Der neue Kulturkampf: Wie der Westen um seine Identität ringt

Ob wir es wollen oder nicht: Wir alle spüren und erleben tagtäglich, dass sich unsere Gesellschaft inmitten eines Kulturkampf befindet. Ausgetragen wird er nicht auf Schlachtfeldern, sondern in Brüssel, in Berlin, Paris und London. In Schulen, Medien, Universitäten, Firmen, Familien und sozialen Netzwerken. Es geht um Sprache, Geschlechterrollen, nationale Identität, Moral, Traditionen und die Frage, welche Werte künftig das Fundament unserer Gesellschaft bilden sollen. Während die einen von Multikulti, Vielfalt, Offenheit und gesellschaftlichem Fortschritt sprechen, warnen andere vor Identitätsverlust, Entwurzelung und einer zunehmenden Auflösung kultureller Kontinuität. Begriffe wie „woke“, „Cancel Culture“, „Leitkultur“, „Patriotismus“ oder „Gendern“ sind längst keine Randthemen mehr. Sie stehen symbolisch für eine tiefere gesellschaftliche Spaltung.

Dieser – oft unterschätzte – Riss durch die Gesellschaft hat längst auch das politische Zusammenleben erreicht. Bestes Beispiel dafür sind die heftigen Debatten, die innerhalb der EU zur Erarbeitung einer gemeinsamen Migrationspolitik geführt werden. Länder, die diese Politik nicht mittragen, werden heute schon penalisiert, indem ihnen zustehende Mittel vorenthalten werden. Als Beispiel sei hier Ungarn genannt. Auffällig ist dabei: Die Auseinandersetzungen werden immer emotionaler geführt. Wer die falschen Worte benutzt, riskiert öffentliche Empörung. Wer traditionelle Werte verteidigt, gilt schnell als rückständig. Wenn heute jemand die schwarz-rot-goldene Fahne schwenkt, riskiert er als “rechtsextrem” oder “Nazi” eingestuft zu werden – Ausnahme allenfalls bei Fußball-Wettkämpfen, wenn Deutschland spielt.

Die Rolle von Pegida

Als Beispiel mag die von Lutz Bachmann 2014 in Dresden gegründete Bewegung Pegida (“Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”) aufgeführt werden. Als Zenit dieser Bewegung gilt der 12. Januar 2015. Damals fand in Dresden eine Demonstration mit laut Veranstaltern 40.000 Teilnehmern statt. Diese Bewegung zeigte auf, dass sich ein Teil der Bevölkerung kulturell und politisch entfremdet fühlte. Themen wie Migration, Islam in Europa, nationale Identität, Meinungsfreiheit und Vertrauen in Medien und Politik wurden durch Pegida – besser indirekt durch die Mainstreammedien, die Pegida auf ähnliche Weise wie heute die AfD dämonisierten – massiv in die öffentliche Debatte gedrückt. Zeitweise war Pegida damit die größte rechte Straßenbewegung Deutschlands seit Jahrzehnten, bevor sie Jahre später von den Corona-“Querdenkern” übertroffen wurde. Gleichzeitig gelangten aus der Pegida-Zeit auch heute noch bekannte Plakativbegriffe in den öffentlichen Gebrauch, wie etwa „Lügenpresse“, „Volksverräter“ oder auch „Systemparteien“.

Interessant ist auch zu sehen, wie und mit welcher Heftigkeit die Politik auf diese Bewegung reagierte. Ungläubigkeit und Unverständnis bei den Repräsentanten des Staates ließen diese teilweise ausflippen. Hier einige Beispiele: Sigmar Gabriel sprach im Zusammenhang mit fremdenfeindlichen Ausschreitungen von „Pack“ und „Mob“. Viele Pegida-Anhänger fühlten sich damit direkt gemeint und angesprochen. Joachim Gauck verwendete den üblen Begriff „Dunkeldeutschland“ für fremdenfeindliche Tendenzen in Deutschland. Das sorgte besonders im Osten für Empörung, weil viele Menschen dies als pauschale Abwertung Ostdeutschlands empfanden. Und der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière bezeichnete Pegida als „Unverschämtheit“. Politiker von Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke nannten Pegida gar “rassistisch“ “fremdenfeindlich“, “rechtsextrem“ oder „Nazis in Nadelstreifen“. Nach Merkels Grenzputsch im Herbst 2015 warnte SPD-Bundesaußenminister Heiko Maas vor einer „Hetze gegen Flüchtlinge“, die durch Bewegungen wie Pegida angeheizt werde.

Die Wurzeln in der 68er-Bewegung

Viele sehen in Pegida den eigentlichen Beginn der heutigen Kulturkämpfe in Deutschland. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Die Wurzeln dieses modernen Kulturkampfes reichen weit zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die westlichen Gesellschaften noch vergleichsweise homogen geprägt. Familie, Nation, Religion und klassische Rollenbilder galten über Jahrzehnte als weitgehend selbstverständlich. Erst mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1960er Jahre begann eine tiefgreifende kulturelle Veränderung. Die 68er-Bewegung stellte Autoritäten grundsätzlich infrage. Traditionen, konservative Moralvorstellungen und gesellschaftliche Hierarchien wurden kritisch hinterfragt. Freiheit, Selbstbestimmung und Emanzipation rückten zunehmend in den Mittelpunkt.

Grundsätzlich kann und muss diese Entwicklung als extrem produktiv beurteilt werden. Sie brachte zweifellos viele positive Veränderungen hervor: mehr individuelle Rechte, sexuelle Befreiung, größere persönliche Freiheit und eine offenere Gesellschaft. Doch zugleich entstand ein neues gesellschaftliches Spannungsfeld. Denn während ein Teil der Bevölkerung die kulturelle Öffnung als Fortschritt empfand, fühlten sich andere zunehmend entfremdet. Mit der Globalisierung, wachsender Migration und dem Einfluss digitaler Medien in den darauffolgenden Jahren verstärkte sich dieses Gefühl vielerorts noch weiter. Ein, wenn nicht gar der entscheidende Wendepunkt im modernen Kulturkampf war für viele Menschen das Jahr 2015. Als Angela Merkel während der Flüchtlingskrise den Satz „Wir schaffen das“ prägte, wurde dies von den einen als humanitäres Signal und moralische Größe gefeiert. Für andere jedoch markierte dieser Moment den Beginn eines tiefen Vertrauensverlustes in Politik und gesellschaftliche Institutionen.

Patriotismus und nationale Identität

Denn die Debatte drehte sich längst nicht nur um Migration allein. Vielmehr entstand bei vielen Bürgern der Eindruck, dass grundlegende Fragen zu kultureller Identität, Integration, innerer Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt nicht mehr offen diskutiert werden konnten, ohne moralisch abgestempelt zu werden. Wer Sorgen äußerte, wollte oft nicht automatisch als fremdenfeindlich gelten, fühlte sich aber genau so behandelt. Gleichzeitig entwickelte sich auf der links/grünen Seite die Überzeugung, dass Deutschland angesichts seiner Geschichte eine besondere humanitäre Verantwortung trage und kulturelle Vielfalt eine Stärke moderner Gesellschaften sei. Dadurch verhärteten sich die Fronten zunehmend. 2015 wurde somit weit mehr als nur eine migrationspolitische Zäsur. Für viele Menschen wurde es zum Symbol eines tieferen kulturellen Konflikts: der Frage, ob nationale Identität und kulturelle Traditionen bewahrt werden sollen oder ob sich moderne Gesellschaften grundsätzlich als postnationale, multikulturelle Räume neu definieren müssen.

Auch Aussagen von Politikern zeigen, wie sensibel die Frage nationaler Identität inzwischen geworden ist. Robert Habeck sagte einmal sinngemäß, mit dem Begriff „Deutschland“ oder „Vaterlandsliebe“ wenig anfangen zu können. Solche Aussagen werden von vielen progressiven Milieus als Ausdruck eines weltoffenen, postnationalen Denkens verstanden; für andere wiederum wirken sie wie eine Entfremdung von Heimat, kultureller Identität und nationalem Selbstverständnis. Gerade hierin zeigt sich die Tiefe des heutigen Kulturkampfes: Während früher in Deutschland Patriotismus für viele Bürger selbstverständlich war, wird nationale Identität heute häufig ambivalent betrachtet. Kritiker sehen darin zunehmend eine einseitige Abwertung eigener kultureller Traditionen, verstärkt durch Aussagen wie die von Bärbel Bas (“einheitsbraun”) oder neuerdings den Sprachgebrauch “Nicht-Migranten” für Deutsche in der ARD-“Tagesschau”. Als Beispiel mag hier auch das inflationäre Verramschen der deutschen Staatsbürgerschaft dienen. Es stellt sich die Frage, warum kultureller Stolz bei vielen anderen Nationen akzeptiert wird, deutsches Nationalgefühl jedoch oft sofort unter Verdacht gerät? Zusammenfassend muss gesagt werden: Der Kulturkampf tobt weiter – permanent und unerbittlich. Leider ist es so, dass zurzeit die links-grün-woke Multikulti-Truppe die Oberhand besitzt. Jedoch ist die Schlacht noch nicht verloren!