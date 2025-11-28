Der vergessene Held: Robert Bosch

Vor einigen Tagen hatte ich mit einer linken Gewerkschafterin eine spannende Diskussion. In einer kleinen Runde erörterten wir, welche Unternehmer im NS-Regime sich gegen Hitlers Terrorherrschaft gestellt hatten. Da mir ad hoc keiner einfiel, kam mir ein Mitdiskutant aus dem Off dankenswerterweise zu Hilfe und nannte einen Namen, den es sich lohnt, besser zu kennen als die Marke selbst, die wohl jeder kennt: Die Rede ist von Robert Bosch.

Bosch, 1861 in Albeck geboren, war nicht nur der Gründer des gleichnamigen Weltkonzerns. Vor allem aber war er ein politisch denkender, im besten Sinne bürgerlicher Humanist und Unternehmer, dessen Format heute allenfalls Leute wie Wolfgang Krupp oder Winfried Stöcker aufweisen. Bosch war fest verankert im freiheitlichen Denken der Aufklärung, unterstützte die frühe Weimarer Republik und lehnte Hitlers rassistische Ideologie entschieden ab – nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung. Seine politische Haltung war nie laut, aber klar erkennbar für jene, die sie sehen wollten.

Fluchthilfe für jüdische Mitarbeiter – bei Weiterbezahlung

Was Bosch vor allem auszeichnete, war sein Verständnis von Wirtschaft als einem Raum, in dem der Mensch nicht zum Material werden darf. Bereits 1906 – und damit lange bevor Gewerkschaften entsprechende Forderungen erhoben – führte Bosch den Achtstundentag ein. Er tat dies weder aus Sozialromantik noch aus PR-Kalkül, sondern aus nüchterner Vernunft. Seine eigene Begründung hat bis heute programmatischen Charakter: „Ich habe schon früh […] die achtstündige Arbeitszeit eingeführt, weil ich sie für die wirtschaftlichste hielt und für am zuträglichsten für die Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft.“ Hier spricht ein Unternehmer, der weiter dachte als nur an den unmittelbaren Profit, und der begriffen hatte, dass Menschenwürde und unternehmerische Effizienz keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen – und so langfristig eben auch den unternehmerischen Erfolg sichern.

Noch gewichtiger aber ist seine Haltung gegenüber jüdischen Mitarbeitern und politischen Gegnern des Regimes. Bosch half, wo er konnte – und er konnte sehr viel. Jüdische Angestellte wurden geschützt, indem er sie im Unternehmen hielt, Tarnaufgaben schuf oder sie ins Ausland brachte, sobald die Situation bedrohlicher wurde. Einige von ihnen erhielten weiterhin Gehalt, obwohl sie längst emigriert waren – ein Vorgang, der im damaligen Deutschland keineswegs selbstverständlich war und ein deutliches Zeichen gegen den antisemitischen Konsens der NS-Führung darstellte. Menschen wie Ernst Honigmann profitierten von Boschs persönlichem Engagement, ebenso andere jüdische Mitarbeiter, deren Flucht aus Deutschland ohne diese Unterstützung kaum möglich gewesen wäre. Die interne Ebene des Unternehmens spielte ebenfalls eine Rolle, etwa durch Vertraute wie Hans Walz, die die Schutzmaßnahmen mittrugen und organisatorisch ermöglichten. All dies geschah nicht im Licht der Öffentlichkeit, sondern im Schatten des Regimes, was den Mut dahinter nicht kleiner, sondern größer macht.

Er zeigte, wie es auch gehen kann

Mit Boschs Tod im Jahr 1942 änderte sich die Situation im Unternehmen spürbar. Erst dann, unter neuer Führung und inmitten des totalitären Zwangs der Kriegswirtschaft, kam es zur Beschäftigung von Zwangsarbeitern. Für Bosch selbst wäre dies undenkbar gewesen. Seine Haltung zum Krieg war eindeutig. Ein Dokument aus dem Nachlass Willy Schloßsteins, eines engen Begleiters, endet mit den Worten, Bosch habe seelisch und körperlich unter dem Krieg gelitten, sei oft niedergeschlagen gewesen und habe schon früh gewusst, dass dieser Krieg verloren sei. Er habe wiederholt betont, dass selbst ein gewonnener Krieg in keinem Verhältnis zu den Opfern stehe, die gebracht werden müssten.

Wenn heute jemand sagt: „Ich schaff’ beim Bosch“ (auch wenn dies angesichts der derzeitigen Jobvernichtungspolitik und des massiven Stellenabbaus auch in diesem Konzern leider immer seltener zu hören ist), dann ist das weit mehr als eine trockene Tatsachenbeschreibung. Es ist eine Art selbstverständliche Zugehörigkeit, eine beinahe patriotische Bekundung zu einem Unternehmen, dessen Gründer aus Überzeugung Menschlichkeit über Ideologie stellte. In einem Land, in dem zu viele Großindustrielle – von VW über Porsche bis zu Dr. Oetker – tief in den NS-Verstrickungen steckten, dürfen wir die wenigen nicht vergessen, die sich widersetzten, halfen, retteten. Bosch gehört zweifellos zu ihnen. Und gerade heute, in einer Zeit, in der Judenhass aus den Ritzen des politisch-medialen Klimas kriecht und Israel zur Projektionsfläche jahrtausendealter Ressentiments wird, ist die Erinnerung an solche Menschen weniger eine historische Fußnote aus dem Geschichtsunterricht Baden-Württembergs, sondern eine Mahnung. Robert Bosch hat gezeigt, dass wirtschaftliche Stärke und moralisches Rückgrat keine Gegensätze sein müssen. Eher im Gegenteil: Das eine braucht das andere. Das gilt auch heute noch – zumindest, wenn wir wollen, dass von diesem Land auch in Zukunft noch etwas übrig bleibt.