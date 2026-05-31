Der öffentliche Todeskampf der FDP

Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass der mediale Mainstream breit über das Gerangel um den Vorsitz einer 3-Prozent-Partei berichten. In vorliegenden Fall muss man aber berücksichtigen, dass diese Partei in den ersten 49 Jahren seit der Staatsgründung insgesamt 40 Jahre an der Regierung war. In dieser Zeit konnte die Kurzbezeichnung der Partei mit „Fett-Dotierte Posten“ übersetzt werden. Neben den Karrieristen waren auch Ärzte und Apotheker in der Mitgliedschaft gut vertreten. Ihre Lobby machte das deutsche Gesundheitssystem im pro-Kopf-Vergleich zum drittteuersten der Welt, weit hinter den USA und knapp hinter der Schweiz. Der Abstieg begann mit Gerhard Schröder; danach reichte es nur noch für sieben Regierungsjahre in 28 Jahren. In zwei Bundesregierungen, 2009 bis 2013 und dann in der Ampel Ende 2021 bis zum freiwilligen Exit Ende 2024, saß die FDP noch, jedes Mal mit einem riesigen Vertrauensvorschuss der Wähler ausgestattet, der nach jeder Regierungszeit völlig aufgebraucht war; zweimal folgten danach Wahlergebnisse unter 5 Prozent. Chistian Lindner hat der Partei dann den Rest gegeben.

Im Vorfeld des Parteitags vom 30. Mai 2026 war Wolfgang Kubicki der einzige Kandidat für den Vorsitz. Es sollte, so die “Tagesschau”, eigentlich eine “Krönungszeremonie” werden. Doch statt der für einen Neuanfang unerlässlichen Geschlossenheit gab es neue Spaltung: Die Wahl wurde von einer spontan antretenden Gegenkandidatin gestört – der linken Scharfmacherin Agnes Strack-Zimmermann.

DIe Tour vermasselt

Schon die “Tagesschau”-Formulierung war eigentlich verräterisch. Werden „demokratische Parteien“ von Königen regiert? Im Vorfeld hatte Kubicki bei “Nius”die ketzerischen Sätze geäußert: „Ich kann Ihnen sicher sagen, dass ich die Brandmauer für eine völlig idiotische Konstruktion halte. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee gekommen ist. Sie steht jedenfalls nicht in der Verfassung. Ich bin gegen Ausgrenzung der AfD, aber ich bin für Abgrenzung. Übrigens für Abgrenzung zu allen anderen politischen Konkurrenten, mit denen wir unterwegs sind.“ Weiter forderte er die Abschaffung des “Maulkorb-Paragrafen” 188 Strafgesetzbuch, der seine spontane Gegenkandidatin Strack-Zimmermann übrigens zu tausenden von Strafanzeigen motiviert hatte. In dem Interview auf diese angesprochen, hatte Kubicki – ahnungslos über ihre bevorstehende Kampfkandidatur –gesagt: „Ich erlebe ja eine Menge Menschen, auch in meiner Partei, die Haltung einfordern, aber keine Haltung zeigen.“ Dafür konnte Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihren Parteifreund nicht wegen Politiker-Beleidigung anzeigen – aber sie konnte ihm die Tour vermasseln.

Es kann nur spekuliert werden, was Kubicki mit seinen Brandmauer-Andeutungen bezwecken wollte. Vielleicht schätzte er ein, dass er einen schnellen Erfolg braucht. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die FDP chancenlos. Die einzige Möglichkeit für eine Wiederbelebung seiner Partei wäre die Spaltung der CDU-Wählerschaft in die Anhänger der Brandmauer und diejenigen, die eine rot-grüne Politik nicht länger unterstützen wollen. Mit einer Koalitionsaussage zugunsten der AfD und Wahlplakaten mit dem Slogan „Die Mauer muss weg!“ könnte er die zweite Gruppe für seine Partei abwerben. Und nach der Wahl muss man ein Wahlversprechen schließlich nicht einhalten; der schwarze Peter für ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen müsste nur der AfD zugeschoben werden. Ob die FDP in Sachsen-Anhalt diese Ausrichtung mitmachen würde, wäre eine zweite Frage. Im Zweifel würde sie sich aber auf die traditionellen Tugenden der „fett-dotierten Posten“ besinnen.

Die Kandidaten

In der “Tagesschau” bezeichnete Wolfgang Kubicki Strack-Zimmermann sich selbst als “alte Schlachtrösser”. In Bezug auf das Lebensalter hat er recht. Aber ist diese Gleichsetzung nach heutigen linken Moralvorstellungen von Menschen und Tieren nicht ein Verstoß gegen die Menschenwürde? Und doch ist der Vergleich richtig, denn seit dem Ersten Weltkrieg spielen Pferde in Kriegen keine Rolle mehr. Und: Schlachtrösser sind Relikte der Vergangenheit; insofern ist der Vergleich absolut zutreffend. Ob angesichts ihrer Angriffslust auch ein Vergleich mit Nashörnern oder – wegen der Kopflosigkeit – mit Wildscheinen zutreffend wäre, soll hier nicht näher erörtert werden. Zumindest Marie-Agnes Strack-Zimmermann als fanatische Rüstungslobbyistin könnte man allerdings auch als Kampfpanzer oder, angesichts ihres Hobbys der Erstattung von Strafanzeigen, als Raketenwerfer bezeichnen. Beide wären im Zeitalter der Drohnen wenigstens nicht ganz so veraltet wie die Schlachtrösser.

Die Kampfpanzer-Kandidatin wurde von der “Tagesschau” als „sozialliberal“ bezeichnet. Wenn das eine Anspielung auf die FDP der 70er Jahren sein sollte, dann war dieser Vergleich vor dem Hintergrund der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Walter Scheel denkbar unpassend; wahrscheinlich wird die proukrainische Anti-Russland-Scharfmacherin ihn ebenfalls als Politikerbeleidigung empfunden haben; die ARD wird sich wohl auf eine Strafanzeige einstellen müssen. Allenfalls dürfte sich Strack-Zimmermann sehnsüchtig an Wahlergebnisse wie 1976 erinnert haben, als SPD, FDP und Union gemeinsam auf 99,1 Prozent der gültigen Stimmen kamen – nur wenig schlechter als die Einheitsliste der Nationalen Front bei den Wahl zur Volkskammer in der DDR. Beim Kandidaten Kubicki wäre übrigens auch der Vergleich mit einem Aal möglich, denn er lässt sich schwer greifen: Während der Corona-Hysterie äußerte er sich in Interviews oft kritisch zu den Maßnahmen der Regierung – und stimmte dann im Parlament selbst in der Zeit als Oppositionsabgeordneter dafür. Kubicki ist eben ein echter Vollblutpolitiker: Er macht stets das Gegenteil von dem, was er sagt.

Das politische Wahlergebnis

Aus der Bewerbungsrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde in den meisten Medien nur ein Teil übernommen – natürlich der, in dem sie die Brandmauer vehement verteidigte. Es dürfte aber auch an den üblichen Hasstiraden gegen Russland und den Forderungen nach einem totalen Krieg nicht gefehlt haben (sofern sich die unterlegene Kandidatin mit dieser Mutmaßung im Sinne von Paragraf 188 StGB wiederum beleidigt fühlen sollte, möchte der Verfasser darauf hinweisen, dass dieser Text in Spanien geschrieben wurde, mithin das spanische Strafrecht anzuwenden und die Staatsanwaltschaft von Andalusien zuständig wäre). Die unterlegene Kandidatin wird nicht ernsthaft daran geglaubt haben, die Wahl zu gewinnen. Ihr erkennbares Anliegen ist gewesen, Kubickis halbherzige Ansätze zur Aufweichung der Brandmauer zu blockieren. Das Wahlergebnis von nicht einmal 60 zu 40 zeigte, dass die Partei ihrem neuen Vorsitzenden nicht geschlossen folgen wird. Das politische Ergebnis der Vorstandswahl ist also, dass die einzig mögliche Rettung für die FDP blockiert wurde. Sie musste das sinkende Schiff der Ampel-Union schon unfreiwillig verlassen – und nun verschmäht sie sogar das Rettungsboot.

Natürlich könnte Kubicki auch die Spaltung der FDP riskieren, um mit diesem Spaltprodukt anschließend die CDU zu spalten und vielleicht sogar weitere Kettenreaktionen auszulösen. Dafür ist er aber zu sehr Aal und zu wenig Nashorn. Und so verhält es sich am Ende mit der FDP wie mit der Bundesrepublik insgesamt:; nur eine radikale Kurskorrektur könnte sie vor dem Untergang bewahren. Die FDP müsste zu demokratischen Selbstverständlichkeiten zurückkehren, demokratische Wahlergebnisse anerkennen und in den Parlamenten mit den gewählten Abgeordneten vernünftig umgehen. Das Ziel muss die Suche nach Gemeinsamkeiten und Kompromissen sein. Dabei muss es nicht immer zu traditionellen Koalitionen ausreichen; aber eine konstruktive Zusammenarbeit in Sachfragen – auch bei sonst gegensätzlichen Positionen – muss in einer Demokratie, zumal mit repräsentative Verhältniswahlrecht, möglich sein.

Und die BRD als Ganzes muss zusätzlich noch den Kriegskurs beenden, das sinkende Schiff der NATO verlassen und die unbezahlbare Aufrüstung stoppen. Nach der Verhinderung des Untergangs wären freilich außerdem noch eine ganze Latte weiterer Maßnahmen erforderlich, um das BRD-Schiff wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Die Mitglieder der FDP haben für ihre Partei schonmal den Untergang gewählt; die Wähler der BRD müssen über die Zukunft für ihr Land erst noch entscheiden – in der nächsten Bundestagswahl. Hoffentlich bald und nicht erst 2029.