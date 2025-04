Der öffentlich-rechtliche Staatsfunk übt sich mal wieder in Verharmlosung des Islamismus

Wer dachte, mit der ARD-„Klar“-Sendung hätte ein gewisses Umdenken in den Redaktionsstuben des gebührenfinanzierten Rundfunks Einzug gehalten, dem sei noch einmal in Erinnerung gerufen, dass für jeden halbwegs realistischen Beitrag zu evidenten Problemen mit Migration mindestens zehn Sendungen erscheinen, die das Problem noch immer beschönigen. Einer davon ist ein Beitrag des vom “Norddeutschen Rundfunk” produzierten Magazins “Zapp” von Gründonnerstag unter dem Titel „So verzerren Medien das Bild von Muslimen“. Gemeint sind hier natürlich all jene Medien, die auch nur zaghaft zu einer halbwegs realistischen und objektiven Darstellung der Zustände in Deutschland und den inzwischen erreichten Grad der Islamisierung bereit sind.

Die meisten Berichte über Muslime in den Medien, so “Zapp” seien negativ, es würde sich häufig um Anschläge und Islamisierung drehen und es gäbe nur wenige positive Berichte. “Nein! Doch. Oh!“ möchte man ausrufen angesichts dessen, wie wenig dieses Medienmagazin von seiner vermeintlichen eigenen Profession zu verstehen vorgibt. Denn zum einen liegt es generell in der Natur von Nachrichten, dass sie über die Abweichung von der Norm berichten. Medien berichten nicht darüber, dass ein Mann sein Leben lang jeden Tag zur Arbeit geht, sondern erst wenn ihm ein Unfall widerfährt, und auch nicht darüber, dass jeden Tag Zehntausende Flugzeuge in Europa starten und landen, sondern erst, wenn es eines abstürzt.

Störung des Narrativs

Angebrachter wäre es, würde man sich bei “Zapp” auch einmal fragen, warum über Muslime, nicht aber über Buddhisten oder Juden so oft im negativen Kontext berichtet wird, und warum diese Dichte an Gewalttaten und Schreckensmeldungen bei Einwanderern etwa aus Vietnam oder Peru absolut und relativ zu ihrer Anzahl nicht ansatzweise vergleichbar ist. Liegt das vielleicht daran, dass Muslime überproportional viele Straftaten begehen? Dass Verbrechen wie Ehrenmorde kulturell islamisch konnotiert sind? Dass beinahe alle Anschläge von Muslimen begangen werden – und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa?

Dieser Frage geht man beim NDR natürlich lieber nicht nach, denn das würde nur das Narrativ stören. Also findet man alternative “Erklärungen”: Es liegt natürlich mal wieder an der Mehrheitsgesellschaft und an verzerrter, geradezu rassistischer Berichterstattung. Das Problem, das eine „diversere Berichterstattung“ verhindere, seien nach Aussage des Kommunikationswissenschaftlers Kai Hafez vor allem die Chefredakteure: „Positive Themen werden nicht gewollt, als verharmlosend betrachtet, Negative Themen werden als Pflichtübung interpretiert“, so dieser “Experte”. Also sehen es die Chefredakteure doch tatsächlich eher als ihre Aufgabe an, über Anschläge wie in Aschaffenburg oder über die Überrepräsentation von Einwanderern aus muslimischen Ländern bei Gewalt- und Sexualdelikten in der Polizeilichen Kriminalstatistik zu berichten – aber zu wenige bringen Sendungen über die vier Zuwanderer, die ein Vogelbaby gerettet haben? Nein. Doch. Oh!

“Begriffe positiv besetzen”

Wenn es um die Paradedisziplin der Verharmlosung des Islam im ÖRR geht, darf natürlich Eine nicht fehlen: Maryam Hübsch, die man gerichtlich bestätigt nicht eine Islamistin nennen darf und die dennoch der islamischen Ahmadiyya-Gemeinschaft angehört, deren Kalif schonmal durch Aussagen wie „Schweinefleisch macht homosexuell“ von sich reden machte. Sie sieht das Problem, natürlich, auch bei der Mehrheitsgesellschaft, die zu schlecht über den Islam informiert sei. „Sharia, Kalifat und Dschihad sind regelrechte Triggerwörter.“ Nein. Doch. Oh! Warum denn, liebe Maryam? Warum denken Menschen, wenn sie das Wort “Dschihad” hören, wohl bloß an Gewalt, warum bei “Scharia” an Enthauptung und Verstümmelung? Warum bei “Kalifat” an frauenfeindliche, theokratische Autokratien ohne persönliche Freiheiten? Doch nach der Auffassung von Hübsch ist all das nicht das Ergebnis das Verhaltens der Muslime, sondern ein Mangel an Information. Man müsse diese Begriffe eben einfach wieder positiv besetzen!

Dass der Islam in der öffentlichen Wahrnehmung positiver und weniger angstbesetzt erscheint, ist allerdings keine Frage der Außendarstellung und journalistischer Berichterstattung; so etwas gelingt nicht durch Geisterhand und lässt sich auch nicht befehlen. Im Gegenteil: Die Menschen sehen inzwischen die nackte und verstörende Realität. Jahrelang hat man versucht, die Probleme mit dem eingewanderten Islam zu verleugnen oder zu relativieren, gerade auch bei ARD und ZDF – mit dem Ergebnis, dass inzwischen niemand mehr diesen Berichten glaubt. Wollen die Muslime das Bild von ihrer Religion ändern, so müssten sie sich zu allererst selbst ändern. Sie hätten es in der Hand. Doch soviel Selbstreflexion kann man von einer Frau Hübsch natürlich nicht erwarten. Leider gehört es zur Wahrheit, dass die angeblich gemäßigten Muslime in Deutschland auffallend wenig Distanz zu Terror und Gewalt im Namen ihrer Religion an den Tag legen. Nach Anschlägen herrscht dröhendes Schweigen, es gibt auch keine Demonstrationen und keine öffentlichen Verurteilungen jener Mörder und Fanatiker, die hier den Islam doch angeblich “missbrauchen”. Warum? Weil es eben letztlich ein und derselbe Islam ist, zu dessen Manifestationen Scharia und Dschihad genauso gehören wie Maryam Hübsch. Und sie alle werden – nicht von “Zapp” – verharmlost und gesundgebetet.