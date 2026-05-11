Der Mythos der “klimaneutralen Bioenergie”

Großflächige Vegetationssysteme und zusammenhängende Waldgebiete stellen hochkomplexe ökologische Kreislaufsysteme dar. In ihnen existiert nicht lediglich ein einfacher Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen Pflanzen und Atmosphäre, sondern ein vielschichtiger biologischer Prozess aus Wachstum, Speicherung, Zersetzung und erneuter Bindung von Kohlenstoff. Die häufig vorgetragene Behauptung, die energetische Nutzung von Holz oder anderer Biomasse sei grundsätzlich ein „geschlossener CO2-Kreislauf“, greift daher zu kurz und wird den tatsächlichen Vorgängen innerhalb natürlicher Ökosysteme nicht gerecht.

Pflanzen nehmen im Rahmen der Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und wandeln dieses mithilfe von Sonnenenergie in organische Stoffe um. Dabei entsteht Sauerstoff nach der bekannten Reaktionsformel 6CO2+6H2O+Licht→C6H12O6+6O26CO_2 + 6H_2O + Licht \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_26CO2​+6H2​O+Licht→C6​H12​O6​+6O2​. Der aufgenommene Kohlenstoff wird in Blättern, Ästen, Wurzeln und insbesondere im Holz gespeichert. In großen Waldsystemen entsteht dadurch über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ein enormer Kohlenstoffspeicher. Gleichzeitig werfen Pflanzen kontinuierlich organisches Material ab. Blätter, Äste und abgestorbene Pflanzenteile verbleiben normalerweise innerhalb des Ökosystems und werden dort langsam durch Mikroorganismen zersetzt.

Unterschied zwischen natürlicher Zersetzung zur Entnahme von Holz zur Biovergasung oder Verbrennung

Dieser Prozess ähnelt chemisch einer langsamen Oxidation: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+EnergieC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + EnergieC6​H12​O6​+6O2​→6CO2​+6H2​O+Energie.Das hierbei freigesetzte Kohlendioxid gelangt zunächst in die unmittelbare Luftschicht des Waldes und steht dort wiederum den Pflanzen für die Photosynthese zur Verfügung. Besonders in großen, geschlossenen Vegetationsflächen entsteht somit ein teilweise lokaler Kohlenstoffkreislauf. Das CO₂ wird nicht ausschließlich sofort in die globale Atmosphäre abgegeben, sondern verbleibt zumindest zeitweise innerhalb des Systems aus Boden, Vegetation und bodennaher Luftschicht.

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur industriellen Nutzung von Holz zur Biovergasung oder Verbrennung: Wird Biomasse aus einem Wald entfernt, verlässt ein Teil des zuvor im Ökosystem gebundenen Kohlenstoffs den natürlichen Kreislauf des Waldes. Das organische Material steht dann nicht mehr für die langsame Verrottung, die Humusbildung und die kontinuierliche Rückführung von Stoffen innerhalb des Vegetationssystems zur Verfügung. Stattdessen erfolgt eine rasche Freisetzung des Kohlenstoffs durch technische Verbrennungs- oder Vergasungsprozesse.

Wälder als komplexe biologische Speicher- und Recycling-Systeme

Die häufig verwendete Argumentation eines „geschlossenen Kreislaufs“ beruht auf der vereinfachten Annahme, dass nachwachsende Pflanzen die freigesetzten Mengen Kohlendioxid vollständig wieder aufnehmen würden. Diese Betrachtungsweise berücksichtigt jedoch oftmals nicht die zeitliche Dimension sowie die ökologische Komplexität natürlicher Wälder. Während Verrottungsprozesse über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg erfolgen und gleichzeitig Humus sowie stabile Bodenstrukturen entstehen, wird bei der Verbrennung innerhalb kürzester Zeit eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt.

Darüber hinaus verliert der Wald durch die Entnahme von Biomasse wichtige Bestandteile seines inneren Stoffkreislaufs. Abgestorbenes Holz erfüllt in natürlichen Ökosystemen zahlreiche Funktionen wie die Speicherung von Kohlenstoff, den Aufbau von frischem Humus, Wasserspeicherung, Versorgung des Bodens mit Nährstoffen, die Schaffung von Lebensraum für Mikroorganismen, Pilze und Insekten sowie die Stabilisierung des Mikroklimas. Wird dieses Material kontinuierlich entnommen, kann dies langfristig die Regenerationsfähigkeit des gesamten Ökosystems beeinträchtigen. Besonders großflächige, geschlossene Wälder funktionieren nicht lediglich als „Holzproduzenten“, sondern als komplexe biologische Speicher- und Recycling-Systeme.

Bioverbrennung nicht gleich Klimaneutralität

Vor diesem Hintergrund erscheint die pauschale Gleichsetzung von Bioverbrennung mit vollständiger Klimaneutralität problematisch. Denn natürliche Wälder speichern Kohlenstoff nicht nur kurzfristig im Wachstum, sondern auch langfristig in Holz, Böden und Humusschichten. Die Entfernung von Biomasse verändert daher die natürliche Dynamik des Ökosystems. Zwar ist richtig, dass auch natürliche Verrottung letztlich Kohlendioxid freisetzt; dennoch besteht ein bedeutender Unterschied zwischen einem langsamen, lokal eingebundenen Kreislauf innerhalb eines stabilen Vegetationssystems und einer industriellen Nutzung, bei der große Mengen organischer Substanz aus diesem Kreislauf entfernt und innerhalb kurzer Zeit energetisch umgesetzt werden.

Je größer und geschlossener ein Vegetationssystem ist, desto stärker können sich lokale Stoffkreisläufe ausbilden. Wälder erzeugen eigene mikroklimatische Bedingungen, beeinflussen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Bodenstruktur und stabilisieren dadurch ihre eigenen biologischen Prozesse. Eine intensive Nutzung von Biomasse kann diese natürlichen Kreisläufe schwächen oder stören. Daher ist die Vorstellung, Biovergasung oder Holzverbrennung stelle grundsätzlich einen vollständig geschlossenen und klimaneutralen Kreislauf dar, wissenschaftlich zumindest nicht uneingeschränkt haltbar. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass natürliche Waldsysteme nicht nur Orte der CO₂-Aufnahme und -Freisetzung sind, sondern langfristige Kohlenstoffspeicher und hochkomplexe ökologische Gleichgewichtssysteme.