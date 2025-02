Der tägliche Messer-Dschihad

Das obige Foto zeigt den 23-jährigen Syrer, der gestern Nachmittag im österreichischen Villach einen 14-Jährigen Jungen auf offener Straße mit dem Messer abschlachtete und drei weitere Menschen schwer verletzte. Er grinst, weil er ein stolzes Mitglied der “Islamic Army” ist und grade erfolgreich einen Auftrag erfüllt hat. Dieser tägliche Messer-Dschihad ist der Beginn des Eroberungs- oder besser des Unterwerfungskrieges gegen den Westen. Er wird vor allem in Westeuropa als Nadelstichtaktik zur Zermürbung eingesetzt, da dieses Vorgehen den Verantwortlichen in der Politik ermöglicht, das Problem weiter zu ignorieren und zu leugnen – so lange, bis es keinen Weg mehr zurück gibt. Dieser Punkt dürfte in Deutschland und den westlichen Nachbarländern längst erreicht sein.

Die zentrale Führung der “Islamic Army” in Afghanistan, zu der sich jeder Einzeltäter in Europa mit Stolz zählen darf, gilt unter Geheimdienstexperten als “brillant” in Sachen Effektivität, Organisation und Schlagkraft. Dem hat der unbewaffnete, ideologisch verseuchte Westen mit seinen nicht einmal mehr mittelmäßigen Führungspersonen nichts entgegenzusetzen.

Die Waffen des Westens richten sich gegen ihn selbst

Al-Qaida wird sich nicht mit diesem Kleinkram-Terror zufrieden geben. Sie planen einen großen, koordinierten Anschlag. Man darf auch getrost davon ausgehen, dass sie inzwischen alle Details der modernsten Waffensysteme des Westens kennen – denn die wurden bekanntlich vollkommen naiv und verantwortungslos in die hochkorrupte Ukraine geliefert und sind über die Schwarzmarktkanäle in die alle Welt an unsere Feinde verteilt worden (vom Westen gelieferte Waffen sind nicht nur bei der lateinamerikanischen Narco-Mafia, sondern inzwischen auch bei mexikanischen Drogenkartellen aufgetaucht und können problemlos an Dschihadisten gelangen). Diese Waffensysteme sind daher bald wirkungslos beziehungsweise werden von den regionalen Terrorgruppen gegen den Westen eingesetzt.

Als nächstes werden wir wohl vermehrt Selbstmordanschläge von Einzeltätern (“lone wolves”) sehen, die ebenfalls zur Zermürbung der Bevölkerung, aber auch zur Sammlung von politischen Reaktionen und der Erlangung von Informationen dienen. Man testet aus und reagiert. Die Westeuropäer haben nur noch ihre Hybris und ihre verquere Illusion der Moralhoheit, doch beides hilft weder im Kampf gegen den Terror noch zum Selbsterhalt. Es produziert nur noch Geräusche, die keinen mehr interessieren.