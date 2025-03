Der Ukrainekrieg als Dauer-Jackpot

Donald Trumps Reaktion auf den spektakulären Oval-Office-Zoff vom vergangenen Freitag (als der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch im Weißen Haus unmissverständlich klar machte, dass er nicht zu einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges bereit ist), nun sämtliche Hilfslieferungen an die Ukraine auszusetzen, ist richtig und wichtig. „Wir unterbrechen und überprüfen unsere Hilfe, um sicherzustellen, dass sie zur Lösungsfindung beiträgt“, erklärte ein hochrangiger Beamter. Trump habe deutlich gemacht, dass er Frieden anstrebt – und es sei für die USA „nötig, dass sich auch unsere Partner diesem Ziel verpflichten“. Die Hilfen sollen nicht endgültig eingestellt, sondern lediglich überprüft werden. Dies beschloss Trump nach einem gestrigen Treffen mit Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Zuvor hatte Selenskyj es für nötig gehalten, öffentlich zu erklären, dass eine Übereinkunft mit Russland noch „sehr, sehr weit“ entfernt sei, und damit einmal mehr die Maske fallen lassen: Diesem Autokraten und Aushängeschild eines korrupten Regimes könnte persönlich gar nichts Schlimmeres passieren als ein Ende dieses Konfliktes: Allmonatlich erhält die Ukraine Blanko-Milliarden und Waffen geliefert, deren Verwendung keinerlei Rechenschaft unterliegen. Zudem regiert Selenskyj aufgrund des Kriegsrechts ohne Wahlmandat (und wiedergewählt würde ohnehin nicht mehr wählen). Und er genießt mit seiner verstetigten Bettlerrolle einen Stellenwert auf dem internationalen Parkett, der seinem kleptokratischen Operettenstaat sonst niemals zugestanden würde. Kein Wunder, dass dieser Profiteur einer aberwitzigen Opferinszenierung nicht das Ende des Sterbens mit allen Mitteln anstrebt, sondern dessen Verlängerungen, indem er es von einer nie und nimmer erreichbaren faktischen Kapitulation oder wenigstens reumütigen Niederlage Russlands abhängig macht.

Von radikalen Democrats zur Intransigenz verleitet

Der entrüstete Trump entgegnete auf seiner Plattform Truth Social mit gewohnt schonungsloser Offenheit: „Das ist die schlimmste Aussage, die Selenskyj hätte machen können, und Amerika wird sich das nicht mehr lange gefallen lassen. Es ist genau das, was ich gesagt habe, dieser Kerl will keinen Frieden, solange er Amerikas Rückendeckung hat, und Europa hat bei dem Treffen mit Selenskyj unumwunden erklärt, dass sie die Aufgabe ohne die USA nicht bewältigen können. Wahrscheinlich war das keine gute Erklärung, um Russland gegenüber Stärke zu zeigen. Was denken die sich dabei?“

Inzwischen lassen neue Enthüllungen auch die Umstände und Hintergründe des Eklats von Washington vergangenen Freitag in einem anderen Licht erscheinen: Wie die „New York Post“ meldet, hatte Selenskyj sich vor dem Besuch bei Trump mit einigen diesem besonders feindlich gegenüberstehenden Demokraten getroffen, die auf ihn eingeredet hätten, den bereits ausgehandelten Vertrag über ukrainische Bodenschätze nicht zu unterzeichnen. „Ich habe gerade ein Treffen mit Präsident Selenskyj hier in Washington beendet. Er bestätigte, dass das ukrainische Volk ein gefälschtes Friedensabkommen, bei dem Putin alles bekommt, was er will, und es keine Sicherheitsvorkehrungen für die Ukraine gibt, nicht unterstützen wird“, verkündete der demokratische Senator Chris Murphy via Twitter. Dabei war der Abschluss des Deals der einzige Grund für Selenskyjs Reise nach Washington gewesen.

Arrogante Anmaßung

Nun, nach dem Eklat mit Trump und Vance und dank seines eigenen arroganten Verhaltens in den letzten Tagen, hat Selenskyj sich endgültig diskreditiert. Seine Eitelkeit ist ihm dank die seit drei Jahren anhaltenden Lobhudeleien vor allem der Europäer, die ihn in ihrer Verblendung absurderweise zu einem Messias der Demokratie und westlichen Freiheit stilisiert haben, während sie in Trump das genaue Gegenteil zu erkennen meinen, offensichtlich endgültig zu Kopf gestiegen und inzwischen ins Unermessliche gewachsen. Zuhause ist derweil verhasst. Er regiert längst quasi-diktatorisch und weit über seine Befugnisse hinaus, ebenfalls aufgrund das für ihn komfortable Kriegsrecht. Die Fortsetzung des Krieges ist längst zu seiner persönlichen Machtbasis geworden – und zum Substrat einer beispiellosen Selbstinszenierung. Bereits im Juli 2022 hatten Selenskyj und seine Frau sich für ein US-Hochglanzmagazin ablichten lassen; Elon Musk teilte dieser Tage aufgetauchte Behind-the-Scenes-Bilder des damaligen Fotoshootings, die das teile Gebaren der Selenskyjs wie Popstars, während in der Heimat Zehntausende Soldaten fielen, in aller abstoßenden Obszönität dokumentieren. Diese ungeheuerliche Geschmackslosigkeit tat seinem Heiligenschein jedoch keinen Abbruch; in Europa wird er noch immer als Freiheitsheld und Vorkämpfer “demokratischer Werte” verehrt, die derweil in der EU ebenso missachtet werden wie in der Ukraine seit jeher.

Trumps Enerviertheit und das erreichte Ende der Geduld in den USA bringt nun endlich auch die Frage aufs Tapet, was eigentlich mit den gigantischen Massen an Waffen geschieht, die seit drei Jahren in die notorisch korrupte Ukraine geliefert werden. David Sacks, Trumps Beauftragter für Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen, erklärte: „Es gab definitiv ukrainische Beamte, die bei der Ausreise mit Koffern voller Bargeld erwischt wurden. Es gibt auch viele Beweise dafür, dass amerikanische Waffen auf den Schwarzmarkt gelangt sind.“ Bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn 2022 gab es etliche – bestätigte (!) – Meldungen, dass für die Ukraine bestimmtes westliches Kriegsgerät sowohl im Dark Net als auch auf dem Schwarzmarkt auftauchten. Bei Razzien der spanischen Polizei gegen die lateinamerikanische Narko-Mafia wurden an die Ukraine gelieferte registrierte westliche Kriegswaffen sichergestellt. Gerade erst kam es wieder zu einem 40-Millionen-Euro-Korruptionsskandal.

Nur die Spitze des Eisbergs

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn was mit den aberwitzigen Geldsummen geschieht, die allmonatlich in das Land gepumpt werden, mag man sich nicht ausdenken. Die Nomenklatura um Selenskyj soll Gerüchten zufolge inzwischen die reichste Politelite der Erde darstellen. Alles andere als abwegig in einem Land, das bis kurz vor Kriegsausbruch selbst von den verzückten linken Soldarisierungsmedien in Deutschland als mit Abstand korruptestes Gemeinwesen Europas gegeißelt wurde und dessen Präsident in den “Pandora-Papers” auftauchte.

Angesichts dieser Abgründe und der naiven, unbelehrbaren und bösartig fahrlässigen Blankounterstützung eines durch und durch verlogenen Brüsseler und Berliner Politikbetriebs, die die Heuchelei zur Staatsräson erkoren hat und die Alte Welt gerade militärisch und diplomatisch ins Abseits zwischen allen Weltmächten manövriert, sind Trumps Handlungen ein Segen. Endlich wirkt die mächtigste Demokratie der Erde mit aller Entschlossenheit auf einen Friedensvertrag hin, der längst hätte erreicht sein müssen – und stellt dafür auch die bislang nahezu bedingungslos gewährten Hilfslieferungen an die Ukraine auf den Prüfstand. Die Erkenntnis wird sich früher oder später auch bei den ahnungslosen desinformierten deutschen Propagandapapageien durchsetzen, die alle Narrative und Medienlügen nachplappern: Selenskyj ist kein Held, sondern eine mehr als dubiose Figur, die endlich realpolitisch betrachtet und behandelt werden muss. Diese Nervensäge in seinen Phantasie-Kampfanzügen ist alles andere als konstruktiv – und will keinen Frieden, weil nur der Krieg ihm seine faktische Allmacht erhält. Dass er von den Europäern in seiner dafür unerlässlichen völligen Kompromisslosigkeit bestärkt wird, ist die eigentliche Schande.