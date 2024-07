Der Terror-Nafri von Apolda und das “kriegstüchtige” Deutschland

Multispektral macht sich Ampeldeutschland, der groteskeste aller Beutestaaten, auf der ganzen Welt zum Narren und bis in die Provinznachrichten hinab lässt sich dabei ein Schema erkennen, das von planmäßig herbeigeführtem Staatsversagen in einem puren Gesinnungsregime kündet. Seit nunmehr zehn (!) Jahren wird die thüringische Stadt Apolda von einem schwerstkriminellen Migranten aus Marokko terrorisiert, dessen Asylantrag schon vor Jahren abgelehnt wurde, der jedoch nicht abgeschoben werden kann – weil Marokko sich weigert, ihm einen Pass auszustellen. „Neben asylrechtlichen Vergehen liegt eine erhebliche Anzahl an schweren Straftaten vor, wie Drogendelikten, Hehlerei, Beleidigung mit und ohne sexuelle Grundlage sowie in nicht unerheblicher Anzahl Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung“, schrieben Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) und der parteilose Bürgermeister Olaf Müller in einem verzweifelten Brandbrief an die Thüringer Landesregierung.

Dort ließ SPD-Innenminister Georg Maier daraufhin zwar verkünden, sein Ministerium “forciere” nun die Abschiebung des Mannes, der zugegebenermaßen tatsächlich ein „irrsinnig langes Vorstrafenregister“ aufweise, allerdings gestalte sich dies schwierig, da Marokko eben den dafür erforderlichen Pass nicht bereitstelle. „Wir müssen natürlich deutlich machen: Es kommt jemand aus Marokko zu uns, der begeht hier Straftaten, da muss er wieder zurück. Der hat hier nichts verloren“, so Maier, der mit dem Abspulen solcher Selbstverständlichkeiten nur seine Hilflosigkeit offenbart. Er sei dafür „dass wir die Maghrebstaaten auch zu sicheren Herkunftsländern erklären und dass wir dann auch mit diesen Ländern Migrationsabkommen vereinbaren, sodass diese Täter dann auch wieder dann eben auch aufgenommen werden. Das ist ganz wichtig. Da ist Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, auch sehr intensiv hinterher. Anders als ihre Vorgänger“, schwadronierte er weiter.

Die Realität ist rechts und muss unterdrückt werden

Wie sehr Nancy Faeser “hinterher” ist, zeigt die Tatsache, dass Deutschland an Marokko weiterhin 243 Millionen Euro Entwicklungshilfe zahlt – obwohl das Land dreist die hohlen Bitten Faesers, doch gefälligst straffällige Kriminelle wieder zurückzunehmen, ignoriert. Bei soviel “Konsequenz” besteht für Marokko – wie für alle anderen parasitären Profiteure und Empfängerstaaten deutscher Steuergeldverschleuderung – natürlich überhaupt keine Veranlassung, das Selbstverständliche und staatenrechtlich Gebotene zu tun. Wieso auch? “Dumm-Buntland” unter dem schändlichsten, zynischsten, untätigsten und gewissenlosesten Politkartell, das je an der Regierung war, zahlt doch trotzdem! Die Kollateralschäden an der sind ja nicht ihr Problem, sondern das der Basis, sprich der Kommunen.

Der in Thüringen gemeinsam mit den Erben der Mauerschützenpartei regierende Maier brachte es sogar noch fertig, die Landrätin und den Bürgermeister von Apolda dafür zu kritisieren, dass sie den ungeheuerlichen Vorgang öffentlich gemacht hätten. „Ich glaube, das geht schief, wenn man auf die Art und Weise Wahlkampf betreibt, weil das zahlt natürlich nur auf das Konto der AfD ein“, so Maier, und zeigte damit endgültig, was charakterlich von ihm zu halten ist: Wenn die Realität rechts ist, dann darf sie nicht benannt werden. So einfach geht das. Maier sprach sich auch ausdrücklich dagegen aus, „mit Drohgebärden und Druck“ zu arbeiten, sondern meinte, „wir sollten mit diesen Ländern einen guten Dialog führen. Die müssen natürlich auch ein Interesse haben, dass wir hier kooperieren“.

Einen kriminellen Afrikaner wird Deutschland nicht los, aber Russland besiegen ist kein Thema

Wie gut dies bislang funktioniert hat, zeigt sich ja überall nördlich und südlich der Sahara, wo die Staaten grinsend ihre Gefängnisse leeren, um den Bodensatz ihrer Gesellschaften als “Fachkräfte” oder “politisch Verfolgte” nach Deutschland zu entsorgen. Dort darf dann die jeweilige Ortsbevölkerung die bunte Vielfaltsgesellschaft genießen und die “Bedingungen des Zusammenlebens täglich neu aushandeln”. So wie in Apolda.

Warum Deutschland dabei kooperieren sollte, einen Schwerverbrecher in sein Heimatland abzuschieben, erklärte Maier in seinem wirren Statement nicht. Ebenso wenig was, außer politischem Druck auf Marokko und andere Länder, die sich weigern, ihre Bürger zurückzunehmen, erfolgversprechend wäre. Nur schwere diplomatische Konsequenzen und wenn nötig ein Streichen der deutschen Entwicklungshilfe wird dieser Farce endlich ein Ende machen. Doch stattdessen jammert man lieber und bemüht sich um „Dialoge“, während die Regierungen der Herkunftsländer solcher Goldstücke sich wahrscheinlich vor Lachen über die dummen Deutschen kaum noch einkriegen. Und während Deutschland nicht fähig ist, sich innerhalb von zehn Jahren auch nur eines einzigen kriminellen Zuwanderers zu entledigen, will Verteidigungsminister Boris Pistorius das Land bis 2029 „kriegstüchtig“ machen und schwingt in Washington martialische Reden darüber,

dass Deutschland bereit sei, “weltweit militärische Führung” zu übernehmen und Russland in die Schranken zu weisen. Einen Vorzeige-Nafri (falls der Begriff seit 2016 wieder vergessen wurde: steht für “Nordafrikanischer Intensivtäter“) wird man also nicht los… aber Russland besiegen ist kein Problem? Es sind Geisteskranke, die uns regieren. Verrückte führen Blinde, wie Shakespeare schrieb.