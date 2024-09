Der politisch zu verantwortende Fachkräftemangel

An den Beginn meiner heutigen Überlegungen möchte ich die “Gretchenfrage” stellen, ob es in der Tat einen Mangel an Fachkräften gibt – und postwendend die Antwort dazu präsentieren: Ja, es gibt ihn. Aber er ist seit mindestens mehr als 10 Jahren politisch gewollt. Und im Stil einer tibetanischen Gebetsmühle wird dabei stets das demographische Problem der Überalterung der Gesellschaft ins Spiel gebracht, dem man nach Ansicht regierungsseitig berufener sogenannter „Experten“ nur mit weiterer Zuwanderung begegnen könne. Mit diesem hierzulande offensichtlich als solchem empfundenen Handicap scheinen jedoch die aufstrebenden und uns technologisch immer mehr abhängenden ostasiatischen Staaten Vietnam, Korea, Japan und China völlig anders umzugehen; denn die Quote der in diese Länder einreisenden und auch dort verbleiben Wollenden tendiert gegen Null. Gleichzeitig sind dort auch keinerlei Bestrebungen erkennbar, dass sich dieser Trend in nächster Zeit umkehrt. Ergo setzt man – trotz einer sich nach oben hin teils mehr, teils weniger öffnenden Alterspyramide – dank eines exzellenten Schul- und Ausbildungssystems auch weiterhin auf im eigenen Land ausgebildete Fachkräfte.

Dagegen nehmen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den meisten der Europäischen Union angehörigen Staaten sowohl das Niveau der Bildung als auch der Leistungswille der jungen Menschen dramatisch ab. Wer dem zu widersprechen wagt, sei einmal auf die Äußerungen von gestandenen Lehrmeistern in fast allen Handwerksbetrieben oder auch seitens von Dozenten an Fachhochschulen verwiesen. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass pro Jahrgang bis zu 38 Prozent der Auszubildenden in Handwerk und technischen Berufen ihre Lehre abbrechen und später dann absehbar zu einem nicht unerheblichen Teil ihren Lebensunterhalt als Empfänger von Bürgergeld bestreiten werden. Dies umso mehr, als sich dieser Müßiggang in Anbetracht der immer geringer werdenden Differenz zum Nettolohn der Arbeitenden als durchaus attraktive „alternative“ Möglichkeit des Broterwerbs empfiehlt. Wie wäre es denn einmal seitens der politischen Führung, Druck auf dieses brachliegende Potenzial auszuüben, als ständig von weiter anhaltender Zuwanderung aus Weltregionen mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Analphabeten das Wort zu reden, die es nachweislich vor allem auf die missbräuchliche Ausnutzung unserer Sozialsysteme abgesehen haben, ohne jemals in diese auch nur einen Cent eingezahlt zu haben (oder imstande zu sein, irgendwann in der Zukunft jemals einen Beitrag für diese zu leisten)?

Kulminationspunkt der Facharbeiterlüge

Man bedenke, dass aufgrund der fehlgeleiteten politisch Rahmenbedingungen ein mögliches Potenzial von mehr als einem Drittel der eigentlich ins Berufsleben Eintretenden einfach ignoriert wird und keinerlei Anstrengungen unternommen werden, diesem skandalösen Zustand ein Ende zu bereiten. An dieser Stelle sei eingedenk eigener Beobachtungen eingeflochten, dass sich das Niveau an der Spitze der Beschäftigten seit Jahren kaum oder nur unmerklich verändert hat, wohingegen sich das Mittelmaß sich nicht nur immer weiter ausbreitet, sondern auch mehr und mehr nach unten orientiert. Wie formulierte es ein früherer Firmenkollege, der solche Tendenzen auch in der Großindustrie wahrnahm und die Gründe dafür erkannte (woraufhin er als Dozent an eine Fachhochschule mit ausgezeichnetem Ruf wechselte) nur allzu treffend? „Die Mittelmäßigkeit ist der beständige Feind des Guten“. Wenn man sich einmal die Mühe macht, die Lebensläufe vorzugsweise der linken und grünen Bundestagsabgeordneten näher zu inspizieren, dann dürfte die untrügliche Einsicht mit einem Schlag einsetzen, weshalb wohl es in Sachen Bildung und Leistungsbereitschaft hierzulande mit Volldampf bergab geht. Doch kann man es den jungen Menschen überhaupt noch verübeln, wenn sie diesen reziproken Vorbildern nacheifern und den Weg des geringsten Widerstandes einschlagen ?

Den absoluten Kulminationspunkt der Facharbeiterlüge erlebte dieses einst blühende Gemeinwesen mit der unkontrollierten Zuwanderung von Millionen Menschen aus Nah-, Mittelost, Nord- und Subsahara-Afrika im Spätsommer 2015 unter einer verantwortungslosen und die Belange des deutschen Volkes völlig in den Wind schlagenden Kanzlerin Angela Merkel. Aber nicht nur sie, sondern auch weite Teile der Bevölkerung, und leider auch die Chefs fast aller großen DAX-Konzerne, begrüßten frenetisch die täglich zu Zehntausenden einströmenden Neuankömmlinge als heiß ersehnte und das Facharbeiterproblem scheinbar mit einem Schlage lösenden angeblichen Ärzte, Ingenieure und Wissenschaftler aus zumeist bildungsfernen und gewaltaffinen Kulturen. Dabei signalisierte bereits damals der Chef der Bundespolizei, Dieter Romann, der Kanzlerin frühzeitig, dass es seiner Behörde sehr wohl gelingen könne, dem Ansturm der sogenannten Flüchtlinge nach Deutschland Einhalt zu gebieten. Doch Merkel lehnte unter Hinweis auf “humanitäre Gründe” nicht nur kategorisch ab, sondern perpetuierte die Lüge, so etwas wie eine Grenzsicherung sei überhaupt nicht möglich. Die Kanzlerin versteifte sich gar zu der infamen Unterstellung, dass die Bundespolizei einer völligen Abriegelung der Grenzen nicht gewachsen sei, womit sie Romanns fachliche Zusicherung in den Wind schlug.

Merkels eklatante Missachtung der Verfassung

Seltsamerweise war eben diese Grenzsicherung dann gut vier Jahre später, während des Corona-Wahns, auf einmal problemlos möglich. Das heißt, auf „Anordnung von ganz oben“ konnten „Asylsuchende“ – jedenfalls sofern sie es während der “Pandemie” nach Deutschland schafften – wie vor jederzeit einreisen, während man die einheimische Bevölkerung quasi in ihren vier Wänden einzusperren trachtete. Und nicht zuletzt funktionierte auch die Abriegelung diesen Sommer, während der Fußball-EM im Juni 2024, offenbar reibungslos. Anstatt die Kanzlerin des mehrfachen Verfassungsbruchs zu bezichtigen und dazu einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu beantragen, um sie für ihr Jahrhundertverbrechen der Preisgabe des Grenzschutzes und jeglicher Zuwanderungskontrolle zur Rechenschaft zu ziehen, verschanzte sich die Parlamentsmehrheit hinter Merkels fadenscheiniger Fassade der Humanität – obwohl immer klar war, dass nur ein geringer Bruchteil der Ankommenden dem Rechtsanspruch als „Flüchtlinge“ genügte und deren größter Teil, jährlich vor allem hunderttausende junger Männer, illegal deutschen Boden betrat.

Als Lohn für diese eklatante Missachtung der Verfassung und des geltenden Rechts (sowie der seit der bedingungslosen Öffnung der Grenzen überbordenden, von Migranten unter Missachtung des Gastrechtes begangenen Gewalt) wurde Merkel vergangenes Jahr dann vom Bundespräsidenten ihrer eigenen Gnaden, Frank-Walter Steinmeier, auch noch mit dem höchsten Orden der Republik behängt. Mehr Hohn geht nicht; für viele Millionen schon „länger hier Lebende“ ein weiterer harter Schlag mitten ins Gesicht. Zur Personalie Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichens Spaltpilz der Nation, sei aus der wohl alles andere als rechtslastigen Wikipedia zitiert: Er gehörte während seiner Studienzeit gemeinsam mit seiner SPD-Kollegin und früheren Ministerin in den Kabinetten Schröder/Merkel, Brigitte Zypries, zur Redaktion der linken Quartalszeitschrift „Demokratie und Recht“ (DuR), die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes (BfV) stand. Diese Zeitschrift erschien im DKP-nahen Pahl-Rugenstein Verlag, der – wie sich später erwies – von der DDR mitfinanziert wurde.

Die angeblichen “Fachkräfte” binden tatsächliche Fachkräfte

Aber zurück zur millionenfachen Zuwanderung von angeblichen “Fachkräften”, die allerdings – wie von meinem Autorenkollegen Albrecht Künstle schon wiederholt in früheren Ansage!-Beiträgen in nicht zu widerlegender Weise treffend formuliert wurde, den Fachkräftemangel zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise minderte geschweige denn behob, sondern ihn im Gegenteil immer weiter verschärfte. Denn die nach Deutschland gelangenden Migranten benötigen und binden aufgrund ihrer entweder überhaupt nicht vorhandenen oder mehrheitlich allenfalls mangelhaften Ausbildung ihrerseits eine große Zahl an Fachkräften, die sich um ihre “Integration”, Verwaltung, Versorgung und Unterbringung kümmern müssen und die zum allgemeinen und nachhaltigen Wohl der Gemeinschaft an anderer Stelle weitaus vorteilhafter einzusetzen wären. Vom finanziellen Blickwinkel aus gesehen handelt es sich dabei, wie uns seitens meiner früheren Firma stets eingebläut wurde, durchweg um sogenannte „unproduktive Tätigkeiten“, die es tunlichst zu vermeiden gelte.

Darunter zählen zusätzliche vom Steuerzahler finanzierte Personen in großer Zahl wie zusätzliche Beschäftigte in Ausländerämtern, Sozialarbeiter, Sozialpsychologen, Kinderbetreuer, Übersetzer, Rechtsanwälte für die Bearbeitung von Asylanträgen oder von Einsprüchen gegen abgelehnte Asylentscheide, ein Mehr an Polizeibeamten, Staatsanwälten, Richtern, welche sich nur allzu oft mit den die „schon länger hier Lebenden“ weniger beglückenden oder gar bereichernden Aktionen zu befassen haben. Der dadurch erforderliche Aufwand, die vor allem von außerhalb Europas Zugewanderten auch nur für die simpelsten Tätigkeiten fit zu machen, verschlingt realistischerweise exorbitante Mittel im dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich, was das Land finanziell früher oder später endgültig überfordern muss und wirtschaftlich immer weiter zurückwirft. Erste Anzeichen dafür liegen bereits vor. Denn es dürfte wohl auch dem kühnsten Optimisten einleuchten, dass dank der von Merkel & Co. importierten “Vielfalt” sowohl unser bisher gewohnter deutscher Lebens- wie auch Qualitätsstandard nicht mehr allzu lange aufrechtzuhalten sein wird. „Made by Vielfalt“ dürfte mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ wohl unvereinbar sein.

Nicht nur faule Eier freigesetzt, sondern die Besten der Besten

An dieser Stelle soll auch nicht versäumt werden, mit all denjenigen abzurechnen, die sich sogar anmaßten, die seit dem “Merkel’schen Kategorischen Imperativ“ ohne Not ins Land hereingelassenen Millionen als „potenzielle Fachkräfte” umzuetikettieren (selbst dann, wenn diese über keinerlei Berufserfahrung verfügten): Ich spreche von den von mir schon wiederholt gescholtenen Chefs der Großkonzerne. Mir sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen – wie etwa in einer süddeutschen Firma schon vor Jahren geschehen – hochqualifizierte Mitarbeiter mit bereits mit 55 Jahren und sogar jünger in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet wurden (eine Person sprach mir gegenüber vom „goldenen Fußtritt“). Mit anderen Worten: Sie erhielten ihr volles Gehalt bis zum offiziellen Eintritt ins Rentenalter von 65 Jahren. Als vor eineinhalb Jahrzehnten meine Firma von einem noch größeren Konzern akquiriert wurde, gab es einen regelrechten personellen Kahlschlag, denn innerhalb von weniger als 18 Monaten wurden 30 Prozent der Mitarbeiter der übernommenen Firma “freigesetzt”.

Ein großer Teil wurde zwar frühpensioniert (darunter auch meine Wenigkeit), aber man entledigte sich auch sehr vieler ebenfalls hochqualifizierter Kollegen per ordentlichem Kündigungsprozedere. Was meine Person angeht, so wurde mir anfänglich mitgeteilt, dass ich aufgrund meiner in der Firma offensichtlichen Monopolposition mit einer weiteren Beschäftigung rechnen könne. Doch dem war nicht so und das von mir für die Forschung betreute analytische Metier wurde nur wenig später ersatzlos gestrichen, denn diejenigen, die es übernehmen sollten, waren dazu weder fähig, noch bereit, sich in diese komplexe Materie einzuarbeiten. Interessant bei diesen einschneidenden personellen Maßnahmen war die Tatsache, dass nicht in erster Line die sprichwörtlichen „faulen Eier“ aussortiert wurden, sondern überwiegend qualifiziertes Personal.

Kartell der Unfähigen

Drei Jahre später erwischte es, für mich überraschend, einen exzellenten Kollegen, den besten organischen Chemiker, dem ich in der Industrie je begegnet bin. Anfang Dezember 2018 beging er seinen 59. Geburtstag und drei Wochen später, am 31. Dezember 2018, war für ihn als frisch gebackener Frühpensionär dann “Schicht im Schacht”. Aufgrund seiner Expertise erhielt er eine – von der Firma allerdings niemals gewürdigte – Berufung als ehrenamtlicher Dozent an einer Fachhochschule mit der Berechtigung, Klausuren schreiben und diese auch von ihm benoten zu lassen. An seiner Leistung hatte es sicherlich nicht gelegen, denn er brachte es zeitlebens nicht nur auf eine große Anzahl an Patenten und eine Reihe gewinnbringender Produkte, sondern ebenso auf eine hohe Zahl wissenschaftlicher Publikationen. Allerdings hatte er den entscheidenden Nachteil, dass er der erwünschten „Linie“ leider offenbar zu oft widersprach und auf seiner Expertise beharrte; zwar völlig zu Recht, aber zum Missfallen der Oberen.

Dass sich solche Fälle nicht nur in Deutschland, sondern vermutlich auch in vielen anderen europäischen Ländern abspielen, dürfte ein offenes Geheimnis sein. Doch kann man die in den Konzernetagen sitzenden Top-Manager (welche oft genug ihre besten Leute in die Wüste schicken, nur weil sie vermöge ihrer Expertise nicht zu allem Ja und Amen sage und sich deshalb als unbequem erweisen) mit ihrer wider besseres Wissen ständig verbreiteten Lüge vom “Facharbeitermangel” überhaupt noch ernst nehmen? Hat sich dieses Kartell der Unfähigen, ja auch nur ein Promille davon, je die Frage gestellt, weshalb Jahr für Jahr um die 200.000 gut ausgebildete Fachkräfte Deutschland den Rücken kehren und man sich von Zehntausenden an Leistungsträgern vorzeitig trennt?