Der Meeresspiegel steigt nur um Millimeter… doch Deutschland säuft ab

Es vergeht fast kein Tag ohne Regen, und kühl ist es auch. Petrus scheint sich die permanenten Klagen über Hitzewellen, Hitzetote, Hitzeaktionspläne, Dürrekatastrophe und so weiter zu Herzen genommen zu haben – nach dem Motto: „Ich kann auch anders!“ Jedenfalls setzt er uns nun ordentlich zu. Ich habe mich schon bei ihm beschwert, dass er es nun einmal gut sein lassen soll. Man wird nicht mehr Herr über den vielen Regen, die Vegetation im Garten im Zaum zu halten. Und die Liegewiese meines langjährigen Badesees ist nicht mehr nutzbar, weil überschwemmt. Der Wasserstand des größten Grundwasserspeichers Europas, der Oberrheingraben, liegt aktuell über einen Meter über dem Normalstand. Taucher witzeln, dass sie sie ihre Tauchcomputer auf den Bergseemodus umstellen müssen. Aber Spaß beiseite: Das Grundwasser stieg bei uns zuhause bis unter die Bodenplatte des Kellers.

Doch unsere Ministerin des Äußersten Baerbock macht sich am anderen Ende der Welt Sorgen über die “untergehenden Pazifikinseln” und ließ sich fotografieren, wie sie – gleichsam als letzte Menschin – eine Lagune der Fidschiinseln durchschreitet, bevor der steigende Ozean die Inseln verschlingt; Inseln übrigens, die erst durch Korallenwuchs entstanden sind und sich mit dem Meeresspiegel absehbar weiter vergrößern werden. Unbestritten erhöht sich der Meeresspiegel derzeit um rund drei Millimeter pro Jahr – aber mit ihm auch die Koralleninseln.

Steigen statt sinken

Als passionierter Taucher beobachtete ich diese Situation in den letzten 40 Jahren im Roten Meer, der Karibik, in Vietnam und Thailand: Die Korallenriffe wachsen auch in die Breite. In hundert Meter und mehr Entfernung bildet sich Saumriffe in ein bis zwei Meter Tiefe. Dazwischen dann die Lagunen, mit einer Tiefe von drei bis fünf Meter. Die Saumriffe wachsen empor, bis die Hartkorallen von heftigen Wellen zerstört werden – ein schlimmes Bild, das einem die Tränen in die Maske treibt. Die stetigen Wellen zermahlen die zerstörten Korallen zu Korallensand, der an die Ufer gespült wird, dort die traumhaften Strände formt und die Inseln vergrößert – während die Saumriffe wieder nachwachsen. Ein Millionen Jahre alter Prozess, unabhängig davon, ob die Meere etliche Grad wärmer waren und der Meeresspiegel Dutzende Meter (!) höher lag als heute, oder ob es deutlich kälter war.

Meine Beobachtungen decken sich mit dem wissenschaftlichen Befund: Drei Viertel der 101 untersuchten Eilande gewannen an Fläche hinzu und ermöglichen mehr Lebensraum für Bewohner. Das Land wird ihnen nicht unter den Füßen weggespült, wie Annalena Baerbock behauptet. Das Inselwachstum ist hingegen seit 2018 bekannt – was wahrscheinlich auch der begabten Ex-Trampolinspringerin bekannt sein dürfte. Was sie aber auch weiß: Dass sie nie mehr auf die Fidschi-Inseln kommen wird, jedenfalls nicht auf Staatskosten. Frühere Außenminister hatten auch wichtigere Reiseziele auserkoren als sie. So hat jeder und jede seine Prioritäten.