Europa erwacht nicht, es erstickt. Kein Donner der Geschütze, nur das Wispern der Lügen hält es nieder. Die Kanzeln reden von Sicherheit, die Bildschirme von Verantwortung, doch die Straßen schweigen. Kein Aufstand, kein Ruf, nur das Schweigen der Betäubten. Man hat das Volk in Watte gewickelt, ihm die Augen verklebt mit Zahlen, Kurven, Moralformeln. So lebt es in einer Zwischenwelt: nicht mehr fähig zum Krieg, nicht mehr fähig zum Frieden. Der Nebel ist dichter als jede Bombe, weil er das Denken erstickt, bevor es geboren ist. Stunde Null, doch niemand bemerkt den Glockenschlag.

Alaska, ein Außenposten am Rand der Welt, wurde zur Bühne eines Opferrituals. Über dem eisigen Rollfeld donnerte ein B-2-Bomber, flankiert von F-35-Jägern, wie ein dunkler Engel der Apokalypse. Kein Zufall, sondern Zeichen: Die Erinnerung an atomare Allmacht, die über den beiden Männern schwebte. Trump und Putin standen darunter, wie Priester, die einander das Messer reichen. Dann das zweite Bild: Putin verzichtete auf seinen Aurus, er stieg in Trumps „Beast“. Ein Zar im Wagen eines Rivalen, ein Akt von Nähe, wie aus einem alten Bündnisritus, zugleich ein Unterwerfungszeichen und ein Spiel der Spiegel. Der Bomber oben, das Beast unten: Himmel und Erde verschaltet in einer Liturgie der Macht.

Hohepriester auf den Thron der Verhandlungen

Für einen Atemzug war der Frieden greifbar, im Stahl und im Lächeln, in der Fahrt durch die Kälte. Doch jeder, der hinsah, wusste: Solche Bilder sind nie Versöhnung, sie sind Warnung. Ein Altar wurde errichtet, doch er stand nicht für Leben, sondern für das Opfer, das noch kommen wird. Nach dem Ritual von Alaska entfaltete sich das Schauspiel in den vergoldeten Hallen Washingtons. Trump setzte sich wie ein Hohepriester auf den Thron der Verhandlungen. Selenskyj, vom Krieg gezeichnet, brachte Bitten; Putin blieb abwesend, doch sein Schatten lag auf jedem Wort. Europa erschien in festlichem Glanz, Kanzler Merz an der Spitze, nicht als Diener des Friedens, sondern als Architekt einer neuen Bastion.

Wo Trump von „Deals“ sprach, vom Ende des Blutvergießens gegen die Zusage, die NATO nicht bis an Russlands Herz schlagen zu lassen, da erhoben die Europäer ihre Stimme für ein anderes Evangelium: Sicherheit, Abschreckung, Truppenstationierung. Merz sprach, als sei er der Baumeister einer Kathedrale aus Beton und Stahl: europäische Soldaten im ukrainischen Feld, nicht als Friedensboten, sondern als Bannzeichen. Kein Angebot, kein Händedruck, nur das Errichten einer Mauer, getarnt als Schutz. Es war ein Lichterfest, doch das Licht war blendend wie Scheinwerfer, nicht wärmend wie Kerzen. Jeder wusste: dieses Fest feiert nicht den Frieden, sondern die Kontrolle.

Ein Heer, geopfert für ein Narrativ

Trump blickte in die Gesichter der Europäer wie einer, der erkennt, dass er nicht verhandelt mit Partnern, sondern mit Schatten, die aus alten Verträgen sprechen. In diesem Saal wurde kein Frieden geboren, es wurde die Idee der Freiheit geopfert auf dem Altar der Sicherungslinien. Und das Volk, draußen, sah nur Bilder, nicht den Riss, der unter den Reden vibrierte. Für einen kurzen Augenblick schien es, als könne Geschichte innehalten: Putin und Selenskyj, so raunten die Stimmen, sollten sich begegnen. Die Stunde war greifbar, der Atem eines Friedens lag in der Luft. Doch was als Brücke gedacht war, zerbarst, bevor der erste Schritt getan war. Europa stellte Bedingungen, so hoch und starr, dass sie selbst wie eine neue Front wirkten. Keine freie Begegnung der Feinde, sondern ein Korsett aus Vorbedingungen, Protokollen, Garantien.

Damit brach der Zauber. Das Bündnis der Hoffnung, dass ein Mann im Kreml und ein Mann in Kiew sich ohne Masken gegenübertreten, wurde von Technokraten erstickt. Merz und seine Verbündeten forderten Sicherung, Kontrolle, Präsenz. Aus Frieden wurde Verwaltung, aus Versöhnung ein Aktenstapel. Und so blieb das Treffen ein Phantom, ein unbetretener Altar. Die Welt sah die Chance vorbeiziehen wie eine Fata Morgana in der Wüste: sichtbar, blendend, doch ohne Substanz. Der Friede wurde angekündigt und im selben Atemzug beerdigt. Europa spricht vom Frieden, doch seine Zunge formt Mauern aus Fleisch. 1,7 Millionen ukrainische Soldaten sind bereits gefallen: nur die Toten, nicht die Verstümmelten, nicht die, die ohne Glieder, ohne Gesicht zurückkehren. Ein Heer, geopfert – nicht für Sieg, sondern für ein Narrativ, das am grünen Tisch entworfen wurde. Das Land selbst ist zum Altar geworden, auf dem ganze Generationen verbrannt werden.

Pyramiden aus Toten

Und nun erhebt sich Merz, Kanzler eines taumelnden Landes, und fordert mehr. Nicht nur Ukrainer sollen fallen, sondern auch Deutsche. Unsere Soldaten, unsere Kinder, sollen in die Steppe geschickt werden, als Pfähle einer Bannlinie, als Schutzwall gegen ein Imperium, das nie wieder eine NATO an seiner Tür dulden wird. Es ist kein Sicherheitskonzept, es ist ein Totenkult. Europa baut keine Brücken, es häuft Leiber. Wo einst Kathedralen aus Stein errichtet wurden, türmen sich nun Pyramiden aus Toten. Es nennt dies “Sicherheit”, doch es ist Angst: Angst, die sich mit Blut beruhigen will. Sicherheit ohne Seele ist nichts als ein Sarkophag, ein Grab für Völker. Und wer darin liegt, ist nicht nur der Feind. Es sind wir selbst.

Trump trat auf, als wollte er vermitteln, und für einen Moment schien es, als könne er die Fäden zusammenführen. Doch dann folgte der Rückzug. Keine Erklärung, kein offenes Bekenntnis. War es Resignation? War es Taktik? War es der Blick auf Kräfte, die stärker sind als ein einzelner Wille? Niemand weiß es. Zurück bleibt nur ein Vakuum. Ein Raum, in dem Worte fallen, aber nicht haften. In dem die Europäer weiter von Sicherheit sprechen, Selenskyj weiter um Waffen bittet, und Putin weiter seine Bedingungen setzt. Was Trump wollte, bleibt verborgen. Was er sah, bleibt unausgesprochen. Sein Schweigen ist keine Antwort, sondern eine Frage, die über dem ganzen Prozess hängt: Wer lenkt wirklich? Wer zieht die Linie, die keiner überschreiten darf?

Wohin floss das Geld?

Ein Krieg, der längst Millionen gebrochen hat, müsste enden. Er könnte enden. Doch er dauert an. Warum? Weil Blut nicht nur fließt, sondern fließt wie eine Währung. Jeder Schuss ist Profit, jede Lieferung ein Geschäft. Die Rüstungsfabriken laufen wie Kathedralen der Moderne, ununterbrochen, von Washington bis München. Europa redet von Moral, doch seine Bilanzen sprechen von Stahl, Sprengstoff und Dividenden. Und auch das Leid selbst wird verrechnet. Die Verwundeten, die Verstümmelten, die in den Hospitälern liegen, sind keine Endpunkte des Krieges, sie sind Teil seiner Ökonomie. Jede Prothese, jede Operation, jedes Medikament bedeutet Umsatz. Selbst der zerbrochene Körper wird zum Markt.

Darum kann dieser Krieg nicht enden. Nicht, weil er militärisch nicht zu beenden wäre, sondern weil Europa sich längst in seine Schuldenketten eingesponnen hat. Milliarden über Milliarden wurden aufgetürmt, Kredite aufgenommen, Anleihen gezeichnet und all dies ist schon an den Markt verkauft, versprochen für Panzer, Raketen, Munition. Frieden würde fragen: „Wohin floss das Geld?“ Frieden würde die Lüge bloßstellen, dass es jemals um Schutz ging. Und so bleibt Merz nichts anderes übrig, als das Feuer am Brennen zu halten. Denn was sollte er dem Volk sonst sagen? Dass es seine Kinder opfert für Schuldscheine, die an Waffen gebunden sind? Dass all die Milliarden nicht Freiheit gekauft haben, sondern Blut? Nein. Darum muss der Krieg weitergehen. Bis zur letzten Patrone, bis zum letzten Körper, bis zur letzten Wahrheit, die keiner mehr hören will.

Erstickter Aufschrei

Warum schweigt das Volk? Warum keine Massen auf den Straßen, kein Aufschrei gegen den Krieg, der täglich neue Opfer fordert? Weil es betäubt ist. Nicht durch Schlaf, sondern durch Dauerbeschallung. Jeden Tag dieselben Schlagzeilen, dieselben Bilder, dieselben Parolen, ein Mantra, das Denken ersetzt. Wer zweifelt, wird verdammt, wer fragt, wird markiert. „Friedensfreund“ ist zum Makel geworden, „Kriegsgegner“ gleichbedeutend mit „Verräter“. Doch das Schweigen ist tiefer. Es ist nicht nur Angst. Es ist Resignation. Jeder weiß, dass die Milliarden längst fort sind, verbrannt in Verträgen, die niemand versteht, verpfändet an Märkte, die niemand sieht. Jeder spürt, dass er nicht gefragt wird, dass seine Stimme keine Waage mehr bewegt. Die Demokratie wurde zur Liturgie: man darf singen, aber der Text steht fest. Und so schweigt das Volk, nicht weil es nichts fühlt, sondern weil es weiß, dass Gefühl keinen Widerhall mehr findet.

In den 1980er Jahren zogen Hunderttausende gegen Pershing-Raketen auf die Straßen. Heute, da 1,7 Millionen Leiber in der Ukraine begraben sind, bleibt der Asphalt leer. Der Krieg ist zum Naturgesetz erklärt worden, seine Fortsetzung zur moralischen Pflicht. Wer ihn beenden will, gefährdet angeblich die Freiheit. Wer Frieden will, stellt sich gegen Europa selbst. Und so erstickt der Aufschrei im Hals. Jeder spürt die Lüge, doch keiner wagt, sie zu sprechen. Jeder sieht den Altar der Opfer, doch niemand will hinsehen, weil das eigene Kind dort stehen könnte. Das Schweigen ist nicht bloß Passivität, es ist das Siegel, das den Krieg möglich macht. Das Volk lebt, als sei es schon gestorben. Es atmet, aber es singt nicht. Es weiß, aber es spricht nicht. Es ahnt, aber es wagt nicht zu erinnern. Und so hält es den Krieg selbst am Laufen: nicht mit Waffen, sondern mit Stille.

Ein Pakt mit dem Tod

Das Schweigen wird nicht ewig dauern. Kein Bann hält für alle Zeit. Wie jede Lüge, die sich selbst überlebt, so wird auch dieser Krieg an seinem eigenen Gewicht zerbrechen. Es wird nicht die Diplomatie sein, nicht die Verträge, nicht die Generäle, die den Wandel bringen. Es wird ein Riss sein, unsichtbar, unerwartet, unaufhaltsam. Ein Tag wird kommen, an dem die Zahlen nicht mehr stimmen, die Kredite nicht mehr fließen, die Bilder nicht mehr tragen. Der Bildschirm wird schwarz, die Parolen verhallen, und plötzlich wird hörbar, was man verdrängt hat: das Stöhnen der Toten, das Schweigen der Verwundeten, das Weinen der Mütter. Dann wird das Volk erkennen, dass sein Schweigen ein Pakt mit dem Tod war.

Nicht alle werden aufwachen. Viele werden weiter schlafen, weiter glauben, weiter gehorchen. Doch genug werden es sein, um die Erinnerung zu tragen, um den Bann zu brechen. Denn der Opferaltar braucht ständige Nahrung und wenn das Volk verweigert, wenn es sich erhebt, wenn es „Nein“ sagt, bricht der Zauber. Die Stunde des Friedens wird nicht als Geschenk kommen, sie wird als Sturz kommen. Als Zusammenbruch der Mauer, die man Sicherheit nannte. Als Einsturz des Tempels, der auf Blut gebaut war. Und in der Leere, die dann bleibt, wird etwas Altes hörbar: die Stimme des Gewissens, die nicht totzukriegen ist. Der Krieg lebt von Verträgen, die Seele lebt von Wahrheit. Und Wahrheit ist stärker als jede Waffe.

