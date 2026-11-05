Der schwarze Peter von Zürich

Es gibt Länder, in denen die Vergangenheit erforscht wird, und solche, in denen man sie vorsichtshalber zudeckt. Die Schweiz gehörte bislang eher zur ersten Kategorie. Doch auch die Alpen schützen offenbar nicht dauerhaft vor dem Import geistiger Moden. In Zürich, das seine Unabhängigkeit seit Jahrhunderten gegen äußere Zumutungen behauptet, sollen nun sechzehn geschnitzte Holzköpfe verhüllt werden – weil sie womöglich die seelische Unversehrtheit ihrer Betrachter gefährden: willkommen in der Eidgenossenschaft der betreuten Empfindlichkeit. Die Köpfe befinden sich seit 1894 in der Aula des Schulhauses Hirschengraben. Sie zeigen paarweise Menschen verschiedener Herkunft, dargestellt im Formenverständnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mehr als 130 Jahre lang haben sie Generationen von Schülern begleitet, die unter ihnen gelernt, gesungen, Prüfungen abgelegt und vermutlich weit häufiger an ihre Noten als an die ideengeschichtlichen Voraussetzungen der Holzschnitzerei gedacht haben. Nun hat die Alternative Liste, eine linksalternative Partei im Zürcher Gemeinderat, entdeckt, dass diese Figuren nicht einfach historische Darstellungen sind, sondern sogenannte “rassifizierte Büsten”. Und weil das Wort bereits den Charakter einer Anklage besitzt, folgt die Forderung nach der Verhüllung beinahe zwangsläufig.

Der Vorgang wäre eine jener provinziellen Kuriositäten, über die man lächeln könnte, wenn er nicht eine bemerkenswerte politische Pointe enthielte – weshalb selbst die “Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) die Geschichte entdeckte. Die Alternative Liste verbindet ihre Forderung nämlich mit einem Kredit über 11,7 Millionen Franken, der den Umbau der Schule zur Tagesschule ermöglichen soll: werden die Figuren nicht abgedeckt, will die Partei das Geld nicht bewilligen (Postulat 2026/590). Der Zusammenhang zwischen der Finanzierung eines Schulumbaus und der Sichtbarkeit historischer Holzarbeiten erschließt sich zwar nicht unmittelbar. Aber vielleicht liegt gerade darin die höhere Logik des Unternehmens: Wo das Argument nicht überzeugt, soll der finanzielle Hebel nachhelfen. Damit hat die woke Kulturpolitik eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Es genügt nicht mehr, historische Gegenstände unter moralischen Verdacht zu stellen. Man verbindet ihre Behandlung mit Entscheidungen, die ganz anderen Zwecken dienen, und erhöht so den Preis des Widerspruchs. Der Schulumbau wird zur Verhandlungsmasse eines symbolpolitischen Konflikts. Die Kinder, deren Interessen angeblich im Mittelpunkt stehen, dürfen darauf warten, dass Erwachsene ihre Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu Ende geführt haben.

Die Eidgenossenschaft der Empfindlichkeit

Die Schweiz war nie immun gegen die geistigen Strömungen ihrer Nachbarn: ihre Universitäten, Medien und Kulturinstitutionen sind ebenso Teil des westlichen Diskurses wie jene etwa Deutschlands. Dennoch besitzt die Zürcher Episode einen besonderen Reiz: ausgerechnet in einem Land, dessen politische Kultur auf Selbstbestimmung, föderaler Verantwortung und der Skepsis gegenüber ideologischen Großentwürfen beruht, wird ein historisches Ausstattungsstück zum Anlass genommen, die Bedingungen öffentlicher Finanzierung nach moralischen Gesichtspunkten neu zu ordnen.

Es ist die vertraute Dramaturgie des Kulturkampfs, nur mit schweizerischem Akzent. Zunächst wird ein Gegenstand entdeckt, dessen bisherige Existenz niemanden erkennbar an der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gehindert hat. Dann erhält er eine neue Bezeichnung, die ihn aus seiner historischen Umgebung herauslöst und unmittelbar in das Vokabular gegenwärtiger Machtkritik überführt. Aus geschnitzten Köpfen werden rassifizierte Büsten, aus einer Aula ein potenziell diskriminierender Raum, aus dem Schulalltag ein Zustand, vor dem Kinder geschützt werden müssen. Schließlich folgt die politische Forderung, die nun nicht mehr als Geschmacksfrage erscheint, sondern als moralische Notwendigkeit.

Dabei hat die Stadt Zürich die Angelegenheit längst untersuchen lassen. Ein umfangreiches Gutachten des Historikers Joseph Jung und des Kunsthistorikers Matthias Frehner kam 2025 zu einem differenzierten Ergebnis: Die Figuren seien Ausdruck zeittypischer Vorstellungen von fremden Völkern und damit im kolonialgeschichtlichen Zusammenhang zu verstehen, aber nicht als diskriminierend zu bewerten. Sie seien weder karikierend gestaltet noch hierarchisch angeordnet. Die Gutachter empfahlen, die Figuren zu erhalten und ihre Geschichte durch Information und Unterricht zu erschließen. Da sich die Stadt sich dieser Empfehlung anschloss, könnte man meinen, damit sei der vernünftige Weg gefunden. Doch das Ergebnis einer Untersuchung besitzt offenbar nur so lange Autorität, wie es den Erwartungen jener entspricht, die ihre Durchführung für notwendig hielten. Fällt es anders aus, beginnt die Untersuchung der Untersuchung. SP, Grüne und Alternative Liste kritisierten die Auswahl der Gutachter und verlangten zusätzliche Perspektiven. Dabei hatte bereits eine städtische Projektgruppe „Rassismus im öffentlichen Raum“ den Stein ins Rollen gebracht. In ihr saßen Fachleute verschiedener Disziplinen, aber keine eigens ausgewiesenen Historiker. Erst das später eingeholte Gutachten brachte die historische Expertise ein – deren Ergebnis nun politisch missfiel.

Die Kinder müssen geschützt werden – vor ihrer eigenen Gelassenheit

So entsteht eine eigentümliche Spirale: Eine Kommission entdeckt ein Problem, Fachleute untersuchen es, die Untersuchung ergibt keine diskriminierende Darstellung, und die politischen Auftraggeber erklären sich mit dem Ergebnis unzufrieden. Wissenschaft wird nicht länger als Möglichkeit verstanden, eine anfängliche Vermutung zu korrigieren, sondern soll möglichst jene Erkenntnisse hervorbringen, die eine erwünschte Entscheidung begründen. Bleibt die Bestätigung aus, sucht man nach einer anderen Zuständigkeit, einer weiteren Perspektive oder einer zusätzlichen Sensibilität. Die Zahl möglicher Untersuchungen ist unbegrenzt; das Ergebnis hingegen steht von Anfang an fest. Am schönsten entfaltet sich die Absurdität dort, wo die Kinder ins Spiel kommen. Die geschnitzten Köpfe seien für Schüler und Lehrer unzumutbar, lautet die politische Behauptung. Es gehe um Schutz, um ein diskriminierungsfreies Lernumfeld, um die Zumutung, Menschenbildern ausgesetzt zu sein, die nicht dem heutigen Verständnis von Vielfalt entsprächen. Wer wollte Kindern schon etwas zumuten? Das Kindeswohl gehört zu jenen Begriffen, deren bloße Erwähnung jede weitere Diskussion beinahe ungehörig erscheinen lässt. Nur haben die Betroffenen offenbar versäumt, sich ordnungsgemäß betroffen zu fühlen. Nach den Erhebungen des Gutachtens nehmen Schüler und Lehrer die Figuren überwiegend spielerisch oder unproblematisch wahr. Ein Schüler fühlte sich an die Zauberwelt von Harry Potter erinnert, ein Lehrer an Illustrationen alter Kinderbücher. Selbst aus Familien mit außereuropäischen Wurzeln wurden in den dokumentierten Gesprächen keine entsprechenden Beschwerden berichtet. Das beweist nicht, dass jeder Betrachter die Figuren gleichermaßen schätzt. Aber es widerspricht der Behauptung einer offenkundigen, allgemein empfundenen Unzumutbarkeit.

Das ist für die neue Pädagogik der Verletzlichkeit ein unangenehmer Befund. Denn die Kinder reagieren nicht auf die Weise, die ihnen von ihren erwachsenen Fürsprechern zugedacht wurde. Sie sehen Figuren, wo andere rassistische Kategorien erkennen; sie entdecken Phantasiegestalten, wo politische Aktivisten eine Gefahr für ihre Identitätsentwicklung vermuten. Ihre Gelassenheit könnte eigentlich als Zeichen eines entspannten Umgangs mit historischen Darstellungen begrüßt werden. Stattdessen entsteht der Eindruck, als müsse man ihnen erst erklären, weshalb sie sich verletzt fühlen sollten. Damit verkehrt sich der pädagogische Auftrag. Schule soll Kindern helfen, die Welt zu verstehen, nicht sie vor allem bewahren, was einer Erklärung bedarf. Ein historisches Bild, das Vorstellungen seiner Entstehungszeit enthält, ist kein Grund, die Augen zu schließen, sondern eine Gelegenheit, über den Wandel dieser Vorstellungen nachzudenken. Wie sahen Menschen um 1900 die Welt? Welche Kenntnisse besaßen sie, welche Vorurteile übernahmen sie? Weshalb erscheinen uns manche ihrer Selbstverständlichkeiten heute fragwürdig? Solche Fragen könnten aus sechzehn Holzköpfen einen anschaulichen Geschichtsunterricht machen.

Erpressung mit pädagogischem Gütesiegel

Die Verhüllung dagegen erteilt eine andere Lektion. Sie lehrt, dass die Vergangenheit nicht zuerst verstanden, sondern moralisch geprüft werden muss und dass ihre Sichtbarkeit vom Ergebnis dieser Prüfung abhängt. Wo eine historische Darstellung nicht mit gegenwärtigen Überzeugungen übereinstimmt, verschwindet sie hinter einem Tuch. Man könnte darin eine besonders anschauliche Form der Pädagogik erkennen, allerdings eine, die weniger zur Mündigkeit als zur betreuten Wahrnehmung erzieht. Dass die Alternative Liste ihre Forderung mit dem Millionenbetrag für den Schulumbau verbindet, verleiht dem Vorgang eine Qualität, die über gewöhnliche Symbolpolitik hinausgeht. Gewiss darf eine parlamentarische Gruppierung ihre Zustimmung zu einem Kredit von politischen Bedingungen abhängig machen, selbst wenn man das damit zu finanzierende Unterfangen für grundsätzlich sinnvoll hält. Das gehört zum parlamentarischen Geschäft. Aber die Legitimität eines Verfahrens beantwortet noch nicht die Frage nach der Angemessenheit seines Gebrauchs. Hier soll eine bauliche Maßnahme, deren Zweck in der Verbesserung schulischer Infrastruktur besteht, von der Verhüllung historischer Kunstwerke abhängig gemacht werden. Zwischen beiden Anliegen besteht kein zwingender sachlicher Zusammenhang. Gerade deshalb wirkt die Verknüpfung wie ein politisches Ultimatum: Wer die Kinder zu ihrem verbesserten Schulhaus kommen lassen möchte, soll zuvor die Bedingungen jener erfüllen, die sich zu ihren moralischen Vormündern erklärt haben. Man muss dafür nicht den strafrechtlichen Begriff der Erpressung bemühen. Die politische Methode ist deutlich genug.

Ein legitimes öffentliches Vorhaben wird als Druckmittel eingesetzt, um eine umstrittene kulturpolitische Forderung durchzusetzen. Die Kosten einer möglichen Blockade träfen nicht die historischen Holzfiguren und vermutlich auch nicht die Urheber des Ultimatums, sondern die Schule und ihre Nutzer. Der moralische Anspruch wird auf diese Weise mit einer materiellen Drohung unterfüttert, deren Folgen andere zu tragen hätten. Das ist umso bemerkenswerter, als sich die Alternative Liste gerade auf die Interessen der Schüler beruft. Zu deren Schutz sollen die Köpfe verschwinden; wenn sie nicht verschwinden, wird ein Vorhaben zur Verbesserung ihres Schulalltags infrage gestellt. Die Kinder sind also gleichzeitig der Grund für die Forderung und diejenigen, deren Interessen im Konfliktfall zurückstehen sollen. Es ist eine bemerkenswerte Form politischer Fürsorge, bei der das Wohl der Schutzbefohlenen offenbar hinter der Durchsetzung des Schutzkonzepts zurücktreten darf.

Der schwarze Peter – und Balthasar Glättli

Die Geschichte besitzt schließlich eine unfreiwillige Pointe. Im deutschen Sprachgebrauch bezeichnet der schwarze Peter jenen, dem am Ende die unerwünschte Karte zugeschoben wird. Das alte Kartenspiel lebt davon, dass niemand sie behalten möchte. Als Bild für den Zürcher Streit eignet es sich vorzüglich, denn hier wandert der schwarze Peter mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Zunächst liegt er bei den historischen Künstlern, die sich nicht mehr erklären können. Dann bei den Gutachtern, die zwar sorgfältig untersucht, aber offenbar nicht das politisch erwünschte Ergebnis geliefert haben. Danach beim Stadtrat, der sich an die wissenschaftliche Empfehlung hält und nun den Vorwurf unzureichender Sensibilität riskiert. Schließlich bei den Schülern, deren angebliches Schutzbedürfnis die ganze Angelegenheit rechtfertigen soll, obwohl sie selbst mehrheitlich kein Problem erkennen. Und dann ist da Balthasar Glättli. Der frühere Grünen-Nationalrat ist seit Mai 2026 Zürcher Stadtrat und Vorsteher des Schul- und Sportdepartements. Damit liegt die Angelegenheit nun auf dem Schreibtisch eines Politikers, dessen Partei den kritischen Umgang mit kolonialen Spuren grundsätzlich unterstützt, während die Stadtregierung an dem Gutachten festhält, das eine Verhüllung nicht empfiehlt. Glättli muss sich also mit einem Konflikt befassen, der nicht zuletzt aus dem politischen Milieu stammt, dem er selbst angehört – eine delikate Konstellation.

Der schwarze Peter liegt damit nicht nur bei den historischen Figuren, sondern auf dem Schreibtisch des Mannes, der politisch für die Schule verantwortlich ist. Ob Glättli ihn behalten oder weiterreichen wird, ist offen. Gerade darin liegt die Ironie: Die Alternative Liste kann moralische Bedingungen stellen, ohne die Verwaltung des Schulwesens selbst verantworten zu müssen. Glättli hingegen muss zwischen politischen Erwartungen, wissenschaftlichen Empfehlungen und den praktischen Bedürfnissen der Schule vermitteln. Pointe der Pointe: Im Sommer sah sich Glättli veranlasst, sich in einer Ratsdebatte zu entschuldigen. Er hatte vom “schwarzen Peter” gesprochen – im linken Milieu ein verfemter Begriff. Vielleicht prophetisch. Die Zürcher Episode wäre zu mickrig für eine grundsätzliche Betrachtung, wenn sie nicht ein so vollkommenes Beispiel für die Verschiebung kultureller Maßstäbe böte. Aus einem historischen Gegenstand wird ein moralischer Konflikt, aus der Forderung nach Einordnung ein Anspruch auf Verhüllung, aus dem Schutz von Kindern eine Begründung dafür, ihnen einen Teil ihrer historischen Umgebung zu entziehen.

Wenn die Geschichte unter das Tuch muss

Die wissenschaftliche Untersuchung wird zur vorläufigen Stellungnahme, deren Geltung von der Zustimmung politischer Akteure abhängt. Und die Finanzierung einer Schule dient plötzlich als Hebel, um eine kulturpolitische Entscheidung zu erzwingen. Das alles geschieht im Namen einer aufgeklärten, diskriminierungsfreien Gesellschaft. Doch Aufklärung bedeutete einmal, den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu führen, nicht ihn durch vorsorgliche Entfernung anstößiger Gegenstände in ihr zu bewahren. Eine aufgeklärte Gesellschaft kann die Vergangenheit kritisieren, gerade weil sie sie nicht fürchten muss. Sie benötigt keine gereinigte Umgebung, um ihre Werte zu behaupten. Sie vertraut darauf, dass Menschen historische Darstellungen sehen, einordnen und gegebenenfalls zurückweisen können, ohne deshalb selbst zu Trägern der Vorstellungen zu werden, die diese Darstellungen einst hervorgebracht haben. Vielleicht liegt darin der eigentliche Unterschied zwischen historischer Bildung und moralischer Hygiene. Die eine will wissen, was gewesen ist, weshalb es so war und wie wir heute darüber urteilen können. Die andere möchte vor allem verhindern, dass uns die Vergangenheit in einer Weise begegnet, die das gegenwärtige Selbstbild stört. Historische Bildung hält Widersprüche aus; moralische Hygiene beseitigt ihre sichtbaren Anlässe. Die eine vertraut dem Urteil, die andere der Verhüllung.

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Am Ende bleiben sechzehn geschnitzte Köpfe, die seit mehr als einem Jahrhundert in einer Zürcher Aula hängen. Sie haben zwei Weltkriege, den Wandel politischer Systeme, Generationen von Schülern und zahlreiche pädagogische Reformen überstanden. Ob sie nun auch die jüngste Empfindlichkeitsreform überstehen, wird sich zeigen. Sicher ist nur, dass ihre Verhüllung keinen einzigen historischen Irrtum ungeschehen machen und keine koloniale Ungerechtigkeit rückwirkend beseitigen würde. Sie könnte allerdings etwas über unsere Gegenwart verraten: dass eine Gesellschaft, die sich ihrer moralischen Überlegenheit besonders sicher ist, manchmal schon vor dem Anblick der Vergangenheit kapituliert. Und dass der schwarze Peter am Ende ausgerechnet bei jenen Kindern landet, die man vor sechzehn Holzköpfen schützen wollte – indem man ihnen die Möglichkeit nimmt, sich selbst ein Bild zu machen. Die Köpfe aus Holz wären dann nicht das eigentliche Problem. Das Problem befände sich davor.