Der “Spiegel” und das F-Wort

Nicht mehr lange und in Brandenburg, Thüringen und Sachsen wird gewählt. Nach derzeitigem Umfragestand könnte die AfD womöglich in allen drei Landtagen stärkste Partei werden. Kein Wunder, dass die Stimmung in den deutschen Redaktionsstuben merkbar angespannt ist. Der “Spiegel” greift nun gar zum F-Wort: Faschismus! Die Titelstory „Die heimlichen Hitler“ will dem Leser eindringlich verdeutlichen, wie sehr unsere Demokratie von rechts bedroht wird. Trotz des ernsten Themas wählen die Autoren einen munteren Einstieg: Im Kartenspiel „Secret Hitler“ versucht einer der Spieler, die Macht zu ergreifen, darf sich aber nicht zu erkennen geben. Schnell schreien sich dann Freunde bei einem geselligen Abend an und werfen sich gegenseitig vor, der aufstrebende Diktator zu sein. Eine Taktik, die den Sieg garantiert, gibt es nicht. Das beste Pokerface (und natürlich die glücklichste Hand) gewinnt.

Zu amüsant darf es dann aber doch nicht werden. Immerhin steht die Demokratie auf dem Spiel! Obwohl immer wieder über den Artikel verstreut Bilder der Spielkarten auftauchen, besinnen sich die Autoren dann doch auf ihr Handwerk und lassen Politologen aus aller Welt zu Wort kommen. Die altbekannte Expertokratie mal wieder. Doch allein die Auswahl der Gesprächspartner lässt schon eine gewisse Schlagseite erahnen. Kleine Auswahl gefällig? Der Amerikaner Jason Stanley war Sympathisant der RAF, die Österreicherin Natascha Strobl bewegt sich im Antifa-Milieu, genau wie der Brite Paul Mason in seiner Jugend. Über den amerikanischen Historiker Timothy Snyder erfahren wir, seine Eltern hätten ein „Faible für lateinamerikanische Revolutionäre“ gehabt. Das klingt, wie Revolución, nach Bacardi und Cohiba. Wonach es nicht klingt: Arbeitslager und Geheimpolizei. Snyder selbst vertritt die These, die Opioid-Krise in den USA hätte aus Trump-Wählern willenlose Zombies gemacht.

Mehr Reflex als Analyse

Einzig Robert Kagan passt nicht so ganz in diese Auflistung. Obwohl mittlerweile Trump-Kritiker, ist er eigentlich ein Konservativer. Taugt er aber als großer Verteidiger des Weltfriedens? Immerhin zählte Kagan zu den Unterstützern der Invasion des Iraks 2003. Trump hingegen fing in seiner Amtszeit keinen neuen Krieg an. Überhaupt Trump: Ist er wirklich ein Wiedergänger Hitlers, wie die Titelgestaltung suggeriert? Schließlich zählte zu seinen treuesten Unterstützern der jüdische Casino-Mogul Sheldon Adelson. Trumps Lieblingstochter Ivanka konvertierte nach der Heirat mit dem Juden Jared Kushner, der zum Sonderbeauftragten der US-Regierung für den Nahen Osten ernannt wurde. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Immerhin vier zusätzliche arabische Staaten erkennen Israel nun diplomatisch an. Oft versprochen, jedoch auch erst unter Trump durchgesetzt: Die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem.

Aber hatte Trump nicht erst vor kürzlich konservativen Christen angekündigt, diese müssten künftig nicht mehr zur Wahl gehen? Da hatte der baldige Diktator doch durchscheinen lassen, die Demokratie abzuschaffen zu wollen!? Tatsächlich ging es nicht darum, ob künftig noch Wahlen stattfinden oder nicht; Trump wollte nur verdeutlichen, dass er christliche Prinzipien derart fest in Gesetzesform gießen werde, dass es für einen Christen überflüssig sei, danach noch seine Stimme abzugeben. Natürlich darf man über ein solches Vorhaben geteilter Meinung sein, doch ist dies etwas anderes als die Errichtung einer Diktatur. Übrigens hatte auch Stefan Niggemeier erst kürzlich im “Spiegel” gewarnt, Trump immer die bösesten Absichten zu unterstellen. Ohnehin ist die Fokussierung auf den christlichen Fundamentalismus mehr ein Reflex denn objektive Analyse: Zum einen geht in den USA die Zahl der Christen zurück, und zum anderen sind selbst viele Evangelikale nicht mehr ultrakonservativ eingestellt. Keine Frage, es gibt christliche Fundamentalisten in den USA. Diese sind zwar ein wichtiger, aber noch lange kein dominierender Faktor in der Politik.

Kreatives Verhältnis zur Realität

Auch die 10-Punkte Checkliste des eingangs erwähnten Jason Stanley hat eine Erwiderung verdient. Dort lesen wir, dass Faschisten mit einem „Wir“ gegen „Die“ arbeiten. Sollten „Die“ gewinnen, wäre die Nation am Ende. Besonders kontrovers ist das allerdings nicht. Sollte das linke Lager siegen (und danach sieht es aus), wird Deutschland schon in wenigen Jahrzehnten aufhören zu existieren. Jedenfalls im Sinne eines deutschen Landes. Auch bestimme der Faschismus, was die Wahrheit ist, und lüge unentwegt. Hier muss man Stanley von ganzem Herzen zustimmen – aber anders, als dieser sich das vorstellt: Wer hat denn in diesem Land (und im sonstigen westlichen Kulturkreis) ein “kreatives” Verhältnis zur Realität? Wie wir der jüngsten Verlautbarung unseres Wahrheitsministeriums entnehmen konnten, gibt es auch Frauen mit Y-Chromosom. Die amerikanischen Rassenunruhen 2020 waren „größtenteils friedliche Proteste“. Und 2015 kamen natürlich nur „Ärzte und Ingenieure“ ins Land. Sollten diese, so wie in Stuttgart geschehen, randalieren, werden die „Fachkräfte“ schnell zur „Party- und Eventszene“ umdeklariert.

Auch würden Faschisten an eine Hierarchie der Menschengruppen glauben, die es so nicht gebe und sich als Opfer der Gleichstellung sehen. Tatsächlich bestünden keine Unterschiede zwischen Religionen, Ethnien oder Geschlechtern. Das aber ist eine gewagte These. Auf das Konto des Judentums gehen mehr Nobelpreise als auf das das Islams. Das gilt ganz ähnlich auch für den direkten Vergleich zwischen Männer und Frauen. Und in den USA erzielen Asiaten stets die höchsten Punktzahlen im Zulassungsverfahren der Universitäten, während die Afro-Amerikaner auf den hinteren Plätzen landen. Dass eine Gleichstellungspolitik schadhaft ist, versteht sich da von selbst. In den USA wird asiatischen Schülern der Zutritt zu den Universitäten künstlich erschwert, um Studienplätze für die Afroamerikaner freizuhalten. Das schadet nicht nur dem einzelnen Asiaten, der seine Karriere als Arzt vergessen kann, sondern auch dessen potentiellen Patienten, die sich nun von einem schlechter qualifizierten Mediziner behandeln lassen müssen.

Vorsicht geboten

Ebenso sei ein Wesensmerkmal des Faschismus, dass er für Recht und Ordnung sorge. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass nur die Abschaffung des Rechtsstaats die Demokratie bewahren kann? Dass der historische Faschismus oft die Rechte von sexuellen Minderheiten einschränkt hat, stimmt natürlich. Aber lässt sich eine derart grobe Schablone auch auf heutige Verhältnisse anwenden? Nach Umfragen stoßen der RN in Frankreich oder hierzulande die AfD auf große Unterstützung der Schwulen. Wenig verwunderlich, wenn homosexuelle Paare sich nicht mehr trauen, migrantische Stadtteile zu betreten. Trump versteht sich übrigens gut mit der Transfrau Caitlyn Jenner, die der Ansicht ist, der Frauensport müsse biologischen Frauen vorbehalten bleiben. Und muss man an dieser Stelle wirklich zum 4259. Mal Alice Weidel erwähnen?

Auch bei der Behauptung, der Faschismus hasse Großstädte als Brutstätte von Migration, Kriminalität und Dekadenz, ist Vorsicht geboten. Das alles mag auf viele westliche Großstädte zutreffen, aber eben nicht auf die ethnisch homogenen Städte in Ostasien. Der Politologe Jan-Werner Müller wirft dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán vor, die Demokratie abschaffen zu wollen und aus Budapest ein „Disneyland der neuen Rechten“ gemacht zu haben. Doch auch er muss zugeben, dass es dort nach wie vor Wahlen, einige “Alibi-Zeitungen” und keine Repressionen gebe. Aber natürlich nur, weil Leute wie Orban dazugelernt hätten und keine negativen Bilder erzeugen wollten. Nicht einmal mehr auf die Faschisten ist Verlass! Auch belächelt man Björn Höckes Aussage, dass die Angehörigen des Dritten Geschlechts doch einfach mal in die Hose blicken könnten, um für Klarheit zu sorgen. Auf welches ominöse dritte Geschlechtsteil man dort stoßen würde, verraten uns die Autoren leider nicht. Und über Elon Musk erfahren wir aus dem Munde Snyders, dass dieser ein Oligarch sei, der dem Faschismus bei seinem Vormarsch tatkräftig unter die Arme greife – wohlgemerkt nur, weil der Twitter-Besitzer auf seiner Plattform die Meinungsfreiheit zulässt! Wenig später heißt es, dass Höcke beklage, dass man „angeblich“ nicht mehr alles sagen dürfe. In einem Atemzug die Einschränkung der Meinungsfreiheit verleugnen und sie gleichzeitig als Wegbereiterin des Faschismus zu verdammen: Das schafft eben nur der “Spiegel”!