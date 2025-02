Der unerträgliche Egoismus der Regenbogen-Taliban

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kollegen, der eben erst seine neue Stelle angetreten hat. Nennen wir ihn Horst. An seinem ersten Arbeitstag geht Horst zu jedem Mitarbeiter und stellt sich, wie es sich eben gehört, erst einmal vor. Doch nicht nur das: Bei den einführenden Worten wird Horst nicht müde zu erwähnen, dass er heterosexuell sei. Darüber hinaus trägt Horst Tag für Tag, statt es mal zu waschen, das „Hetero-Pride-Shirt“ mit der „Heten-Fahne“. Jedes Pausengespräch nutzt Horst, um seine Kollegen über die Marginalisierung seiner marginalisierten Gruppe aufzuklären. Und natürlich fordert er von seinem Unternehmen, sich mit der „Hetero-Pride-Bewegung“ zu solidarisieren. Und wenn die Firma das nicht tut, dann ist sie heterofeindlich.

Würden Sie sich wie ein Horst verhalten? Natürlich nicht. Sie haben Besseres zu tun, als der Welt Ihre Sexualität mitzuteilen. Und die Welt hat Besseres zu tun, als von Ihrer Sexualität zu erfahren. Leider verhält es sich bei Schwulenaktivisten, aber auch erschwerend bei Transaktivisten anders. Ihr kaum erträglicher Ich-Bezug, der nicht selten aufgrund einer gestörten Beziehung zu sich selbst entsteht, ist an toxischer Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Toxisch, weil er das Land mit dem Regenbogen-Faschismus vergiftet, und lächerlich, na ja, weil diese Gestalten sich hochnotpeinlich geben, sich geschmacklos kleiden, unreine Dinge denken und damit unreine Dinge sagen.

Eigentlich müsste sich niemand “outen”

Apropos: Regenbogen-Faschismus. Was erdreisten sich diese Quartalsirren, die ganze Welt mit ihren Insignien kaputtzupflastern? Zum sogenannten „Pride-Month“, auch so ein Schwachsinn, entblödet sich jeder Provinz-Bürgermeister, von Aub bis Groß Grönau und von Amberg bis Klein Eutin, sein Rathaus in Regenbogen zu hüllen. Gleiches gilt für die Kirchen. Als ich vor zwei Jahren beim Evangelischen Kirchentag zugegen war – eine Gay-Parade mit Bibelversen –, hielt doch tatsächlich ein maximalpigmentierter Pfaffe eine Rede, die er mit den Worten „Gott ist queer“ beendete. Wenn Gott queer war, wie kam er dann zu seinem Sohn? Und was war dann Jesus? Ein lesbischer, nonbinärer, dafür genderfluider Travestiekünstler?!

Bis mir der Queer-Totalitarismus Einhalt gebot, war ich der festen Überzeugung, ich müsste mich gar nicht „outen“. Warum auch? Wenn ich einen Partner habe, dann stelle ich ihn meinen Freunden und meiner Familie vor: „Hallo, das ist Horst, und wir sind ein Paar.“ Wozu muss ich im Vorfeld jedem Dorftrottel erzählen, ich sei vom anderen Ufer? Das interessiert ihn nicht, und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht, ob dies bei Menschen bekannt ist. Gut, der gemeine Leser weiß nun um diese Unwichtigkeit. Ich sage Ihnen das aber, um zu erklären, was ich von dieser Regenbogen-Sekte halte. Richtig – gar nichts.

Die Regenbogen-Taliban sollte den Hut nehmen

Doch seit die Gay-Taliban das Ruder übernommen haben, fühle ich mich genötigt, mich doch “outen” – einfach weil ich der Welt zeigen will, dass es auch stinknormale Homosexuelle gibt, die keine Religion aus ihrer Sexualität machen und denen der Queer-Aktivismus – ob von Schwulen, Lesben oder Transen – gehörig auf den Puffer geht. Gerade Transaktivisten haben einen schier unerschöpflichen Mitteilungsdrang. Ja, mein Gott, du bist trans…wir haben es alle gehört. Und jetzt? Möchtest du dafür einen Orden?

Deswegen verhalten sich diese Aktivisten nicht wie der oben beschriebene Horst: Sie machen sich zum sprichwörtlichen Horst. Sie sind lächerlich, larmoyant und degoutant, egoistisch und egozentrisch, geschmacklos und oftmals tatsächlich heterofeindlich. Bei Lesbenaktivisten ist der Männerhass legendär, ebenso wie die auffallende Abwesenheit von Schönheit. Da muss man sich eben mit sich selbst beschäftigen, wenn es schon kein anderer tut. Die unerträglichen Egoisten des Regenbogen-Taliban sollten endlich ihren Hut nehmen, lieber etwas arbeiten und sich ihrer eigenen Ästhetik widmen – weil diese bei den allermeisten verbrämten und verbitterten Protagonisten, wie ihr Anstand und ihre Würde, in Gänze fehlt.