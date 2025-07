Der Mann mit dem Sandsack

Vier Jahre Ahrtal – und das erste, was ich sehe, ist das: Helge Lindh stapelt Sandsäcke, Deutschland stapelt Probleme. Doch es soll hier nicht um Helge Lindh gehen. Wirklich nicht. Helge ist nur zufällig in mein Blickfeld geraten, weil er wieder einmal dort stand, wo eine Kamera stand. Diesmal zum Jahrestag der Ahrtal-Katastrophe. Wir erinnern uns an das Bild: Sneakers blitzten, das Hemd war frisch gebügelt, der Blick betroffen wie ein Trauerredner mit Textlücke. Und da wusste ich: Helge ist nicht die Pointe. Er ist das Symbol. Er ist der lebende Screenshot des Zustands, in dem sich dieses Land befindet.

Man stelle sich ein Land vor, das unter Fachkräftemangel, Strompreisen, Behördenirrsinn und Staatsversagen ächzt und das sich gleichzeitig von Männern wie Lindh regieren lässt. Männer, die nie eine Firma gegründet, nie eine Schaufel in der Hand hielten, nie einen Haushalt ohne Subventionen gestemmt haben. Aber sie sind da. Und sie meinen es gut. Zumindest mit sich selbst.

Wie Pappmaché in der Flut

Helge Lindh wirkt wie der Theaterpädagoge eines Leistungskurses Demokratie. Er spricht viel, oft, engagiert, mit Worten wie „Diversität“, „Kulturraum“ oder „gesellschaftlicher Zusammenhalt“. Das klingt klug, fühlt sich aber an wie Pappmaché in der Flut. Und wenn er dann wieder mit einem Sandsack vor dem Ahrtal-Horizont posiert, frisch wie aus dem Biomarkt, dann fragt man sich, wie viele Leute in diesem Land eigentlich noch den Unterschied kennen zwischen einem Symbolfoto und einer tatsächlichen Katastrophenhilfe.

Lindh ist natürlich kein Einzelfall. Er ist der Prototyp. Der Beta-Test. Der Vorgeschmack auf eine neue Politiker-Generation, die weniger regiert als präsentiert. Deutschland wird nicht mehr verwaltet, es wird gedeutet. Jeder Auftritt ein Statement, jeder Satz ein Gefühl, jede Tat ein Signal. Statt Brücken zu bauen, baut man Bilder. Statt Lösungen zu finden, findet man Worte. Und währenddessen bröselt das Fundament. Es gibt Länder, da schieben sich Minister durch Schlamm und Krisen, ohne Kamera. In Deutschland schiebt sich die Kamera durch Minister. Und wer am besten aussieht, gewinnt den Hashtag des Tages.

Das perfekte Profil

Helge Lindh hat dafür das perfekte Profil: Intellektuelle Aura, empathische Mimik, die moralische GPS-Funktion stets auf Empfang. Nur leider fehlt da oft das, was man früher als Führung bezeichnete. Oder Realitätssinn. Oder wenigstens das Bewusstsein, dass echte Probleme sich nicht mit Betroffenheit wegmoderieren lassen. Wenn Männer wie Lindh die Zukunft dieses Landes verkörpern, dann sollte man sich nicht fragen, wie es so weit kommen konnte, sondern wie lange das noch gut geht.

Wer so redet, regiert bald gar nichts mehr. Er erklärt nur noch. Und glaubt, das reiche. Und so steht er da, der Mann mit dem Sandsack. Während um ihn herum die Republik absäuft. Und man kann ihm nicht einmal böse sein. Denn eigentlich meint er es ja gut. Genau wie der Kompass im Bermuda-Dreieck.