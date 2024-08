Der Schicksalswahl-Sonntag rückt näher: Live-Berichterstattung von der anderen Seite

Man kann sich am Sonntagabend, wenn die ersten Hochrechnungen aus Thüringen und Sachsen über die Ticker laufen werden, natürlich die Wahlberichterstattung von ARD und ZDF oder den MDR-Formaten anschauen und sich dort über die absehbar hilflosen und /oder wutschäumenden Reaktionen der Kartellparteien und ihrer Hofjournalisten, über die Wortspenden der befragten Parteigrößen und ihre maximal verlogenen Statements oder über die zu erwartende Kleinhaltung der AfD amüsieren (beziehungsweise empören). Oder man verfolgt die Ereignisse in den Kanälen der alternativen Medien. Eine solche Alternative bietet auch bei diesem Superwahlsonntag – bei dem es weniger um Landespolitik als je bei einer Landtagswahl zuvor gehen wird, sondern um eine Richtungsentscheidung für ganz Deutschland – zum Beispiel die AUF1-Sondersendung zum Wahlbeben in Thüringen und Sachsen.

Dass Wahltag auch Zahltag, dürfte sich für die Altparteien im Osten Deutschlands am Sonntag erneut beweisen – in einer womöglich deutlicheren Niederlage denn je zuvor. Insofern sind an Reaktionen wischen Jubel, Wehklagen, Schönreden und Zähneknirschen ist alles drin. Doch: Wird die AfD wirklich Wahlsieger? Wie wird das Bündnis Sahra Wagenknecht abschneiden? Was sagen die Entscheidungsträger zum Ergebnis? Erstmals bietet AUF1 eine Live-Wahlberichterstattung ohne ideologische Brille, mit realistischen und schonungslosen Einordnungen an

Alternative versus Mainstream

Eine “Berichterstattung aus alternativer Sicht“ verspricht AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet über die Sonntags-Wahlsendung seines Senders: „Denn die einseitigen systemtreuen Darstellungen und Kommentare des Mainstreams nach Wahlen kennen wir alle. Da werden schon mal große Zugewinne der unbequemen Oppositionen kleingeredet, Niederlagen der Systemparteien verharmlost, Statistikbalken verzerrt dargestellt… Das haben kritische Menschen schon so satt. Wir werden uns also diesem Wahlsonntag getreu unserem Motto widmen, nämlich frei, unabhängig und schonungslos zu berichten.“

Konkret werden Stefan Magnet, Martin Müller-Mertens und Thomas Eglinski die Geschehnisse in Echtzeit analysieren. AUF1 wird live bei der AfD, den Freien Sachsen, aber auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht, den Grünen, der Linken vorbeischauen und exklusive Statements, Eindrücke und Stimmungslagen einfangen. „Wir schalten außerdem live nach Erfurt in den Thüringer Landtag und sammeln Stimmen rund um den voraussichtlichen Wahlsiegers Björn Höcke ein“, freut sich Magnet auf einen heißen Wahlsonntag. „Wer also die einseitigen und diffamierenden Wahlsendungen von ARD und ZDF satt hat, bekommt am Sonntag echte, unabhängige Alternative geboten – mit AUF1-Live!“