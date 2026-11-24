Es gibt einen bemerkenswerten Unterschied zwischen der soziologischen Frage, warum Menschen eine bestimmte Partei wählen, und der politischen Frage, wie man sie davon abhalten kann. Die erste setzt voraus, dass Menschen Gründe für ihre Entscheidungen haben, die der Wissenschaftler zunächst verstehen muss, bevor er sie bewertet. Die zweite setzt bereits ein Urteil über die Erwünschtheit dieser Entscheidungen voraus. Der Übergang zwischen beiden Fragen ist mitunter fließend, doch gerade deshalb sollte ein Wissenschaftler besonderen Wert darauflegen, ihn kenntlich zu machen. Der Berliner Soziologe Steffen Mau hat jetzt in einem Interview mit dem “St. Galler Tagblatt”, diesen Übergang vollzogen: Mau äußert sich zunächst skeptisch gegenüber einem AfD-Verbot, denn dann befürchtet er eine gewaltsame Radikalisierung und dass „der Bund sogar bewaffnete Kräfte einsetzen“ müsse. Stattdessen bringt er einen Ausschluss der Partei von der staatlichen Finanzierung und die Aberkennung politischer Rechte einzelner Funktionsträger ins Gespräch.

Bemerkenswert ist vor allem seine Erklärung des ostdeutschen Wahlerfolgs: Er sei ausschließlich aus dem Wunsch eines Teils der Bevölkerung verständlich, sich mit seiner Stimme gegen das politische System zu wenden. In diesem Ausschließlichkeitsanspruch steckt das eigentliche Problem. Dass Menschen im Osten aus Systemunzufriedenheit wählen, ist eine mögliche Erklärung. Dass sie nur deshalb so wählen können, ist eine ganz andere Behauptung. Wer nach den Ursachen ostdeutscher Wahlentscheidungen fragt, sollte sich zunächst darüber verständigen, was unter einem politischen System überhaupt zu verstehen ist – und ob die Ablehnung seiner gegenwärtigen Funktionsweise bereits die Ablehnung seiner verfassungsmäßigen Grundlagen bedeutet.

Der Osten als Gegenstand einer Diagnose

Maus Bücher über die ostdeutsche Gesellschaft, namentlich Lütten Klein und Ungleich vereint, gehören zu jenen Untersuchungen, die sich nicht mit der Vorstellung einer abgeschlossenen Wiedervereinigung begnügen. Sie erzählen von den Verwerfungen der Transformation und von Erfahrungen, die sich einer bloßen Angleichungsstatistik entziehen. Umso erstaunlicher ist die Verengung seiner aktuellen Äußerungen. Der Soziologe, der die Vielschichtigkeit ostdeutscher Erfahrungen beschrieben hat, erklärt ein politisches Phänomen nun mit einer auffallend eindimensionalen Formel. Diese Formel begegnet uns inzwischen in unterschiedlichen Varianten.

Als Jana Hensel mit ihrem Buch “Es war einmal ein Land. Warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet” hervortrat, war bereits im Titel entschieden, was eigentlich erst hätte untersucht werden müssen. Als Herfried Münkler vor einer „autoritären Anfälligkeit“ der Ostdeutschen warnte, rückte erneut die demokratische Disposition der Bevölkerung in den Mittelpunkt. Und als die “Süddeutsche Zeitung” geografische Übereinstimmungen zwischen historischen NSDAP-Hochburgen und heutigen AfD-Wahlerfolgen thematisierte, trat neben die sozialpsychologische auch noch eine historische Deutung.

Widerspruch als Fundamentalwiderstand

Solche Ansätze sind nicht von vornherein illegitim; problematisch indes wird es, wenn diese Erklärungsangebote nicht mehr als überprüfbare Hypothesen, sondern als Voraussetzungen jeder weiteren Betrachtung fungieren. Dann gerät der ostdeutsche Wähler in eine eigentümliche Lage: Seine politischen Entscheidungen werden weniger danach beurteilt, was er tatsächlich erreichen möchte, als danach, welche demokratischen Defizite sich aus ihnen diagnostizieren lassen. Wer die DDR erlebt hat, kennt eine Gesellschaft, in der die politische Ordnung einen umfassenden Anspruch auf die Deutung der Wirklichkeit erhob.

Widerspruch gegen bestimmte politische Entscheidungen wurde häufig als Widerspruch gegen die gesellschaftliche Ordnung selbst verstanden. Die Bundesrepublik ist keine DDR. Gerade die Unterschiede machen jedoch verständlich, weshalb Menschen mit DDR-Erfahrung auf bestimmte politische Sprachformen empfindlich reagieren können. Wer erlebt hat, dass eine politische Führung für sich beanspruchte, die objektiven Interessen der Bevölkerung besser zu kennen als diese selbst, wird möglicherweise skeptisch, wenn ihm erneut eine Diskrepanz zwischen seinen vermeintlich wirklichen Interessen und seinem tatsächlichen Wahlverhalten bescheinigt wird.

Das westdeutsche Wendemärchen

Hinzu kommt die Erfahrung der Transformation nach 1990. Für Millionen Menschen bedeutete die Wiedervereinigung einen Freiheitsgewinn, aber zugleich eine tiefgreifende Revision ihrer Lebensentwürfe. Berufliche Qualifikationen verloren an Wert, Betriebe verschwanden, soziale Zusammenhänge lösten sich auf. Freiheit und biographische Verunsicherung konnten Bestandteile ein und derselben Erfahrung sein. Lara Bister hat mit dem Begriff des westdeutschen Wendemärchens eine Erinnerungskonstruktion bezeichnet, in der die institutionelle Modernisierung des Ostens zur dominierenden Perspektive wird, während die lebensgeschichtlichen Erfahrungen seiner Bewohner weniger sichtbar bleiben. Eine Gesellschaft kann sich in objektiven Wohlstandsindikatoren verbessern und dennoch Erfahrungen des Verlusts hervorbringen, die sich politisch auswirken.

Daraus ergibt sich allerdings noch keine unmittelbare Erklärung heutiger Wahlergebnisse. Wer jede ostdeutsche AfD-Stimme auf eine Kränkung von 1990 zurückführt, nimmt den Wähler ebenso wenig als politischen Akteur ernst wie derjenige, der sie ausschließlich aus einer autoritären Sozialisation erklärt. In beiden Fällen wird seine gegenwärtige Entscheidung in eine Vergangenheit verlegt, über deren Bedeutung andere befinden. Das gilt umso mehr für jene Generationen, die nach der Wiedervereinigung geboren wurden. Ein dreißigjähriger Wähler aus Sachsen-Anhalt kann durch familiär vermittelte Erfahrungen geprägt sein. Er kann aber ebenso gut eine politische Entscheidung aufgrund seiner Beurteilung gegenwärtiger Migrationspolitik, regionaler Infrastruktur oder wirtschaftlicher Perspektiven treffen. Die Lebensgeschichte seiner Eltern ist ein möglicher Bestandteil seiner Sozialisation – sie ist nicht die vollständige Erklärung seiner Überzeugungen.

Die Zumutung der Überzeugung

Anne Hähnig formulierte in der Zeit eine bemerkenswerte Einsicht: Ein erheblicher Teil der Wählerschaft könnte sich tatsächlich aufgrund inhaltlicher Übereinstimmungen für die AfD entscheiden. Das klingt banal. In einer Öffentlichkeit, die Wahlerfolge vorzugsweise unter den Kategorien Protest, Kränkung, Angst oder Radikalisierung untersucht, ist es das keineswegs. Denn damit wird dem Wähler etwas zugestanden, das in den gängigen Erklärungsmodellen verloren geht: die Möglichkeit einer bewusst getroffenen programmatischen Entscheidung. Selbstverständlich können solche Überzeugungen problematisch oder sachlich falsch sein. Aber zunächst einmal sind sie politische Überzeugungen, nicht automatisch Symptome einer Fehlentwicklung. Ein Bürger kann restriktivere Einwanderungsregeln wünschen, die Energiewende für verfehlt halten oder mehr nationale Entscheidungskompetenzen verlangen, ohne damit freie Wahlen, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit infrage zu stellen.

Das entscheidende soziologische Problem besteht darin, die unterschiedlichen Motive auseinanderzuhalten. Zwischen einem rechtsextremen Weltbild, einem konservativen Gesellschaftsverständnis, ökonomischer Unzufriedenheit und einer konkreten programmatischen Präferenz liegen erhebliche Unterschiede. Eine Wahlanalyse, die diese Unterschiede nicht systematisch untersucht, produziert eine politische Sammelkategorie, deren vermeintliche Eindeutigkeit auf Kosten ihrer Erklärungskraft geht.

Gegen welches System eigentlich?

Maus These vom Votum gegen das System führt zu einer begrifflichen Unterscheidung, die David Easton bereits vor Jahrzehnten vorgenommen hat: der Differenz zwischen spezifischer und diffuser politischer Unterstützung. Menschen können mit den Leistungen einer Regierung unzufrieden sein und dennoch die demokratische Ordnung bejahen. Sie können das Vertrauen in einzelne Institutionen verlieren, ohne den Rechtsstaat abzulehnen. Und sie können politische Eliten für austauschbedürftig halten, gerade weil sie demokratischen Machtwechsel für legitim halten. Die Unzufriedenheit mit migrationspolitischen Entscheidungen ist ebenso wenig mit der Ablehnung des Grundgesetzes identisch wie die Kritik an der Europäischen Union mit der Ablehnung europäischer Zusammenarbeit.

Wer unter dem politischen System die gegenwärtige Parteienkonstellation oder einen dominierenden politischen Konsens versteht, meint etwas anderes als derjenige, der damit die freiheitliche demokratische Grundordnung bezeichnet. Solange diese Unterscheidung nicht vorgenommen wird, bleibt die Diagnose der Systemgegnerschaft analytisch mehrdeutig. Gerade die ostdeutsche Geschichte bietet Anlass, hier genau hinzusehen. Im Herbst 1989 richtete sich Opposition gegen eine konkrete Herrschaftsordnung. Die Ablehnung dieses Systems war keineswegs Ausdruck mangelnder demokratischer Reife, sondern ging aus dem Verlangen nach politischen Freiheitsrechten hervor. Widerspruch gegen bestehende politische Verhältnisse kann nicht ohne weitere Begründung als Widerspruch gegen die Demokratie interpretiert werden.

Die Geographie des Verdachts

Die Versuchung, ostdeutsches Wahlverhalten aus langfristigen kulturellen Dispositionen zu erklären, hat in den historischen Kartenvergleichen der “Süddeutschen Zeitung” eine anschauliche Form gefunden. Die räumliche Übereinstimmung früherer NSDAP-Wahlergebnisse mit gegenwärtigen AfD-Ergebnissen ist eine statistische Beobachtung. Ob sie etwas über die politischen Überzeugungen heutiger Bewohner aussagt, ist eine andere Frage. Aus regionalen Aggregatdaten individuelle Eigenschaften abzuleiten, gehört zu den klassischen methodischen Problemen: dem ökologischen Fehlschluss. Zwischen den verglichenen Wahlentscheidungen liegen Nationalsozialismus, Weltkrieg, vier Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft, Wiedervereinigung und tiefgreifende ökonomische Veränderungen.

Wer diese Erfahrungen nicht angemessen berücksichtigt, behandelt Geschichte als nahezu unveränderlichen kulturellen Untergrund. Ein ähnliches Problem entsteht, wenn der Osten als weitgehend homogene Region erscheint. Rostock ist nicht der Erzgebirgskreis, Potsdam nicht die Altmark. Schon diese Binnenunterschiede sprechen gegen die Vorstellung einer einheitlichen politischen Mentalität.

Die Verfassung kennt keine pädagogischen Mandate

Juristisch sind die von Mau angesprochenen Instrumente keineswegs frei verfügbar. Artikel 21 des Grundgesetzes ermöglicht sowohl das Verbot einer verfassungswidrigen Partei als auch deren Ausschluss von der staatlichen Finanzierung. Über beides entscheidet ausschließlich das Bundesverfassungsgericht. Sein Urteil zur NPD hat klargestellt, dass ein Parteiverbot nicht allein auf verfassungsfeindliche Überzeugungen gestützt werden kann. Es bedarf eines qualifizierten Vorgehens gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Beim Finanzierungsausschluss, den das Bundesverfassungsgericht gegenüber der Partei „Die Heimat“ ausgesprochen hat, entfällt zwar eine Voraussetzung. Auch dieses Instrument bleibt an einen gerichtlich zu führenden Nachweis gebunden. Es ist kein Mittel, um die politische Landschaft nach den Vorstellungen wissenschaftlicher Berater zu gestalten.

Ähnliches gilt für den Entzug politischer Rechte einzelner Personen. Das Grundgesetz kennt die Grundrechtsverwirkung und das Strafgesetzbuch unter bestimmten Voraussetzungen den Verlust von Wählbarkeit. Diese Rechtsfolgen bedürfen jeweils einer konkreten rechtlichen Grundlage. Die Erwägung, durch ihre Anwendung bestimmte innerparteiliche Strömungen zu stärken, beschreibt eine politische Zwecksetzung. Sie darf nicht an die Stelle der verfassungsrechtlich maßgeblichen Voraussetzungen treten.

Demokratie als Möglichkeit der Korrektur

Albert O. Hirschman unterschied zwischen Abwanderung, Widerspruch und Loyalität. Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Widerspruch institutionelle Formen geben. Sie eröffnen Bürgern die Möglichkeit, Entscheidungen, Regierungen und politische Mehrheiten friedlich zu verändern. In diesem Sinne kann eine Protestwahl Ausdruck der fortbestehenden Erwartung sein, dass demokratische Verfahren etwas bewirken. Wer eine Stimme abgibt, nutzt eine Möglichkeit institutioneller Einflussnahme. Welche politischen Ziele damit verfolgt werden, bleibt eine eigenständige Frage. Doch die Wahlhandlung selbst enthält noch keinen Beweis für die Ablehnung des demokratischen Verfahrens. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese institutionelle Offenheit mit dem Schutz der Verfassungsordnung zu verbinden. Wehrhafte Demokratie und politischer Pluralismus sind keine einander ausschließenden Prinzipien. Ihre Spannung lässt sich nicht dadurch auflösen, dass man jede radikale Kritik an politischen Verhältnissen als Angriff auf die Demokratie deutet.

Die ostdeutsche Gesellschaft ist seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Beobachtung. Ihre Bewohner wurden als Transformationsverlierer, Fortlebende autoritärer Traditionen und Träger besonderer politischer Mentalitäten beschrieben. Vieles davon hat reale Voraussetzungen. Aber keine dieser Beschreibungen entbindet davon, Ostdeutsche zugleich als gewöhnliche politische Subjekte einer gegenwärtigen Demokratie wahrzunehmen.

Das Recht, nicht erklärt werden zu müssen

Eine solche Wahrnehmung bedeutet auch, sie nicht zu romantisieren. Die Erfahrung zweier politischer Systeme verleiht niemandem automatisch ein überlegenes Demokratieverständnis. Ostdeutsche können sich ebenso irren wie Westdeutsche. Wer den paternalistischen Blick auf den Osten überwinden möchte, sollte ihn nicht durch einen umgekehrten Mythos besonderer ostdeutscher Unfehlbarkeit ersetzen.

Die entscheidende Forderung an eine anspruchsvolle Wahlsoziologie ist weniger spektakulär, als es die Erregung über mögliche Parteiverbote erwarten lässt: Sie muss politische Entscheidungen aus einer Vielzahl möglicher Ursachen erklären und den Bürgern zugestehen, dass ihre eigenen Auskünfte über ihre Motive eine ernstzunehmende Erkenntnisquelle sind. Erst dann lässt sich unterscheiden, wo Protest, wo Überzeugung, wo Enttäuschung und wo tatsächliche Verfassungsgegnerschaft vorliegen.

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Eine Demokratie lebt davon, dass politische Macht korrigierbar bleibt. Eine Wissenschaft lebt davon, dass ihre Erklärungen korrigierbar bleiben. Beide dürfen das Ergebnis eines offenen Verfahrens nicht bereits in dessen Voraussetzungen festschreiben. Gerade am ostdeutschen Wähler lässt sich studieren, wie schwer es mitunter fällt, diesen Grundsatz auch dann gelten zu lassen, wenn das Ergebnis den eigenen Erwartungen widerspricht.