Der nächste Renegat: SPD-Politiker Lange tritt wegen Asyl-Aktivismus aus Evangelischer Kirche aus

Die permanente Anbiederei der Kirchen beim Linkstaat stößt mittlerweile sogar bei manchen Linken auf blanke Wut. Der SPD-Politiker und ehemalige Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Christian Lange, ist nun mit vergleichsweise großem Getöse aus der evangelischen Kirche ausgetreten, um gegen deren Mitwirkung bei der Aushebelung rechtsstaatlicher Verhältnisse in der Asylpolitik zu protestieren. Insbesondere die Verzögerung von Abschiebungen illegaler Migranten durch den inflationären Gebrauch des Kirchenasyls stößt Lange, einem der letzten klar denkenden Genossen, übel auf:. „Die fortgesetzte Praxis des Kirchenasyls stellt für mich eine Missachtung rechtsstaatlicher Entscheidungen dar. Sie konterkariert die gesetzlich geordneten Asylverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die Urteile unabhängiger Gerichte“, kritisierte er in einem Brief an Bischöfin Kirsten Fehrs und an das Ratsmitglied, seine Parteifreundin und Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese.

Erst letzten Monat hatte sich vor allem der Berliner Bischof Christian Stäblein einmal mehr zum öffentlichen Vorkämpfer der Massenmigration gemacht, als drei aus Polen nach Deutschland gelangte Somalier, die zunächst mehrmals an der deutschen Grenze abgewiesen worden waren, dank der Berliner Justiz und der Lobbyorganisation Pro Asyl am Ende aber doch einreisen durften. Stäblein hatte nichts Wichtigeres zu tun, als sich mit ihnen zu treffen, sich ihre vermutlich auswendig gelernten dramatischen Schilderungen anzuhören und ihnen daraufhin Unterschlupf zu gewähren. Dazu faselte er, das Kirchenasyl sei „Dienst für die Gesellschaft, die auf diese Weise an ihr Fundament der Barmherzigkeit erinnert wird“. Auch Lange war verärgert über diesen penetranten Gutmenschenmoralismus: „Mit solchen Auftritten entsteht der Eindruck, kirchliche Fürsorge stehe über staatlichem Recht“, schreibt er in seinem Brief. Für ihn sei das „ein Signal, das ich als Demokrat und Jurist nicht hinnehmen kann“. Die Statistik zeige, dass das Kirchenasyl systematisch rechtskräftige Entscheidungen unterlaufe: 2024 habe es 2.386 gemeldete Kirchenasylfälle gegeben, doch nur bei einem davon habe es sich um einen vom BAMF anerkannten Härtefall gehandelt.

Fundamentalversagen des Parteienstaates

Aber nicht nur der Missbrauch des Kirchenasyls bringt Lange zur Weißglut, sogar die Einmischungen der Kirchen in die Tagespolitik und gegen die AfD haben seinen Entschluss zum Austritt mitbefördert. „In der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs 2025 äußerten sich EKD-Vertreter – allen voran Bischof Stäblein – wiederholt zu konkreten Gesetzesvorhaben und warnten vor Mehrheitsbildungen, an denen ‚Rechtsextreme‘ beteiligt seien“, schreibt er weiter. Ohne diesen Spin geht es für SPD-Dissidenten natürlich nicht, wollen sie nicht selbst in den Verdacht rechter Gesinnung geraten: Die unbeabsichtigte Folge dieser Positionierung sei nämlich die Stärkung der “populistischen Ränder” unserer Gesellschaft, meint Lange. Womit er zu dem Schluss kommt: „Wenn die evangelische Kirche rechtsstaatliche Entscheidungen durch das Gewähren von Kirchenasyl aushebelt und zugleich parteipolitisch interveniert, fördert sie die AfD.“ Tatsächlich ist das von allen Argumenten gegen die anmaßende und heuchlerische “Haltung” dieser Kirche noch das schwächste: Die meisten Bürger wählen die AfD ohnehin – weil sie das Fundamentalversagen aller übrigen Parteien längst erkannt haben.

Dennoch: Für einen SPD-Politiker sind das erstaunlich richtige Worte. Fakt ist, dass sich die Kirchen diesem Staat völlig ausgeliefert haben, der für sie die Kirchensteuer eintreibt und ihre Privilegien garantiert. Dass dieser von größtenteils kirchenfeindlichen Linken dominiert wird, stört sie nicht. Lieber verdienen sie über Caritas und Diakonie auch noch an der islamischen Massenmigration mit – so lange, bis auch noch die letzte christliche Kirche geschlossen, umgewidmet oder gesprengt ist. Diese abgrundtiefe Verlogenheit widert inzwischen sogar so manchen Linken an. Bei den Kirchen wird auch das jedoch kein Umdenken bewirken. Sie haben sich so tief mit dem Altparteienkartell auf den Höllenritt der geistig-kulturellen Selbstabschaffung eingelassen und sich so weit nach links geschoben, dass sie ihre Basis weitgehend eingebüßt haben. Zu Recht wird in ihnen nur noch die opportunistische politische Vorfeldorganisation gesehen, die sie längst geworden sind.