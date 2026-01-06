Der Venezuela-Schock und internationales Recht

Bereits am 3. Januar 25 gab es einige Veröffentlichungen im Internet zu den Ereignissen in Venezuela, etwa auch hier auf Ansage!, die man zumindest als unüberlegt bezeichnen kann. Nach einigem Nachdenken geht es nicht um links oder rechts, nicht um Anhänger oder Gegner der Regierung in Venezuela; sondern es geht um die Zukunft des internationalen Rechts und um die einfache Frage: Gibt es die Stärke des Rechts, oder gilt das Recht des Stärkeren? Man kann von Nicolas Maduro halten, was man will – aber auch für ihn gilt nach Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Unschuldsvermutung! Nach Artikel 9 darf niemand willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Nach Artikel 11, Absatz 2, Satz 1 darf niemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Und es gelten internationale Rechtsgrundsätze wie das Territorialitätsprinzip.

Die US-Justiz ist nur für Taten zuständig, die in den USA begangen werden. Sie kann sich zwar für Taten von US-Bürgern im Ausland für zuständig erklären, und sie kann sich auch für Taten von Ausländern, die sich freiwillig in den USA aufhalten, für zuständig erklären, wenn sich diese gegen US-Bürger oder Institutionen der USA richteten; es ist aber auch nach US-Recht nicht zulässig, Ausländer im Ausland zu entführen und sie gegen ihren Willen in die USA zu bringen, um sie dort anklagen zu können. Es steht zu befürchten, dass bereits im Voraus geklärt wurde, dass das Gericht in New York die Anklage trotz des offenen Rechtsbruchs für zulässig erklären wird.

Unberechenbarer Präzedenzfall

Hier stellt sich indes die Frage, warum kein Gericht in Florida, Louisiana oder Texas örtlich zuständig sein soll, wo die angeblich von den angeblichen Drogenbooten in die USA geschmuggelten Drogen angelandet worden sein dürften. Das ist schon sehr merkwürdig. Wenn die US-Justiz noch nicht einmal weiß, an welchem konkreten Drogenschmuggel Maduro beteiligt gewesen sein soll und welches Gericht dafür örtlich zuständig ist – wie soll sie ihm dann eine Beteiligung zweifelsfrei nachweisen können? Da hilft dann nur die Gummi-Formulierung des US-Rechts, “Conspiracy”, “Verschwörung“ (sinngemäß das, was im deutschen Recht “Bildung einer kriminellen Vereinigung” bedeutet).

Das angelsächsische Recht stützt sich mehr auf Präzedenzfälle als auf Gesetze. Nach dem Fall „United States vs. Nicolas Maduro“ muss theoretisch jeder Mensch auf der Welt, der mit den USA nichts zu tun hat, fortan befürchten, von US-Soldaten entführt und in den USA wegen einer Tat angeklagt zu werden, die in seiner Heimat nicht strafbar ist. Gilt also ab jetzt das Strafrecht der USA für die ganze Welt? Dann gibt es dabei noch das Problem, dass in den USA kein einheitliches Strafrecht existiert – denn für die Strafgesetze sind die Bundesstaaten zuständig. Nach welchem Strafrecht welches Bundesstaates müssen sich Nicht-US-Bürger außerhalb der USA denn ab sofort dann richten?

Gelten nur noch von den USA oder EU anerkannte Wahlergebnisse?

Interessant ist auch die ausweichende Äußerung von Friedrich Merz, man habe die Wahlen in Venezuela “nicht anerkannt”. Unabhängig davon, ob die Wahl und die Auszählung fair war oder nicht: Wahlen sind überall auf der Welt ab jetzt also wohl nur dann gültig, wenn sie von den USA oder der EU anerkannt wurden? Eine interessante Frage wäre dann noch, ob ein US-Präsident nach einem Regierungswechsel in Washington einem Wahlergebnis dann ebenfalls die Anerkennung entziehen könnten und aus einer „legalen Regierung“ plötzlich eine „illegale Regierung“ werden könnte, die dann ja ebenfalls einfach von US-Spezialkräften beseitigt werden dürfe. Und was ist dann mit einer Anerkennung durch Russland oder China? Müsste man diesen Ländern dann nicht ebenfalls ein Vetorecht gegen Wahlergebnisse zugestehen? Mit Logik hätte das jedenfalls nichts mehr zu tun.

Bisher galten Wahlen als innere Angelegenheiten eines jeden Staates, in die sich andere Staaten nicht einmischen dürfen. Die USA haben sich auch schon früher in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingemischt und einen Regimewechsel herbeigeführt, etwa 1953 im Iran oder 1973 in Chile. Nur selten, wie 1983 auf der kleinen Karibikinsel Grenada, geschah dies im Zuge einer speziellen Militäroperation der USA; meistens operierte die CIA verdeckt über Proxys oder Marionetten im Zielland. Damals hat dies auch noch im Sinne der USA relativ gut funktioniert. Doch spätestens in Afghanistan 2001, im Irak 2003 oder in Libyen und Syrien 2011 beim “Arabischen Frühling” verliefen die Interventionen dann nicht mehr reibungslos. Der jetzige Ausgang in Venezuela ist ebenfalls noch offen.

Macht statt Recht

Den Machthabern in den USA ging es nie um das Recht, sondern stets um die Macht. Und in Venezuela geht es ums Öl. Die Politiker anderer Länder sind für die USA wie Schachfiguren: Die fremden Figuren werden geschlagen, wenn das ohne eigenes Risiko möglich ist. Die eigenen Figuren werden geopfert, wenn das den USA einen Vorteil bringt. Und wie bei jedem Schachspiel funktioniert das nicht immer so wie geplant. Als 1978 eine Linksregierung in Afghanistan die Macht übernahm, die auch in den Dörfern die Koranschulen durch staatliche Schulen ersetzen wollte, an denen auch Mädchen unterrichtet werden sollten, provozierte sie damit den Widerstand der Traditionalisten. Die USA unterstützten die Islamisten, um langfristig auch den Süden der Sowjetunion zu destabilisieren; und sie setzten sich damit eine Laus in den eigenen Pelz. Es war dann eine konsequente Fehlentscheidung von Jimmy Carter, auch die Machtübernahme der Islamisten im Iran zu dulden.

Das Unbehagen europäischer Politiker beim Umgang der USA mit Venezuela ist nachvollziehbar. Sie wissen, dass sie nur Schachfiguren sind – aber jetzt wissen sie nicht mehr, von welcher Seite sie bewegt werden. Sie wissen nicht, ob es vielleicht eine Absprache zwischen den USA, Russland und China gibt, nach der sich die Länder die Welt in Einflussgebiete neu aufgeteilt haben könnten. Wem wäre dann Europa zugeschlagen worden?

Euro-Trumpismus?

Nochmals zurück zur Eingangsbemerkung von der Unüberlegtheit einiger Kommentare. Die Kritik an den USA ist kein linker Reflex, sondern ein Gefühl eigener Bedrohung durch offensichtliches Unrecht. Wer nicht in der Lage ist, das Recht des Stärkeren auszuüben, kann nur von der Stärke des Rechts geschützt werden. Die erklärten Gegner der USA werden sich noch stärker vernetzen und verbünden müssen, um ein zu großer Brocken für die USA zu werden. Ist das auch die Vision für Europa? Die Option eines solchen Euro-Trumpismus wurde am 3. Januar 2026 jedenfalls erheblich erschüttert. Sie müsste mit „MEGA – Make Europe Great Again“ übersetzt werden, doch ein MEGA-Europa kann nicht im Interesse der MAGA-USA sein; ein wahrlich “großartiges” Europa (das nicht mit der EU verwechselt werden darf!) wäre schließlich auch eine große Konkurrenz.

Venezuela soll nun bis auf Weiteres ein Protektorat der USA werden, und auch in Europa könnten nur USA-Protektorate von Trump als Partner geduldet werden. Mit dem politischen Programm, sich bedingungslos der Willkür der USA unterwerfen zu wollen, werden sich aber keine Wahlen gewinnen lassen. Gerade die Menschen, die den Kenia-Parteien (schwarz-rot-grün) kritisch gegenüberstehen, haben auch ihren Stolz. Es ist somit also eine Überprüfung der Position gegenüber den USA erforderlich, und zwar bei allen Parteien. Den Kenia-Parteien wird wegen ihrer aggressiven Haltung gegenüber Russland am Ende nichts anderes übrig bleiben, als Donald Trump in den Hintern zu kriechen. Wer jedoch genug Selbstachtung aufbringt, um die eigenen nationalen Interessen der europäischen Völker vertreten zu wollen, muss sich von den USA lösen und die Beziehungen zu Russland und China normalisieren. Gleichzeitig müssen sich die Völker abseits der EU-Bürokratie zusammenraufen, um in keine neuen Abhängigkeiten zu geraten. Die USA haben sich als verlässlicher Partner disqualifiziert. Zu einem großartigen MEGA-Europa jenseits der bisherigen EU und ohne die USA gibt es dann wohl keine Alternative mehr.

Hinweis: Auf Ansage! schreiben zahlreiche Autoren mit kontroversen Sichtweisen zu aktuellen Themen. Einzelne Beiträge entsprechen daher nicht notwendigerweise der Meinung der Redaktion.