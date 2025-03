Der Unmut wächst: Kommunen und Arbeitgeber beginnen zu erahnen, was ihnen unter der nächsten Regierung blüht

Was bisher von den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD bekanntgeworden ist, löst allgemeines Entsetzen aus. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger veröffentlichte einen Brandbrief im Gewand einer Pressemitteilung, in der er fordert: „Was die Wählerinnen und Wähler längst erkannt haben, müssen auch die Koalitionäre anpacken: Unsere Sozialsysteme haben keine nachhaltig tragfähige Finanzierung mehr. Mir ist noch kein einziger Vorschlag bekannt, der die steigenden Sozialbeiträge begrenzt.“ Was man bislang aus den Arbeitsgruppen höre, stimme ihn „nicht zuversichtlich“, so Dulger. Ein Aufbruchsignal an die Wirtschaft sei noch nicht dabei. Die kommenden vier Jahre müssten durch die Parteien genutzt werden – sonst schließe sich das Fenster, Wachstum in Europa gestalten zu können. „Wir brauchen eine Koalition, die das nächste Jahrzehnt vorausdenkt. Ein Reformprogramm für Deutschland muss die vielen Vorschlagspapiere der Arbeitsgruppen ergänzen und fortentwickeln. Angesichts der geopolitischen und geoökonomischen Verwerfungen ist dies die wohl schon historische Aufgabe der vier Parteivorsitzenden, eine grundlegende Politikwende einzuleiten. Wer jetzt nicht entschlossen handelt, der bereitet dem Anstieg des Extremismus und Populismus den Weg“, mahnte er weiter.

Wenn die Reform der Sozialsysteme nicht rasch und tiefgreifend gelinge, drohe ein spürbarer Wohlstandsverlust für alle: „Bekommen wir das nicht gestoppt, landet nicht nur noch weniger Netto vom Brutto bei den Beschäftigten. Auch die Belastungen für die Unternehmen steigen weiter, was uns bei Investitionen in Deutschland weiter zurückwirft.“ Außerdem dürfe auf die Mindestlohn-Kommission nicht weiter politischer Druck ausgeübt werden. „Wir sollten uns nicht immer weiter vom Modell der Sozialpartnerschaft bei der Lohnfestsetzung entfernen“, so Dulger.

Städte und Gemeinden verlieren die Geduld

Für einen der Politik gegenüber eigentlich immer unterwürfig und zahnlos auftretenden Verband sind dies ungewöhnlich scharfe Worte. Aber auch in den Städten und Kommunen ist man fassungslos über die Pläne oder Nicht-Pläne von Union und SPD. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB), der 400 Kommunen vertritt, schrieben deshalb einen offenen Brief an die Berliner Parteizentralen von Union und SPD in Berlin. Neben der Sorge um die zu geringe finanzielle Ausstattung, ist es vor allem die ausbleibende Wende in der Migrationspolitik, die beklagt wird. „Nach den großen Ankündigungen des Wahlkampfes, was eine effektive Begrenzung des Zuzugs, die Sicherung der Grenzen und eine Einschränkung der Zugangszahlen zur Entlastung der Kommunen angeht“, drohe nun, kein Konsens gefunden zu werden. Dann könne der Status quo verbleiben, der Kommunen und Menschen vor Ort vielfach überfordere. Die Kommunen hätten seit langem parteiübergreifend deutlich gemacht, dass sie eine Steuerung und auch Begrenzung der irregulären Zuwanderung benötigen, “um die zu uns kommenden Menschen überhaupt integrieren zu können“.

Viele würden die Unterbringung und vor allem “die Integration auf Dauer unter diesen Bedingungen nicht schaffen“ (ein Treppenwitz, denn von Integration kann in Wahrheit natürlich überhaupt keine Rede mehr sein!). Vor allem die SPD sei hier in der Pflicht, “ihre Haltung zu überdenken”. Ohne Fortschritte in diesem Bereich seien „Erfolgen von rechtsextremen Parteien bei der nächsten Wahl Tür und Tor geöffnet”, so das übliche Anbiedern an die Sprachregelung der Musterdemokraten, ohne jede Einsicht, dass diese “Parteien” (gemeint ist die AfD) ja gerade deshalb als “rechtsextrem” gelten, weil sie als einzige das umsetzen will, was die Verbände selbst hier fordern. Doch dies einzugestehen ist im schizophrenen Mindset dieser Republik natürlich nicht zu erwarten.

Öffentliche Hilfeschreie

Vor allem, so die Kommunen weiter, hätte man es für wichtig befunden, wenn ähnliche Milliarden-Beträge für „eine Integrations-Offensive aufgewendet würden, mit der es gelänge, die zu uns kommenden Menschen zum Wohle der Wirtschaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren“. Natürlich wird kein Milliarden-Betrag dazu führen, dass diese zum allergrößten Teil gar nicht in den Arbeitsmarkt oder in eine westliche Gesellschaft integrierbaren Migranten „zum Wohle der Wirtschaft“ beitragen werden und auch sonst ist viel wohlfeiles Geschwätz in diesem Schreiben zu finden, da die meisten der Unterzeichner ja Union, SPD oder den Grünen angehören werden. Zwischen den Zeilen zeigt sich aber deutlich, dass die Stimmung auf dem Siedepunkt ist.

Diese beiden öffentlichen Hilfeschreie von Verbänden zeigen, dass es Union und SPD nicht so leicht gelingen wird, ihre politische Irrfahrt durchzuziehen. Dafür ist die Nervosität im Land bereits viel zu groß, die Situation zu oder gar verzweifelt. Dass die Pläne der Parteien diese Situation nicht nur nicht verbessern, sondern ihre Verschlimmerung noch massiv beschleunigen, scheint allen klar zu sein. Egal, ob sie letztlich zustande kommt oder nicht, diese Regierung ist schon gescheitert, bevor sie im Amt ist, da niemand glaubt, dass sie die Probleme des Landes lösen kann.