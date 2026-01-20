Der Rechtstaat als Feind: Linker Hass auf ICE in den USA steigert sich ins Uferlose

Die Proteste gegen die Einwanderungsbehörde United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) dienen den Linken in den USA wieder einmal als willkommener Vorwand für zügellose Gewalt. Hier zeigt sich, dass sie für ihre Migrationsagenda rechtsstaatliche Institutionen mit Füßen treten. Seit Tagen ziehen sie marodierend durch Minneapolis und andere amerikanische Innenstädte. Am Sonntag stürmten sie sogar brüllend einen protestantischen Gottesdienst, weil einer der Pastoren angeblich ein “Helfer von ICE” sei. Eine der Anführerinnen erklärte, sie wolle „den gewohnten Alltag“ unterbrechen. „Sie können nicht vorgeben, ein Haus Gottes zu sein, während Sie jemanden beherbergen, der ICE-Agenten anweist, Chaos in unserer Gemeinde anzurichten“, warf sie dem Pastor vor. Der Gottesdienst wurde daraufhin abgebrochen, viele Besucher flohen. Der linke Journalist Don Lemon kommentierte dies mit den Worten: „Das ist unangenehm und traumatisch für die Menschen, und darum geht es beim Protest“.

Dass diese Aktion nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch illegal war, störte ihn hingegen nicht. „Präsident Trump wird die Einschüchterung und Belästigung von Christen in ihren heiligen Kultstätten nicht dulden. Das Justizministerium hat eine umfassende Untersuchung des abscheulichen Vorfalls eingeleitet, der sich heute in einer Kirche in Minnesota ereignete“, erklärte dazu Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, auf Twitter. Doch davon wird der linke Mob in seiner Raserei sich nicht abhalten lassen – weiterhin plündernd und brandschatzend durchs Land zu ziehen. Einige seiner Mitglieder stolzieren bereits ganz ungeniert bewaffnet umher – im Stil von Milizen, die die Autorität der ICE-Beamten herausfordern. US-Präsident Donald Trump hat inzwischen 1.500 Soldaten in Alarmbereitschaft versetzen zu lassen, um sie nötigenfalls in Minnesota einzusetzen.

Offener Aufstand

Die verfassungsrechtliche Grundlage dafür ist die von ihm bereits angedrohte Aktivierung des „Insurrection Act“, ein Bundesgesetz, das feststellt, dass einzelne Staaten oder Teilgebiete in offener Auflehnung gegen die Regierung der Vereinigten Staaten stehen und es dem Präsidenten erlaubt, Militär im Inneren der USA einzusetzen, um innerstaatliche Unruhen zu bekämpfen. Dies kündigte Trump für Fall an, dass es den Behörden vor Ort nicht gelinge, den faktischen linken Aufstand in den Griff zu bekommen. Die Ereignisse erinnern an die Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd, als ebenfalls in Minneapolis rund 500 Geschäfte geplündert und Gebäude niedergebrannt,

wurden – woraufhin sich die Unruhen auf New York, Los Angeles, Atlanta, Miami und Dallas ausbreiteten und eine Vielzahl weiterer Städte zum Schauplatz beispielloser Gewaltexzesse wurden, die Milliardenschäden verursachten.

Was für US-Linke damals der eingebildete “Kampf gegen Rassismus” war, findet nun seine Fortsetzung im “Widerstand” gegen ICE die zu einer Art Gestapo oder Tonton Macoute des “Trump-Faschismus” stilisiert wird, die willkürliche Menschenjagd auf unschuldige Menschen machen würde. Dass es sich hier um die Durchsetzung rechtskräftig verfügter Abschiebungen gegen illegale Migranten geht, wird zynisch verschwiegen.

Antifa-Briganten mit ihren Vernichtungsphantasien

Ebenso übrigens wie auch die Tatsache, dass der von denselben Linken verherrlichte Barrack Obama über ICE 1,5 Millionen Menschen “jagen” und ausweisen ließ und explizit als solche bezeichnete Deportationen in noch größerem Umfang als Trump durchführen ließ –was damals allerdings keinen interessierte. Nun dient dieselbe konsequente Migrationspolitik Trumps als Vorwand und Deckmantel für den – übrgens auf beiden Seiten des Atlantiks grassierenden – Hass von Antifa-Briganten mit ihren Vernichtungsphantasien. Aus der völlig auf links gedrehten Kulturszene bekommen sie natürlich immer wieder Unterstützung – auch in den USA: Alt-Rocker Bruce Springsteen, ohnehin ein geschworener Trump-Hasser, schwadronierte kürzlich bei einem Benefiz-Konzert : „Wenn Sie an die Macht des Gesetzes glauben und daran, dass niemand über ihm steht, wenn Sie sich gegen schwer bewaffnete, maskierte Bundesbeamte stellen, die in eine amerikanische Stadt einmarschieren und Gestapo-Methoden gegen unsere Mitbürger anwenden, wenn Sie glauben, dass Sie nicht ermordet werden sollten, weil Sie Ihr amerikanisches Recht auf Protest ausüben, dann senden Sie diesem Präsidenten eine Botschaft, wie es der Bürgermeister der Stadt gesagt hat: ICE soll sich verdammt noch mal aus Minneapolis verpissen“.

Mit diesen Hassparolen gegen Behörden, die rechtsstaatliche Maßnahmen aufgrund ihres Zorns auf eine gegen die Linksagenda gerichtete Politik verteufeln und so die Eskalation noch anheizen, erweisen sich Springsteen und seine Millionärskollegen in ihrer Moralbesoffenheit als Brandstifter. Offenbar legen zumindest Teile der Linken es diesmal sogar auf den offenen Bürgerkrieg an.