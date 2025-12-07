Der Staat liest mit und der Beamte muss schweigen

Wenn man zum Wochenausklang auf die vergangenen letzten Tage zurückblickt, meint man manchmal, es könne nicht noch verrückter werden. Und dann kommt so eine Meldung rein. Unfassbar: Es geht um ein geleaktes Rundschreiben des Präsidenten des Oberlandesgerichts Zweibrücken und des Generalstaatsanwalts Rheinland-Pfalz vom 27. November an alle Justizbediensteten und -beamten von Rheinland-Pfalz, von dem man hoffen möchte, es sei ein KI-Fake. Doch nein, es ist ernst, und man man fragt sich, ob das noch ein regulärer Verwaltungsvorgang ist oder bereits ein Versuch aus dem totalitären Experimentallabor. Der Fall zeigt einmal mehr, wie der Staat seine eigenen Diener politisch indoktriniert, ja sie erziehen will wie Haustiere, die man nach Belieben abrichten kann.

Die Justiz des Bundeslandes, das sich dem “Kampf gegen rechts” so extrem verschrieben hat wie kein anderes, “warnt” ihre Mitarbeiter davor gewarnt, das ihnen schon für das Nicht-Widersprechen bei “verfassungsfeindlichen Aussagen” in “internen Chatgruppen” Ärger drohen kann, bis hin zum Jobverlust. Ein falscher Klick, ein falsches Like, ein falscher Gedanke – oder, noch bizarrer, das Nicht-Denunzieren und eine ausgebliebene Distanzierung von solchen Inhalten – und schon wackelt die Karriere. Der Staatsdiener wird zum Staatssklaven, höflich formuliert – geistig amputiert und ständig unter dem Damoklesschwert des Gesinnungsapparats. Die RLP-Justizbeamten – konkludent mitgemeint sind natürlich auch alle übrigen Landesbeamten und öffentlichen Bediensteten – sollen einerseits „aktiv“ für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, andererseits sogar passiv vermeiden, was irgendein Vorgesetzter, irgendein Prüfer, irgendein politisch sensibilisiertes Organ als „zweifelhaft“ empfinden könnte.

Ausweitung der Treuepflicht ins Konturenlose

Das ist eine neue Dimension der gegenseitigen Verdächtigung, ein Vorstoß zur Ertüchtigung zu permanenter Angst und Misstrauen mit der Ermutigung, im Zweifel lieber übers Ziel hinauszuschießen, statt das Falsche zu tolerieren; was man nicht kommentieren darf, weiß man – was man nicht dulden darf, weiß man nicht. Genau das ist die Idee dahinter: Ein Like kann zum Verdacht werden. Schweigen kann zur Pflichtverletzung werden. Schon ein Chatgruppenbeitritt wird so zur tickenden Zeitbombe. Es genügt, dass ein Fremder in der Gruppe nachts ein Meme postet, das ein Prüfer als unvereinbar mit der FDGO deutet, und schon steht ein Beamter am Pranger, ohne die Nachricht auch nur gesehen zu haben; allein weil er der Gruppe angehört, wird stillschweigend Zustimmung unterstellt.

Juristisch nennt man das eine Ausweitung der Treuepflicht ins Konturenlose. Politisch ist es ein Werkzeug zur präventiven Disziplinierung. Psychologisch handelt es sich um Einschüchterung durch bewusste Unschärfe. Denn wenn eine Regierung eine demokratisch gewählte Partei als extremistisch definiert und gleichzeitig Beamte warnt, jeglichen Kontakt zu „extremistischen Inhalten“ zu vermeiden, entsteht ein Raum, in dem Loyalität nicht mehr verfassungsrechtlich, sondern ideologisch vermessen wird. So kann etwa ein Like für die AfD oder eine von ihr geteilte Position zur Gefahr für die Karriere werden – auch wenn es im Gesetz nirgends steht. Das politische Klima verlangt es – und dieses zunehmend autoritäre Klima wirkt zuverlässiger als jede Vorschrift.

Stille Verstümmelung

Justizbeamten müssen künftig also nicht nur sauber arbeiten und bei der Selbstzensur höchste Konzentration wahren; sie müssen auch sauber scrollen lernen, Chatgruppen filtern, Gespräche kontrollieren, private Meinungen entkernen und öffentlich schweigen können, damit ja kein Verdacht entsteht. Denn Verdacht ist die neue Währung. Er muss nichts mehr bewiesen werden; der Anfangsverdacht genügt. So entsteht der perfekte Beamte, der für alle Diktaturen taugt: Einer, der vorsichtshalber gar nichts mehr sagt. Einer, der keine Meinung hat, die nicht politisch geprüft und freigegeben ist. Einer, der sich lieber bei sich selbst den Rotstift ansetzt und sich weglöscht, als später erklären zu müssen, warum er in einer Gruppe war, in der irgendein Unbekannter irgendetwas Unpassendes gepostet hat.

Am Ende des Schreibens bitten der Chefpräsident und der Generalstaatsanwalt noch explizit darum, alle anderen Mitarbeiter „in geeigneter Form“ darüber zu unterrichten. “Geeignet” heißt hier: so, dass wirklich jeder versteht, was gemeint ist. Flurfunk der Einschüchterung: Macht bloß keinen Fehler, haltet die Grenze ein. Aber niemand weiß, wo die Grenze liegt. Und genau deshalb wirkt es. In dieser Zeit kann man Beamte wahrlich nicht mehr beneiden, Privilegien hin oder her: Denn kein Vorteil wiegt die ständige Angst auf, auch im Privatleben jedes Wort abzuwägen. Ein Staatsdiener, der im Freundeskreis oder auf Facebook fürchten muss, gemeldet und beobachtet zu werden, ist kein freier Bürger mehr. Früher zog man Königsdienern die Zunge, damit sie garantiert schwiegen. Heute missbraucht man die Dienstpflicht, um einen willfährigen, gleichgeschalteten Apparat abzurichetn. Doch im Kern bleibt es eine stille Verstümmelung. Ein Staat, der seine Beamten nicht mehr durch Recht, sondern durch Angst steuert, hat ein Problem. Ein gewaltiges. Und ein sehr deutsches.