Der Nahost-Konflikt (XII): Die wahrscheinlichste Lösung ist eine Umsiedlung der Palästinenser

Bei umfangreicher Analyse der Situation ergeben sich 10 optionale Alternativen, wie der Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser ausgehen kann. US-Präsident Donald Trump nahm bereits den Abschluss dieser Serie vorweg: Die einzig nachhaltige Lösung für Frieden in Israel ist die Umsiedlung der Palästinenser – hin zu ihren arabischen Freunden. Palästinenser haben keine Freunde? Guter Punkt. Wir kommen weiter unten in diesem Beitrag (Option Nr. 10) darauf zurück.

Trump erklärte unmittelbar vor seinem Amtsantritt: Wenn die Geiseln nicht freigelassen werden, wenn er ins Amt zurückkehre, werde „die Hölle ausbrechen“ (“all hell will break out“) – und dies werde “nicht gut für die Hamas sein“. Die Folge: Sofort kündigte die Hamas an, die Geiseln freizulassen. Während Biden, die Democrats, die UN und die EU sowohl Israel als auch insbesondere die Geiseln hängen ließen, zeigt Trump, wie es geht: Die Hamas versteht nur Härte.

Doppelt gescheitert

Die Szenen der ersten Geiselübergabe zeigten aber auch: Die Hamas hat im Gazastreifen weiterhin alles im Griff. Voll bewaffnet und in Kampfanzügen statt ziviler Tarnung, umgeben von einem Mob tausender (übrigens wohlgenährter und kräftiger, nicht von “Vernichtungskrieg” oder angeblichem “Völkermord” gezeichneten) fanatischer Zivilisten. Das Ziel, die Hamas auszuschalten und diese Zivilisten aus ihrem Würgegriff zu befreien, ist doppelt gescheitert.

Denn erstens ist die Hamas ist so handlungsfähig wie eh und je; die einzige Ausnahme: Der Nachschub an Raketen via Ägypten ist unterbrochen. Die etwa 20.000 toten Terroristen wurden längst durch eineinhalb Jahrgänge neuer junger Terroristen aufgefüllt, was bei den exorbitanten Geburtenraten in Gaza kein wirkliches Problem darstellt – so dass nun nach wie vor 30.000 bis 50.000 Terroristen die Hamas-Diktatur im Gazastreifen durchsetzen und bei nächster Gelegenheit den Terror gegen Israel mit glühendem Eifer fortsetzen würden, sobald man sie ließe.

No Jews, no news

Zweitens scheint die palästinensische Zivilbevölkerung weiterhin mehrheitlich – im Ausland praktisch hundertprozentig – hinter der Hamas zu stehen, auch wenn es Videos von kritischen Palästinensern im Gazastreifen gibt, die von den Hamas-Terroristen ohne Anklage und Prozess einfach auf der Straße spontan hingerichtet wurden. Man stelle sich den Aufschrei vor, israelische Soldaten hätten so etwas getan. Bei Hamas-Terroristen rührt sich dagegen kein Aufschrei. Nirgends. Auch hier gilt der Grundsatz: “No Jews, no news”. Im Kontext dieses Artikels wichtiger ist der Aspekt, dass es sehr wohl Widerstand gegen die Hamas-Diktatur im Gazastreifen gibt – aber seine Erfolgsaussichten sind extrem unwahrscheinlich bis nahezu Null.

Apropos Wahrscheinlichkeit: Damit leiten wir nun begrifflich über zu den eingangs erwähnten mindestens 10 Alternativen für den Gazastreifen sowie Judäa und Samaria alias Westjordanland.

Palästinenser sind nicht kompromissfähig

Option Nr. 1: Die Einstaatenlösung. Diese bedeutet eine friedliche Koexistenz auf dem gesamten Gebiet zwischen Palästinensern und Israelies, wie es unter 8 Millionen israelischen Juden und 2 Millionen israelischen Arabern in Israel bestens funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt seit dem 7. Oktober 2023 bei bei null Prozent. Denn dazu sind die Palästinenser zweifellos weder fähig noch willens; doch seit dem 7. Oktober ist auch das minimale Vertrauen der naivsten Israelis in die Palästinenser restlos zerstört.

Option Nr. 2: Die Zweistaatenlösung. Diese haben die Araber keinen Tag lang akzeptiert, und sie werden sie niemals akzeptieren; das steht nicht nur explizit in der Charta der Hamas. Fragen Sie einmal irgendeinen sogenannten Palästinenser, wie viel Prozent des Landes Israel die Juden behalten dürften. Die Antwort lautet stets: “Null!” Palästinenser sind nicht kompromissfähig. Und so ist auch die Wahrscheinlichkeit für diese Option, erst recht seit dem 7. Oktober 2023, null Prozent.

Zweistaatenlösung illusorisch

Die Israelis waren seit dem UN-Teilungsplan von 1947 mit der Zweistaatenlösung einverstanden gewesen, obwohl die Aufteilung für sie große Opfer bedeutete (unter anderem die Aufgabe von Gebieten und Städten, die seit dreitausend Jahren jüdisch waren; zu den Details dieser unglückliche Aufteilung siehe Teil 1 dieser Serie). Im Laufe der Jahre verkleinerten sie nach den Kriegen und Terroranschlägen, die stets von den Arabern ausgingen, zwar die arabischen und palästinensischen Gebiete in Israel immer weiter, sie waren zugleich aber auch immer zur Zweistaatenlösung bereit und akzeptierten schließlich auch die Autonomie der Palästinenser im Gazastreifen und in Judäa und Samaria alias Westjordanland.

Mit den Massakern des 7. Oktober 2023 starb für Israel die Zweistaatenlösung final. Eine Nachbarschaft mit Menschen, die einen bei jeder sich bietenden Gelegenheit ermorden wollen, ist für niemanden zumutbar. Das würden auch die Amerikaner, Russen, Chinesen, Franzosen oder Türken nicht akzeptieren – und vermutlich nicht einmal wir Deutschen.

Unrealistische Szenarien

Option Nr. 3: Die Dreistaatenlösung. Eine Dreistaatenlösung bedeutet die Kontrolle des Westjordanlands durch Jordanien und des Gazastreifens durch Ägypten. Auch diese Lösung haben die Araber keine Sekunde lang akzeptiert, und sie werden sie nie akzeptieren. Dabei ist zu bedenken: Alle Waffen- und Raketenlieferungen an die Hamas im Gazastreifen liefen bislang über Ägypten. Jordanien ist viel zu schwach, um 3,5 Millionen Palästinenser und deren Waffenschmuggel aus dem Irak und Iran in den Griff zu bekommen. Daher ist die Dreistaatenlösung auch für Israel spätestens seit dem 7. Oktober 2023 keine Option mehr. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt folglich ebenfalls bei null Prozent.

Option Nr. 4: Aufgabe Israels und Exodus der Juden. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt weniger als 1 Prozent. In Israel leben auf einer Fläche, die so klein wie Brandenburg ist, rund 8 Millionen jüdische und 2 Millionen arabische Israelis. Die Juden in Israel haben, wie so oft in der jüdischen Geschichte auch in der Diaspora, bewiesen: Lass sie sich irgendwo niederlassen und frei entfalten, und Juden werden Wohlstand schaffen. Aus dem rohstofflosen, heißen, wüstentrockenen Israel erschufen sie binnen weniger Jahrzehnte eine blühene Oase mit einer leistungsfähigen Landwirtschaft und eines der technisch am weitesten entwickelten Länder der Erde, das zur Weltspitze unter anderem in Software, Cyber-Security, Künstlicher Intelligenz, Waffen- und Medizintechnik zählt.

Unter US-Demokraten keine Sicherheit

Seit es Krieg und Terror gegen Israelis gibt, existiert auch das Gedankenspiel, Israel einfach woanders neu zu gründen – zum Beispiel als 51. Bundesstaat in den USA. Die abwegige Idee: Man nehme ein gleich großes Stück Land (etwa von der Größe Brandenburgs) in den menschenleeren Weiten von Utah, Idaho, Montana oder Wyoming und überlasse es den Juden. Dann wären die Israelis respektive Juden die palästinensischen Terroristen los und würden weitaus stärker prosperieren als heute. Sie wären als Bundesstaat jedoch immer der Toleranz und dem guten Willen der jeweiligen Regierung in Washington ausgeliefert. Die Democrats haben bewiesen, dass sie die Palästinenser ihren Hass auf Juden ausleben lassen. Juden genießen unter Democrats keinen Schutz. Unter Trump wären sie zwar sicher – aber niemand weiß, wer auf ihn folgt. Dieses Risiko ist für die Juden zu groß.

Man könnte Israel auch als souveränen Staat zum Beispiel an der Grenze zwischen USA und Kanada neu gründen. Dazu müssten die USA, Kanada oder beide zusammen 0,3 Prozent ihres Land zur Gründung eines souveränen Staates an Israel abtreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine US- oder kanadische Regierung auch nur 0,3 Prozent ihrer Staatsfläche – oder jeweils die Hälfte davon – an die Juden abtritt, liegt nahe null Prozent, wenn auch nicht bei Null.

Keine Aussicht auf Koexistenz

Hinzu kommt die Tatsache, dass Israel seit 3.000 Jahren die identitätsstiftende Heimat der Juden ist und sie dort zweifellos die ältesten Rechte haben. Warum sollten sie ihre Heimat aufgeben – und dann auch noch für eine arabische Minderheit, die nicht bereit ist, das Land zu teilen oder friedlich zu koexistieren? Die Wahrscheinlichkeit ist unter diesem Aspekt ebenfalls nahe null Prozent, aber nicht Null.

Option Nr. 5: „From the River to the Sea“ für die Palästinenser. „From the River to the Sea“ ist das Ziel der Palästinenser. Es bedeutet die Übernahme des kompletten Staatsgebietes durch die Palästinenser. Dabei gibt es die von den Palästinenser favorisierte Variante „mit Völkermord an allen Juden in Israel“ sowie die “mildere” Variante „Vertreibung aller Juden in andere Länder“. Diese Option hätte eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent, wenn die Palästinenser den Israelis militärisch überlegen wären. Das wäre zwar dann der Untergang der Palästinenser (siehe Teil 11 dieser Serie) – aber dazu wären sie zweifellos bereit.

Atomare Wüste?

Doch die militärische Überlegenheit der Palästinenser besteht nicht, deshalb beträgt die Wahrscheinlichkeit des Szenarios „From the River to the Sea“ unter 1 Prozent – wenn eben auch nicht Null. Wie Teil 11 dieser Serie ebenfalls zeigte, würde ein arabischer Staat Palästina, ebenso wie alle anderen rohstoffarmen islamischen Länder, wohl nie in der Lage sein, industriell, technisch und militärisch zu westlichen Nationen aufzuschließen.

Denkbar wäre allenfalls der Schmuggel von Atomsprengköpfen, geliefert von Atommächten, die Israel feindlich gesonnen sind (da ist das Mullah-Regime im Iran die größte Gefahr) und deren Detonation in Israel; dass dabei auch die meisten Palästinenser sterben würden, wäre der Hamas vollkommen gleichgültig, denn sie würden sich am Sieg über Israel berauschen und über eine atomare Wüste herrschen. Dass es dazu kommen wird, verhindern allerdings die israelischen Geheimdienste Mossad und Shin Bet. Daher die Wahrscheinlichkeit von unter 1 Prozent.

Option Nr. 6: „From the River to the Sea“ für Israelis – mit tatsächlichem Völkermord. Im Zorn über die Massaker des 7. Oktober 2023 erklärten einige (allerdings nicht maßgebliche) israelische Politiker sowie einige radikale Siedler, man solle die Palästinenser komplett ausrotten, in einem tatsächlichen Völkermord. Dafür jedoch ist Israel zu zivilisiert und für so etwas wäre nicht im Entferntesten eine Mehrheit vorstellbar. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist weit unter 1 Prozent nahe null Prozent – aber nicht Null.

Kein Zurück mehr

Option Nr. 7: Weiter so wie vor dem 7. Oktober 2023. Bis zum mörderischsten Hamas-Terroranschlag der Geschichte waren die Israelis bereit, ständige Raketenangriffe und Terroranschläge zu erdulden und dafür eigene Bürger zu opfern. Damit ist seit dem 7. Oktober 2023 Schluss. Deshalb liegt die Wahrscheinlichkeit eines zurück zum Status quo ante bei unter 1 Prozent.

Option Nr. 8: Beaufsichtigung der Palästinenser durch UN & Co. Wohin Autonomie für die Palästinenser führt, zeigten sie am 7. Oktober 2023: Maximale Bewaffnung und Massaker. Seitdem ist keine Autonomie mehr vorstellbar. Palästinenser dürfen so lange nicht unbeaufsichtigt leben, bis sie friedlich sind. Das ist bis auf Weiteres nicht absehbar. Folglich muss sie irgendwer beaufsichtigen, Recht und Ordnung durchsetzen sowie die Terrororganisation Hamas entwaffnen und auflösen.

Das wäre eigentlich eine Aufgabe für Friedenstruppen der Vereinten Nationen und Blauhelmsoldaten. Auf Grundlage von Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen könnten sie zur „Friedenserzwingung“ eingesetzt werden. Die UN ist jedoch eine Farce. Das sogenannte „Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten” (UNRWA) hat die Massaker des 7. Oktober 2023 aktiv unterstützt und ist auch ansonsten ein Komplize der Hamas. Ausgerechnet das menschenverachtende Mullah-Regime des Iran, in dem Menschenrechte so wenig gelten wie nirgendwo sonst, erhielt den Vorsitz der UN-Menschenrechtskommission (!. Die 45 Mitgliedsländer der UN-Frauenrechtskommission bestimmten Ende März 2024 ohne jeglichen Widerspruch (!) den saudischen Botschafter Abdulaziz Alwasil zum Vorsitzenden der UN-Frauenrechtskommission – obwohl ausgerechnet Saudi-Arabien ein Land mit äußerst geringen Frauenrechten ist (es gibt dort allenfalls Fortschritte auf sehr geringem Niveau).

Die korrupte UN

Wahrscheinlich keine sonstige Organisation ist dermaßen hoch korrupt und diktatorisch wie die UN-Tochterorganisation WHO. Und Eigentümer von Atomwaffen haben in der UN Veto-Sonderrechte. Gegen Schurkenstaaten wie den Iran oder Terrorregime wie in Afghanistan oder die Hamas oder Diktaturen wie Nordkorea gibt es nennenswerte UN-Resolutionen. Stattdessen dominieren arabische und andere islamische (beziehungsweise von deren Ölexporten abhängige) Länder die UN – was dazu führt, dass ausgerechnet das unter ständigen Angriffen leidende und sich lediglich wehrende Israel mehr UN Sanktionen erhielt als alle anderen Länder der Welt zusammen (!). Mehr Farce als diese UN ist kaum möglich.

Hinzu kommt, dass die UN Blauhelmsoldaten bisher bei praktisch jeder Mission versagt haben, sobald es ernsthafte Gewalt gab. Es ist weder die Bereitschaft noch die Fähigkeit der UN zu erkennen, im Gazastreifen für Frieden zu sorgen. Die UN hat dies seit Jahrzehnten verweigert. Die UN tut alles, was sie kann, um Israel zu schaden, und wird es auf absehbare Zeit weiter tun. Fazit: Die UN kann man vergessen.

Nun findet sich in der Beschreibung dieser Option 8 ein „…& Co.“. Wer ist dieses “Co.“? Damit sind Truppen der NATO, der Arabischen Liga oder der Afrikanischen Union sowie private Sicherheits- und Militärunternehmen wie Academi (früher Blackwater) sowie UG Solutions und Safe Reach Solutions gemeint. Letztere beiden sowie ein ägyptisches Unternehmen sind bereits seit der Amtsübernahme von Präsident Trump im Gazastreifen aktiv bei der Kontrolle von Fahrzeugen im Netzarim-Korridor südlich von Gaza-Stadt. Ihr großer Vorteil: Es sind keine Juden oder Israelis – und die Hamas wird sich genau überlegen, ob sie US-Söldner oder Soldaten und Verwalter der Arabischen Liga oder der Afrikanischen Union angreift. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios kurzfristig 20 Prozent, langfristig aber unter 1 Prozent.

Der ewige Hass auf Juden

Option Nr. 9: Beaufsichtigung der Palästinenser durch Israel. Dies ist nun eine der Alternativen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweisen; als kurzfristige Zwischenlösung könnte sie bei 80 Prozent liegen. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass sie auch langfristig trägt, kann man jedoch getrost bei unter einem Prozent ansetzen. Da die UN wahrscheinlich kneifen wird, weil sie den Konflikt anheizen will, bleiben als Externe nur die NATO, die Arabische Liga, die Afrikanische Union sowie private Sicherheits- und Militärunternehmen. Kommen auch sie nicht zum Einsatz, haben die Israelis seit dem 7. Oktober 2023 gar keine andere Wahl, als die Hamas zu beseitigen und den Gazastreifen sowie Judäa und Samaria alias das Westjordanland zu beaufsichtigen.

Im Gazastreifen kontrollieren die Israelis nun auch den „Philadelphi-Korridor“ an der Grenze zu Ägypten, unter dem die Ägypter zuvor den Schmuggel von Raketen und Waffen durch Tunnel in den Gazastreifen zuließen. Entlang der gesamten Grenze des Gazastreifens gibt es nun einen schmalen Korridor, den die Palästinenser nicht mehr betreten dürfen, damit Überfälle auf Israel und Massaker wie am 7. Oktober 2023 verhindert werden.

Nach dem Tausch der Geiseln gegen inhaftierte Hamas-Terroristen wird es nun irgendwie weitergehen müssen. Die momentane Waffenruhe wird nicht halten, da die Hamas nicht zum Frieden bereit ist und sich lediglich neu formieren will. Kinder werden in Schulen und Kindergärten weiterhin zum grenzenlosen, erbitterten Hass auf Juden und Israel erzogen. Die Palästinenser müssten jedoch insgesamt zum Frieden umerzogen werden. Wenn das überhaupt gelänge, würde das viele Generationen dauern. Das wäre für Israel nicht nur ein hoher finanzieller und personeller Aufwand, sondern auch ein Todesrisiko für jeden Israeli, der sich in die Höhle des Löwen begibt. Die Palästinenser werden sich widersetzen, werden ihre Kinder selbst „unterrichten“ und Attentate auf jeden Israeli versuchen, der helfen will, eine friedliche Lösung zu erreichen. Eine Dauerlösung kann diese Beaufsichtigung daher also nicht sein.

Umgang mit Heimatverlust

Option Nr. 10: Umsiedlung der Palästinenser. Dies ist das mit Abstand realistischste und wahrscheinlichste Szenario; die Wahrscheinlichkeit dafür kann man auf langfristig 90 Prozent schätzen. Als Deutschland den Zweiten Weltkrieg verlor, war es völlig klar, dass 14 Millionen Deutschen ihre Heimat in Ostpreußen, Westpreußen, Memelgebiet, Schlesien, Pommern, Posen und Sudetenland verlieren würden und zwar dauerhaft. Da kam niemand auf die Idee, Polen und Russland zu terrorisieren.

In Teil 3 dieser Serie wurde es im Detail erläutert: Wenn ein Mensch in einem Land lebt, das erobert wurde beziehungsweise das einen neuen Herrscher hat, mit dem er nicht einverstanden ist, hat dieser Mensch drei Möglichkeiten: Er kann sich anpassen, kämpfen oder auswandern. Die Palästinenser wollen sich nicht anpassen. Sie wollen kämpfen – noch dazu einen Krieg, den sie niemals gewinnen können und auch nicht gewinnen dürfen (denn das würde den Völkermord an den israelischen Juden bedeuten). Also bleibt nur die dritte Möglichkeit: Auswandern.

Da das freiwillig nicht geschehen wird, bleibt nur die Umsiedlung. Wie 14 Millionen Deutsche müssen sich die Palästinenser eine neue Heimat suchen. Damit sind wir bei der einleitenden Anmerkung oben: Palästinenser haben keine Freunde, nicht einmal bei den arabischen respektive muslimischen Nationen oder den Judenhassern anderer Länder. Jordanien warf die Palästinenser (die eigentlich Jordanier sind) 1971 nach einem Bürgerkrieg der Palästinenser gegen die restlichen Jordanier aus dem Land. Dass ausgerechnet Jordanien die Palästinenser nun aufnehmen und einen neuen Bürgerkrieg riskieren wird, ist eher unwahrscheinlich.

Es läuft auf Umsiedlung heraus

Für eine Umsiedlung kommt auch kein anderes Nachbarland in Frage. Denn je weiter es die Raketen der Hamas nach Israel haben, desto leichter kann man sie abwehren. Für eine dauerhafte Lösung müssen also andere Länder als Puffer zwischen Palästinensern und Israel liegen. In Frage kommt hier unter anderem Libyen – zum Beispiel im Grenzgebiet zwischen Ägypten und Tobruk. Dazu bräuchte man den derzeitigen Machthabern im Failed State Libyen nur ein paar Milliarden zu überweisen, und sie würden eine Fläche von 80 mal 80 Kilometern (mehr als Gazastreifen und Westjordanland zusammen) an die Palästinenser verkaufen, die dann – umgeben von Glaubensbrüdern einen– eigenen Staat aufbauen können, mit einem „Singapur am Mittelmeer“ (wer daran glauben möchte). In Frage kommen dafür unter anderem auch der Sudan an der Südgrenze Ägyptens, der Jemen, Somalia, Eritrea, Afghanistan oder Tadschikistan. Überall dort gibt es Herrscher, die für ein paar Milliarden Dollar die Palästinenser aufnehmen würden. Das wäre klug investiertes Geld.

Wie Teil 11 dieser Serie erläutert hat, benötigt ein kleines, rohstoffarmes Land für Wohlstand lediglich ein kluges Konzept – etwa die Profilierung als ausgesprochene Steueroase – und eine gut ausgebildete, friedliche Bevölkerung mit einer ausreichend motivierten, fortschrittlichen und leistungsfreundlichen Mentalität. Das sollte doch wohl kein Problem für die Palästinenser sein…

Abschließend soll auch die linksgrüne “Lösung” nicht unerwähnt bleiben: Die Umsiedlung aller Palästinenser nach Deutschland. Den Grünen, der SPD und den Linken würde das wahrscheinlich gefallen. Deutschland würde sicherlich auch von den sehr hohen Geburtenraten der Palästinenser, ihrem brillanten technischen Know-How, Ihrer Weltklasse-Bildung, ihrer Leistungs- und Wertschöpfungsbilanz, ihrer Friedfertigkeit, und ihrem hochmodernen Frauenbild profitieren. Das gäbe sicherlich einen Friedensnobelpreis für Deutschland. Spätestens 2050 gilt hier die Scharia. Vor allem Frauen sind begeistert von diesen überzeugenden Vorteilen.

Eigentlich war als abschließender Teil 12 die Erörterung der Frage angedacht, wer glaubwürdiger ist: Israel oder die Hamas? Aufgrund des aktuellen Vorschlags von Donald Trump wurde dieses Kapitel jedoch eingeschoben. “Israel oder Hamas – wer ist glaubwürdiger?” wird dann im nächsten Teil behandelt.

