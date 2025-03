Der Riesenbluff der CDU: Merz und der größte Wahlbetrug aller Zeiten

“Die Schuldenbremse schützt das Geld und die Steuerzahlungen der jungen Generation. Sollen wir deren Geld heute schon ausgeben? Wir nehmen 1.000 Milliarden Euro Steuern ein pro Jahr – 1 Billion – und damit sollen wir nicht

auskommen?“ Falls es außer Merz selbst noch jemand vergessen haben sollte: Das schrieb Friedrich Merz vor wenigen Wochen im Wahlkampf –VOR der Wahl. Außerdem äußerte er sich eindeutig in Sachen Migration: Klare Grenzkontrollen inklusive Zurückweisungen, kein Familiennachzug ehr für Migranten ohne Aufenthaltsbewilligung,

Stopp bei “Express-”Einbürgerungen, konsequente Abschiebungen illegaler oder krimineller Asylbewerber. Dazu

Einschränkungen im sozialen Bereich, zum Beispiel Senkung des Bürgergeldes, um finanzielle Anreize zu mindern. Und, und, und.

Jetzt, NACH der Wahl, macht Merz das exakte Gegenteil seiner angekündigten Versprechen. Schlimmer noch: Er will mit dem alten, bereits abgewählten und in 14 Tagen aufgelösten Parlament, nachdem der Wählerwille bereits neue Mehrheitsverhältnisse besiegelt hat, die Schuldenbremse aussetzen und dafür die Verfassung ändern lassen – indem er einfach von “Sondervermögen” spricht. Um eben mal 800 Milliarden Euro (mit allem sogar knapp eine Billion Euro) geht es dabei. Das sind fast die Steuereinnahmen des Landes in einem Jahr.

Wer erpresst jetzt wen?

Der größte Teil fließt in die Aufrüstung, daneben noch – was noch eher Sinn macht –, in die brüchige Infrastruktur in diesem Land. Merz hat nicht nur falsche Wahlversprechen gemacht, er ignoriert einfach mal so den Willen des Souveräns – denn die Ampel ist schlicht abgewählt. Soviel zum Demokratieverständnis unserer Politiker, die diese Demokratie selbst in höchsten Tönen loben und weltweit exportieren wollen, aber verhöhnen und mit Füßen treten. Mit dieser Lüge und seiner Demokratievergessenheit buhlt Merz natürlich um die Gunst der 16-Prozent- Verliererpartei SPD. Und die wiederum macht in Sachen Migration und Sozialkosten bisher überhaupt keine Zugeständnisse.

Das ist der Hammer. Während Klingbeil bei Merzens legendärer Abstimmung zur Migrationsagenda mit dem angeblichen “Einreißen der Brandmauer” einen Erpressungsversuch sah, um Rot-Grün bei den Koalitionsverhandlungen Bedingungen zu diktieren, ist es nun genau umgekehrt: Die SPD kann aufgrund der Brandmauer nun Merz erpressen – und tut das offensichtlich auch. Was für eine infame Inszenierung dieser Saubermänner! Merz hatte den Wählern einen “neue Politik” versprochen, nun kuscht er vor dem Wahlverlierer SPD und verschlimmert das ganze Elend noch weiter.