Der neue Ost-West-Konflikt: Cäsarismus gegen Demokratie

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass der Ukraine-Krieg nicht als „slawischer Bruderkrieg“ verstanden werden kann, sondern als Ausdruck eines tiefgreifenden neuen Ost-West-Konfliktes zwischen den NATO-Staaten und Russland gesehen werden muss. Erstaunlicherweise ist die Frage nach ideologischen Ursachen dieses Konfliktes bislang selten gestellt worden. Der erste Ost-West-Konflikt (1945-1991), der zwischen der NATO und dem von der Sowjetunion angeführten Warschauer Pakt ausgetragen wurde, war ja bekanntlich – wie wohl kaum ein anderer Streitfall der gesamten Weltgeschichte – ideologischer Natur. Dem Anspruch des Sowjetkommunismus auf eine „Weltrevolution“, also eine potentiell gewalttätige Ausbreitung des Staatssozialismus auf den gesamten Planeten Erde, stand das Bekenntnis des Westens zu Demokratie und offener Gesellschaft entgegen. Im heutigen zweiten Ost-West-Konflikt ist eine solcher ideologischer Gegensatz aber auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Man kann Wladimir Putins Russland vieles vorwerfen, aber nicht die Absicht, sein eigenes Staats- und Gesellschaftsmodell aggressiv in die Welt hinaus exportieren zu wollen. Worin besteht aber dann die tiefere Ursache einer neuen Spaltung in „Ost“ und „West“, die in unseren Tagen Spannungen bis hin zur Gefahr eines Dritten Weltkrieges hervorruft?

Ich habe mich mit dieser Thematik schon im Mai 2022 in einem Artikel für die Zeitschrift „wir selbst“ auseinandergesetzt. Damals war ich zu dem Schluss gekommen, dass es im Ukraine-Konflikt um einen Gegensatz zwischen „Globalismus“ und Partikularismus ginge, also Russland und auf eine seltsame Weise übrigens auch die Ukraine die souveränen Rechte von Nationalstaaten gegen einen Anspruch auf eine zentral gesteuerte, alles gleich machen wollende One World verteidigen. Heute bin ich der Meinung, seinerzeit den Kern der Dinge allenfalls bedingt getroffen zu haben. Die Begriffe „Globalismus“ und „globale Eliten“ sind zwar gerade unter Oppositionellen gängig, aber bleiben allzu unbestimmt. Sie beziehen sich letzten Endes auf die kurze Zwischenphase der 1990er Jahre, als tatsächlich ein weltbeherrschendes Konglomerat aus den USA als einzig verbliebener Weltmacht, weltweit agierenden Konzernen und ähnlich global agierenden, einflussreichen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu entstehen schien, das damals Michael Hardt (geboren 1960) und Antonio Negri (1933-2023) in ihrem gleichnamigen Buch als „Empire“ bezeichneten.

Der Islam als Gegenkraft zum Globalismus

Diese kurze Phase fand aber schon mit den Ereignissen des 11. September 2001 ein jähes Ende. Spätestens seitdem muss die weltweite Gemeinschaft der Muslime, die teilweise sogar eine Art „islamische Weltrevolution“ anstrebt, als unbesiegbare Gegenkraft zum Globalismus angesehen werden. Noch wichtiger ist, dass mit der VR China ein weltpolitischer und ökonomischer Koloss entstanden ist, der zwar (noch) an der wirtschaftlichen Globalisierung mitwirkt, aber dies unübersehbar aus einer von außen her unveränderbaren nationalen Interessenlage heraus tut und somit nicht wirklich als „globalistisch“ bezeichnet werden kann. Indien wächst in unserer Gegenwart sehr schnell in eine ähnliche Rolle hinein, und weitere Riesenstaaten wie Indonesien und Brasilien stehen gleichsam auf dem Sprung dorthin. Der viel zitierte „Globalismus“ entpuppt sich so als praktisch substanzlose Worthülse. Allenfalls geht es dabei um in der Tat vorhandene maßlose Kapitalkonzentrationen innerhalb der westlichen Ökonomie. Diese weisen aber kaum einen Bezug zu Russland und zum Ukraine-Krieg auf und taugen somit nicht als Erklärung für den neuen Ost-West-Konflikt.

Man könnte alternativ von einer Frontstellung zwischen dem Westen und dem Rest der Welt sprechen, aber auch dies erweist sich bei näherer Betrachtung als äußerst unscharf. Wladimir Putin versucht zwar mit der BRICS-Kooperation ein solches antiwestliches Bündnis zu schmieden, aber die Eigeninteressen der Beteiligten sind hier viel zu divergent, als dass in näherer Zukunft daraus wirklich praktische Politik, etwa in Gestalt einer nicht mehr auf dem US-Dollar basierenden neuen Weltfinanzordnung, entstehen könnte. Selbst wenn die USA in der näheren Zukunft gleichzeitig an mehreren der gegenwärtigen weltpolitischen Brennpunkte – Ukraine, Iran, Taiwan und Korea – direkt militärisch herausgefordert würden, ergäbe sich daraus noch lange kein Weltkrieg zwischen rivalisierenden Militärblöcken. Die gemeinsame Abneigung gegen den Hegemon USA hebt höchst unterschiedliche Eigeninteressen keineswegs automatisch auf. Das Eingreifen nordkoreanischer Soldaten in den Ukraine-Krieg etwa ist nicht mehr als ein gelungener Propagandacoup von Kim Jong-un. Kriegsentscheidend kann und wird es nicht sein, und was davon wirklich Realität und nicht Fiktion ist, lässt sich aus der Entfernung nur schwer beurteilen.

Kulturelle Ost-West-Trennlinie

Was im Unterschied zum „Globalismus“ und dem anti-westlichen Bündnis ohne jeden Zweifel wirklich existiert, ist jener tiefgreifende Kulturunterschied zwischen dem Westen (verstanden als Bereich einer Dominanz von katholischem und protestantischem Christentum) und dem russisch-byzanthinischen Kulturkreis (orthodoxes Christentum), wie ihn etwa Oswald Spengler (1880-1936) und Samuel Huntington (1927-2008) erkannten. Dieser Gegensatz drängt aber nicht nach Krieg, sondern nach einem Nebeneinander in gegenseitigem Respekt, weil keine der beiden Seiten dazu in der Lage wäre, die jeweils andere zu beherrschen. Aus diesem Grund scheiterten Versuche einer Eroberung Russlands von Westen her genauso katastrophal (Schweden im 18. Jahrhundert, Napoleon im 19. Jahrhundert., Hitler im 20. Jahrhundert.) wie die imperiale Überdehnung der Sowjetunion in Richtung Westen nach 1945. Huntington sah eine quer durch die Ukraine verlaufende kulturelle Trennlinie zwischen „West“ und „Ost“ zwar schon in den 1990er Jahren als potentielle Ursache eines neuen Großkrieges an, aber der konkrete Verlauf des Ukraine-Krieges widerspricht dieser Logik deutlich. Es gibt in der östlichen Hälfte der Ukraine (vielleicht mit Ausnahme der kleinen Randzonen, die schon 2014 unter russische Vorherrschaft gerieten) schlichtweg nicht jene Sympathie für Russland, wie sie Huntington aufgrund einer langen kulturellen Tradition als gegeben annahm.

Es bleibt noch die Möglichkeit zu erörtern, dass jenseits aller Ideologie simple Machtpolitik als Hauptursache des neuen Ost-West-Konfliktes anzusehen ist. In der Tat sind in den letzten Jahren vielfach der US-amerikanische Geostratege Zbigniew Brzeziński (1928-2017, Buch: „Die einzige Weltmacht“) und sein russischer Widerpart Alexander Dugin (geboren 1962, Buch: „Die vierte politische Theorie“) zitiert worden. Beide kamen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass die Ukraine ein entscheidendes Feld in einer Art weltpolitischen Schachspiels sei, in dem die USA und Russland um die Vorherrschaft in „Eurasien“ kämpfen würden. Gegenüber beiden Protagonisten und ihren Ideen ist schon allein deshalb höchste Vorsicht geboten, weil ihr Einfluss auf die reale Politik ihrer Heimatländer sehr wahrscheinlich deutlich überschätzt wird. Brzeziński übte seit dem Ende der Präsidentschaft Jimmy Carters (1981) keine Regierungsämter in Washington mehr aus, und über Dugins Einfluss auf Wladimir Putin weiß man praktisch nichts.

Kein Kampf um die “Weltmacht” in der Ukraine

Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich in diesem Eurasien in erster Linie die beiden weltpolitischen Kolosse China und Indien befinden, auf die weder Russland noch die USA einen nennenswerten Einfluss ausüben können. Auch wenn man „Eurasien“ nicht geographisch, sondern politisch definiert, also als ein um Gesamt-Russland erweitertes Europa, kommt man kaum um die Erkenntnis herum, dass sich in der Ukraine beide Seiten in einem endlosen, extrem blutigen Krieg um ein Territorium verkämpft haben, das dem Sieger kaum Gewinne, sondern nur die Aussicht auf einen extrem aufwändigen Wiederaufbau einbringen würde. Die Zeiten, in denen der Besitz klassischer Industrie- und Bergbaugebiete wie des Donbass entscheidend für das Wohlergehen ganzer Nationen war, sind lange schon Vergangenheit. Um die „Weltmacht“ wird in der Ukraine mit Sicherheit nicht gekämpft.

Nachdem wir „Globalismus“, ein anti-westliches Staatenbündnis, Gegensätze zwischen großräumigen Kulturkreisen und klassische militärische Machtpolitik als Hauptursachen des neuen Ost-West-Konfliktes ausgeschlossen haben, komme ich nun endlich zur These dieses Artikels: Meiner Meinung nach ist der ideologische Kern des „Putinismus“ eine grundsätzliche Ablehnung der Demokratie als einer Staatsform, die nur Chaos, Ineffizienz und Dekadenz erzeugen kann und deshalb im Zweifel immer einer autoritären Herrschaft unterlegen ist. Ideengeschichtlich ist dieses Denken im Streben rechter (nicht nationalsozialistischer!) Intellektueller der Weimarer Republik wie Oswald Spengler, Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) und Ernst Jünger (1895-1998) nach einer „Konservativen Revolution“ zu verorten. Die Genannten gingen davon aus, dass mit der Novemberrevolution von 1918 und dem damit einhergehenden Ende von Monarchie und Adelsherrschaft eine natürliche Gesellschaftsordnung gewaltsam zerstört worden war und der innere Friede nur durch eine Restauration des Kaiserreiches wiederhergestellt werden könne. Die Analogie zum heutigen Russland ist fast offensichtlich. Die Herrschaft des letzten Staats- und Parteichefs Michael Gorbatschow (1985-1991) führte zur Auflösung der Sowjetunion und damit in territorialer Hinsicht auch des alten Zarenreiches. Russland erlitt so einen Gebietsverlust, welcher mit dem Deutschlands nach 1918 vergleichbar war.

Planlose Verwestlichung Russlands unter Jelzin

Unter Gorbatschows Nachfolger Boris Jelzin (1991-2000) führte dann eine planlose Verwestlichung Russlands zu wirtschaftlichem Niedergang und einem Verlust der inneren Ordnung. Wladimir Putin stellte nach seinem Machtantritt (1999/2000) die Stabilität wieder her, aber forderte dafür als Preis die Freiheit. Demokratie erklärte er zur Bedrohung, die nur die Gespenster aus den Zeiten Gorbatschows und Jelzins wieder zum Leben erwecken würde. Seine hasserfüllte Ablehnung einer freien und selbstbestimmten Ukraine hat ihren Ursprung vor allem darin, dass sich der jetzige Zustand Russlands angesichts einer erfolgreich verwestlichten Ukraine nicht länger rechtfertigen könnte. Das „System Putin“ lässt sich wohl am besten mit dem Wort „Neozarismus“ kennzeichnen, also dem imperialen Streben nach einer Wiedergewinnung der Moskauer Herrschaft über den Raum des alten Zarenreiches, verbunden mit einer quasi-monarchischen Regierung im Inneren.

Zum neuen Ost-West-Konflikt führt dies alles nicht vorrangig wegen des Ukraine-Krieges, sondern weil es Putins Demokratie-Feindschaft in einer überraschenden Weise gelungen ist, auf den Westen überzugreifen. Diese Idee erschien lange Zeit als derartig abwegig, dass sie kaum jemand im Westen ernstgenommen hat. Anders als zur Zeit der „Konservativen Revolution“ kann heute, etwa ein Jahrhundert später, kaum noch jemand etwa in einer Restauration der deutschen Verhältnisse von vor 1918 eine sinnvolle und mögliche Zielsetzung sehen. Selbst „Reichsbürger“ würden in der Praxis sehr wahrscheinlich ihre längst selbstverständlich gewordene Freiheit nicht der Vorherrschaft von Personen opfern wollen, deren fragwürdige Legitimation zur Machtausübung allein in ihrer Abstammung läge. Im Jahre 1924 waren Monarchie und Adelsherrschaft noch Praktiken, die buchstäblich über ein Jahrtausend lang nahezu selbstverständlich gewesen waren und deshalb leicht als gott- oder naturgegeben angesehen werden konnten. Heute erscheint dies als absurd, und die allgemeine Empfindung der Legitimität einer solchen Herrschaft ließe sich unter keinen Umständen wiederherstellen.

Autoritarismus statt Demokratieerneuerung

Oswald Spengler hat aber schon in den 1920er Jahren einen Ausweg aus diesem Dilemma gesehen. Wie schon beim Übergang von der Römischen Republik in die Kaiserzeit im ersten vorchristlichen Jahrhundert ist die Neo-Monarchie nicht einfach eine Restauration der damals auch im antiken Rom schon längst vergessenen alten Monarchie. Die neuen Herrscher sind „Cäsaren“, deren Legitimation weder in demokratischen Wahlen noch in ihrer Abstimmung liegt, sondern allein in Geld und Propaganda, mit denen sie sich die Zustimmung der Volksmassen sichern. Wiederum ist die Analogie zum heutigen Russland offensichtlich, aber an dieser Stelle sehen wir endlich auch das westliche Gegenstück dazu deutlich. Ein zunehmender Überdruss an unseren eigenen politischen Verhältnissen, gepaart mit einer ungeheuer subtil vorgehenden russischen Propaganda, bringt uns zunehmend dazu, die Demokratie als dekadent, ineffizient und chaotisch anzusehen und die Lösung aller Probleme in einer Cäsarenherrschaft zu sehen, die „das Volk“ in einer Person besser repräsentieren würde als die heutigen demokratischen Repräsentanten. Wer diesen Umstand offen benennt, erntet leicht wütende Entrüstung, denn kaum jemand will offen aussprechen, dass es ihm nicht um eine Erneuerung der Demokratie geht, sondern um Autoritarismus.

Dennoch ist überdeutlich sichtbar, was geschieht: Aus sachlicher Kritik an konkreter Politik und konkretem Handeln einzelner Personen, die übrigens immer noch fast uneingeschränkt erlaubt ist, wird blinder Hass gegen einen als feindlich empfundenen Staat und seine Repräsentanten. Die Legitimation von Behörden, der Justiz oder der Erhebung von Steuern und Abgaben wird offen infrage gestellt. Russland wird unausgesprochen, oder sogar offen zum Vorbild für den Westen erklärt. Der erfolgreiche Freiheitskampf gegen menschenverachtende Diktaturen wie in Syrien wird zum Gegenstand von Abneigung anstatt von Freude, denn aus unmittelbarer, revolutionärer Volksherrschaft kann in einem antidemokratischen Weltbild nur Böses entstehen. Genauso werden auch die hingebungsvoll um Selbstbestimmung kämpfenden Ukrainer dafür gehasst, dass sie sich dem vorgeblich überlegenen Staats- und Gesellschaftsmodell Russlands nicht einfach bedingungslos ausgeliefert haben.

Giftige Staatskrisen

Genauso wie in Putins Innenpolitik Recht einzig und allein eine Folgewirkung von Macht ist, praktiziert er auch in der Außenpolitik ein allenfalls durch hegemonial beherrschte Großräume (die „Zivilisationen“ Spenglers, Huntingtons und Dugins) begrenztes Recht des Stärkeren. Das von der Heuchelei seines eigenen Führungspersonals angewiderte westliche Publikum jubelt diesen Machtexzessen zu und sieht dabei nicht die offenkundige Gefahr für sich selbst. Dasselbe westliche Publikum macht zunehmend ein Widerstandsrecht gegen demokratische Politiker(innen) geltend, das Beleidigungen und Gewaltaufrufe einschließt. Versuche, praktische Probleme durch praktische Politik zu lösen, geraten sofort in den Verdacht böswilliger Verschwörungen gegen das eigene Volk.

Wer von solchen Einstellungen bestimmt ist, besitzt aber keine „Ersatzdemokratie“, die einfach an die Stelle der bisherigen Staatsordnung treten könnte. Er muss deshalb auf den „Cäsarismus“ als einzige Alternative zur Demokratie setzen, auch wenn ihm diese Zwangsläufigkeit gar nicht bewusst ist. Der Staat reagiert auf eine solche Herausforderung seiner inneren Ordnung, die zumindest in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos ist, mit Repression, befeuert damit die destruktive Oppositionshaltung noch weiter und dreht an einer teuflischen Abwärtsspirale, die in einer Tyrannei enden muss. Zusätzliche Brisanz erhält das Ganze dadurch, dass – wie wir es jetzt hoffentlich endlich verstehen – die innenpolitische Lage in den westlichen Staaten über das Bindeglied der russischen Propaganda untrennbar mit dem „Putinismus“ und dem Ukraine-Krieg verbunden ist. In diesem Zangengriff aus Moskau droht der gesamte Westen zu scheitern. Mit Donald Trump wird am 20. Januar 2025 ein typischer „Cäsar“ zur mächtigsten Person der westlichen Welt. Frankreich, das Vereinigte Königreich und auch Deutschland stecken in giftigen Staatskrisen, in denen die demokratische Legitimation der (noch) Regierenden von Tag zu Tag brüchiger wird. Der Osten droht, im neuen Ost-West-Konflikt zu siegen, noch bevor die politische Öffentlichkeit im Westen überhaupt die wahre Natur dieses neuartigen Konfliktes wirklich verstanden hat.

Cäsarismus versus Demokratie

Mit dieser fundamentalen Kritik an Denk- und Handlungsweisen, die leider gegenwärtig innerhalb der politischen Opposition sehr verbreitet sind, geht es ausdrücklich nicht einher, die gegenwärtigen politischen Verhältnisse im Westen schön zu reden oder aggressives westliches Verhalten im Ukraine-Konflikt zu befürworten. Es geht mir einzig und allein darum, dass wir eine Demokratie, die über Generationen hinweg schwer erkämpft wurde, jetzt nicht für das sprichwörtliche Linsengericht verkaufen, nur weil unser Staat unter dramatisch veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen nicht mehr jenen märchenhaften Wohlstand der Nachkriegsjahrzehnte im Westen garantieren kann. Das „Fressen“ kommt nicht immer vor der Moral! Wem dieses Argument nicht genügt, dem soll zum Abschluss noch der wohl größte Nachteil des Cäsarismus gegenüber der Demokratie präsentiert werden: Im Cäsarismus, welcher die Legitimation von Herrschaft weder auf Wahlen noch auf Abstammung stützen kann, existiert kein eindeutiger Mechanismus für die Regelung von Nachfolgefragen. An genau diesem Punkt scheiterte schon das alte Römerreich sehr viel mehr als an seiner angeblichen Dekadenz. Ab dem Beginn des dritten nachchristlichen Jahrhunderts begannen wilde Machtkämpfe um die Cäsarenwürde zum Dauerzustand zu werden und hörten bis zur Absetzung des letzten weströmischen Kaisers durch die Ostgoten (476 n. Chr.) praktisch nicht mehr auf. Der Cäsarismus hatte nicht nur sich selbst abgeschossen, sondern auch seinen Staat.

An dieses bittere Ende, das aus dem Wesen des Cäsarismus selbst folgte, sollte man denken, bevor man diese Herrschaftsform unkritisch bejubelt. An genau dieser Stelle, also einer ungeregelten Nachfolge des sich schon im fortgeschrittenen Alter befindenden „Cäsaren“, befindet sich übrigens auch die große, oftmals übersehene, Achillesferse des „Systems Putin“. Wir haben also den neuen Ost-West-Konflikt als eine Mischung aus dem Ukraine-Krieg und einem gleichzeitigen Kampf um die politische Ordnung der westlichen Staaten verstanden. Auf beiden Schauplätzen stehen sich Ideologien gegenüber, von denen die eine Macht als auf Recht gegründet ansieht, während für die andere durch Macht ein Recht des Stärkeren begründet wird. Wir vergeben uns als Oppositionelle nichts, wenn wir die erstere Variante bevorzugen. Kritik an den gegenwärtigen inneren Verhältnissen unseres Landes und auch eine Ablehnung einer westlichen Hochrisikopolitik in der Ukraine bleiben unter dieser Voraussetzung genauso berechtigt und geboten wie ohne sie. Belassen wir also die Cäsaren in der altrömischen Kaiserzeit und bleiben wir Demokraten!