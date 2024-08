Der Nahost-Konflikt (VII): Israelis oder Palästinenser – wer ist hier der Völkermörder?

Die Hamas, Irans Mullah-Regime, Islamisten und erschreckend viele alternative Medien und Hamas-Marketing-Opfer werfen den Israelis “Völkermord” im Gazastreifen vor. Aber ist es nicht genau umgekehrt? Zur Erinnerung: Die Monster der Hamas schlachteten am 7. Oktober 2023 rund 1.200 unschuldige Menschen ab und verschleppten 239 Geiseln. Ein Teil der Geiseln wurde von der Hamas ermordet, ein Teil wurde gegen Hamas-Terroristen getauscht, und 136 Geiseln werden aktuell noch immer unter traumatischen Bedingungen festgehalten. Frage an die Israel-Kritiker: Wie weit würden Sie an der Stelle der israelischen Regierung gehen, wenn die Hamas Ihre Kinder, Enkel, Geschwister, Eltern und Ehepartner als Geiseln hält? Siehe dazu auch Teil 5 dieser Serie.

Wiegen die Menschenrechte der Bevölkerung im Gazastreifen, die so gut wie alle Komplizen und Unterstützer der Hamas sind, etwa schwerer als die Menschenrechte der Geiseln, die seit fast einem Jahr in der Hölle leben müssen? Warum soll man den Hamas-Terrorchef Sinwar und die ständigen Raketenangriffe auf Israel erdulden und laufen lassen? Welche Alternative gibt es zum Krieg im Gazastreifen?

Aufrufe der Palästinenser zum Völkermord an den Juden

Es soll Leute geben, die meinen, die sogenannten Palästinenser hätten keinen größeren Wunsch als den Völkermord an allen Juden auf der Welt. Dafür verzichten sie auf eine Zukunft in Frieden und Wohlstand. Ich selbst würde so etwas natürlich nie behaupten. Glücklicherweise stellt unsere höchst demokratische Regierung in „unserer“ Demokratie jegliche Kritik an gewissen Kulturen und Gruppen unter harte Strafen. Also: Wer behauptet denn so etwas? Das sagen die sogenannten Palästinenser selbst! Jedenfalls alle, die ich jemals in den Medien gehört habe (falls Sie Äußerungen von Palästinensern kennen, die eine friedliche Koexistenz mit Israel wollen, stellen Sie den Link bitte in die Kommentare). Der Aufruf zur Zerstörung Israels und zur Ermordung aller Juden steht auch in der Charta der Hamas (ebenso wie das Verbot von Verhandlungen). Zahllose Videos von Reden religiöser Führer einer gewissen Religion rufen zum Völkermord an den Juden auf. Mosab Hassan Yousef, der Sohn eines Mitbegründers der Hamas, erklärt in der reichweitenstarken US-Sendung „Dr. Phil“, was das Ziel der Hamas ist und wie ignorante Pro-Palästina-Aktivisten die mörderische Hamas unterstützen.

Bei der Frage, ob etwas zutrifft, ist stets zunächst die Definition zu klären. Was ist eigentlich ein Völkermord? Eigentlich meint der Begriff die zumindest versuchte komplette Auslöschung eines Volkes. Aber ab wann ist eine Gruppe ein Volk? Wikipedia schreibt unter „Volk“: „Eine verbindliche Definition gibt es nicht.“ Die UN definiert Völkermord, reichlich schwammig, als „Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören.“ Demnach wäre jeder, der auch nur einen einzigen „Ungläubigen“ ermordet, ein Völkermörder. Bereits der Versuch, eine „Gruppe“ auch nur „teilweise“ zu zerstören, wäre ein Akt des Völkermords. Schreiben Sie bitte in die Kommentare, wie genau Sie ein Volk und einen Völkermord definieren. Wir halten fest: Wer den Begriff „Völkermord“ oft, unscharf und leichtfertig verwendet, hat politische Interessen, oder ist zu bequem, um darüber nachzudenken.

Unglaubwürdige Quellen

Nehmen wir also den Krieg im Gazastreifen. Es gibt keine unglaubwürdigeren Quellen als kriegsführende Parteien. Dazu zitiere ich aus dem ersten Absatz in Teil 1 dieser Serie: „Das erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Ob Israel oder Ukraine, USA oder Russland, Staatschefs oder Minister: Jede Aussage von politischen Akteuren ist stets interessengeleitet und oft dreist gelogen. Wer aufgewacht und informiert ist, weiß das.“ Eine der unglaubwürdigsten Quellen der Welt ist die Terrororganisation Hamas, die keine neutralen Beobachter zulässt. Laut der PR-Abteilung der Hamas mit der absurden Bezeichnung „Gesundheitsbehörde“ liegt die Zahl der Toten im Gazastreifen seit Beginn des Krieges durch die Hamas bei 40.000. In der Anfangszeit bezeichnete die Hamas alle Toten im Gazastreifen als “Zivilisten”. Als die damit einhergehende Behauptung, dass überhaupt keine Terroristen von den Israelis getötet worden sein sollen, doch zu unglaubwürdig wurde, nannten sie geringe vierstellige Zahlen an toten Terroristen.

Die (frei erfundenen) “40.000 Toten” entsprächen – wenn die Zahl stimmen würde – 2 Prozent der Bevölkerung, inklusive Terroristen. Die pro-palästinensische UN schätzt die Zahl auf 24.000. Das wäre für einen Krieg – auch wenn er noch weiter laufen wird – bisher erstaunlich wenig und schon gar kein Völkermord. Zum Vergleich: In Deutschland fielen dem Zweiten Weltkrieg fast zehn Prozent der Bevölkerung zum Opfer. Bedenken muss man außerdem immer, dass diese Zahl völlig willkürlich sind und von keinen neutralen Stellen bestätigt wurde, und dass die Zahl der Hamas-Terroristen bei mindestens 30.000, eher über 50.000 liegt. Und ausschließlich diese Terroristen sind das Ziel der israelischen Armee.

Welcher „Völkermörder“ fordert seine Todfeinde zur Evakuierung auf?

Wie in jedem Krieg gibt es zivile Opfer. Während die Hamas unter dem großen Beifall der sogenannten Palästinenser bei jeder Gelegenheit so viele Juden wie möglich so brutal wie möglich abschlachtet, versucht die israelische Armee IDF nachweislich, möglichst keinen einzigen Zivilisten zu töten. Die IDF bombardiert ausschließlich Gebäude, die sie zuvor als Standorte von Terroristen beziehungsweise als Abschussorte von Raketen auf Israel identifiziert hat. Die IDF ermöglicht den Terroristen sogar jedes Mal die Flucht, bevor sie Gebäude angreift, in denen sich auch Zivilisten aufhalten können – indem sie zum Beispiel Flugblätter mit dem Aufruf abwirft, das Gebäude zu evakuieren und sich in Sicherheit zu bringen. Da Israel Zugriff auf das Mobilfunknetz hat, senden die Israelis auch SMS an alle Handys rund um die Standorte der nächsten Angriffe, und rufen die Bewohner der Gebäude sogar an. Welche andere Armee ist im Krieg so rücksichtsvoll bei seinen Todfeinden? Wie verhindert man tote Zivilisten in einem Krieg gegen eine Guerilla-Armee (siehe auch Vietnam und Afghanistan), die zudem Zivilisten als Schutzschilde benutzt und von den Zivilisten unterstützt wird? Schreiben Sie Ihre Lösung bitte in die Kommentare.

Und warum stören sich die westlichen Medien und Regierungen nicht daran, dass die Hamas ihren Zivilisten nicht in den zum Großteil mit EU-Geldern finanzierten über 500 Kilometern Bunkeranlagen Schutz gewährt? Die Zivilisten, die hier sterben, gehören zu vier Kategorien: Erstens diejenigen, die sich weigern, sich vor einem Angriff in Sicherheit zu bringen (dafür gibt es einen “Darwin-Award”). Zweitens diejenigen, die von den Terroristen der Hamas an der Flucht gehindert und somit von der Hamas ermordet werden. Drittens diejenigen, die sich nahe bei schießenden Hamas-Terroristen aufhalten, während die israelischen Soldaten das Feuer erwidern. Und viertens sehr wenige Zivilisten, die durch Fehler der IDF sterben, die im Krieg leider völlig normal sind (jede Armee tötet in Kriegen sogar eigene Soldaten durch „friendly fire“). Zudem, nochmals: Kein Zivilist wäre gestorben, wenn die Hamas-Terroristen nicht am 7. Oktober den Krieg begonnen hätten. Daher geht jeder tote Zivilist auf das Konto der Hamas.

„Völkermord“ in Kriegen?

Tote Zivilisten freuen die Hamas, die iranischen Mullahs und alle, die die Juden hassen. Niemandem ist die Zivilbevölkerung im Gazastreifen so egal wie den Anführern der Hamas, insbesondere ihrem Chefterroristen Yahya Sinwar, der erklärte: „Zivile Tote sind notwendige Opfer“. Im Gegenteil: Jeder tote Zivilist ist ein hochwillkommenes PR-Material, das die Medien in aller Welt (auch viele alternative Medien) leider begierig verbreiten, statt zu recherchieren und nachzudenken. Als im Zweiten Weltkrieg die Bomber der Amerikaner und Briten Bomben auf deutsche Städte und deutsche Kinder warfen, kam weder damals noch im Nachhinein irgendwer auf die Idee, dies einen versuchten “Völkermord” zu nennen (mit zunehmendem zeitlichen Abstand und der Verbreitung revisionistischen Gedankenguts in den sozialen Medien erfreut sich diese krude Sichtweise allerdings in jüngster Zeit zunehmender Beliebtheit in gewissen Kreisen). Das ist leider so im Krieg: Das Volk, das einen Krieg beginnt, hat kein Recht, sich über Gegenschläge der Angegriffenen zu beschweren. Alle rund 6,5 Millionen toten Deutschen des 2. Weltkriegs wurden als eigene Schuld eingeordnet. Der 7. Oktober war der Auslöser des Gaza-Krieges – begonnen durch die Hamas, und voll unterstützt durch die nahezu hundertprozentige Mehrheit der sogenannten Palästinenser in aller Welt.

Die allermeisten Bewohner des Gazastreifens sind also keine Opfer, sondern Komplizen. Es steht ihnen frei, gegen die Hamas aktiv zu werden, indem sie die Israelis über die Verstecke der Hamas und der Geiseln informieren. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Wenn die Türkei (berechtigt oder unberechtigt) Krieg gegen die Kurden oder die PKK in Syrien führt, interessiert das die Medien, die Politik und die Öffentlichkeit herzlich wenig. Kriege – allein in den letzten 20 Jahren – im Sudan, in Syrien, in Bergkarabach, in Myanmar, im Mali, in Äthiopien, in Eritrea, im Tschad, in Libyen, im Jemen, in Sri Lanka, in der Elfenbeinküste, im Libanon et cetera interessieren so gut wie niemanden. Israel ist das einzige Land, das permanent unter der Lupe der Juden-Hasser liegt. Auch aus diesem Grund verhält es sich rücksichtsvoller als alle anderen Nationen in Kriegen.

Ein “Völkermord“, bei dem sich das Volk verachtfacht?

Im Gaza-Streifen findet erstaunlicherweise und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit über Jahrzehnte hinweg gleichzeitig ein angeblicher Völkermord und eine Bevölkerungsexplosion statt: Bei der Gründung Israels hatte der Gazastreifen rund 250.000 arabische Einwohner. Heute sind es fast 2,2 Millionen, Tendenz weiter steigend. Was ist das für ein „Völkermord“, bei dem sich das „ermordete“ Volk verachtfacht? Welcher „Völkermörder“ versorgt seine geschworenen Todfeinde? Nochmal zur Erinnerung: So gut wie alle – wahrscheinlich eher ausnahmslos alle – Bewohner des Gazastreifens wollen den Tod aller Juden, insbesondere den aller israelischen Juden.

Zwischen 30.000 und 100.000 bewaffnete Hamas-Terroristen (die Grenzen der Definition sind fließend) tun alles, was sie können, um einen realen Völkermord an den Juden zu realisieren. Welches andere Land außer Israel versorgte jemals seine Todfeinde sogar im Krieg mit Lebensmitteln, Energie und Wasser? Berichte über die angebliche Verhinderung von Hilfslieferungen aus Israel in den Gazastreifen entpuppten sich als Propaganda. Tatsächlich stahlen die Hamas-Terroristen die Hilfslieferungen, in dem sie gleich nach der Überquerung der Grenze die LKWs kaperten, die Fahrer rauswarfen und die Versorgungsgüter in ihre militärischen Stützpunkte in den Bunkern / Tunneln brachten.

Was würde bei vertauschten Machtverhältnissen passieren?

Angenommen, es wäre umgekehrt und die sogenannten Palästinenser hätten die militärischen Möglichkeiten der Israelis, während die Israelis militärisch machtlos wären. Was würde dann passieren? Der 7. Oktober 2023 hat es auch den Dümmsten demonstriert: Die sogenannten Palästinenser hätten längst jeden einzelnen der 7,2 Millionen Juden in Israel abgeschlachtet (das Wort ist hier absolut angebracht, siehe 7. Oktober). Die Leichen der abgeschlachteten Juden vom 7. Oktober waren noch nicht kalt, als am 8. Oktober weltweit von Sydney über London, Essen, Berlin bis nach Vancouver Jubelfeiern unter den sogenannten Palästinensern und ihren Unterstützern ausbrachen. „Gas the Jews – die Juden ins Gas“ riefen sie zum Beispiel in Sydney, ohne dass es die dortige Regierung störte. Zahllose sogenannte Palästinenser in aller Welt erklärten, dass sie sich diese Massaker an Juden jeden Tag wünschen, bis keiner mehr übrig ist. Und diese Leute und ihre Sympathisanten werfen den Juden Völkermord vor.

Wenn also jemand Opfer eines Völkermords zu werden droht, dann sind es zweifellos die Juden. Der Kampf der Israelis im Gazastreifen ist Teil des Überlebenskampfes gegen den Völkermord an den Juden in aller Welt, der das erklärte Ziel der sogenannten Palästinenser, der iranischen Mullahs und aller Islamisten ist. Die Charta der Hamas enthält ausdrücklich den Aufruf zum Völkermord an allen Juden. „From the River to the Sea“ (also die „Befreiung“ des kompletten israelischen Territoriums vom Jordan bis zum Mittelmeer) bedeutet nichts anderes als den Aufruf zum Völkermord an den Juden in Israel. Dass keine Regierung der westlichen Welt dies unter Strafe stellt, beweist zusätzlich, dass es außerhalb Israels keinen Staat gibt, der Juden schützt (in Ungarn sind Juden derzeit unter Orban sicher; allerdings sind sie umgekehrt auch nur eine Abwahl Orbans entfernt von ihrer Verfolgung sich dort). Daher ist die Verteidigung Israels alternativlos.

Völkermord an Juden: „From the River to the Sea“

Die Massaker vom 7. Oktober 2023 waren quantitativ das größte Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg und qualitativ vielleicht sogar das grausamste seit damals. Irma Grese, die „Hyäne von Auschwitz“, hätte ihre Freude daran gehabt. Hätte niemand die Hamas-Monster gestoppt, daran gibt es nicht den geringsten Zweifel, hätten sie mit Sicherheit so lange weiter gewütet, bis sie den letzten Juden in Israel abgeschlachtet haben. Die Ideologie hinter der Hamas wie auch beim IS („Islamischer Staat“) ist der Völkermord – zuerst an allen Juden und danach an allen Nicht-Muslimen.

Im Kontext eines Völkermordes muss man philosophisch, wissenschaftlich und journalistisch das Thema Holocaust respektive Shoah betrachten, das bisher als ultimativer Maßstab für Völkermord gilt. Es besteht kein Zweifel, dass die Hamas, der IS und die anderen islamistischen Terrororganisationen keine Konzentrationslager wie in Auschwitz betrieben hätten – denn sie hätten die Juden zweifellos sofort ermordet. Ein weiterer Unterschied ist der Stolz auf das Verbrechen: Während der eine oder andere KZ-Wächter seine Verbrechen leugnete oder zumindest so tat, als würde er sich dafür schämen, sind alle Hamas-Monster durchweg stolz auf ihre Verbrechen. Es ist allgemein bekannt, dass zahllose sogenannte Palästinenser sowie Islamisten in aller Welt große Fans von Hitler, Eichmann, Mengele und dem Holocaust waren und sind. Wie geistesgestört muss man sein, um solche Menschen zu unterstützen?

Der Gipfel der Dummheit sind jedoch die „Queers for Palestine“, die sich für Homosexuellen-Hasser einsetzen, welche just diese „Queers for Palestine“ sofort ermorden würden, wenn sie Gelegenheit dazu bekämen. Es steht außer Zweifel: Wer die sogenannten Palästinenser unterstützt, befürwortet einen kompletten Völkermord, der das vollendet, was der Holocaust begonnen hatte.

Lesen Sie im nächsten Teil: “Fragen zu toten Kinder im Gazastreifen”. Bisher sind in dieser Ansage!-Serie erschienen:

Teil 1: Auch Israelis sind Palästinenser

Teil 2: Israel ist alternativlos

Teil 3: Israel, Iran, Hamas – wer hat das Recht zur Selbstverteidigung?

Teil 4: Der Gazastreifen – Freiluftgefängnis oder Raubtierkäfig?

Teil 5: Geiseln befreien oder aufgeben?

Teil 6: Apartheid? Nicht in Israel, sondern in allen islamischen Staaten