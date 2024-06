Der talentierte Mr. Drosten: Totalitäre Arroganz

Der einstige Staatsvirologe Christian Drosten hat mit dem Journalisten und früheren „Spiegel“-Chefredakteur Georg Mascolo eine Art Rechtfertigungsschrift für die Corona-Zeit in Buchform verfasst. Dem „Spiegel“ gaben beide nun ein ausführliches Interview, in dem vor allem Drosten noch einmal seine bedenkliche ethisch fragwürdige bis totalitäre Weltsicht unter Beweis stellen durfte. Ein Mangel an Empathie gepaart mit womöglich autistischen Zügen zählen dabei noch zu den harmloseren Eindrücken, die sich beim fassungslosen kritischen Leser angesichts des Ausmaßes an moralischer Verkommenheit verfestigen, mit dem Drosten hier im Jahr 4 seit der größten Gesundheitspsychose der Neuzeit “glänzt”, und es bestätigt sich: Dass eine solche fragwürdige Person zu derartigem politischem Einfluss gelangen konnte, unterstreicht zusätzlich, wie verrückt diese gesamte “Pandemie” war.

Ein voraufklärerisches und von geradezu scholastischer Dogmatik zeugendes, absolutistisches Wissenschaftsverständnis herrscht bei dem zu keinerlei Selbstkritik und innerer Revision fähigen Drosten bis heute vor – der dementsprechend Gegenpositionen, und seien sie noch so begründet oder von der Realität bestätigt, arrogant abkanzelt.

Schauderhaftes Freiheitsverständnis

Auf die Frage, ob die Erfolge von Parteien, die die Corona-Politik kritisierten, seiner Meinung nach mit den harten Kontroversen um die “Pandemie”-Bekämpfung erklären ließen, entgegnete Drosten die folgenden tief blicken lassenden Worte: „Wir hatten ein objektives naturwissenschaftliches Problem, das eine unbequeme Wahrheit in unser aller Leben setzte. Aber plötzlich wird das relativiert, plötzlich gibt es eine Menge Meinungen zu einem Naturphänomen, das doch unverrückbar ist. Schon die Grundidee, zu einem naturwissenschaftlichen Phänomen eine Meinung zu haben, ist irreführend. Es gibt dazu keine Meinungsverschiedenheiten, sondern Unsicherheiten. Und bei denen muss man sich erst einmal umfassend orientieren, statt sich zu positionieren. Das gefühlte Recht auf Meinung hat sich verselbständigt, sogar bis auf die einschlägigen Wahlplakate. Da steht dann: ‘Deine Meinung, dein Recht’. Nein, nicht bei einem naturwissenschaftlichen Phänomen.“

Schon mit dieser unfassbaren Aussage bestätigte er das schauderhafte Freiheitsverständnis, das sich bereits in seinem Verhalten während der „Pandemie“ zeigte. Drosten will bestimmte Bereiche einfach der öffentlichen Debatte entziehen und sie ausschließlich selbsternannten Experten wie ihm vorbehalten. Grundrechte wie die körperliche Unversehrtheit müssen in den Hintergrund treten, wenn man es mit einem angeblich „objektiven naturwissenschaftlichen Problem“ zu tun hat. Dann schlägt die Stunde von Leuten wie ihm, denen blind zu folgen ist. Dass Nicht das Objektive naturwissenschaftliche Phänomen des Coronavirus. Das Problem war, sondern das, was Systemvertreter wie Drosten schließlich hineininterpretierten, wird hier listig unterschlagen. Auch im weiteren Verlauf des Interviews zeigte er nicht einen Hauch von Umkehr oder gar Reue. Stattdessen behauptete er: „Wir wissen im Nachhinein, dass sowohl die Maßnahmen an den Arbeitsstätten als auch die Maßnahmen in den Schulen sehr stark zur Infektionskontrolle, also zur Verhinderung von Todes- und Krankheitsfällen beigetragen haben.“ Dies sind natürlich völlig haltlose Aussagen, die nur seiner eigenen Rechtfertigung dienen. Bis heute weiß niemand, wer überhaupt an oder lediglich mit dem Corona-Virus gestorben ist, sodass über dessen tatsächliche Gefährlichkeit gar keine validen Informationen vorliegen.

Impfschäden und Klagen interessieren ihn nicht

Damit nicht genug, hat Drosten auch noch die unglaubliche Chuzpe, nonchalant zu bekennen: „Das Thema Impfung ist nicht meine Fachexpertise.“ Mehr Zynismus ist kaum denkbar. Es war gerade Drosten, der immer wieder eine Steigerung der Impfquote eingefordert hat. Zu den Schäden der Impfstoffe fiel ihm nichts Anderes ein als die Aussage, sein Eindruck sei nicht, „dass da etwas verborgen wird. Es ist eher so, dass es statistische Missverständnisse der einfachsten Art gibt. Wenn man alles Quantitative von der Hand weist, muss man sagen: Ja, es gibt schwere Nebenwirkungen in manchen Fällen. Aber man muss ja die Infektionsfolgen dagegenhalten. Inzwischen ist fast jeder infiziert worden, die meisten glücklicherweise erst nach der Impfung. Stellen wir uns doch mal vor, das wäre ohne Impfung geschehen, was das in der Gesamtbevölkerung an Krankheitslast und Todesfällen bedeutet hätte!“ Die unzähligen Toten und schwer Geschädigten durch die viel zu früh und ohne ausreichende Prüfung auf den Markt geworfenen Vakzine tut er als Petitesse ab und schwafelt von „statistischen Missverständnissen der einfachsten Art“.

Dabei kommen immer mehr Untersuchungen zu dem eindeutigen Schluss, dass ein inzwischen ein ungeheuerlicher Teil von “plötzlich und unerwarteten” Todesfällen auf die Impfung zurückzuführen sind. Gerade belegte eine aktuelle Studie der Universität Michigan, dass 74 Prozent (!) von 678 Todesfällen in mehreren Ländern bis zum 18. Mai 2023 direkt auf die Corona-Impfungen zurückzuführen waren oder diese zumindest “erheblich” dazu beigetragen hätten. Aber solche naturwissenschaftlichen Fakten interessieren Drosten natürlich nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Impfkonzern Pfizer sich wegen Verheimlichung der Nebenwirkungen und Irreführung der Öffentlichkeit sowohl in Großbritannien als auch in den USA einer Klagewelle gegenübersieht.

Verklärte Selbstinszenierung

Anstatt auch nur ein wenig demütig zu sein, beklagte Drosten lieber wortreich sein eigenes, angeblich tragisches Schicksal als eine von Politik und Medien immer wieder verkürzt zitierte oder falsch wiedergegebene Koryphäe, der es doch allein um wissenschaftliche Expertise gegangen sei. Sein öffentliches Bild will er gar nicht klar wahrgenommen haben, weil er sich damals „intensiver mit dem Virus als mit meiner medialen Wahrnehmung beschäftigt“ habe. Schamlos inszeniert er sich als Tag und Nacht gegen das Virus kämpfender Wissenschaftler, der von skrupellosen Kräften missbraucht wurde und kaum noch wusste, wie ihm geschah.

Auch was den Ursprung des Corona-Virus betrifft, hält er nach wie vor an der Mär vom natürlichen Ursprung fest. Die angebliche Einschätzung in der „Wissenschaftscommunity“ sei aber nicht, „dass der Ursprung im Labor eine ebenso realistische Möglichkeit im Vergleich zum natürlichen Ursprung ist. Sie ist sehr viel weniger wahrscheinlich“, behauptet er dreist. Dabei muss man inzwischen längst und endgültig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Sars-CoV2 in einem Labor im chinesischen Wuhan absichtlich herangezüchtet wurde und von dort infolge eines Laborunfalls entwich. Zu diesem Schluss kam auch das Komitee des US-Kongresses, das seit Monaten Anhörungen durchführt, wie die Journalistin Aya Velasquez in Erinnerung rief. „Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass das Virus aus einem Leck im Wuhan Institute of Virology (WIV) stammt. EcoHealth Alliance, ein Zuschussempfänger der U.S. National Institutes of Health (NIH), vergab Steuergelder an das WIV, um Funktionsgewinne bei der Erforschung von Fledermaus-Coronaviren zu erzielen – Forschungen, die möglicherweise die Pandemie ausgelöst haben“, so das Fazit der Aufklärungsbemühungen in den USA.

Dreiste Schutzbehauptungen

Auch der Physikprofessor Roland Wiesendanger liefert seit Jahren überzeugende Indizien, dass das Virus im Rahmen der hochriskanten „Gain-of-function“-Forschung entstanden ist, bei der die natürlichen Eigenschaften von Viren gezielt manipuliert werden und die im Prinzip als eine Unterform von Biowaffenforschung bezeichnet werden muss. Auch hierzu hört man von Drosten und seinem “Team Wissenschaft” kein Wort – auch nicht im fraglichen “Spiegel”-Interview, weil es die geradezu verzückt-devote dortige Redaktion wohlwollend versäumte, ihn darauf auch nur anzusprechen. Stattdessen fungiert das Blatt als Stichwortgeber für selbstverliebte Statements und Apologien Trostes. So liest man hier Fragen wie: „Was ist der Forschung letzter Stand, Herr Drosten?“

Dass dieser Posterboy der “Pandemie” zu den Unterzeichnern eines einflussreichen Papiers gehörte, das 2020 rundheraus jede Möglichkeit einer Entstehung des Virus im Labor als Verschwörungstheorie zurückwies und damit über Jahre den Ton für die Diffamierung anderer Meinungen setzte, bagatellisiert Drosten. Der Text sei schon fertig geschrieben gewesen und er habe unterzeichnet, ohne etwas von einem Forschungsvorhaben mit Coronaviren in Wuhan gewusst zu haben, behauptet er frech. Selbst wenn diese Schutzbehauptung zuträfe, könnte er (sogar erst recht) nicht kategorisch ausschließen, dass das Virus im Labor entstand – was er aber dennoch tut. Und am Ende dieses erbärmlichen Propagandastücks von Interview gibt Drosten sich als scheinbar versöhnlicher, gnadenvoller Grandseigneur, der bereit ist, seinen fehlgeleiteten Kritikern zu vergeben: „Ich sehe mich nicht als unversöhnlich. Jeder, der interessiert ist an Informationen, kann sie weiterhin von mir bekommen. Ich glaube, dass viele Leute, wenn sie sich unvoreingenommen mit den Fakten beschäftigen, zurückfinden können zu einem richtigen Verständnis“, erklärt er mit unerträglicher Herablassung. Damit hat er sogar ausnahmsweise Recht – allein, dass eine unvoreingenommene Beschäftigung mit den Fakten ihn eben als Lügner und Manipulator entlarvt.