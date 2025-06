Der tut nix, der will nur spielen: Mein Mullah ist ganz harmlos, ehrlich!

Wenn derzeit etwas noch gruseliger ist als die notorische “Israelkritik” in Dauerschleife, dann ist es die Verharmlosung des iranischen Mullah-Regimes in gewissen deutschen Kreisen. Dabei macht es schon fast keinen Unterschied mehr, aus welcher politischen Ecke der betreffende Mensch mit der rosaroten Brille kommt. Boshaft könnte man behaupten, der Nahostkonflikt schlösse gesellschaftliche Gräben, die vorher unüberwindbar schienen; da tun sich seltsame Querfronten auf: Jürgen Elsässer wähnt sich plötzlich in einem Segelboot mit Greta Thunberg als Widerstandskämpfer gegen die “zionistische Lobby” – und das, obwohl es von der antifaschistischen Lobby in Gestalt der Ex-Innenministerin Nancy Faeser für ihn eine Hausdurchsuchung gab und für Greta ein Pastrami-Sandwich von einer israelischen Soldatin. Ein riesiges, besonders leckeres Pastrami-Sandwich sogar, mit dem Greta gnadenlos gefoltert wurde.

Man kann eventuell darüber streiten, ob es in Ordnung ist, den Iran anzugreifen, weil er von einem Regime regiert wird, das wenig dazu angetan ist, Sympathien zu wecken und das eine ganze Großregion seit Jahrzehnten destabilisiert sowie mit Terror überzieht. Vom friedlichen Europa aus, wo einem eher selten von den Mullahs finanzierte Hisbollah-Raketen aufs Haus fallen, scheint das völkerrechtlich fragwürdig zu sein. Es gibt nämlich in Deutschland plötzlich sehr viele Experten, die sich “im Völkerrecht” mindestens ebenso gut auskennen wie Annalena Baerbock. Dann muss man seine Expertise nur noch mit Sätzen wie “Israel verfolgt seine geostrategischen Interessen” würzen, und hört sich schon ganz furchtbar informiert an. Noch bis vor ein paar Jahren habe ich mich von so etwas verunsichern lassen – denn es hätte ja schließlich sein können, dass diese “Experten” über irgendwelche realen Quellen verfügen, die mir nicht zugänglich sind.

Wettbewerb des Bösen

Meist nähren sich diese Erkenntnisse aber nur aus der inbrünstigen Überzeugung, die Theokraten in Teheran seien in Wahrheit nur harmlose Schaumschläger in seltsamer Kleidung, die durch die internationale Politik in die Opferrolle gedrängt worden seien. “Vom Iran ist noch nie ein Krieg ausgegangen!”, erklärt ein junger Mann überzeugt – und vergisst dabei die vom Regime geführten Stellvertreterkriege im Jemen oder aber eben in Israel. Es ist das altbekannte Schwarz-Weiß-Schema, in dem man sich nicht vorstellen kann, dass sowohl die USA als auch die Mullahs im Iran Unheil angerichtet haben. Man kann nämlich durchaus in einen Wettbewerb des Bösen eintreten.

Vor allem die Linke sollte in dieser Hinsicht eigentlich aus Erfahrung klug geworden sein. Bis in die intellektuelle “Oberklasse” hinein unterstützte man die Revolution Ayatollah Khomeinis und blendete aus, dass die linke Opposition gegen den Schah als erstes im Gefängnis oder am Galgen landete, als der “Oberste Religionsführer” dann die Herrschaft übernommen hatte. Kurzfristig kamen ein paar Zweifel auf, ob das Regime wirklich so kontrollierbar sei, als Khomeini den Schriftsteller Salman Rushdie mit einer Todes-Fatwa belegte, die ihn für jeden Muslim auf der Welt zum Freiwild erklärte; aber auch in diesem Fall fielen die Apologeten schnell wieder in ihren alten Trott der Täter-Opfer-Umkehr zurück und erklärten Rushdie zum “Provokateur”. Das Vorgehen, einen missliebigen Denker im Hörsaal oder auf einer Buchmesse niederzuschreien, kannte man schließlich damals schon, wenn auch noch nicht in derart massiver Weise wie heute. Khomeini war in dieser Gedankenwelt also kein Anstifter zum Autorenmord, sondern ein Vorreiter der “Cancel Culture”.

Fatale Solidarisierung auch von rechts

Enttäuschend ist in diesem Fall allerdings der Brückenschlag einiger junger rechter Aktivisten zu den Mullah-Verharmlosern, hat man sich doch die Freiheit dort auf die Fahnen geschrieben. Freiheit gibt es aber mit Theokraten nicht, und wie schon so oft stellt sich hier die Frage, warum sich so viele kritische alternative Stimmen und Aktivisten – über eine durchaus berechtigte Sorge vor Eskalation hinaus – so einseitig auf die Seite des iranischen Regimes schlagen. Das tut schließlich noch nicht einmal mehr die gesamte iranische Bevölkerung, von der ein Großteil alles andere als unzufrieden wäre, wenn Israels Militärschlag die Mullahs endlich zu Fall brächte. Schließlich spüren die Iraner deren Untaten am eigenen Leib – sei es durch die geschwächte Wirtschaft oder aber auch durch die Entrechtung der Frauen. Was also bringt nicht nur linke, sondern auch und rechte Stimmen dazu, sich mit dem iranischen Regime zu solidarisieren?

Ist es Islamromantik – oder gerade die Tatsache, dass die Mullahs seit Jahren mit der Vernichtung Israels drohen? Heimlich hoffen sie womöglich, damit wären die Probleme des Nahen Ostens gelöst. Ihr Wunschtraum (der hoffentlich nie Wirklichkeit wird) könnte sich allerdings recht schnell in einen Albtraum verwandeln. Denn nicht nur würden die Konflikte einfach in Form neuer Feindschaften nahtlos weitergehen, sondern der politische Islam würde einen Powerschub auf der ganzen Welt erfahren. Der Abwehrkampf Israels gegen seine Feinde könnte dann ganz schnell unser Kampf werden. Die Grundlagen sind in ganz Europa schon gelegt – und angesichts der heute schon vollführten Unterwerfungsgesten der Politik können wir noch mehr Islampower hier nun wirklich nicht mehr brauchen…