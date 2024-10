Der Nahost-Konflikt (X): Du bist Israel!

Du bist Israel! Der Krieg gegen Israel gilt auch Dir – sofern Du kein Islamist bist. Denn Israel ist unsere Front im Krieg der Kulturen. Das Ziel des Islam, von Hamas, Hisbollah, Islamischem Staat, Iran-Mullahs wie auch der Islamisten in Deutschland und anderswo in Europa ist die Unterwerfung aller Menschen unter den Islam und seine Zwänge. Zum ersten Mal jährt sich heute das bestialische Massaker des 7. Oktober 2023. Denken wir zuerst an die Geiseln, die seit 365 Tagen ohne Hoffnung auf ein Ende ihrer Qualen von den Monstern der Hamas unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten werden – sofern sie nicht bereits ermordet wurden. Judenhassern sind die Geiseln vollkommen gleichgültig. Überhaupt ist erschreckend, wie viele Judenhasser sich im letzten Jahr ohne jegliche Scham geoutet haben und eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. 76 Jahre Kriege und Terror der Araber gelten bei Judenhassern als „legitimer Freiheitskampf“. Die nachfolgende Grafik fasst die Angriffe zusammen:

Teil 1 dieser Serie („Auch Israelis sind Palästinenser“) wies unzweifelhaft nach, dass die Israelis zunächst bereit waren, das gemeinsam bewohnte Land zu teilen. Es sind nachweislich die Araber, die jeden Krieg begannen, das Land mit Terror überzogen und zu keinen Kompromissen bereit sind. Auch die UN, die eigentlich vermitteln müsste, erweist sich wieder einmal als Farce – wie auch insbesondere ihre Tochterorganisationen WHO, IWF und UNWRA. Letztere unterstützte sogar nachweislich aktiv die Terroristen der Hamas beim Massaker des 7. Oktober. Im wahrsten Sinne des Wortes unentschuldbar ist auch, dass westliche Regierungen in ihren Ländern Jubelfeiern und antijüdische Großdemos, Kalifatsforderungen und islamistische Aktivitäten dulden, statt diese Terroranhänger umgehend zu inhaftieren, ihren Zuwanderungsstatus kritisch zu prüfen und wenn irgend möglich auszuweisen. Mit politischem Willen ist das auf Grundlage des Grundgesetzes und der heutigen Gesetze möglich.

Nicht-Muslime und gemäßigte Muslime registrieren fassungslos, wie Freiheit und Demokratie ohne Gegenwehr ihrer Regierungen zersetzt werden. Ein Frank-Walter Steinmeier gratulierte sogar in seiner Eigenschaft als Bundespräsident im Namen aller Deutschen den Terror-Mullahs in Teheran zu ihrer islamistischen Machtübernahme. Was soll man dazu sagen, ohne sich wegen „Delegitimierung des Staates“ strafbar zu machen?

Unsere Zukunft? Völkermord an allen, die sich nicht unterwerfen

Hören Sie bei den Forderungen von Vertretern einer gewissen Religion, die nicht kritisiert werden darf, einfach nur einmal genau hin. Gefordert wird da ausdrücklich die Unterwerfung aller „Ungläubigen“ unter ihre Religion. „Islam“ bedeutet wortwörtlich „Sich-Unterwerfen“ – gemeint ist: Unter Allah. Das explizite Ziel des Islam ist eine komplett muslimische Welt, siehe Sure Nr. 9, Satz 5, auf die in Teil 8 dieser Serie eingegangen wurde: Wer sich nicht unterwerfen will, soll ermordet werden. Jeder “echte”, schriftgläubige Muslim unterstützt diesen totalitären Anspruch. Mit anderen Worten: Sehr viele Angehörige einer gewissen Religion (vielleicht alle? – man weiß es nicht) wollen letztlich einen Völkermord am gesamten Rest der Menschheit. Auch an Ihnen und Ihren Kindern und Enkeln. Das sage nicht ich. Das sagen deren Vertreter.

Palästinenser-Vertreter Mohammed el-Kurd sprach zum Beispiel am Londoner Parliament Square aus, was viele Palästinenser denken: „Unser Tag wird kommen. Wir müssen Massaker zur Normalität machen.“ (“Our day will come. But we must normalize massacres as a status quo.“) Das sagen solche Leute auch noch direkt vor dem Sitz des Parlamentes. Mehr Verachtung geht nicht. Und mehr Unterwerfung durch westliche Regierungen geht auch nicht. Da in der Politik nichts zufällig geschieht und man Merkel, Scholz und Lindner zwar vieles, aber keine Dummheit oder so extreme Inkompetenz unterstellen kann, bleibt als einzig logische Schlussfolgerung, dass diese billigend und gegenwehrlose Inkaufnahme von Unterwerfung und Selbstzerstörung Ziel der drei Regierungsparteien ist – mitgetragen von der Union, und von Grünen und Linken sowieso.

Israel ist auch unsere Front

Samuel P. Huntingtons hat in seinem Buch „Kampf der Kulturen“ („The Clash of Civilizations“) bereits 1996 (beziehungsweise sogar 1993, als der Buchinhalt erstmals als Fachartikel erschien) vorausgesehen, dass Israel die Front- und Verteidigungslinie der westlichen Moderne ist. Mit Israel greifen Islamisten unsere westliche, aufgeklärte Zivilisation an. Ansage!-Autorenkollege Albrecht Künstle schrieb treffend: „Israel schlägt heute die Schlachten, die einst das christliche Europa ausfocht.“ Israel kämpft nicht nur für sich und alle Juden, sondern auch für uns. Das macht den Krieg der Islamisten gegen Israel für alle wichtig, die in Freiheit und Demokratie leben wollen und dies auch für unsere Kinder wünschen. Es geht nicht um Land, sondern um die Herrschaft des Islam. Der Dschihad würde selbst nach einer Auslöschung Israels nicht enden. Der Krieg im Gazastreifen ist lediglich ein Teil des globalen Dschihad gegen uns. Er gilt allen gemäßigten und Nicht-Muslimen. Also auch Dir, Deinen Kindern und Enkeln, sofern Du kein radikaler Muslim bist. Es geht buchstäblich um Dein Leben. Israel ist Dein „Kanarienvogel in der Kohlenmine“: Wenn er stirbt, bist Du der Nächste. Frei nach Martin Niemöller lässt sich heute sagen:

„Als die Islamisten die Israelis ermordeten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Israeli.

Als sie die Juden in aller Welt ermordeten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude.

Als sie „Ungläubige“ in meinem Land ermordeten, habe ich geschwiegen; ich war ja nicht selbst betroffen.

Als sie mich ermordeten, gab es keinen mehr, der mir helfen konnte.“

Der 7. Oktober ist ein Fanal für alle, die in einer freien, demokratischen Gesellschaft leben wollen, in der es keine Toleranz der Intoleranten geben kann. Für unsere westliche Zivilisation und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist es eine Überlebensfrage.

Bisher sind in dieser Ansage!-Serie erschienen:

Teil 1: Auch Israelis sind Palästinenser

Teil 2: Israel ist alternativlos

Teil 3: Israel, Iran, Hamas – wer hat das Recht zur Selbstverteidigung?

Teil 4: Der Gazastreifen – Freiluftgefängnis oder Raubtierkäfig?

Teil 5: Geiseln befreien oder aufgeben?

Teil 6: Apartheid? Nicht in Israel, sondern in allen islamischen Staaten

Teil 7: Israelis oder Palästinenser – wer ist hier der Völkermörder?

Teil 8: Offener Brief an Paul Brandenburg, Milena Preradovic und Kayvan Soufi-Siavash

Teil 9: “Frieden wird es geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie Juden hassen”