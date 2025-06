Der „Pride-Month“ wird zum Flop: Immer mehr deutsche Unternehmen schwören dem Regenbogenwahn ab

Heimlich, still und leise verabschieden sich immer mehr Unternehmen von den infantilen und verlogenen Aktionen, mit denen sie sich jahrelang bei den Hohepriestern und Akteuren des woken Hexensabbats angebiedert haben. Zum PR-gerecht inszenierten Kotau vor dieser kranken Ideologie gehört auch der heuchlerische Brauch, das eigene Firmenlogo während des queren „Pride-Month“ Juni in Regenbogenfahnen zu präsentieren – natürlich nur in westlichen Ländern, wo einem das stilisierte Regenbogenprisma schon bis zum Erbrechen allgegenwärtig eingetrichtert wird, aber nie dort, wo es wirklich Courage und Mut erfordern würde, sich dazu zu bekennen, und wo vor allem die angeblich dadurch vermittelte Toleranzbotschaft angesichts himmelschreiender realer Diskriminierung einen Sinn ergäbe. Insbesondere in islamischen Ländern etwa, wo Angehörige sexueller Minderheiten ständig in Lebensgefahr sind. Ausgerechnet dort prangten die Logos nüchtern ohne bunte Verzierung; man will ja nicht zum Ziel von Anschlägen werden oder Profiteinbußen riskieren!

Der mit Donald Trumps Wahlsieg eingeläutete allmähliche Paradigmenwechsel und zuletzt die schizophrene Solidarisierung der kulturmarxistischen Woke-Bewegung mit Hamas-Terroristen und Mördern hat die Verlogenheit und moralische Verkommenheit dieses linksradikalen Milieus soweit entlarvt, dass immer mehr Unternehmen auf Distanz zu dem irren Kult gehen.

Verzicht auf “verbuntete” Logos

Zur Halbzeit des diesjährigen „Pride-Month” zeigt die Zwischenbilanz, dass in diesem Jahr viele Firmen auf ihr transqueeres Bekenntnis verzichten. So nehmen SAP, BMW, BASF oder Siemens plötzlich Abstand von hohlen Regenbogen-Gesten, Logoänderungen und Parolen, ohne dies von sich aus zu begründen. Auf das verbuntete Firmenlogo verzichtet auch die Lufthansa, obwohl sie auf Nachfrage erklärte, „vollumfänglich und wie geplant“ weiterhin an „Pride-Aktivitäten in verschiedenen Ländern“ teilzunehmen. Mit Regenbogenflaggen vor den Firmengebäuden habe man außerdem bereits ein „sichtbares Zeichen“ gesetzt. Auch wenn bei besonderen Aktivitäten die Logos “gemeinsam neben der Regenbogenflagge oder den Pride-Farben als Bekenntnis des Konzerns” genutzt würden, sollen sie in diesem Jahr ihre Originalfarben behalten.

Auch von SAP hieß es diplomatisch, man bleibe seinem „Engagement für Inklusion, Chancengleichheit und einem sicheren Arbeitsumfeld treu“. Dazu zählten etwa spezielle Mitarbeiternetzwerke sowie „über 60 Veranstaltungen“ während des “Pride Months” und darüber hinaus. „Echte Verbundenheit mit der LGBTQ+-Community zeigt sich durch Taten, nicht nur durch ein angepasstes Logo“, hieß es jedoch. Von BMW kam das verlegene Schwurbelstatement: „Ein Logo für einen Monat zu ändern, ist einfach; sicherzustellen, dass unsere Mitarbeitenden das ganze Jahr über respektiert werden und mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und Talenten wahrgenommen werden, erfordert Engagement.“ Und die BASF teilte mit, man wolle sich in diesem Jahr lieber „stärkeren inhaltlichen Mitmach- und Austauschmöglichkeiten“ widmen, vor allem durch mehr Beiträge zum “Pride Month” und damit mehr Interaktion mit den Usern.

Vorsichtige Absetzbewegungen

Auch wenn die Konzerne also vorsichtige Absetzbewegungen von der woken Karawane ins Nirgendwo wagen, hat die taumelnde deutsche Industrie, die binnen eines Jahres 100.000 Arbeitsplätze verlor, offenbar also immer noch Zeit, Muße, Geld und Personal für solche lächerlichen Aktionen übrig, statt sich um ihre wahren Aufgaben zu kümmern. Allerdings gehen – auch dies ein untrüglicher Indikator – auch die Spendengelder für die zahllosen „queeren“ Veranstaltungen zurück – und wieder ist es vor allem Donald Trump, dessen antiwoke Politik Wirkung zeigt, da vor allem US-Konzerne darauf verzichten, ihr Geld für solche Freakshows zu verschwenden. So beteiligt sich in diesem Jahr erstmals kein einziges US-Unternehmen an der Finanzierung des Berliner Christopher Street Day. Ähnliche Klagen kommen auch aus München und Köln.

Ganz allmählich also schwappt die Vernunft nun doch über den Atlantik nach Europa – und auch deutsche Konzerne scheinen ganz langsam einzusehen, dass ihnen die Beteiligung am woken Zirkus, der seinen Zenit längst überschritten hat, weit mehr Nach- als Vorteile bringt. Erst recht in einer beispiellosen Wirtschaftskrise.