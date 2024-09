Der strahlende Sieger von Brandenburg

Man kann der psychiatrischen Anstalt namens Bundesrepublik ja vieles nachsagen, nur eines nicht: daß sie langweilig wäre. Der neueste Coup heißt “Stimmen-Leasing”: Mit dieser neuen Form des Emissionshandels hat Michael Kretschmer die Wahl in Brandenburg bravourös gewonnen. Nachdem zu Hause in Sachsen das Wahlergebnis so lange durch den Computer gedreht worden war, bis es stimmte, half er uneigennützig im Nachbarland aus und besorgte dem dortigen SPD-Kandidaten Dietmar Woidke durch einen fulminanten Wahlkampfauftritt die notwendigen Stimmen. Woidke erklärte anschließend: „Liebe Freunde, liebe Unterstützer, es war ein hartes Stück Arbeit, das wir in den letzten Monaten hinter uns gebracht haben. Es war unser Ziel von Anfang an, zu verhindern, daß unser Land einen großen braunen Stempel kriegt.“

Unglücklicherweise hatten die Brandenburger von diesem Befehl zu spät Kenntnis erlangt… und und so war es gekommen, daß Herr Woidke sein Direktmandat an den AfD-Bewerber abtreten mußte. Und als Pilot weiß ich, daß Sauerstoffmangel und/oder Alkohol das Farbsehen beeinträchtigen. Die Brandenburger CDU jedenfalls war’s zufrieden: Immerhin muß sie sich jetzt nicht in einer Regierung abquälen, sondern darf als viertes Rad am Wagen die Liste der noch im Parlament vertretenen Parteien nach unten abtamponieren.

Karussell-Verträge beim Stimmen-Leasing

In der Bewerbungsrede Friedrich Merzens um den Orden wider den tierischen Ernst hört sich das so an: „Diejenigen, die Herrn Woidke weiter wollten, konnten nur die SPD wählen. Diejenigen, die entschlossen waren, ihn nicht weiter haben zu wollen, konnten …. nur die AfD wählen. Darunter hat insbesondere die CDU in Brandenburg gelitten.“ Jetzt ist es heraus: Diesmal hat die die CDU nicht verloren, weil die Wähler sich für eine andere Partei entschieden haben, doch in Brandenburg hat sie verloren, weil die Wähler diesmal für eine andere Partei gestimmt haben! Man weiß gar nicht, was man mehr bewundern soll: Den intellektuellen Höhenflug oder die schauspielerische Leistung. Stellen Sie sich einfach mal vor den Spiegel und versuchen, dieses Merz-Zitat auszusprechen ohne dabei vor Lachen zu platzen!

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Wähler-Leasing sehen natürlich eine Rückgebepflicht nach Ablauf der Leasingzeit vor, und zwar in Form der beliebten Karussell-Verträge: So erwägt dem Vernehmen nach der SPD Ortsverein Kyritz hinter der Knatter, den CDU-Bewerber um das Amt des Hamburger Oberbürgermeisters zu unterstützen, wenn im Gegenzug die CDU-Reste in der Hamburger Bürgerschaft gegen die Heiligsprechung Olaf Scholzens keine Einwände erheben. Um etwaigen kartellrechtlichen Bedenken zuvorzukommen, ist vorgesehen, die beiden Parteien CDU/CSU und SPD in einer gemeinsamen Blockpartei, der BKA (zu deutsch “Bloß keine AfD”) zu vereinen. Etwaige Verwechslungen mit einer Institution gleichen Namens sind ausdrücklich erwünscht. Die Kosten für den Druck des Parteiprogramms konnte man in überschaubaren Grenzen halten, denn es ist in zwei Sätzen zusammengefaßt und paßt auf eine Briefmarke: Bekämpfung der braunen Ränder in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg – und bautechnische Sicherung der letzten noch verbliebenen Enklaven der Altparteien, wobei man auf die DDR-Grenzsicherungskenntnisse von Sarah Wagenknecht zurückgreifen kann. Ja, jetzt wissen Sie warum die Brandmauer zum BSW so schnell gefallen ist.

DNA-Spuren der ehemaligen FDP

Na ja, so ganz in trockenen Tüchern ist die Koalition mit der umbenannten Linkspartei noch nicht: Es muß erst noch eine Friedensresolution für die Ukraine her. Aber woher nehmen und nicht stehlen, wenn doch die AfD unter schamloser Ausnutzung ihrer Sperrminorität gedroht hat, dafür zu stimmen?

Apropos Namensänderung: Unter den Trümmern des Tisches, auf den zu schlagen Wolfgang Kubicki nach jeder verlorenen Wahl die Ehre hat, wurden anhand von DNA-Spuren Reste der ehemaligen FDP entdeckt. Um den Mandatsträgern der FDP wenigstens noch ihre Abgeordneten beziehungsweise Ministerpensionen zu sichern, soll die Partei künftig den Namen „Andere Parteien“ oder „Sonstige“ tragen. Und die gute Nachricht wie immer zum Schluß: In dieser Zeit der radikalen Umwälzungen gibt es noch Konstanten, die inneren Halt bieten, an denen man sich orientieren kann, die unserer desolaten Existenz Sinn spenden: So ermittelt die Potsdamer Polizei wieder einmal wegen Volksverhetzung, weil bei der Wahlparty der AfD die unlängst von Olaf Scholz angekündigte “Abschiebung im großen Stil” in Liedform dargeboten wurde. Es gibt sie also noch, die intelligenzfreie Zonen…