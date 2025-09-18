Der Rechtsstaat kapituliert

Eines der zentralen Projekte der progressiven Gegenwart ist der Kampf gegen die sogenannte “toxische Männlichkeit”. Er wird in Seminaren, Ausstellungen und Talkshows betrieben, stets mit dem Gestus der moralischen Selbstüberhöhung. Doch bemerkenswerterweise gilt dieser Kampf nicht jenen Männlichkeitskulturen, die tatsächlich toxisch sind und sich in Deutschland breit machen – den Clans in Neukölln, den organisierten Banden in Essen, den immer radikaler agierenden Gewaltmilieus, die sich in den Großstädten längst als Parallelgesellschaften eingerichtet haben. Hier schweigt man, hier relativiert man, und hier wird man sogar apologetisch. Ulf Poschardt hat sich gerade in der “Welt” über das Berliner Kriminalgericht erregt, das ein Mitglied des Omeirate-Clans trotz einer Verurteilung zu vierzehn Jahren Haft als freier Mann verließ, weil die Staatsanwaltschaft zu langsam gearbeitet hatte,

Der Staat kniet vor den Barbaren, die ihn verhöhnen – und die publizistische Linke liefert den Applaus. Die „Neuen Deutschen Medienmacher_innen“, finanziert aus öffentlichen Mitteln, verleihen dem Reporter Thomas Heise, der seit Jahren diese und andere Clan-Gewalt dokumentiert, nicht etwa einen Preis für Mut, sondern den Negativpreis der „Goldenen Kartoffel“, weil er „stigmatisierend“ berichte. Wer Täter benennt, wird zum Rassisten erklärt, und wer Gewalt romantisiert, gilt als weltoffen. Die Fronten sind eindeutig: Der Rechtsstaat wird ausgehöhlt – aber nicht nur von den Clans, sondern auch von jenen publizistischen Milieus, die jede realistische Beschreibung der Wirklichkeit als Sakrileg bekämpfen.

Realität der Spaltung

Was in Berlin auf der Bühne der großen Politik geschieht, findet sein Echo im Kleinen – etwa im brandenburgischen Cottbus-Sachsendorf. Dort, zwischen grauen Betonblöcken, wurde eine Wiese mit zwei Fußballtoren zum Symbol einer unüberwindlichen Grenze, wie jetzt sogar die “Zeit” berichtet: Die Kinder segregierten sich dort ganz instinktiv in „die Deutschen“ und „die Ausländer“. Sozialarbeiter versuchten es mit Integration, mit gemeinsamen Spielen, mit pädagogischen Tricks – doch am Ende standen sich die Blöcke wieder so starr gegenüber wie zuvor. Der Konflikt eskalierte, große Brüder wurden gerufen, Messer wechselten die Hände, die Polizei rückte an. Am Ende mussten die Tore abgebaut werden. Als ob man mit dem Abbau des Spielgeräts die Realität der Spaltung verschwinden lassen könnte.

Der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) sprach es ganz offen aus: Jugendliche würden bedroht, geschlagen, ausgeraubt, die Täter seien überwiegend Migranten. Schulen müssen mit Zäunen gesichert, Überwachungskameras installiert, private Sicherheitsdienste engagiert werden. Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg, ebenfalls SPD, sprach von einem „eklatanten Beispiel“ für das Hereintragen gesellschaftlicher Gewalt in die Schulen. Und die Sozialarbeiterin Bianca Scheuerecker fühlt sich in die Neunziger Jahre zurückversetzt – nur dass es diesmal nicht Baseballschläger schwingende Neonazis sind, die das Klima vergiften, sondern die Söhne eingewanderter Großfamilien.

Die Verkehrung der Schuld

Was in Sachsendorf geschieht, ist die Kehrseite jener Berliner Gerichtsszenen: Dort wird die Ohnmacht der Justiz sichtbar, hier die Ohnmacht der Sozialarbeit. In beiden Fällen regiert dieselbe Ideologie: die panische Angst, die Ursachen zu benennen. Die meisten verschweigen die für immer deutlicher sichtbare Katastrophe, in die die Problemmigration geführt hat, oder reden sich ein, es handele sich nur um punktuelle und lösbare Probleme. Sozialarbeiter sprechen verdruckst von „schleichenden Prozessen“, von abgebauten Projekten, von fehlender Kontinuität. Sie haben nicht unrecht; doch wenn sich Kinder die Messer über den Zaun reichen, wenn Gruppen von fünfzig bis sechzig Heranwachsenden Schulen terrorisieren, wenn deutsche Jugendliche von Migrantengangs schikaniert werden: Dann ist das nicht nur eine Frage unzureichender Projektförderung. Es ist die Folge einer Politik, die Zuwanderung nicht steuert, die kulturelle Differenzen nicht anerkennt, die Gewaltbereitschaft nicht sanktioniert, sondern entschuldigt.

Die Politik sucht nach kosmetischen Lösungen: Wohnsitzauflagen, Sprachtests, Quoten. Doch auch sie schreckt davor zurück, das Offensichtliche zu benennen: dass hier eine vorsätzlich importierte Gewaltkultur ihre Wurzeln schlägt, die mit den Mitteln des deutschen Sozial- und Rechtsstaats nicht mehr gebändigt werden kann. Wer dies ausspricht, riskiert, als „rechts“ diffamiert zu werden. Das alles ist nichts Neues. Doch genau darin liegt der Kern der Ohnmacht.

Die Clans lachen nur

Berlin und Cottbus, Clanprozess und Plattenbau, sind zwei Seiten derselben Medaille. In beiden Fällen bricht der Rechtsstaat dort zusammen, wo er am dringendsten gebraucht würde. Die Clans in Neukölln lachen über Urteile, die sie ohnehin nicht fürchten müssen. Jugendliche in Sachsendorf lachen über Sozialarbeiter, die keine Autorität ausstrahlen. Die einen leben vom Jobcenter und betrachten Deutschland als Beuteland, die anderen terrorisieren Gleichaltrige, weil sie das Recht des Stärkeren als einziges gültiges Gesetz kennen.

Es ist exakt die toxische Männlichkeit, die progressive Diskurse angeblich bekämpfen wollen – bloß dass sie vor ihr verstummen, sobald sie nicht in Gestalt weißer deutscher Männer auftritt. Bei einheimischen Männern werden “Mikroaggressionen” skandalisiert; hier werden bereits falsche Blicke oder nettgemeinte Komplimente schnell zum Sexismus, konservative Haarschnitte zum Symbol des Ewiggestrigen und gegen “patriarchale” Reste in DAX-Konzernen erhebt man sich mit Pathos. Doch zu patriarchaler Brutalität im Migrantenmilieu – von Verweigerung des Handschlags gegenüber Frauen über misogyne Beleidigungen bis hin zu Grabschereien oder gar Gruppenvergewaltigungen – wird feige geschwiegen, hier duckt man sich weg. Das Ergebnis ist fatal: Der Staat verliert seine Glaubwürdigkeit, die Gesellschaft ihr Vertrauen, die Demokratie ihre Basis.

Der Rechtsstaat als Gespött

Ein Staat, der Clanmitglieder aus U-Haft entlässt, während er Rentner verfolgt, weil sie das falsche Pronomen verwenden, verliert sein rationales und sittliches Fundament. Ein Staat, der in Plattenbauvierteln Sicherheitsdienste engagiert, statt Täter abzuschieben, signalisiert Kapitulation. Die Bürger spüren diese Diskrepanz. Deshalb wenden sich Migrantenkinder ebenso wie deutsche Jugendliche von Institutionen ab. Deshalb wächst das Misstrauen, das die AfD stark macht. Und deshalb verliert die Demokratie ihre Überzeugungskraft: Sie erscheint nicht mehr als Garant von Recht und Ordnung, sondern als Komplizin der Unordnung.

Die eigentliche Frage lautet nicht, wie man Projekte verstetigt oder wie man den Dialog verbessert. Die eigentliche Frage lautet: Gilt das Recht universell – oder nur dort, wo es ungefährlich ist? Wenn das Strafrecht in Berlin zurückweicht und die Sozialarbeit in Cottbus kapituliert, dann ist die Antwort klar: Das Recht gilt in diesem Land nicht mehr universell. Es wird nur mehr selektiv angewendet: schwach gegen die Starken, stark gegen die Schwachen. Der Rechtsstaat stirbt nicht, weil er von außen gestürzt wird. Er stirbt, weil er sich selbst verleugnet. Er stirbt, weil er reale toxische Männlichkeit duldet, sobald sie das Etikett der kulturellen Diversität trägt. Er stirbt, weil er sich nicht mehr traut, seine eigenen Prinzipien gegen die Barbaren zu verteidigen, die ihn verhöhnen und auslachen.