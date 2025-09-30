Der nächste Orden für die Große Deutschlandzerstörerin

Die Verleihung des Landesverdienstordens an Ex-Kanzlerin Angela Merkel durch die rot-rote Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat erneut verdeutlich, dass die Politkaste dieses Landes mittlerweile den Endpunkt an Volksverachtung erreicht hat . SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bezeichnete Merkel allen Ernstes als „echten Glücksfall für unser Land“. Sie habe „Deutschland mit Beharrlichkeit, Geschick und entschlossenem Handeln in schwierigen Zeiten sicher auf Kurs gehalten“, schwärmte sie. Was die konkreten “Verdienste” in in ihrem Bundesland betraf, hielt sie Merkel unter anderem die Voranbringung mehrerer Bauprojekte zugute.

Die völlige Verkommenheit der Großen Deutschlandzerstörerin zeigte sich abermals darin, dass Merkel die rotzfrech Unverfrorenheit besaß, die Auszeichnung gleich stellvertretend für die gesamte Bürgerrechtsbewegung der DDR in Empfang zu nehmen: Aus ihrer Sicht sei sie der Dank an eine ganze Generation, die sich nach der Wende engagiert habe. Man müsse denen entgegentreten, die versuchten, aus dem Spruch „Wir sind das Volk“ auszusortieren, wer noch zum Volk und wer zur Elite gehöre, so Merkel – eine solche Unterteilung gebe es nicht, sagte sie, offensichtlich mit Bezug zur AfD. „Deshalb meine Bitte an die, die heute noch aktiv sind: Lassen wir uns diesen Impetus ‚Wir sind das Volk‘ nicht von irgendjemandem nehmen, sondern kämpfen wir dafür, dass alle deutschen Staatsbürger das Volk sind“, so Merkel, womit sie sich natürlich auf Migranten bezog. Diese Worte sind so eiskalt-zynisch wie typisch für Merkel. Sie vereinnahmt die DDR-Bürgerrechtsbewegung, obwohl sie dieser nicht das Allergeringste zu tun hatte.

Am Ende überlebten die Deutschland Hitler – aber Merkel nicht

Merkel stammte aus einem beim SED-System wohlgelittenen, privilegierten Hause , die in der DDR gut und gerne lebte und der dort eine glanzvolle Zukunft als SED-Funktionärin und sozialistische Vorzeigewissenschaftlerin vorgezeichnet schien, ehe die Wende diese Pläne zunichtemache. Dafür sollte sie sich am “Siegersystem“ BRD 25 Jahre später ultimativ rächen, indem sie ihr umumkehrbares, bis heute anhaltendes Zerstörungswerk der Industriezerstörung durch die “Energiewende”, vor allem aber durch die Grenzöffnung samt kalkulierter Migrantenflutung in Gang setzte. Es spiegelt die Geisteskrankheit dieser Gesellschaft wider, dass sie für dieses historische Verbrechen, das erst vor der Geschichte rückblickend in seinem ganzen Ausmaß durchschaut werden wird, auch noch beklatscht und mit Orden behängt wird. Dabei kann man schon heute mit einiger Berechtigung konstatieren, dass Merkel die niederträchtigste Politikerin seit 1945 war. Dereinst wird man wohl sogar bitter vermerken, dass das deutsche Volk am Ende zwar Hitler überlebte, aber Merkel nicht – weil sie es war, die dieses Volk der ethnischen und kulturellen Selbstauflösung überantwortet hat.

Man weiß nicht, welche Unverschämtheit hier größer ist: die der von allen guten Geistern verlassenen Schwesig, oder die von Merkel, die den Nerv hatte, diese Auszeichnung seelenruhig anzunehmen und eiskalt ihre katastrophalen Fehler schönzureden. In einer Situation, in der die AfD immer größere Wahlerfolge einfährt, in Ostdeutschland längst Volkspartei und in allen Umfragen stärkste Partei ist, in der die Gesellschaft so gespalten wie nie ist, fällt Schwesig niemand Besseres ein als ausgerechnet diese unsägliche Gestalt ein, um sie mit dem höchsten Orden ihres Bundeslandes zu ehren. Allerdings ist sie nicht alleine: Zuvor hatten bereits Nordrhein-Westfalen und Bayern Merkel ihre Landesverdienstorden nachgeworfen und ihr Ex-Außenminister, der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hatte ihr vor zwei Jahren soga das Großkreuz des Bundesverdienstordens in besonderer Ausführung verehrt, eine Auszeichnung, die zuvor nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl erhalten hatten. Es ist die völlige Perversion und eine permanente Verhöhnung der Menschen dieses Landes wie auch der zahllosen Opfer von Merkels Politik, dass den Totengräbern dieses Landes gehuldigt wird.