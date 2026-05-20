Der verlorene Westen

Schier fassungslose Kommentatoren der Mainstream-Journaille fragen sich immer wieder entgeistert, warum die AfD ausgerechnet in Ostdeutschland auf eine derartig große Resonanz stößt, dass sie vielerorts längst Volkspartei ist und in Sachsen-Anhalt sogar die absolute Mehrheit anpeilt, wo es im Osten doch vergleichsweise wenige Migranten gebe und die Menschen gar keinen Grund hätten, sich um das Thema zu sorgen. Ein Blick auf die demographische Entwicklung in Westdeutschland zeigt allerdings, wohin die Reise unweigerlich geht – und warum die Ostdeutschen sie nicht mitmachen wollen: Der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt hier vielerorts bereits bei teilweise weit über 50 Prozent, vor allem in Großstädten. Aber auch außerhalb von Ballungsgebieten beträgt er oft 30 Prozent und mehr.

Die Zukunft ist hier mit mathematischer Gewissheit vorgezeichnet: Innerhalb einer Generation werden Westdeutsche eine kleine Minderheit im nur noch dem Namen nach eigenen Land sein. Ein zivilisiertes Zusammenleben ist unter solchen Bedingungen nicht mehr möglich. Die verbliebenen Deutschen werden sich in immer kleinere Enklaven zurückziehen, wo man noch dieselbe Sprache kennt und die letzten Reste der eigenen Kultur hütet, während der öffentliche Raum zunehmend von Muslimen beherrscht wird. Seit 2015 wurde ein Völkergemisch, ganz überwiegend aus dem islamischen Kulturkreis- importiert, dessen Fertilitätsrate um ein Vielfaches über dem der autochthonen Bevölkerung liegt. Diese Menschen haben gar keinen Grund, sich noch irgendwo zu integrieren, selbst wenn es auch nur die geringste Bereitschaft dazu gäbe.

Der Osten ist entschlossen, gegenzusteuern

Denn erstens bietet ihnen diese an ihrem eigenen Selbsthass zugrunde gehende Gesellschaft überhaupt nichts an, in das sie sich integrieren könnten und zweitens bilden sie ohnehin bereits in Schulen die zahlenmäßige Mehrheit. Sie sind es, die die Integration der deutschen Minderheit erzwingen, und der Staat gehorcht, oft sogar im Voraus durch Ramadan-Beleuchtungen, öffentlich zelebrierte Fastenbrechen, ständige demonstrative Rücksichtnahme auf muslimische Befindlichkeiten, Forderungen nach der Einführung islamischer gesetzlicher Feiertage und überhaupt die völlige Gleichstellung des Islam gegenüber den christlichen Kirchen, die dies auch noch begeistert unterstützen.

„Demographie wird Fakten schaffen“, hatte die ehemalige Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli Anfang letzten Jahres freudig gedroht. Und sie behält Recht: Demographie schafft bereits jeden Tag Fakten. In Ostdeutschland, wo die Massenmigration ebenfalls voranschreitet – nur nicht so schnell und gravierend wie im Westen –, sieht man dies voller Entsetzen und will diesem Schicksal entgehen. Das ist kein Widerspruch; das abschreckende Beispiel vor Augen, will man dort frühzeitig die Weichen anders stellen. Die AfD ist also dort deshalb so stark, weil man noch nicht bereit ist, sich selbst aufzugeben. Im Westen, wo die Vielfaltsbesoffenheit nach und nach bei immer mehr Menschen einer Katerstimmung weicht, die erst und zu viel zu spät ausnüchtern oder gar erst wach werden, ist es dazu bereits zu spät.