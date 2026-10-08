Der Mann, die Spülmaschine und die letzte Gerechtigkeitslücke

Es gibt in Deutschland offenbar kein zwischenmenschliches Problem mehr, das nicht durch die Entdeckung einer neuen Gerechtigkeitslücke veredelt werden könnte. Nachdem wir erfahren haben, dass Frauen anders verdienen, schlafen, Fleisch essen und ihre Freizeit verbringen als Männer, ist nun die letzte Bastion patriarchaler Herrschaft gefallen: die Spülmaschine. Genauer gesagt: ihre öffentliche Wahrnehmung. Denn während Frauen angeblich schweigend den Haushalt bewältigen, haben Männer eine perfide Methode entwickelt, sich für ihre Tätigkeiten Aufmerksamkeit zu erschleichen. Sie kündigen sie an. Sie erzählen davon. Sie machen aus dem Ausräumen der Spülmaschine eine Kommunikationskampagne. Und schon ist er geboren, der “Gender-Attention-Gap”.

So erklärt es Lisa Kreuzmann in einem “Zeit”-Beitrag, dessen Überschrift bereits die ganze Tragödie enthält: „Ich räume die Spülmaschine aus“ sei seine Marketingstrategie. Der Mann versteht es offenbar, selbst aus der Beseitigung schmutzigen Geschirrs symbolisches Kapital zu schlagen. Die Frau hingegen arbeitet still, unbemerkt und ohne PR-Abteilung. Sie ist die namenlose Trümmerfrau der Einbauküche, während ihr Partner als Pressesprecher seiner eigenen Haushaltstätigkeit auftritt. Damit ist ein weiterer Meilenstein der modernen Geschlechterforschung erreicht. Es genügt nicht mehr, wer etwas tut. Entscheidend wird, wer darüber spricht, wer dafür Anerkennung erhält und wer sich dabei wie erschöpft fühlt. Die Hausarbeit hat ihre materielle Grundlage verlassen und ist endgültig in die Aufmerksamkeitsökonomie eingetreten.

Die Republik als Schweizer Käse

Bereits im November letzten Jahres wurde an dieser Stelle die deutsche Neigung beschrieben, aus jeder statistischen Differenz eine gesellschaftliche Gerechtigkeitslücke zu machen. Damals war es der “Gender Sleep Gap”. Im April 2026 folgte der “Gender Meat Gap”. Die Begriffsfamilie reicht inzwischen vom “Pay Gap” über den “Care Gap”, “Pension Gap“, “Leisure Gap” und “Wealth Gap” bis zu den Schlaf- und Ernährungsgewohnheiten. Das Verfahren ist einfach und erfolgreich: Man identifiziert einen Unterschied, versieht ihn mit einem englischen Etikett und stellt ihn in einen moralischen Zusammenhang. Aus einer Beobachtung wird ein Befund, aus einem Befund ein Missstand und aus einem Missstand eine Forderung. Die Differenz erhält den Charakter einer Schuld, noch bevor geklärt ist, wodurch sie entstanden ist.

Nun wäre es töricht zu behaupten, solche Unterschiede seien grundsätzlich bedeutungslos. Wenn Frauen durchschnittlich mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten, ist das eine relevante gesellschaftliche Tatsache. Wer daraus aber ableiten wollte, jede einzelne Beziehung sei ein Miniaturmodell der Geschlechterunterdrückung, würde die Statistik überfordern. Durchschnittswerte beschreiben Populationen, keine Ehen.

Die Besonderheit der Gap-Kultur liegt weniger im Messen als im Deuten. Unterschiede werden bevorzugt als Belege einer ungerechten Ordnung behandelt. Und weil diese Ordnung in immer feinere Lebensbereiche hineinreicht, kann die Gleichstellungspolitik niemals an ihr Ende gelangen. Hat man die Einkommen vermessen, bleiben die Renten. Nach den Renten die Freizeit, nach der Freizeit der Schlaf, nach dem Schlaf der Fleischkonsum – und schließlich die Frage, wer dem anderen beim Ausräumen der Spülmaschine aufmerksam genug zuhört. Die Republik gleicht einem Schweizer Käse, dessen Löcher einzeln auf ihre gesellschaftspolitische Zulässigkeit überprüft werden müssen.

Die Spülmaschine als Bühne des Patriarchats

Kreuzmanns Schilderung beginnt alltäglich. Ihr Partner kündigt mehrfach an, was er im Haushalt erledigen will: Wohnzimmer saugen, Küche machen, einkaufen. Sie selbst verzichtet auf solche Ankündigungen und erledigt die Dinge einfach. Zunächst empfindet sie seine Mitteilungen als lästig, bis die Erkenntnis kommt: Das Verhalten könnte Ausdruck eines geschlechtsspezifischen Musters sein. Hier vollzieht sich die entscheidende gedankliche Verwandlung. Ein Mann, der seiner Partnerin erzählt, was er vorhat, ist nicht mehr bloß ein Mann, der seiner Partnerin erzählt, was er vorhat. Er wird zum Repräsentanten einer geschlechtlichen Kommunikationsordnung, in der Männer gelernt haben, ihre Leistungen sichtbar zu machen, während Frauen angeblich darauf sozialisiert sind, sie geräuschlos zu erbringen. Das ist eine bemerkenswerte Karriere für den Satz, dass heute noch das Wohnzimmer gesaugt werde.

Dabei eröffnet die Ausgangsszene konkurrierende Deutungen. Vielleicht möchte der Mann Anerkennung. Vielleicht motiviert er sich selbst. Vielleicht stimmt er die Arbeitsteilung ab oder denkt laut. In einer Familie kann das wortlose Erledigen von Aufgaben ebenso hilfreich wie hinderlich sein. Kommunikation ist nicht notwendig Werbung in eigener Sache, sondern kann praktische Voraussetzung gemeinsamer Organisation sein. Kreuzmann selbst gelangt am Ende zu dieser Möglichkeit. Ihr Partner erklärt, er wünsche sich Rückmeldung und Abstimmung. Die vermeintliche Marketingstrategie erweist sich als Kommunikationsversuch. Eine hübsche Wendung: Nachdem die Spülmaschine als Schauplatz männlicher Selbstvermarktung gedient hat, stellt sich heraus, dass der Beschuldigte womöglich einfach ein Gespräch führen wollte.

Wenn Stunden zu Anerkennung werden

Der Artikel liefert Zahlen. Laut Bertelsmann-Studie halten 68 Prozent der Männer, aber nur 44 Prozent der Frauen die Hausarbeit für gemeinsam verteilt. Eine amerikanische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Männer durchschnittlich 8,75 Stunden wöchentliche Hausarbeit angeben, während ihre Ehefrauen ihnen nur 6,14 Stunden zuschreiben. Die Differenz ist interessant. Sie beweist zunächst nur, dass Menschen dieselbe Tätigkeit unterschiedlich einschätzen oder erinnern. Ob Männer ihre Leistung überschätzen, Frauen die ihrer Partner unterschätzen oder beide unterschiedliche Vorstellungen von Hausarbeit haben, ist damit nicht geklärt. Selbstauskünfte und Fremdeinschätzungen sind keine objektiven Arbeitszeitmessungen.

Darin liegt eine Ironie. Der Text beklagt, dass Frauenarbeit unsichtbar bleibe, während Männerarbeit übermäßig Aufmerksamkeit erhalte. Zugleich stützt er sich auf Angaben, deren Abweichungen gerade die Unsicherheit der gegenseitigen Wahrnehmung zeigen. Statt diese Unsicherheit als gemeinsames Problem zu behandeln, wird sie in eine geschlechtliche Richtung interpretiert.

Die Erschöpfung braucht ein Publikum

Der aufschlussreichste Abschnitt handelt von der abendlichen Bilanz zweier erschöpfter Eltern. Beide möchten, dass ihre Anstrengungen gesehen werden, beide haben das Gefühl, zu wenig Anerkennung zu erhalten, und beide geraten in einen Wettbewerb um die moralische Legitimation ihrer Müdigkeit. Das ist eine treffende Beschreibung moderner Paarbeziehungen unter Zeitdruck. Wer abends erschöpft ist, möchte, dass der andere seine Müdigkeit versteht. Doch sobald dieses Bedürfnis in die Logik einer Gerechtigkeitsbilanz übersetzt wird, verändert es seinen Charakter. Anerkennung erscheint als knappe Ressource. Die Müdigkeit wird zur Forderung, die geleistete Arbeit zum Beweismittel und der Partner zum Anerkennungsausschuss.

Man stelle sich das konsequent vor. Der Mann erklärt um 17.42 Uhr, dass er den Müll hinausgetragen habe. Die Frau vermerkt, dass die Tätigkeit bereits um 17.39 Uhr angekündigt worden sei und daher ein Aufmerksamkeitsvorsprung entstanden sei. Die Haushaltsbilanz wird um eine Kommunikationsspalte erweitert. Zu jeder Tätigkeit gehören fortan Dauer, Häufigkeit, Anzahl der Erwähnungen und die emotionale Qualität der Rückmeldung.

Das Missverständnis der Aufmerksamkeitsökonomie

Dass Aufmerksamkeit in modernen Gesellschaften einen eigenen Wert besitzt, ist keine absurde Überlegung. Doch sie ist nicht einfach eine Form von Einkommen, die sich gerecht auf zwei Geschlechter verteilen ließe. Sie ist ein Beziehungsgeschehen. Man kann sie suchen, verschenken, verweigern oder durch Selbstdarstellung verspielen. Vor allem ist sie qualitativ verschieden. Der Fehler beginnt, wenn man dieses schwer messbare Verhältnis in die Sprache der Verteilungsgerechtigkeit überführt. Dann wird aus der Frage, ob zwei Menschen einander noch wahrnehmen, die Frage, wer wie viele Anteile an einer Ressource erhält. Das ist umso merkwürdiger, als gerade die Liebe von Voraussetzungen lebt, die sich einer solchen Bilanzierung entziehen.

Wer seinem Partner nur deshalb zuhört, weil dessen Aufmerksamkeitspunkte unter dem Durchschnitt liegen, hört ihm nicht wirklich zu. Wer die Kinder betreut, um später einen moralischen Ausgleich verlangen zu können, verwandelt Fürsorge in ein Vorschussgeschäft. Natürlich können einseitige Belastungen Beziehungen beschädigen. Aber zwischen der berechtigten Forderung nach fairer Arbeitsteilung und der permanenten Vermessung emotionaler Gegenseitigkeit liegt ein Unterschied, der in der Sprache der Gaps verloren geht. Die Familie ist keine kleine Aktiengesellschaft, in der jeder seine Leistungen quartalsweise präsentiert und anschließend die Dividende in Form von Dankbarkeit ausgezahlt bekommt.

Von der Hausarbeit zur Beziehungsbürokratie

Der Einwand gegen diese Entwicklung besteht nicht darin, dass Frauen schweigend den Haushalt führen und Männer sich dafür feiern lassen sollten. Er besteht darin, dass eine funktionierende Beziehung mehr benötigt als die korrekte Verteilung einzelner Aufgaben: Gewohnheiten, Verlässlichkeit, gegenseitige Nachsicht und die Bereitschaft, nicht jede Unvollkommenheit des anderen als Ausdruck eines übergeordneten Machtverhältnisses zu interpretieren. In einer solchen Beziehung darf ein Mann lästig sein, ohne deshalb das Patriarchat zu verkörpern. Eine Frau darf sich über seine Ankündigungen ärgern, ohne eine soziologische Theorie zu benötigen. Beide dürfen einander ungerecht behandeln, sich streiten, sich entschuldigen und es besser machen. Nicht jede Asymmetrie ist strukturell, nicht jede Enttäuschung politisch und nicht jedes Missverständnis ein Fall für die Geschlechterforschung.

Gerade darin liegt die Ambivalenz des “Zeit”-Artikels. Kreuzmann beschreibt mit Aufwand die geschlechtliche Aufmerksamkeitslücke, um am Ende festzustellen, dass sie und ihr Partner möglicherweise schlicht unterschiedliche Bedürfnisse haben. Er möchte Rückmeldung, sie möchte erledigte Aufgaben. Unter Berufung auf Hartmut Rosa gelangt sie zur Einsicht, dass Resonanz sich nicht erzwingen lasse und das gegenseitige Aufrechnen selbst zum Problem geworden sei. Das ist ein vernünftiger Schluss. Nur hätte er am Anfang stehen können. Dann wäre aus dem Beitrag keine weitere Folge der Gap-Serie geworden, sondern eine Betrachtung über die Schwierigkeiten ehelicher Kommunikation.

Der nächste Gap wartet bereits

Mit dem “Attention Gap” ist das Ende der begrifflichen Entwicklung keineswegs erreicht. Die Entdeckung eröffnet ein unbegrenztes Forschungsfeld. Da wäre der “Gender Gratitude Gap”, der untersucht, welches Geschlecht häufiger „Danke“ sagt. Es folgte der “Gender Dishwasher Gap”. Besonders ergiebig dürfte der “Gender Reminder Gap” werden: Wer erinnert wen häufiger an unerledigte Aufgaben, und ist die Erinnerung selbst bereits unbezahlte Sorgearbeit? Eine gewisse Brisanz besäße der “Gender Silence Gap”: Denn wenn Männer ihre Tätigkeiten zu häufig ankündigen und Frauen sie zu selten erwähnen, müsste die gerechte Verteilung des Schweigens als Problem erkannt werden. Der Gap ist anpassungsfähig. Wird zu wenig gesprochen, entsteht eine Kommunikationslücke. Wird zu viel gesprochen, eine Aufmerksamkeitslücke. Wird alles gleichmäßig verteilt, lässt sich fragen, ob sich die Gleichmäßigkeit für beide gleich gerecht anfühlt. Am Ende bliebe dann der “Gender Gap Gap”: die geschlechtsspezifische Ungleichheit bei der Entdeckung neuer Ungleichheitslücken.

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Der tiefere Widerspruch liegt darin, dass eine Gesellschaft, die unablässig über Anerkennung spricht, deren Voraussetzungen zu beschädigen droht. Aufmerksamkeit, Dankbarkeit und Zuneigung verlieren einen Teil ihres Wertes, sobald sie als geschuldete Leistungen erscheinen. Was freiwillig eine Geste der Liebe sein kann, wird unter dem Druck permanenter Bilanzierung zur Erfüllung einer Erwartung. Das bedeutet nicht, dass Menschen ungerechte Verhältnisse hinnehmen müssen. Es bedeutet nur, dass Gerechtigkeit im Zusammenleben nicht durch die vollständige Verrechnung aller Unterschiede entsteht. Eine Ehe hält nicht deshalb, weil beide Partner exakt gleich viele Minuten am Geschirrspüler verbracht haben. Sie kann dort gelingen, wo Menschen einander etwas zugestehen, das sie nicht zuvor gegeneinander aufgerechnet haben. Vielleicht sollte man die nächste gesellschaftliche Innovation nicht in einer weiteren Lücke suchen, sondern in einer alten Fähigkeit: etwas für einen anderen Menschen zu tun, ohne es sofort anzukündigen, zu dokumentieren oder als Anspruch auf moralische Vergütung zu verbuchen. Und wenn der Partner dann doch sagt, er werde jetzt die Spülmaschine ausräumen, könnte man eine Antwort versuchen, die weder statistisch noch geschlechterpolitisch ausgewertet werden muss. Etwa: „Gut. Ich trockne ab.“ Das wäre freilich gefährlich. Denn sollte sich herausstellen, dass Frauen häufiger abtrocknen als Männer, wäre die nächste Gerechtigkeitslücke bereits entdeckt: der “Gender Drying Gap”. Und irgendwo würde schon jemand einen Forschungsantrag ausfüllen.