Der politische Islam mutiert allmählich zur islamischen Politik

Der Islamaufklärer Michael Stürzenberger wurde am 31. Mai 2024 Opfer eines Islamisten, vor denen er als Kenner des politischen Islam jahrelang gewarnt hatte. Im Grunde aber sind diese selbst Opfer ihres Lehrmeisters Muhammad und dessen Koran. Herr Stürzenberger wurde bei einem seiner Auftritte im Mai lebensgefährlich verletzt, sowie auch einige seiner Helfer an dem Informationstand von Pax Europa. Ein „amtlicher“ Helfer, der die Veranstaltung vor solchen Terrorangriffen zu schützen hatte, überlebte das leider nicht: Der Polizist Rouven Laur fand den Tod durch das, was Islamisten am besten beherrschen – den Umgang mit dem Messer. Um nochmals den Tatablauf in Erinnerung zu rufen: „Er zog den älteren Passanten aus dem Handgemenge, fixierte ihn am Boden und hatte dem übrigen Geschehen den Rücken zugewandt. Der freigekommene Angreifer führte von hinten zwei Messerstiche gegen dessen ‚Kopfbereich‘ aus, ehe er von einem weiteren Polizisten mit einem Schuss niedergestreckt wurde. Das ganze Geschehen dauerte 25 Sekunden.“ (siehe hier). Präzisierung: Gemäß dem Koran gilt der „Nacken“ – beziehungsweise der Hals – als jene Stelle, die Muhammad zum Schlachten wohlgefällt.

Ein weiterer prominenter Aufklärer ist Hamed Abdel-Samad (ein aktuelles Interview mit ihm siehe hier; man sollte es sich gönnen!). Er ist Abkömmling eines ägyptischen Imam und war infolgedessen ein Strenggläubiger, auch noch als er nach Deutschland kam. Erst dann kam er zur Vernunft und hinterfragte den islamischen Kult samt seiner Abwege. Als er sich aufmachte, wie Stürzenberger darüber zu sprechen und wie ich darüber zu schreiben, geriet er in den Fokus strenggläubiger Muslime. Aber anders als in meinem Fall, der ich als Journalist „nur“ die Staatsgewalt der badischen Justiz – vertreten durch eine Staatsanwältin und eine Richterin – auf den Hals bekam, erhielt er als bekannter Buchautor Morddrohungen durch Islamisten.

Gnade vor Recht? Von wegen…

Die Gefährder stehen anscheinend unter dem Schutz der vorherrschenden Politik, ansonsten wären die bekannten Islamisten längst in ihr Heimatland zurückgeschickt oder in ein islamisches Land ihrer Wahl ausgeflogen werden. Seit zehn Jahren erhält Hamed Abdel-Samad nunmehr Personenschutz rund um die Uhr, sonst würde er längst nicht mehr leben und hätte neue Bücher nicht mehr schreiben können.

Nun aber widerfuhr dem Aufklärer Michael Stürzenberger etwas ganz Unglaubliches: Er, der dem Tod entronnen war, aber vom Attentat noch schwer gezeichnet ist, erhielt einen Strafbefehl wegen angeblicher „Volksverhetzung“. Ausgerechnet er, der vor genau dem gewarnt hatte was ihm zum Verhängnis wurde. Das Landgericht Hamburg (Autokennzeichen HH!) verurteilte das Islamopfer zu 3.600 Euro Geldstrafe wegen “Volksverhetzung”. Eine Sprecherin des Landgerichts teilte auf Anfrage von “Apollo News” mit, dass Stürzenberger ursprünglich am 7. September 2022 wegen Volksverhetzung zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt wurde. Die Freiheitsstrafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt. Gegen den „Rechtsfolgenausspruch“, also gegen die Gefängnisstrafe, legte Stürzenberger Berufung ein. Am 9. Oktober 2023 wurde die Freiheitsstrafe vom Landgericht HH dann in eine viermonatige Bewährungsstrafe umgewandelt (weiteres hier und hier). Hätte man gerade nach dem entsetzlichen Attentat nicht Gnade vor Unrecht walten lassen und das Verfahren einstellen können?!

Rechtsverständnis mit Füßen getreten

Was bezweckt der Staat eigentlich mit seiner Staatsgewalt, die laut Artikel 20 Abs.2 Grundgesetz „vom Volk ausgeht“, mit solchen Haftstrafen wie auch in meinem Fall? Islamkritiker leben gefährlich, was inzwischen allen bekannt sein dürfte. Aber der Personenschutz kommt den Staat ungemein teuer: Entsprechend dieser Quelle fallen rund 47.000 Euro monatlich (130 Euro pro Stunde, zwölf Stunden pro Tag, 30 Tage) an – ohne Sachkosten. Steht deshalb aus Kostengründen die Schutzhaft unseliger Zeiten Pate? Denn das Wegsperren, also ein Platz im Gefängnis, kostet den Staat nur rund 200 Euro pro Tag, also 6.000 Euro im Monat. Meint es der Staat nur gut mit den Steuerzahlern, wenn er einige von ihnen ins Gefängnis steckt, statt sie aufwändig vor Islamisten zu schützen?

So oder so: Das Rechtsverständnis des Volkes wird von der herrschenden Politik samt seiner Justiz in Deutschland immer mehr mit Füßen getreten. Ob die Vertreter der Staatsmacht glauben, mit ihrer Anbiederung an den Islam dereinst ihre eigenen Köpfe retten zu können, wenn dieser erst einmal die ganze Macht ergriffen hat? Das glaubten schon viele – ein tödlicher Irrglaube. Ein Beispiel bleibt mir in Erinnerung, als in Syrien in einem Kloster christliche und islamische Geistliche scheinbar einmütig zusammen beteten und lebten. Irgendwie schien ein Pater ein unsicheres Gefühl bekommen zu haben, denn er betete sinngemäß: “Herr, lasse mich nicht durch die Hand eines Muslimen sterben”. Er ward schließlich verschollen – auf welche Art und Weise ist unbekannt. Auch das Schicksal französischer Mönche in Algerien zeugt von solchen Illusionen. Zwar ist dies schon einige Zeit her, ist aber zeitlos und noch nicht verjährt.