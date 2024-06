Der Nahost-Konflikt (V): Geiseln befreien oder aufgeben?

Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder und Enkel würden von Terroristen entführt. Man wüsste, wo sich die Terroristen und Geiseln ungefähr aufhalten. Wie weit darf die Regierung dann Ihrer Meinung nach gehen, um Ihre Liebsten zu befreien? Wie würden Sie sich an Israels Stelle verhalten? Die erfolgreiche Befreiung von vier Israelis aus der Geiselhaft der Hamas vom Wochenende ist ein uneingeschränkter Grund zur Freude. Israel- und Judenhasser respektive Hamas- und Palästinenser-Unterstützer nutzen nun natürlich auch diese Geiselbefreiung zur Kritik an Israel. Ihrer Meinung nach haben Juden im Allgemeinen und Israelis im Speziellen kein Recht, sich gegen Angriffe durch Hamas, Hisbollah oder den Iran zu verteidigen. Massaker und Raketenangriffe haben sie hinzunehmen. Geiseln haben sie ebenso aufzugeben wie das einzige Land, in dem sie selbst Herr über ihre Sicherheit und Existenz sind: Israel.

Die Propagandaabteilung der Hamas, die sich euphemistisch und von den Massenmedien unwidersprochen als „Gesundheitsbehörde“ bezeichnet, will angeblich 274 Tote gezählt haben. Wie immer durfte niemand überprüfen, ob diese Zahl auch nur im Entferntesten stimmt. Und wie immer ist davon auszugehen, dass diese Zahl frei erfunden ist und dass die allermeisten tatsächlichen Toten in Wahrheit Hamas-Terroristen sind. Und wie immer sind die zivilen Opfer von Hamas-Terroristen ermordet worden, die im Kampf gegen die israelischen Soldaten ohne Rücksicht auf Zivilisten mit Maschinengewehren und Panzerfäusten auf alles schießen, was sich bewegt; die sich hinter Zivilisten verschanzen, deren Leben ihnen völlig egal ist, und die aus diesem Grund die Einwohner hindern, die Gebiete bevorstehender Kämpfe zu verlassen.

Geiseln nicht befreien aus Sorge um die Unversehrtheit von von Terroristen?

Dieses Video von TBN beschreibt und zeigt teilweise den Ablauf der Befreiungsaktion mit zwei Kommandos, die bis zum Zugriff das Überraschungsmoment nutzten, indem sie – getarnt in einem Möbeltransportwagen sowie (wie der HamasUnterstützungssender “Al Jazeera” berichtete) in einem Lieferwagen, der als Fahrzeug einer Hilfsorganisation getarnt war – unbemerkt bis zu den Geiselverstecken im Wohngebiet fuhren. Bemerkenswert: Drei der Geiseln wurden in der Wohnungen von Abdallah Aljamal gefangen gehalten, der als Hamas-Terrorist bei “Al Jazeera” selbst Fotos und Texte veröffentlichte. Nicht einmal die Terror-Unterstützer von “Al Jazeera” behaupten, dass die Israelische Armee (IDF) mit einem Großangriff zuschlug. Erst als die Hamas-Terroristen überrascht feststellten, wer da an ihre Tür klopft, schossen die Terroristen wie wild um sich – und die IDF schossen zurück.

Und nun stellen Sie sich vor, es ginge um die Befreiung Ihrer eigenen Kinder und Enkel. Würden Sie von Ihrer Regierung nicht erwarten, dass sie alles tut, um Ihre Liebsten zu befreien? Buchstäblich alles? Wer von Ihnen würde sagen: „Bitte verletzen Sie keine Terroristen und keine Komplizen, wenn Sie meine Kinder und Enkel befreien“, oder „wenn ein palästinensisches Kind dabei getötet werden könnte, bin ich gegen die Befreiung meiner eigenen Kinder und Enkel“? Würden Sie tatsächlich Militärschläge gegen Terroristen und ihre Unterstützer ablehnen, wenn es um Ihre nächsten Angehörigen ginge? Falls ja: Lieben Sie Ihre Kinder und Enkel nicht über alles? Falls Sie nichts gegen Militäreinsätze haben, wenn es um Ihre Kinder und Enkel geht – mit welchem Recht erwartet dann jemand von Israel, die Geiseln aufzugeben? An dieser Stelle kommt stets das Argument, Israel habe im Gazastreifen “unschuldige Kinder getötet”. In einem der nächsten Teile dieser Serie finden Sie die Begründung, warum Israel kein einziges Palästinenser-Kind getötet hat.

3.500 Raketen pro Monat auf Deutschland

Unter die rhetorische Frage „Wie würden Sie sich an Israels Stelle verhalten?“ fällt auch die Tatsache, dass die Hamas rund 3.500 Raketen pro Monat auf Israel feuert, um möglichst viele Zivilisten zu töten. Stellen Sie sich vor, Terroristen würden monatlich rund 3.500 Raketen aus Luxemburg auf Deutschland feuern, um möglichst viele Zivilisten zu ermorden. Begründung: Die Luxemburger Terroristen, die ihr eigenes Land terrorisieren, fordern das gesamte deutsche Staatsgebiet für sich und wollen alle Deutschen töten. Jeden Tag müssten Sie damit rechnen, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung von einer Rakete der Terroristen getroffen wird und dass Sie und Ihre Familie ermordet werden. Würden Sie das dulden? Nein? Warum sollten dann die Israelis so etwas dulden?

Die vom Iran unterstützte Terrororganisation Hisbollah hält den Libanon als Besatzer im Würgegriff. Zudem feuert die Hisbollah aus dem Iran gelieferte Raketen und Drohnen auf den Norden Israels, mit Todesopfern und beachtlichen Schäden. Durch die Angriffe der Hisbollah im Norden und die Hamas im Westen sind innerhalb inzwischen rund 100.000 Menschen als Binnenflüchtlinge auf der Flucht. Auch hier lautet die analoge Frage: Würden Sie Terrorangriffe auf Ihr Wohngebiet dulden? Nein? Warum sollten dann die Israelis so etwas dulden?

In weiteren Teilen dieser Serie werden weitere Aspekte beleuchtet, unter anderem das Thema „Völkermord – Wer will hier wen ermorden?", die Zwickmühlen des Guerillakriegs und eine mögliche (relativ) friedliche Lösung des Problems.

