Der verrückte Professor ist wieder da: Ein Pandemie-Psychopath an der Spitze der WHO?

Kaum ist das Gerücht vom Tisch, dass Angela Merkel als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten gehandelt wird, gibt es auch schon die nächste Schreckensmeldung eines berüchtigten Katastrophenfürsten der jüngeren politischen Vergangenheit, die sogar noch viel beängstigender und leider mehr als nur ein absurdes Gerücht ist: Die Bundesregierung will im nächsten Jahr einen Deutschen an der Spitze der Weltgesundheitsorganisation (WHO) installieren, wenn die Amtszeit des derzeitigen Generaldirektors Tedros Adhanom abläuft – und einer der Kandidaten ist allen Ernstes Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Dies ist nicht etwa ein Kalauer aus einer Karnevalsrede, der irrtümlich in die Medien geraten ist, sondern bitterer Ernst. Der CDU-Gesundheitspolitiker Sascha van Beek erklärte gegenüber der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ): „Deutschland hat schon immer eine starke Rolle in der globalen Gesundheit gespielt und ist aktuell der größte Geldgeber der WHO.“ Der Posten sei von herausragender Bedeutung, da es heute angeblich sehr viel mehr grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren gebe als noch vor wenigen Jahren. Neben “Pandemien” seien „auch multiresistente Keime und Antibiotika ein großes globales Thema“. Deutschland gewänne als wichtiger Pharmastandort die Chance, „die moderne Medizin auf links zu drehen“, so van Beek.

Auf welch unfreiwillig bedrohliche Weise seine Worte wahr sind, war ihm vermutlich selbst nicht bewusst: Denn wenn es jemanden gibt, der die moderne Medizin tatsächlich völlig „auf links drehen“ kann, dann ist es in der Tat Karl Lauterbach. Dass ein Mann, der selbst nach den Maßstäben der Ampel-Regierung eine totale Fehlbesetzung für sein Amt war und der in einem Land, das nicht völlig verrückt geworden wäre, vermutlich längst nicht mehr auf freiem Fuß wäre, statt als Objekt einer juristischen Aufarbeitung tatsächlich für ein noch bedeutsameres und mächtigeres globales Amt gehandelt wird, zeigt, wie korrumpiert, verblendet und skrupellos die internationale Gesundheitslobby ist.

Unzählige Male als Lügner überführt

Lauterbach, hochgradig verhaltensauffällig, soziopathisch und unzählige Male als Lügner überführt, hat in seiner gesamten Amtszeit nichts anderes getan als Milliarden von Euro an Steuergeld zu verschwenden, als Lobbyist der Pharma-Industrie zu fungieren und immer neue Gefahren herbeizuschreien, die nur zwischen seinen Schädellappen existierten. Zu jeder Jahreszeit warnte er vor neuen katastrophalen Corona-Wellen, die alles vorhergehende in den Schatten stellen würden – natürlich ohne dass dies jemals auch nur annähernd eingetroffen wäre. Wie besessen trommelte er für die wirkungslosen, dafür aber gemeingefährlichen Corona-Impfungen, wobei er deren Nebenwirkungen wider besseres Wissen abstritt. Auch dass er selbst – trotz angeblicher Vierfach-Impfung – an Corona erkrankte, tat seinem Eifer keinen Abbruch.

Natürlich ließ auch er, ähnlich überdimensioniert wie Ursula von der Leyen, in völlig maßloser Weise Impfdosen anschaffen, von denen allein 2024 mehr als 64 Millionen vernichtet werden mussten; im Jahr davor waren es sogar 132 Millionen Euro gewesen. Damit war Lauterbach in puncto Vakzinen das, was Jens Spahn im Segment der Maskenbeschaffung war: Verrückt gewordene Unfähige, die ohne Budgetkontrolle eigenmächtig ihren Neurosen oder sonstigen sachfremden Beweggründen frönen durften. Und er blieb gänzlich uneinsichtig: Noch im August 2024 (!) hatte Lauterbach weitere 15 Millionen Dosen für Auffrischungsimpfungen bestellt. Während der von ihm maßgeblich herbeihysterisierten “Pandemie” lehnte er jede Evidenz alle Lockerungen der Corona-Maßnahmen vehement ab – und ginge es nach ihm, wären sie definitiv noch heute in Kraft.

Von der Impfung über den Paxlovid-Skandal zu den “Hitzetoten”

Nebenbei hatte er seit August 2022 das Medikament Paxlovid als regelrechtes „Wundermittel“ gegen Corona angepriesen, obwohl bei Ärzten von Anfang an erhebliche Skepsis gegen die von Lauterbach geforderte Massenverschreibung der Medizin bestand. Der Pharmakovigilanzausschuss (PRAC) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) kam zu dem Schluss, dass Mediziner „trotz der Hinweise in Fachinformationen möglicherweise nicht ausreichend über die Gefahren“ von Paxlovid informiert seien. Lauterbach kümmerte das alles natürlich nicht. Er ließ gleich eine Million Packungen des Pfizer-Produkts anschaffen – und blieb auf über der Hälfte der Packungen sitzen. Doch anstatt seinen Fehler einzusehen, geschweige denn einzugestehen oder gar zurückzutreten, ließ er das Haltbarkeitsdatum einfach immer weiter verlängern, um die Vernichtung zu vermeiden – zunächst von einem Jahr auf 18 Monate, dann auf zwei Jahre. Selbst seine Freunde von Pfizer sahen sich schließlich zu der Warnung gezwungen „dass es weder in Deutschland noch in einem anderen Land wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die eine Verlängerung der Haltbarkeitsdauer von Paxlovid über 24 Monate hinaus unterstützen“.

Für jede einzelne dieser Pflichtverletzungen und fahrlässigen Fehlentscheidungen hätte Lauterbach vor Gericht gestellt gehört; doch stattdessen durfte er sich, gestützt von der SPD und den Mainstreammedien, weiter mit dem Nimbus des “Experten” inszenieren. Als er dann den Corona-Gaul endgültig zu Tode geritten hatte und selbst den unverdrießlichsten Vollopfern dämmerte, dass dieser krankmachende Gesundheitsminister nicht mehr alle Latten am Zaun, weshalb irgendwann niemand mehr auf sein alarmistisches Virengefasel hereinfiel, verlegte Lauterbach sich – mitten im Regensommer 2023 – darauf, die nächste Panik-Sau durchs Dorf zu treiben: Er startete eine Großkampagne gegen klimawandelbedingte “Hitzewellen”, in der er vor “Hitzetoten” warnte, deren Zahl angeblich immer weiter ansteige – während die Menschen gleichzeitig in realer Kälte und Dauerregen bibberten. Zuvor hatte er es geschafft, selbst noch in seinem Italien-Urlaub einen Eklat zu provozieren, indem er dem Land – und ganz Südeuropa gleich dazu – den sicheren Untergang durch Hitze prophezeite, obwohl dort völlig normales Sommerwetter herrschte, was für Belustigung und Verärgerung der italienischen Behörden und Medien gleichermaßen sorgte.

Unfähig wie Baerbock

Hinzu kommen biographische Fragwürdigkeiten, die bald Zweifel an seiner fachlichen Befähigung weckten: Lauterbach hat nie als praktischer Arzt oder in der Forschung gearbeitet, sondern war immer nur ein Blender, Opportunist und Lobbyist. Seine Berufung als „Professor an der Universität zu Köln” erfolgte auf einen Lehrstuhl, dessen Schaffung er einst selbst angeregt hatte – wie er selbst auch noch in aller Öffentlichkeit zugab. Eigene wissenschaftliche Publikationen in renommierten Fachzeitschriften hatte er nicht vorzuweisen, obwohl dies für eine Professur eigentlich zwingend erforderlich wäre, und auch seine Approbation als Arzt hatte Lauterbach erst 2010 – höchstwahrscheinlich aus rein politischen Gründen – beantragt, denn zu diesem Zeitpunkt war er schon über ein Jahrzehnt lang fast ausschließlich Berufspolitiker gewesen. Nach seinem viel zu späten Ausscheiden aus dem Amt des Gesundheitsministers, ließ er sich – eine Kleinigkeit für das wichtige Nettozahlerland Deutschland – als Mitglied einer Kommission der WHO installieren, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Angst vor der nicht existierenden Klimakatastrophe am Leben zu halten. Hier ist er natürlich erst recht in seinem Element – und hier sieht er offenbar auch sein Sprungbrett für höhere WHO-Weihen, auch wenn er für diese mindestens ebenso ungeeignet ist wie Annalena Baerbock für ihren Posten als Präsidentin der UN-Generalversammlung (oder gar, noch schlimmer, womöglich Generalsekretärin, wovon sie vermutlich schon träumt).

Dass ein solcher menschlicher, fachlicher und politischer Totalausfalls wie Lauterbach, der allenfalls wegen seiner unfreiwillig komischen Außenwirkung für Unterhaltungswerte sorgt, jetzt ernsthaft in eine Kandidatenauswahl für ein Amt gelangt, das dank der totalitären Neufassung der Internationalen Gesundheitsvorschriften und dem nach wie vor drohenden “Weltpandemievertrag” eine globale Gesundheitsdiktatur nach eigenem Belieben ausrufen kann, zeigt von der Kakistokratie, der Herrschaft der Schlechtesten, und unterstreicht die Notwendigkeit auch für Deutschland, dieser WHO nach US-Vorbild schleunigst den Rücken zu kehren. Eine Figur, die weder als Mediziner noch als Politiker irgendetwas taugt, die ohne das perverse Vergnügen, permanent Krankheiten, Untergang und Tod herbeizuschwadronieren, nicht existieren kann und die in ihrer gesamten Karriere wieder und wieder eine besorgniserregende geistige Konstitution gezeigt hat, darf nicht in eine Position gelangen, in der sie – dann sogar in globalem Maßstab – Schaden anrichtet. Bei keinem mehr als Lauterbach droht die willkürliche “Pandemie”-Feststellung und die Ausrufung irgendwelcher “Gesundheitsnotstände” oder “Klima-Extremlagen”. Dass er für ein solches Amt tatsächlich zur Debatte steht und Deutschland keinen Kandidaten benennen kann, der zumindest halbwegs kompetent und vor allem geistig gesund ist, spricht Bände. Bleibt nur zu hoffen, dass wenigstens dieser Kelch an der Welt vorübergeht.