Der Mythos der “klimaneutralen Bioenergie”

Großflächige Vegetationssysteme und zusammenhängende Waldgebiete stellen hochkomplexe ökologische Kreislaufsysteme dar. In ihnen existiert nicht lediglich ein einfacher Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen Pflanzen und Atmosphäre, sondern ein vielschichtiger biologischer Prozess aus Wachstum, Speicherung, Zersetzung und erneuter Bindung von Kohlenstoff. Die häufig vorgetragene Behauptung, die energetische Nutzung von Holz oder anderer Biomasse sei grundsätzlich ein „geschlossener CO2-Kreislauf“, greift daher zu kurz und wird den tatsächlichen Vorgängen innerhalb natürlicher Ökosysteme nicht gerecht.
Pflanzen nehmen im Rahmen der Photosynthese Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und wandeln dieses mithilfe von Sonnenenergie in organische Stoffe um. Dabei entsteht Sauerstoff nach der bekannten Reaktionsformel 6CO2+6H2O+Licht→C6H12O6+6O26CO_2 + 6H_2O + Licht \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_26CO2+6H2O+Licht→C6H12O6+6O2. Der aufgenommene Kohlenstoff wird in Blättern, Ästen, Wurzeln und insbesondere im Holz gespeichert. In großen Waldsystemen entsteht dadurch über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ein enormer Kohlenstoffspeicher. Gleichzeitig werfen Pflanzen kontinuierlich organisches Material ab. Blätter, Äste und abgestorbene Pflanzenteile verbleiben normalerweise innerhalb des Ökosystems und werden dort langsam durch Mikroorganismen zersetzt.
Unterschied zwischen natürlicher Zersetzung zur Entnahme von Holz zur Biovergasung oder Verbrennung
Dieser Prozess ähnelt chemisch einer langsamen Oxidation: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+EnergieC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + EnergieC6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+Energie.Das hierbei freigesetzte Kohlendioxid gelangt zunächst in die unmittelbare Luftschicht des Waldes und steht dort wiederum den Pflanzen für die Photosynthese zur Verfügung. Besonders in großen, geschlossenen Vegetationsflächen entsteht somit ein teilweise lokaler Kohlenstoffkreislauf. Das CO₂ wird nicht ausschließlich sofort in die globale Atmosphäre abgegeben, sondern verbleibt zumindest zeitweise innerhalb des Systems aus Boden, Vegetation und bodennaher Luftschicht.
Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur industriellen Nutzung von Holz zur Biovergasung oder Verbrennung: Wird Biomasse aus einem Wald entfernt, verlässt ein Teil des zuvor im Ökosystem gebundenen Kohlenstoffs den natürlichen Kreislauf des Waldes. Das organische Material steht dann nicht mehr für die langsame Verrottung, die Humusbildung und die kontinuierliche Rückführung von Stoffen innerhalb des Vegetationssystems zur Verfügung. Stattdessen erfolgt eine rasche Freisetzung des Kohlenstoffs durch technische Verbrennungs- oder Vergasungsprozesse.
Wälder als komplexe biologische Speicher- und Recycling-Systeme
Die häufig verwendete Argumentation eines „geschlossenen Kreislaufs“ beruht auf der vereinfachten Annahme, dass nachwachsende Pflanzen die freigesetzten Mengen Kohlendioxid vollständig wieder aufnehmen würden. Diese Betrachtungsweise berücksichtigt jedoch oftmals nicht die zeitliche Dimension sowie die ökologische Komplexität natürlicher Wälder. Während Verrottungsprozesse über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg erfolgen und gleichzeitig Humus sowie stabile Bodenstrukturen entstehen, wird bei der Verbrennung innerhalb kürzester Zeit eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt.
Darüber hinaus verliert der Wald durch die Entnahme von Biomasse wichtige Bestandteile seines inneren Stoffkreislaufs. Abgestorbenes Holz erfüllt in natürlichen Ökosystemen zahlreiche Funktionen wie die Speicherung von Kohlenstoff, den Aufbau von frischem Humus, Wasserspeicherung, Versorgung des Bodens mit Nährstoffen, die Schaffung von Lebensraum für Mikroorganismen, Pilze und Insekten sowie die Stabilisierung des Mikroklimas. Wird dieses Material kontinuierlich entnommen, kann dies langfristig die Regenerationsfähigkeit des gesamten Ökosystems beeinträchtigen. Besonders großflächige, geschlossene Wälder funktionieren nicht lediglich als „Holzproduzenten“, sondern als komplexe biologische Speicher- und Recycling-Systeme.
Bioverbrennung nicht gleich Klimaneutralität
Vor diesem Hintergrund erscheint die pauschale Gleichsetzung von Bioverbrennung mit vollständiger Klimaneutralität problematisch. Denn natürliche Wälder speichern Kohlenstoff nicht nur kurzfristig im Wachstum, sondern auch langfristig in Holz, Böden und Humusschichten. Die Entfernung von Biomasse verändert daher die natürliche Dynamik des Ökosystems. Zwar ist richtig, dass auch natürliche Verrottung letztlich Kohlendioxid freisetzt; dennoch besteht ein bedeutender Unterschied zwischen einem langsamen, lokal eingebundenen Kreislauf innerhalb eines stabilen Vegetationssystems und einer industriellen Nutzung, bei der große Mengen organischer Substanz aus diesem Kreislauf entfernt und innerhalb kurzer Zeit energetisch umgesetzt werden.
Je größer und geschlossener ein Vegetationssystem ist, desto stärker können sich lokale Stoffkreisläufe ausbilden. Wälder erzeugen eigene mikroklimatische Bedingungen, beeinflussen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Bodenstruktur und stabilisieren dadurch ihre eigenen biologischen Prozesse. Eine intensive Nutzung von Biomasse kann diese natürlichen Kreisläufe schwächen oder stören. Daher ist die Vorstellung, Biovergasung oder Holzverbrennung stelle grundsätzlich einen vollständig geschlossenen und klimaneutralen Kreislauf dar, wissenschaftlich zumindest nicht uneingeschränkt haltbar. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass natürliche Waldsysteme nicht nur Orte der CO₂-Aufnahme und -Freisetzung sind, sondern langfristige Kohlenstoffspeicher und hochkomplexe ökologische Gleichgewichtssysteme.
7 Kommentare
Wir sind und waren immer Klimaneutral!!!
Lesen bildet : Klima kann nicht geschützt werden Klima ist Vergangenheit und kann deshalb nicht geschützt werden https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Aus dem Land der Denker und Forscher ist das Land der Dummen geworden,
es erinnert stark an Idiocracy
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy
Warum CO2 die kühlt
Prof. Dr.-Ing. Vollrath, Dreieich, Obmann für Umwelt des VDI Bezirks Frankfurt-Darmstadt
2013_08_22
https://www.gerhard-stehlik.de/CO2/2014/131001%20Stehlik%20Hopp%20Wagner.pdf
Climate Consensus and ‘Misinformation’:
A Rejoinder to Agnotology, Scientific Consensus, and the Teaching and Learning of Climate Change
David R. Legates • Willie Soon • William M. Briggs • Christopher Monckton of Brenchley
2013_08_30
https://www.wmbriggs.com/public/Legates.etal.2015.pdf
Lügen und Verleumdungen zur Durchsetzung lebensfeindlicher Politik
2025_11_04 https://tkp.at/2025/11/04/luegen-und-verleumdungen-zur-durchsetzung-lebensfeindlicher-politik/
Der Schattenstaat: Auf den Spuren der ESG-Bewegung
https://www.epochtimes.de/epoch-tv/dokumentation/doku-der-schattenstaat-esg-wef-agenda-2030-sdgs-a4242263.html
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne
2015_08_25
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20
https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html
National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/
Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29320/w29320.pdf
https:/doi.org/10.3386/w29320
Neue Studie: Indien wird grüner
Analysis of net primary productivity trends in India by incorporating the direct effect of CO2 fertilization in MODIS data
2026_01_08
Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs.
Neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay:
https://doi.org/10.1088/2515-7620/ae2e98
Increasing tree size across Amazonia
2025_09_25
„Wir stellen fest, dass die Baumgröße in allen Größenklassen zugenommen hat… Die beobachteten Muster entsprechen den Erwartungen aufgrund der erhöhten Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere aufgrund des steigenden atmosphärischen CO₂-Gehalts.“
https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
2016_04_26
https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-studyfinds/
https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-study-finds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia
2013_07_03
https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Sättigung der Absorptionsbanden
Artikel Klimawandel
2008
https://academia.edu/29777726/Klimawandel
Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch 44 treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
Sättigung der Absorptionsbanden
WD 8 – 3000 – 014/20
https://www.bundestag.de/resource/blob/964612/WD-8-014-20-pdf.pdf
4. Sättigung der Absorptionsbanden
Im Folgenden werden der Begriff der Sättigung und die Abhängigkeit der Sättigung von der Höhe der Atmosphärenschichten erläutert. Der Begriff „Sättigung” bezieht sich auf die im IR-Spektrum des CO2 durchgelassene Infrarot-strahlung. Für durchgelassene IR-Strahlung ist die Atmosphäre „dünn“ und für absorbierte Strahlung „dick“. Die folgenden beiden Abbildungen verdeutlichen den Bereich der Sättigung und den Flankenbereich, in dem die Sättigung noch lange nicht erreicht ist. Der Wellenlängenbereich in der Mitte der 15 μm-Bande ist weitgehend gesättigt. Die Abbildungen zeigen einen stark vergrößerten Bereich des 15 μm Bandes in logarithmischer Darstellung. Im rot markierten, mittleren Bereich ist das Spektrum bei der heutigen CO2-Konzentration gesättigt. „Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellen-längen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert.“…
Es wird kälter
Globale Temperaturen sinken, doch in Deutschland herrscht Hitzepanik
2025_07_08
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/klima-durchblick/globale-temperaturen-sinken-doch-in-deutschland-herrscht-hitzepanik/
Seit 2024 wird es weltweit kälter
UAH v6.1 Global Temperature
https://www.drroyspencer.com/
Strom-Vollkosten ‚FCOE‘ und Energierenditen ‚eROI
2022_08_28
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4000800
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4000800
Weltweit werden aus physikalisch unmöglicher “Erneuerbaren Energie” zu 5,56% Strom erzeugt!!
2025
Statistical Review of World Energy
https://www.energyinst.org/statistical-review
Die falschen Temperaturbehauptungen, die die alarmistische COP30-Agenda untermauern
2025_11_12
https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische-cop30-agenda-untermauern/
Nobelpreis-Träger
Physik-Nobelpreis 1918
Max Karl Ernst Ludwig Planck
Clausius hatte erstmals die ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik formuliert, wobei Planck den ersten bereits aus seiner Schulzeit als „Prinzip von der Erhaltung der Energie“ kannte. Den zweiten Hauptsatz wählte Planck zum Thema seiner Dissertation. Wärme immer von warm zu kalt
Die Infrarot-Absorption von CO2 wurde von Max Planck und Schwarzschild (Schwarzschild Equation) untersucht.
bei 400 ppm 277 W/m2 und
bei 800 ppm 274 W/m2 Delta 3 W/m2
DUBBEL Taschenbuch für den Maschinenbau 26_Band 1 von 3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59711-8
Teil V Thermodynamik
Erster Hauptsatz S 737 ff Erhaltung der Energie
Zweiter Hauptsatz S 743 ff Wärme immer von warm zu kalt
Physik-Nobelpreis 1973
Ivar Giaever
The Strange Case of Global Warming
Ivar Giaever
CO2 follows temperature
2012_07_02
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/recordings/31259
32:22
Global warming and carbon dioxide through sciences
Georgios A. Florides Paul Christodoulides
2008_05_28
https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.07.007
CO2 heats 0.01-0.03 degrees and follows temperature (ABST / Fig. 6)
ZDF
2025_05_25
https://x.com/SHomburg/status/1926561981273719172
Schönes Video von @behindthematrix zum CO2-Effekt:
CO2 folgt mit ca. 800 Jahren der Temperarur
Markus Fiedler
hat sich viel Mühe gemacht und hat auch alle Quellen angegeben.
2023_01_098
https://apolut.net/das-nicht-passende-klimapanikpuzzle-teil-1-von-markus-fiedler/
Daten der Vostok-Eisbohrkerne
Abb. 2 CO2 folgt Temperatur
Abb. 3 Methan folgt der Temperatur
Chemie-Nobelpreis1995
„für ihre Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“
Paul J. Crutzen
Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch (T. E. Graedel, Paul J. Crutzen, Chemie der Atmosphäre, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, Oxford, 1993, S. 414) treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
Die höchste Absorptionsleistung erreicht CO2 bereits mit einem Luftanteil von 20 ppm und damit schon mehr als die zusätzlichen 360 ppm zusammengenommen. (Die hier in Grad Celsius umgerechnete Absorptionsleistung beruht auf der oben beschriebenen falschen Berechnungsweise. Das Bild gibt aber die Größenordnungen der Absorptionsleistung richtig wieder)
Wissenschaftliche Dienste des Bundestages
Sättigung der Absorptionsbanden
WD 8 – 3000 – 014/20
https://www.bundestag.de/resource/blob/964612/WD-8-014-20-pdf.pdf
Sättigung der Absorptionsbanden
… „Das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellen-längen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbiert.“…
Physik-Nobelpreis 2022
Dr. John Clauser
EXCLUSIVE: ‘We Are Totally Awash in Pseudoscience’: Nobel Prize-Winning Physicist on Climate Agenda
2023_01_08
https://www.theepochtimes.com/us/exclusive-we-are-totally-awash-in-pseudoscience-nobel-prize-winning-physicist-on-climate-agenda-5430650
Physik-Nobelpreisträger John Clauser: „Keine Klima-Krise“
2023_07_12
https://tkp.at/2023/07/12/physik-nobelpreistraeger-john-clauser-keine-klima-krise/
Nobel Winner Refutes Climate Change Narrative, Points Out Ignored Factor
2024_03_08 https://www.theepochtimes.com/us/nobel-winner-refutes-climate-change-narrative-points-out-ignored-factor-5486267
„Ich glaube nicht an Klimakrise“ – Nobelpreisträger vom IWF ausgeladen
Epoch Plus
2023-07-25
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/ich-glaube-nicht-an-klimakrise-nobelpreistraeger-vom-iwf-ausgeladen-a4350720.html
„Schock-journalistische Pseudowissenschaft“: Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
Epoch Plus
2023-07-22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html
Nobelpreisträger über Klimapolitik: „Wir sind völlig überschwemmt von Pseudowissenschaft“
Epoch Plus
2023-07-30 .https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-ueber-klimapolitik-wir-sind-voellig-ueberschwemmt-von-pseudowissenschaft-a4357265.html
Physik-Nobelpreisträger_ Klima-Narrativ ist _gefährliche Korruption der Wissenschaft
Epoch Plus
2023_07_18 https://www.epochtimes.de/wissen/allgemein/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-ist-gefaehrliche-korruption-der-wissenschaft-a4343285.html
„Schock-journalistische Pseudowissenschaft“_ Dr. Clauser widerspricht Klima-Narrativ
Epoch Plus
2023_07_22 https://www.epochtimes.de/umwelt/klima/schock-journalistische-pseudowissenschaft-dr-clauser-widerspricht-klima-narrativ-a4415243.html
Nobelpreisträger widerspricht Klimawandel-Narrativ_ Etwas ganz Wichtiges wurde ignoriert
Epoch Plus
2023-09-10 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nobelpreistraeger-widerlegt-klimawandel-narrativ-und-weist-auf-ignorierten-faktor-hin-a4404160.html
Physik-Nobelpreisträger: „Klima-Narrativ gefährdet das Wohl von Milliarden Menschen“
Epoch Plus
2023-09-02
https://www.epochtimes.de/etplus/physik-nobelpreistraeger-klima-narrativ-gefaehrdet-das-wohl-von-milliarden-menschen-a4410280.html.
Von Kostenabwägungen, einem CO₂-Regler und einer „Katastrophenlüge“_ Bröckelt die Glaubwürdigkeit des Klimanarrativs?
Epoch Plus
2023-10-13
https://www.epochtimes.de/politik/von-kostenabwaegungen-einem-co%e2%82%82-regler-und-einer-katastrophenluege-broeckelt-die-glaubwuerdigkeit-des-klimanarrativs-a4440373.html
«Es gibt keinen Klimanotstand»: Physik-Nobelpreis-Träger John Clauser warnt vor einer «gefährlichen Korruption der Klimawissenschaften».
Der Beweis folgte umgehend: Der IWF cancelte eine Diskussionsrunde mit Clauser
2023_07_25
https://weltwoche.ch/daily/es-gibt-keinen-klimanotstand-physik-nobelpreistraeger-john-clauser-warnt-vor-einer-gefaehrlichen-korruption-der-klimawissenschaften-der-beweis-folgte-umgehen-der-iwf-cancelt/
Physik-Nobelpreisträger von 2022 kritisiert «Klimanotstand» als «gefährliche Korruption der Wissenschaft»
2023_07_17
https://transition-news.org/physik-nobelpreistrager-von-2022-kritisiert-klimanotstand-als-gefahrliche
Letztjähriger Nobelpreisträger für Physik unterzeichnet kritische Weltklimaerklärung
2023_08_16 https://transition-news.org/letztjahriger-nobelpreistrager-fur-physik-unterzeichnet-kritische
1.600 Wissenschaftler und zwei Nobelpreisträger: „Es gibt keinen Klimanotstand“
Epoch Plus
2023-09-06 https://www.epochtimes.de/politik/ausland/1-600-wissenschaftler-und-physik-nobelpreistraeger-es-gibt-keinen-klimanotstand-a4398796.html
oder Medizin Nobelpreis 1995
Christiane Nüsslein-Volhard
VIELE GESCHLECHTER? DAS IST UNFUG!
2022_08_22
https://www.emma.de/artikel/viele-geschlechter-das-ist-unfug-339689
Queerbeauftragter „hat den Grundkurs in Biologie verpasst“, sagt Nobelpreisträgerin
2022_08_22 https://www.welt.de/politik/article240616385/Gender-Debatte-Queerbeauftragter-hat-den-Grundkurs-in-Biologie-verpasst-sagt-Nobelpreistraegerin.html
Ah, der nächste selbsternannte CO2-Papst!
Ich schlage vor, er setzt sich unverzüglich einen Aluhut auf, um sich gegen eventuelle, schädliche Erdstrahlen zu schützen, die sein Gehirn infizieren könnten oder vielleicht schon infiziert haben!
😜
Wir brauchen mehr CO² in der Atmosphäre. Viel mehr! Die Welt muss grüner werden, auf keinen Fall politisch. Fauna und Flora hingegen schon!
@“klimaneutralen Bioenergie”
wie die CO2-freien E-Autos.
Mir scheint, das hier jeder Intelligenztest krachend unterboten wird !
„Say klimaneutralen Bioenergie again. Say klimaneutralen Bioenergie again, I dare you, I double dare you moth$rfu$ker, say klimaneutralen Bioenergie one more Goddamn time!“
(angelehnt an Pulp Fiction)
Glücklicherweise hat die Natur den Wind erfunden, der die Gase über den Planeten bläst und sogar Wüstensand über den Atlantik verfrachtet.
Der Artikel, so plausibel er erscheinen mag, ist somit für die Tonne.