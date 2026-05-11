Montag, 11. Mai 2026

Der Mythos der “klimaneutralen Bioenergie”

Der Mythos der “klimaneutralen Bioenergie”

Wald als komplexes Ökosystem (Symbolbild:Pixabay)

Großflächige Vegetationssysteme und zusammenhängende Waldgebiete stellen hochkomplexe ökologische Kreislaufsysteme dar. In ihnen existiert nicht lediglich ein einfacher Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen Pflanzen und Atmosphäre, sondern ein vielschichtiger biologischer Prozess aus Wachstum, Speicherung, Zersetzung und erneuter Bindung von Kohlenstoff. Die häufig vorgetragene Behauptung, die energetische Nutzung von Holz oder anderer Biomasse sei grundsätzlich ein „geschlossener CO2-Kreislauf“, greift daher zu kurz und wird den tatsächlichen Vorgängen innerhalb natürlicher Ökosysteme nicht gerecht.

Pflanzen nehmen im Rahmen der Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und wandeln dieses mithilfe von Sonnenenergie in organische Stoffe um. Dabei entsteht Sauerstoff nach der bekannten Reaktionsformel 6CO2+6H2O+Licht→C6H12O6+6O26CO_2 + 6H_2O + Licht \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_26CO2​+6H2​O+Licht→C6​H12​O6​+6O2​. Der aufgenommene Kohlenstoff wird in Blättern, Ästen, Wurzeln und insbesondere im Holz gespeichert. In großen Waldsystemen entsteht dadurch über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ein enormer Kohlenstoffspeicher. Gleichzeitig werfen Pflanzen kontinuierlich organisches Material ab. Blätter, Äste und abgestorbene Pflanzenteile verbleiben normalerweise innerhalb des Ökosystems und werden dort langsam durch Mikroorganismen zersetzt.

Unterschied zwischen natürlicher Zersetzung zur Entnahme von Holz zur Biovergasung oder Verbrennung

Dieser Prozess ähnelt chemisch einer langsamen Oxidation: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+EnergieC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + EnergieC6​H12​O6​+6O2​→6CO2​+6H2​O+Energie.Das hierbei freigesetzte Kohlendioxid gelangt zunächst in die unmittelbare Luftschicht des Waldes und steht dort wiederum den Pflanzen für die Photosynthese zur Verfügung. Besonders in großen, geschlossenen Vegetationsflächen entsteht somit ein teilweise lokaler Kohlenstoffkreislauf. Das CO₂ wird nicht ausschließlich sofort in die globale Atmosphäre abgegeben, sondern verbleibt zumindest zeitweise innerhalb des Systems aus Boden, Vegetation und bodennaher Luftschicht.

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur industriellen Nutzung von Holz zur Biovergasung oder Verbrennung: Wird Biomasse aus einem Wald entfernt, verlässt ein Teil des zuvor im Ökosystem gebundenen Kohlenstoffs den natürlichen Kreislauf des Waldes. Das organische Material steht dann nicht mehr für die langsame Verrottung, die Humusbildung und die kontinuierliche Rückführung von Stoffen innerhalb des Vegetationssystems zur Verfügung. Stattdessen erfolgt eine rasche Freisetzung des Kohlenstoffs durch technische Verbrennungs- oder Vergasungsprozesse.

Wälder als komplexe biologische Speicher- und Recycling-Systeme

Die häufig verwendete Argumentation eines „geschlossenen Kreislaufs“ beruht auf der vereinfachten Annahme, dass nachwachsende Pflanzen die freigesetzten Mengen Kohlendioxid vollständig wieder aufnehmen würden. Diese Betrachtungsweise berücksichtigt jedoch oftmals nicht die zeitliche Dimension sowie die ökologische Komplexität natürlicher Wälder. Während Verrottungsprozesse über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg erfolgen und gleichzeitig Humus sowie stabile Bodenstrukturen entstehen, wird bei der Verbrennung innerhalb kürzester Zeit eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt.

Darüber hinaus verliert der Wald durch die Entnahme von Biomasse wichtige Bestandteile seines inneren Stoffkreislaufs. Abgestorbenes Holz erfüllt in natürlichen Ökosystemen zahlreiche Funktionen wie die Speicherung von Kohlenstoff, den Aufbau von frischem Humus, Wasserspeicherung, Versorgung des Bodens mit Nährstoffen, die Schaffung von Lebensraum für Mikroorganismen, Pilze und Insekten sowie die Stabilisierung des Mikroklimas. Wird dieses Material kontinuierlich entnommen, kann dies langfristig die Regenerationsfähigkeit des gesamten Ökosystems beeinträchtigen. Besonders großflächige, geschlossene Wälder funktionieren nicht lediglich als „Holzproduzenten“, sondern als komplexe biologische Speicher- und Recycling-Systeme.

Bioverbrennung nicht gleich Klimaneutralität

Vor diesem Hintergrund erscheint die pauschale Gleichsetzung von Bioverbrennung mit vollständiger Klimaneutralität problematisch. Denn natürliche Wälder speichern Kohlenstoff nicht nur kurzfristig im Wachstum, sondern auch langfristig in Holz, Böden und Humusschichten. Die Entfernung von Biomasse verändert daher die natürliche Dynamik des Ökosystems. Zwar ist richtig, dass auch natürliche Verrottung letztlich Kohlendioxid freisetzt; dennoch besteht ein bedeutender Unterschied zwischen einem langsamen, lokal eingebundenen Kreislauf innerhalb eines stabilen Vegetationssystems und einer industriellen Nutzung, bei der große Mengen organischer Substanz aus diesem Kreislauf entfernt und innerhalb kurzer Zeit energetisch umgesetzt werden.

Je größer und geschlossener ein Vegetationssystem ist, desto stärker können sich lokale Stoffkreisläufe ausbilden. Wälder erzeugen eigene mikroklimatische Bedingungen, beeinflussen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Bodenstruktur und stabilisieren dadurch ihre eigenen biologischen Prozesse. Eine intensive Nutzung von Biomasse kann diese natürlichen Kreisläufe schwächen oder stören. Daher ist die Vorstellung, Biovergasung oder Holzverbrennung stelle grundsätzlich einen vollständig geschlossenen und klimaneutralen Kreislauf dar, wissenschaftlich zumindest nicht uneingeschränkt haltbar. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass natürliche Waldsysteme nicht nur Orte der CO₂-Aufnahme und -Freisetzung sind, sondern langfristige Kohlenstoffspeicher und hochkomplexe ökologische Gleichgewichtssysteme.

7 Kommentare

  1. Wir sind und waren immer Klimaneutral!!!

    Lesen bildet : Klima kann nicht geschützt werden Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte

    Aus dem Land der Denker und Forscher ist das Land der Dummen geworden,
    es erinnert stark an Idiocracy
    https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy

    Warum CO2 die kühlt
    Prof. Dr.-Ing. Vollrath, Dreieich, Obmann für Umwelt des VDI Bezirks Frankfurt-Darmstadt
    2013_08_22
    https://www.gerhard-stehlik.de/CO2/2014/131001%20Stehlik%20Hopp%20Wagner.pdf

    Climate Consensus and ‘Misinformation’:
    A Rejoinder to Agnotology, Scientific Consensus, and the Teaching and Learning of Climate Change
    David R. Legates • Willie Soon • William M. Briggs • Christopher Monckton of Brenchley
    2013_08_30
    https://www.wmbriggs.com/public/Legates.etal.2015.pdf

    Lügen und Verleumdungen zur Durchsetzung lebensfeindlicher Politik
    2025_11_04 https://tkp.at/2025/11/04/luegen-und-verleumdungen-zur-durchsetzung-lebensfeindlicher-politik/

    Der Schattenstaat: Auf den Spuren der ESG-Bewegung
    https://www.epochtimes.de/epoch-tv/dokumentation/doku-der-schattenstaat-esg-wef-agenda-2030-sdgs-a4242263.html

    Schul-Physik 8. Klasse

    https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
    –> Energie kann nicht erneuert werden

    https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
    –> Wärme immer von warm zu kalt
    –> IPCC lügt mit Wärmepuffer

    Dr. Merkel wurde gewarnt
    Video-Botschaft von
    Ex-ZDF Meteorologe
    Dr. Wolfgang Thüne
    2015_08_25

    Schul-Chemie

    CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
    Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.

    Schul-Biologie
    CO2 ist Dünger

    Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos

    NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
    2021_10_20
    https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
    National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
    Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025
    https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
    https:/doi.org/10.3386/w29320

    Neue Studie: Indien wird grüner
    Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
    2026_01_08
    Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
    Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
    https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98

    Increasing tree size across Amazonia
    2025_09_25
    „Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂-Gehalts.“
    https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4

    Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
    2016_04_26
    https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-studyfinds/
    https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/

    Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
    2016_04_16

    Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
    Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia
    2013_07_03
    https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2

    Sättigung der Absorptionsbanden
    Artikel Klimawandel
    2008
    https://academia.edu/29777726/Klimawandel

    Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch 44 treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“

    Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
    Sättigung der Absorptionsbanden
    WD 8 – 3000 – 014/20
    https://www.bundestag.de/resource/blob/964612/WD-8-014-20-pdf.pdf
    4. Sättigung der Absorptionsbanden
    Im Folgenden werden der Begriff der Sättigung und die Abhängigkeit der Sättigung von der Höhe der Atmosphärenschichten erläutert. Der Begriff „Sättigung” bezieht sich auf die im IR-Spektrum des CO2 durchgelassene Infrarot-strahlung. Für durchgelassene IR-Strahlung ist die Atmosphäre „dünn“ und für absorbierte Strahlung „dick“. Die folgenden beiden Abbildungen verdeutlichen den Bereich der Sättigung und den Flankenbereich, in dem die Sättigung noch lange nicht erreicht ist. Der Wellenlängenbereich in der Mitte der 15 μm-Bande ist weitgehend gesättigt. Die Abbildungen zeigen einen stark vergrößerten Bereich des 15 μm Bandes in logarithmischer Darstellung. Im rot markierten, mittleren Bereich ist das Spektrum bei der heutigen CO2-Konzentration gesättigt. „Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellen-längen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert.“…

    Es wird kälter
    Globale Temperaturen sinken, doch in Deutschland herrscht Hitzepanik
    2025_07_08
    https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/klima-durchblick/globale-temperaturen-sinken-doch-in-deutschland-herrscht-hitzepanik/

    Seit 2024 wird es weltweit kälter
    UAH v6.1 Global Temperature
    https://www.drroyspencer.com/

    Strom-Vollkosten ‚FCOE‘ und Energierenditen ‚eROI
    2022_08_28
    https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4000800
    http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4000800

    Weltweit werden aus physikalisch unmöglicher “Erneuerbaren Energie” zu 5,56% Strom erzeugt!!
    2025
    Statistical Review of World Energy
    https://www.energyinst.org/statistical-review

    Die falschen Temperaturbehauptungen, die die alarmistische COP30-Agenda untermauern
    2025_11_12
    https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische-cop30-agenda-untermauern/

    1
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  2. Nobelpreis-Träger

    Physik-Nobelpreis 1918
    Max Karl Ernst Ludwig Planck
    Clausius hatte erstmals die ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik formuliert, wobei Planck den ersten bereits aus seiner Schulzeit als „Prinzip von der Erhaltung der Energie“ kannte. Den zweiten Hauptsatz wählte Planck zum Thema seiner Dissertation. Wärme immer von warm zu kalt

    Die Infrarot-Absorption von CO2 wurde von Max Planck und Schwarzschild (Schwarzschild Equation) untersucht.
    bei 400 ppm 277 W/m2 und
    bei 800 ppm 274 W/m2 Delta 3 W/m2

    DUBBEL Taschenbuch für den Maschinenbau 26_Band 1 von 3
    https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59711-8

    Teil V Thermodynamik
    Erster Hauptsatz S 737 ff Erhaltung der Energie
    Zweiter Hauptsatz S 743 ff Wärme immer von warm zu kalt

    Physik-Nobelpreis 1973
    Ivar Giaever
    The Strange Case of Global Warming
    Ivar Giaever
    CO2 follows temperature
    2012_07_02
    https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/recordings/31259
    32:22

    Global warming and carbon dioxide through sciences
    Georgios A. Florides Paul Christodoulides
    2008_05_28
    https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.07.007
    CO2 heats 0.01-0.03 degrees and follows temperature (ABST / Fig. 6)

    ZDF
    2025_05_25
    https://x.com/SHomburg/status/1926561981273719172
    Schönes Video von @behindthematrix zum CO2-Effekt:
    CO2 folgt mit ca. 800 Jahren der Temperarur

    Markus Fiedler
    hat sich viel Mühe gemacht und hat auch alle Quellen angegeben.
    2023_01_098
    https://apolut.net/das-nicht-passende-klimapanikpuzzle-teil-1-von-markus-fiedler/

    Daten der Vostok-Eisbohrkerne
    Abb. 2 CO2 folgt Temperatur
    Abb. 3 Methan folgt der Temperatur

    Chemie-Nobelpreis1995
    „für ihre Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“
    Paul J. Crutzen

    Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch (T. E. Graedel, Paul J. Crutzen, Chemie der Atmosphäre, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, Oxford, 1993, S. 414) treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
    Die höchste Absorptionsleistung erreicht CO2 bereits mit einem Luftanteil von 20 ppm und damit schon mehr als die zusätzlichen 360 ppm zusammengenommen. (Die hier in Grad Celsius umgerechnete Absorptionsleistung beruht auf der oben beschriebenen falschen Berechnungsweise. Das Bild gibt aber die Größenordnungen der Absorptionsleistung richtig wieder)

    Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
    Sättigung der Absorptionsbanden
    WD 8 – 3000 – 014/20
    https://www.bundestag.de/resource/blob/964612/WD-8-014-20-pdf.pdf

    Sättigung der Absorptionsbanden

    … „Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellen-längen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert.“…

    Physik-Nobelpreis 2022
    Dr. John Clauser

    EXCLUSIVE: ‘We Are Totally Awash in Pseudoscience’: Nobel Prize-Winning Physicist on Climate Agenda
    2023_01_08
    https://www.theepochtimes.com/us/exclusive-we-are-totally-awash-in-pseudoscience-nobel-prize-winning-physicist-on-climate-agenda-5430650

    Physik-Nobelpreisträger John Clauser: „Keine Klima-Krise“
    2023_07_12
    https://tkp.at/2023/07/12/physik-nobelpreistraeger-john-clauser-keine-klima-krise/

    Nobel Winner Refutes Climate Change Narrative, Points Out Ignored Factor
    2024_03_08 https://www.theepochtimes.com/us/nobel-winner-refutes-climate-change-narrative-points-out-ignored-factor-5486267

    „Ich glaube nicht an Klimakrise“ – Nobelpreisträger vom IWF ausgeladen
    Epoch Plus
    2023-07-25
    https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ich-glaube-nicht-an-klimakrise-nobelpreistraeger-vom-iwf-ausgeladen-a4350720.html

    „Schock-journalistische Pseudowissenschaft“: Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
    Epoch Plus
    2023-07-22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html

    Nobelpreisträger über Klimapolitik: „Wir sind völlig überschwemmt von Pseudowissenschaft“
    Epoch Plus
    2023-07-30 .https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-ueber-klimapolitik-wir-sind-voellig-ueberschwemmt-von-pseudowissenschaft-a4357265.html

    Physik-Nobelpreisträger_ Klima-Narrativ ist _gefährliche Korruption der Wissenschaft
    Epoch Plus
    2023_07_18 https://www.epochtimes.de/wissen/allgemein/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-ist-gefaehrliche-korruption-der-wissenschaft-a4343285.html

    „Schock-journalistische Pseudowissenschaft“_ Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
    Epoch Plus
    2023_07_22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html

    Nobelpreisträger widerspricht Klimawandel-Narrativ_ Etwas ganz Wichtiges wurde ignoriert
    Epoch Plus
    2023-09-10 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-widerlegt-klimawandel-narrativ-und-weist-auf-ignorierten-faktor-hin-a4404160.html

    Physik-Nobelpreisträger: „Klima-Narrativ gefährdet das Wohl von Milliarden Menschen“
    Epoch Plus
    2023-09-02
    https://www.epochtimes.de/etplus/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-gefaehrdet-das-wohl-von-milliarden-menschen-a4410280.html.

    Von Kostenabwägungen, einem CO₂-Regler und einer „Katastrophenlüge“_ Bröckelt die Glaubwürdigkeit des Klimanarrativs?
    Epoch Plus
    2023-10-13
    https://www.epochtimes.de/politik/von-kostenabwaegungen-einem-co%e2%82%82-regler-und-einer-katastrophenluege-broeckelt-die-glaubwuerdigkeit-des-klimanarrativs-a4440373.html

    «Es gibt keinen Klimanotstand»: Physik-Nobelpreis-Träger John Clauser warnt vor einer «gefährlichen Korruption der Klimawissenschaften».
    Der Beweis folgte umgehend: Der IWF cancelte eine Diskussionsrunde mit Clauser
    2023_07_25
    https://weltwoche.ch/daily/es-gibt-keinen-klimanotstand-physik-nobelpreistraeger-john-clauser-warnt-vor-einer-gefaehrlichen-korruption-der-klimawissenschaften-der-beweis-folgte-umgehen-der-iwf-cancelt/

    Physik-Nobelpreisträger von 2022 kritisiert «Klimanotstand» als «gefährliche Korruption der Wissenschaft»
    2023_07_17
    https://transition-news.org/physik-nobelpreistrager-von-2022-kritisiert-klimanotstand-als-gefahrliche

    Letztjähriger Nobelpreisträger für Physik unterzeichnet kritische Weltklimaerklärung
    2023_08_16 https://transition-news.org/letztjahriger-nobelpreistrager-fur-physik-unterzeichnet-kritische
    1.600 Wissenschaftler und zwei Nobelpreisträger: „Es gibt keinen Klimanotstand“
    Epoch Plus
    2023-09-06 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/1-600-wissenschaftler-und-physik-nobelpreistraeger-es-gibt-keinen-klimanotstand-a4398796.html

    oder Medizin Nobelpreis 1995
    Christiane Nüsslein-Volhard

    VIELE GESCHLECHTER? DAS IST UNFUG!
    2022_08_22
    https://www.emma.de/artikel/viele-geschlechter-das-ist-unfug-339689

    Queerbeauftragter „hat den Grundkurs in Biologie verpasst“, sagt Nobelpreisträgerin
    2022_08_22 https://www.welt.de/politik/article240616385/Gender-Debatte-Queerbeauftragter-hat-den-Grundkurs-in-Biologie-verpasst-sagt-Nobelpreistraegerin.html

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  3. Ah, der nächste selbsternannte CO2-Papst!

    Ich schlage vor, er setzt sich unverzüglich einen Aluhut auf, um sich gegen eventuelle, schädliche Erdstrahlen zu schützen, die sein Gehirn infizieren könnten oder vielleicht schon infiziert haben!
    😜

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  4. Wir brauchen mehr CO² in der Atmosphäre. Viel mehr! Die Welt muss grüner werden, auf keinen Fall politisch. Fauna und Flora hingegen schon!

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  7. Glücklicherweise hat die Natur den Wind erfunden, der die Gase über den Planeten bläst und sogar Wüstensand über den Atlantik verfrachtet.
    Der Artikel, so plausibel er erscheinen mag, ist somit für die Tonne.

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