nicht die exakte gegenwärtige “Klimabilanz” eines bestimmten Menschen.

Vor allem aber ist der höhere Energiebedarf von Männern zu berücksichtigen: Männer besitzen im Durchschnitt eine größere Körpermasse und einen höheren täglichen Kalorienbedarf. Wer mehr Nahrung benötigt, verursacht bei ansonsten vergleichbarer Ernährung regelmäßig auch höhere absolute Umweltbelastungen. Die zugrunde liegenden Daten wurden teilweise an geschlechts- und altersspezifische Energieaufnahmen angepasst. Das widerlegt den statistischen Befund nicht – verändert seine Interpretation jedoch erheblich. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand wegen einer besonders ressourcenintensiven Lebensmittelauswahl höhere Emissionen verursacht, oder weil er schlicht mehr Nahrung benötigt. Wer beide Ursachen unter der Überschrift männlicher Klimaschädlichkeit zusammenführt, riskiert, eine körperliche und soziale Verschiedenheit in einen moralischen Vorwurf zu verwandeln. Die eigentlich interessante Frage wäre deshalb nicht allein, wie hoch die absoluten Emissionen verschiedener Gruppen ausfallen, sondern welcher Anteil auf den Energiebedarf, welcher auf die Auswahl der Lebensmittel und welcher auf Einkommen, Preise und Verfügbarkeit zurückgeht. Erst diese Differenzierung erlaubt es, aus einer Statistik vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Vom Ernährungswissen zur Ernährungslenkung

Martin Bruckner formuliert den politischen Anspruch der Studie ungewöhnlich deutlich. Die Politik entscheide darüber, welche Lebensmittel günstig, verfügbar und attraktiv seien. Mit Agrarförderungen, steuerlichen Anreizen und öffentlicher Beschaffung verfüge sie über zahlreiche Möglichkeiten, das Ernährungssystem neu auszurichten. Darin steckt eine Vorstellung politischer Steuerbarkeit, die aus konservativer Perspektive erhebliche Einwände verdient. Lebensmittel sind keine beliebig austauschbaren Verbrauchsgüter. Sie gehören zur kulturellen Überlieferung, zur Familiengeschichte, zu regionalen Traditionen und zu den alltäglichen Formen gesellschaftlicher Gemeinschaft. Was Menschen essen, ist nicht allein das Ergebnis rationaler Berechnungen von Nährwerten, Preisen und Emissionen. Der Sonntagsbraten ist mehr als eine bestimmte Menge tierischen Proteins. Das gemeinsame Grillen im Sommer, die Weihnachtsgans, der regionale Käse oder die über Generationen weitergegebenen Familienrezepte besitzen Bedeutungen, die sich nicht in CO2-Äquivalenten ausdrücken lassen.

Damit sind ihre ökologischen Kosten nicht aufgehoben. Aber sie werden auch nicht zum alleinigen Maßstab ihrer gesellschaftlichen Berechtigung. Eine Politik, die Ernährung ausschließlich als Optimierungsaufgabe behandelt, verkennt diese kulturelle Dimension. Sie betrachtet Gewohnheiten vornehmlich als veränderbare Verhaltensmuster und übersieht, dass gerade ihre Beständigkeit für viele Menschen einen Wert besitzt. Konservatives Denken beruht nicht auf der Behauptung, jede überlieferte Gewohnheit sei vernünftig. Es erinnert vielmehr daran, dass gewachsene Lebensformen mehr Wissen, Bindungen und Erfahrungen enthalten können, als eine gegenwärtige Zweckmäßigkeitsrechnung erfasst. Wer sie verändern möchte, trägt deshalb eine Begründungslast. Der Hinweis auf eine statistisch günstigere Umweltbilanz ist ein Argument, aber noch keine abschließende Entscheidung über das richtige Leben.

Die unbequeme Wahrheit über Bildung und Wohlstand

Besonders aufschlussreich ist ein Ergebnis, das dem verbreiteten Selbstbild ökologisch aufgeklärter Gesellschaftsschichten widerspricht: Ausgerechnet höher gebildete junge Männer in Städten weisen in der Untersuchung einen besonders hohen ernährungsbedingten Fußabdruck auf. Die Forscher erklären dies unter anderem mit dem Zusammenhang zwischen Bildung, Einkommen und Konsummöglichkeiten. Wer mehr verdient, kann sich mehr leisten und konsumiert häufig auch mehr. Das ökologische Bewusstsein, das mit höherer Bildung einhergehen kann, kompensiert diesen Effekt offenbar nicht vollständig. Darin liegt eine Ironie, die weit über die Ernährungsforschung hinausreicht. Gerade jene urbanen Milieus, in denen Nachhaltigkeit häufig als selbstverständlicher Bestandteil gesellschaftlicher Fortschrittlichkeit gilt, sind nicht automatisch diejenigen mit dem geringsten Ressourcenverbrauch. Moralische Überzeugung und tatsächliche Umweltbilanz fallen keineswegs immer zusammen. Das ist keine Widerlegung ökologischer Verantwortung. Es ist vielmehr eine Warnung vor der Vorstellung, die gesellschaftliche Stellung oder die richtige politische Gesinnung garantiere bereits ein vorbildliches Verhalten.

Allerdings wäre es ebenso falsch, nun den gut ausgebildeten Städter zum neuen Klimasünder zu erklären. Denn die Studie zeigt Zusammenhänge, keine individuellen Schuldverhältnisse. Ein höheres Einkommen kann zu größerem Konsum führen, ohne dass daraus ein bestimmter Charakter oder eine bestimmte politische Haltung abzuleiten wäre. Gerade diese Einsicht müsste eigentlich dazu führen, auf moralische Etikettierungen ganz zu verzichten. Doch die öffentliche Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse folgt häufig einer anderen Logik. Ein komplexer Zusammenhang wird auf eine leicht verständliche Gruppeneigenschaft reduziert. Die Männer essen klimaschädlicher. Die Städter verbrauchen mehr. Die Gebildeten hinterlassen größere Fußabdrücke. Solche Überschriften erzeugen Aufmerksamkeit, aber sie verändern zugleich den Gegenstand. Aus der Analyse unterschiedlicher Lebensbedingungen wird eine Rangordnung gesellschaftlicher Gruppen nach ihrer ökologischen Erwünschtheit. Die Wissenschaft mag diese Vereinfachung nicht beabsichtigen. Sie sollte sich ihrer politischen Wirkung dennoch bewusst sein.

Was der Staat wissen darf und was er daraus machen sollte

Die politische Debatte sollte deshalb an einer einfachen Unterscheidung festhalten: Wissenschaft kann feststellen, welche Ernährungsweisen bestimmte Umweltfolgen haben. Sie kann aber nicht allein entscheiden, welches Gewicht diese Folgen gegenüber Freiheit, kultureller Tradition, wirtschaftlicher Belastung und individuellen Bedürfnissen besitzen sollen. Das ist Aufgabe der demokratischen Politik. Die Forschung liefert Erkenntnisse über Mittel und Folgen. Die Gesellschaft muss darüber streiten, welche Ziele sie verfolgen möchte und welchen Preis sie dafür zu zahlen bereit ist. Wer diese Ebenen vermischt, verwandelt fachliche Expertise in politische Autorität. Gerade darin liegt eine Gefahr moderner Transformationspolitik. Sie neigt dazu, gesellschaftliche Zielkonflikte als technische Optimierungsprobleme zu behandeln. Ist das Ziel einmal definiert, erscheint jede Abweichung vom optimalen Verhalten als vermeidbarer Fehler.

Doch demokratische Politik besteht nicht darin, wissenschaftlich ermittelte Idealzustände gegen die Gewohnheiten der Bevölkerung durchzusetzen. Sie besteht darin, unterschiedliche Interessen unter Bedingungen gleicher Freiheit miteinander zu vermitteln. Eine vernünftige Ernährungspolitik kann über Produktionsbedingungen informieren, Lebensmittelverschwendung bekämpfen, landwirtschaftliche Innovation fördern und gesunde Ernährung erleichtern. Sie muss dafür weder Männer kollektiv unter Verdacht stellen noch den traditionellen Speiseplan zum Gegenstand moralischer Umerziehung machen. Auch steuerliche Eingriffe und Förderprogramme sind nicht grundsätzlich illegitim. Aber sie bedürfen einer eigenständigen politischen Begründung. Dass eine Maßnahme den statistischen CO2-Fußabdruck senken könnte, macht sie noch nicht automatisch gerecht, verhältnismäßig oder gesellschaftlich wünschenswert. Vor allem sollte die Politik vermeiden, Menschen anhand demografischer Merkmale zu Adressaten unterschiedlicher moralischer Erwartungen zu machen. Ein junger Mann aus der Stadt ist nicht deshalb weniger verantwortungsbewusst als eine ältere Frau vom Land, weil sein statistischer Ernährungsfußabdruck höher ausfällt. Der individuelle Mensch darf nicht hinter seiner Gruppenzugehörigkeit verschwinden.

Der freie Bürger ist kein Klimaprojekt!

Was daraus nicht folgt, ist eine moralische Rangordnung der Menschen. Die Wissenschaft darf den Speiseplan vermessen. Sie darf erklären, weshalb bestimmte Lebensmittel mehr Ressourcen beanspruchen als andere. Sie darf Vorschläge unterbreiten, wie sich Umweltbelastungen verringern lassen. Aber sie darf nicht erwarten, dass aus ihren Berechnungen unmittelbar politische Verpflichtungen erwachsen. Denn zwischen der Feststellung eines ökologischen Fußabdrucks und dem Recht, ihn durch staatliche Eingriffe zu verkleinern, liegt die gesamte Frage nach Freiheit, Verhältnismäßigkeit und demokratischer Selbstbestimmung. Die Formel vom klimaschädlicher essenden Mann ist deshalb vor allem als Symptom einer größeren Entwicklung interessant. Immer mehr alltägliche Handlungen werden danach beurteilt, welchen Beitrag sie zu übergeordneten gesellschaftlichen Zielen leisten. Was früher als private Lebensführung galt, erscheint zunehmend als politisch gestaltbares Verhalten.

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Das muss nicht zwangsläufig in Bevormundung münden; aber es verlangt Wachsamkeit gegenüber einer Politik, die ihre Zuständigkeit mit jeder neuen wissenschaftlichen Kennzahl erweitert. Der Mensch lebt nicht, um seinen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Er muss die Folgen seines Handelns berücksichtigen, aber er besitzt auch das Recht, sein Leben nach anderen Maßstäben zu gestalten. Nicht der Mann, der ein Schnitzel isst, ist das eigentliche Problem. Problematisch wird eine Politik, die aus der Klimabilanz seines Mittagessens einen Anspruch auf die Gestaltung seiner Lebensführung ableitet. Eine freie Gesellschaft darf ihren Bürgern erklären, was ihre Entscheidungen kosten. Sie sollte ihnen aber nicht vorschreiben wollen, was ihnen diese Entscheidungen wert sein müssen.