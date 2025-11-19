Der Weimer-Skandal ist in den linken Systemmedien angekommen: Apollo-News hat erstmals die Blase durchstochen!

Die von “Apollo News” aufgedeckte Affäre um die Vermarktung von beziehungträchtigen Treffen mit Spitzenpolitiker für hohe fünfstellige Summen im Rahmen des von der Weimar Media Group ausgerichteten Ludwig-Erhard-Gipfels 2026 hat es endgültig aus der Blase geschafft – und damit das Potenzial, zur ersten handfesten Regierungskrise mit einem untragbar gewordenen Minister zu werden. Inzwischen berichten darüber nahezu sämtliche linken Medien, sei es kritisch oder verteidigend – aber die übliche Taktik (und das Kalkül Weimers) ging diesmal nicht auf, brisante Enthüllungen zu fragwürdigen bis skandalösen Machenschaften einfach als “rechte Kampagne” abzustempeln und damit wirksam aus der Debatte zu halten. War dies bei nahezu allen aufgedeckten Sauereien des linksgrünen Establishments der letzten Jahre – Impfnebenwirkungen, RKI-Files, Aufdeckung der “Correctiv”-Lügen, Habecks Klima-Filz, Baerbocks Visa-NGO-Abgründen und vielem mehr – stets erfolgreich gewesen und hatte vor zwei Monaten sogar noch bei Weimers Plagiats-Affäre funktioniert, schlug der Versuch diesmal gründlich fehl, eine von “Tagesschau”, “Heute”, “Süddeutsche” und “Zeit” zuverlässig von unbequemen Wahrheiten abgeschirmten Mainstream-Öffentlichkeit auch über diesen Skandal unaufgeklärt zu lassen, indem man ihn ins Reich raunender rechter Schwurbeleien rückt.
Dabei hatte Weimer mit seinen Anwälten doch genau das versucht. So hatte er vorgestern erklärt: “Exakt seit meiner Eröffnungsrede der Buchmesse in Frankfurt greifen rechte Portale wie ‚Nius‘ und ‚Apollo News‘ mich an. Mal wird einem meiner ehemaligen Medien Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen, mal wird die Verlagspreisverleihung verunglimpft. Die rechten Netzwerke orchestrieren jedes Mal Kampagnen, und die AfD politisiert es hernach. Es ist politisch ziemlich durchschaubar. Die Rechten setzen gezielte Diffamierung als Waffe der politischen Auseinandersetzung ein. Natürlich sind Minister nicht käuflich. Das sind nicht zutreffende Behauptungen, gegen die juristisch vorgegangen werden wird. Medienanwalt Prof. Christian Schertz ist nun eingeschaltet worden.” Auch gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) sonderte er das übliche peinliche Geschwafel über „rechte Kampagnen“ ab und bezeichnete die eindeutig belegte „Apollo News“-Recherche pauschal als „Lügen“, gegen die er sich juristisch zur Wehr setzen werde.
Dreiste Apologetik
Was die FAZ geritten hat, sich für eine derart dreiste Apologetik herzugeben, ist unklar; “Apollo”-Chef Max Mannhart, der die Affäre ins Rollen gebracht hatte, sprach von “einem der offensichtlichsten Gefälligkeitsartikel, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe”, mit dem Weimer “unsere mit Dokumenten belegte Recherche in der FAZ“ habe “pauschal als ‚Lüge‘ abtun” dürfen, ohne überhaupt nur konkret zu benennen, was daran falsch sein soll. Mannhart bietet auch eine Erklärung für die publizistische Schützenhilfe an: “Der Transparenzhinweis, dass die FAZ ‚Medienpartner‘ der Weimer Media Group beim Frankfurt Finance Summit ist, wird bei dem Artikel leider vergessen.” Auch “Junge Freiheit”-Herausgeber Dieter Stein verwies auf diesen pikanten Zusammenhang.
Noch peinlicher allerdings war eine Mail der Weimer Media Group an das Magazin „Cicero“, das Weimer einst mitgründete, indem im Stil einer moralischen Erpressung die Frage gestellt wurde: „Wollen Sie wieder mit so viel Verve gegen den Gründer Ihres Magazins schreiben?“ Diese völlig kopflosen Reaktionen zeigen, dass ihm die Situation völlig entglitten ist. Weimer zeigt mit solchen Äußerungen, dass er selbst nicht mehr Herr der Lage ist. Julian Reichelt nannte Weimer angesichts der infamen Versuchs, von den Inhalten der Vorwürfe und eine böswillige Kampagne gegen ihn zu unterstellen, einen “dünnhäutigen Verschwörungstheoretiker”. Unverdrossen setzte Weimer dann seine Ankündigung in die Tat um – und ließ die bei in Bedrängnis geratenen Politikern beliebte Berliner Anwaltskanzlei Schertz Bergmann zu Einschüchterungszwecken folgende als “Presseerklärung” getarnte Drohung verbreiten:
Rechtsanwalt Markus Haintz hielt angesichts dieser Flucht nach vorne auf seinem Portal “Haintz Media” mit Kritik nicht hinterm Berg und schrieb dazu: “Zwei notorische Lügner, Hochstapler und Betrüger geben eine Presseerklärung ab. Nehme ich zur Kenntnis.” Die Reaktion des Ehepaars Weimer nannte er “Nebelkerzen des ‚Medienimperiums‘ mit vermeintlich ‚2000 Autoren‘ und ‚9 Millionen‘ Lesern”, und entgegnete auf die Presseerklärung süffisant: “Liebe Kollegen von Schertz Bergmann, Ihr wisst genau, dass die Berichterstattung von Apollo-News zulässig ist. Ein 50 % Gesellschafter, dem zusammen mit seiner Ehefrau ein Unternehmen gehört, das ‚Einfluss auf Entscheidungsträger‘ verkauft, ‚verkauft‘ nun mal Einfluss auf Entscheidungsträger. Dafür muss Herr Weimer nicht Geschäftsführer sein.”
Tatsächlich hat Weimer mit dieser Art des Umgangs mit offensichtlichem schwerem Fehlverhalten damit erst dazu beigetragen, dass der Fall bundesweit viral ging. Inzwischen ist er das Top-Thema auch im gesamten linken Medienlager, wie nur diese kursorische Google-News-Übersicht zeigt:
Inzwischen verdichten sich alle Anzeichen, dass die Tage von Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister – und dessen Exkurs in die Politik – gezählt sein dürften. Die inhaltlich nicht zu widerlegenden Recherchen von “Apollo”-News, denen zufolge dass die von Weimer mitgehaltene und von seiner Ehefrau geführte Weimer Media Group „Kooperationspakete“ an Unternehmen für Summen von 40.000 bis 80.000 Euro verkauft und sie dafür mit Bundesministern zusammenbringt, die am ebenfalls von Weimers Unternehmen veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee teilnehmen, wiegen schwer – zumal das Versprechen an die Käufer, dass sie „Einfluss“ auf politische Entscheidungsträger nehmen können, nicht nur Complianceregeln mit Füßen tritt, sondern justiziabel sein dürfte. Nicht von ungefähr kommt es deshalb auch zu Absetzbewegungen: So hat die bayerische Regierung nun eine Überprüfung ihrer Förderung des Gipfels eingeleitet; aus FDP und AfD kamen Rücktrittsforderungen an Weimer, und nun melden sich auch die linken Parteien zu Wort. „Für Herrn Weimer gilt: Als Regierungsmitglied hat er besondere Verantwortung dafür, dass gar nicht erst der Eindruck einer Käuflichkeit oder Vorteilsnahme entsteht. Ich bin mir sicher, dass der Staatsminister hierzu bald auch eine umfassende und transparente Erklärung abgeben wird“, ließ der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner verlauten.
„Da haben sich Millionäre mit Wolfram Weimer einen Staatssekretär gekauft und mit Friedrich Merz einen Millionär zum Kanzler gemacht“, empörte sich auch Linken-Chef Jan van Aken in der üblichen Klassenkampfmanier, und ergänzte: „In dieser widerlichen Schlangengrube wurde die korrupte Kanzlerschaft von Merz herangezüchtet“. David Schliesing, der medienpolitische Sprecher seiner Fraktion im Bundestag, fragte: „Wann ziehen CDU/CSU und SPD endlich die Reißleine und beenden diese ungehemmte Delegitimierung der Demokratie?“ und empfahl Weimer, sein Amt zumindest niederzulegen, „bis alle Angelegenheiten geprüft sind“. Auch die stellvertretende Fraktionschefin der Linken, Nicole Gohlke, hatte Weimer scharf für den Ludwig-Erhard-Gipfel kritisiert. Für die Linken ist die Angelegenheit besonders delikat, denn ihre Berliner Filiale hatte letzten Monat einen regelrechten Vernichtungsfeldzug gegen „Apollo News“ gestartet und wollte das Portal aus seinen Redaktionsräumen in Berlin-Treptow vertreiben. Nun bezieht man sich auf eine „Apollo“-Recherche, um Weimers Rücktritt zu fordern.
Knallhartes Kalkül oder gar kriminelle Energie?
Selbst die unvermeidliche Grüne Katrin Göring-Eckardt kritisierte Weimers „Naivität“ und fehlendes Fingerspitzengefühl; das Problem sei nicht, dass es einen Ludwig-Erhard-Gipfel gebe, sondern „dass sich an der Vermarktung und dem Konzept des Gipfels scheinbar nichts geändert hat, nachdem Wolfram Weimer als einer der beiden Anteilseigner des Veranstalters Mitglied der Bundesregierung wurde“, meinte sie. Von Naivität kann indes bei Weimers Geschäftsgebaren keine Rede sein: Vielmehr zeigt es knallhartes Kalkül, manche sprechen gar von krimineller Energie, um eigene Geschäftsinteressen mit seinen politischen Kontakten zu verbinden. Schon dass Weimer jahrelang auf seinem Portal „The European“ unzählige bekannte nationale und internationale Persönlichkeiten als Autoren aufgelistet und so den Eindruck erweckt hatte, diese würden freiwillig und häufig dort publizieren, obwohl die meisten davon gar nichts wussten, hätte eigentlich sein politisches Aus bedeuten müssen: im Stil eines Copy-Paste-Plagiators hatte Weimers Medium öffentlich verfügbare Reden und Texte aufgegriffen, um seiner völlig irrelevanten Postille mit minimalster Reichweite den Ruf eines internationalen Debattenmagazins zu verschaffen. Tatsächlich diente jedoch auch “The European” vor allem als Vehikel zur Bewerbung des Ludwig-Erhard-Gipfels, mit dem Weimer Geld scheffelt.
Diesmal dürfte er mit seiner charmanten Chuzpe jedenfalls nicht mehr davonkommen.
23 Antworten
Interessant, der Laden verkauft gegen viel Geld die Möglichkeit der Einflußnahme auf Politiker und behauptet gleichzeitig, daß Poltiker nicht käuflich seien. Ja nee, is klar, hört man im Geiste Atze Schröder sagen. Erst das Geld nehmen und dann sagen, daß das überhaupt keine Bedeutung habe. Lächerlich, vollkommen lächerlich.
Millionen-Geschäfte: Staatsminister verkauft „Einfluss“ auf Merz
Und die “ media group“ des CDU – ministers scheint jetzt
Journalisten zu drohen, die Anfragen darüber stellen …
( nicht direkt, aber unterschwellig?)
Artikel
Weimer Affäre jetzt sollen Journalisten eingeschüchtert werden Apollo newsroom
https://apollo-news.net/weimer-affaere-jetzt-sollen-journalisten-eingeschuechtert-werden-apollo-newsroom/
L-E-G 2026 ??? Übrigens NICHTS neues !!! Letztlich finanziert das Ganze – na wer schon “ das dumme Volk “ !!!
KI verdreht/verschleiert inzwischen ALLES !! Gesetze im Internet kann man inzwischen als „VERBLÖDUNG“ ansehen.
Wenn ich schon sehe wie dumme Menschen ihr Reichtum Gold u.a. in die ZDF-Verdummungsanschtalt karren, wird
mir Schlecht. ( kommt in gute Hände ) unfassbar !!
WEIMERGATE! Skandal- und? Was für Konsequenzen hat es für die Beteiligten gegeben? Ich schätze gar keine- der Deep State wirds schon richten
Alle etablierten Politiker stecken da bis zur Halskrause mit drin. Deshalb werden sie keine Untersuchung zulassen und müssen nur Weimer zum still Schweigen bringen! Wird er nicht gat versorgt werden und fängt an zu Singen, dann wird er im Extremfall Verunfallt! Siehe Möllemann, Barschel etc.
@Vermarktung von beziehungträchtigen Treffen mit Spitzenpolitiker für hohe fünfstellige Summen
wann war das ?
Ich meine mich erinnern zu können, das das schon viele Jahre her ist – schon unter Merkel, wenn nicht früher !
Wenn das jetzt Furore macht – heißt das, das da grün-linke Korruptionsstadl am Ende ist und an Macht und vertuschungspotential verliert ? Denn damals wurden die Berichte stillschweigend zur Kenntnis genommen und ignoriert ! Bestenfalls heiß s noch : tolle Hechte !
Wegen dreist praktizierter Korruption ist dieser Heini sofort in Haft zu nehmen und bis auf seine Unterhosen entschädigungslos zu enteignen. Sollte der Heini sein Eigentum noch auf seine Familie überschrieben haben, so ist ersatzweise seine Familie entschädigungslos bis auf die Unterhosen zu enteignen. Aus dem Amt muss dieser Heini sowieso fliegen.
Widerliche Schmarotzer und skrupellose Anwälte verteidigen das noch. Beides gehört abgestraft… Nur AFD in der Regierung kann uns noch retten…
Man kann von Markus Söder halten was man möchte, aber die Tatsache, daß er sofort reagiert hat,
beweißt das er mit einem guten Instinkt ausgestattet ist.
Ich denke er hat den Daumen über Wolfram Weimer gesenkt.
Immerhin ist er der Schirmherr dieser dubiosen Veranstaltung.
Man sollte auch nicht vergessen, daß Herr Söder immer noch einen Blick in Richtung
Kanzleramt wirft. 😉
Jawoll, unser Maggus hat eine reine Weste.
Wir lieben den Maggus, weil er auch in der Coronazeit so uneigennützig ( Klarsichtmasken etc. aus der Firma seiner Frau) überzeugend ehrlich war.
Solche Menschen lieben wir! Die sind so bestechlich ehrlich.
Der Maggus macht das natürlich nicht. Geld ist für Ihn unbedeutend – siehe Masken etc..
Dem Maggus war auch damals nur die Gesundheit seiner Bajuwaren wichtig, nicht etwa sein Konto . Der Maggus ist ein Toller Typ!
Der Maggus würde ja gerne Kanzler sein. Aber noch so falsch und verlogen, wie der Maggus auch ist, reicht er damit noch immer nicht an den Fritze heran. Da muss der Maggus also noch bissel warten, bis dann das größte Lügenschwein für die neue Regierung auserkoren wird. Aber dann wird er ganz vorne sein!
Für viele wäre es schwer, unseren Pinoccio zu toppen, aber unser Maggus schafft das schon. Ohne jeglichen Anstand und mit ausreichend Wahlfloskeln gewappnet, wird er das Ding schon für eine mehrwöchige Kanzlerschaft schaffen. Was danach kommt,weiß niemand. Zum Glück haben wir ja hier „unsere Demokratie“ und nicht irgendeine Demokratie! Das Ding hat der Maggus schon fast gewonnen, Blöd wäre es nur, wenn ein schrumpeliger Ösi mit schnarrender Stimme und Rotzbremse dem Maggus den neuesten erfolglosen Russlandfeldzug vorwegnehmen würde.
Er hat sich nur rechtzeitig aus der Schusslinie gebracht, weil er ganz genau weiß, das Alle mit drin hängen. So gierig wie sich deutsche Politiker geben, glaube ich auch, das sie von den 80.000 Euro etwas abbekommen haben!
Söders Regierung zahlte halbe Million an Weimer
Sollte Bayerns Ministerpräsident aus dem anrüchigen Projekt aussteigen, könnte es eng für Weimer werden. Das von ihm einst gegründete Magazin Cicero prophezeit bereits: „Markus Söder ist ein mächtiger Mann. Von seiner Entscheidung wird es mutmaßlich abhängen, ob Kulturstaatsminister Wolfram Weimer weiterhin im Amt bleiben kann oder nicht. Der bayerische Ministerpräsident hat politischen Instinkt. Es ist kaum vorstellbar, daß er seinen eigenen Ruf ohne Not dem amtierenden Kulturstaatsminister opfert.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2025/was-kostet-bei-weimer-eigentlich-der-einfluss-auf-markus-soeder/
Na aber Söder hat doch nicht sein eigenes Geld gezahlt. Und über Vertuschung zuungunsten des Steuerdeppens kann man doch mal reden!
Seit mindestens 50 Jahren läuft es , durch die Pharma, bei Ärzten mit den Kick-Bags unter dem Tisch ab.
Und hier leigt die Sache genau so, denn kein Politiker macht auch nur einen Handschlag aus Nächstenliebe.
Sie bekommen persönlich den Geldhals nicht voll genug.
Weimar sowie der Sauerländer müssen aus entscheidenden
Politik weg !
Also was hier immer gegen Weimi gemeckert wird…
Der Mensch tanzt doch nur den „Tango-Korrupti“, wie alle anderen unserer „fragwürdigen Eliten“. Klar, er hat sich bissel blöde angestellt, aber niemand ist perfekt und deswegen bekommt er bestimmt ein „Weiter so!“ von seinen Kollegen und seinem Busenfreund Pinoccio. Er wollte doch nur sein schmales Einkommen bissel aufbessern und bei der derzeitigen Krise in D ist das doch nur normal. 100-Tausende soeben gefeuerte Arbeiter und Angestellte würden das auch gerne machen. Also ist das legitim. Dass er geringfügig mehr als diese genannte Charge bekommt (nicht verdient) tut nix zur Sache. In Zeiten des Elends muss man auch mal neue Wege beschreiten. Und er hatte eben den Mut dazu.
Man sollte sich da nicht so lullig haben, denn schließlich haben Bimbes-Kohl,GAZPROM-Schröder,FDJ+STASI-Murksel,CUM-EX-Scholli, Masken-Spahn und Black Rock Pinoccio ihm das sauber vorgelebt. Außerdem ist der veraltete Begriff MORAL doch heutzutage völlig überholt.
Ich finde es gemein, dass manche Menschen immer so neidisch sind. Erfolg sollte man neidlos anerkennen.
Und wer das nicht kann, hat ja demnächst dank unserer ReGIERung vielleicht im Kampf gegen Russland die gesichert einmalige Chance auf „Lebens????-Raum im Osten“ . So eine Parzelle 190×50 Zentimeter in russischer Erde hat doch etwas heimeliges. Nicht für jeden wird die Parzelle so groß, manchmal bleibt eben weniger übrig vom „Helden“. Da kann manchmal schon ein Schuhkarton zu groß sein, weil keiner das Konfetti aufsammeln möchte.
In diesem Sinne: Ein „Nastorowje“ auf die unerwünschten deutschen „Besucher“. Die Russen sind solche Besuche gewohnt und werden die Reste der Besucher zu den Vorgängern legen. Diesmal wird es aber nicht 27 Millionen russische Opfer geben, sonder eher viele Millionen in Westeuropa.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend vor dem Fernseher, Eure Zeit wird knapp, wenn ihr nicht wach werdet.
Eure gute alte Blitzbirne
Liebe Freunde von ansage.org,
den Weimer-Skandal hat eigent-
lich Alexander Wallasch ins rollen
gebracht !
Ja und? Wenn der zu blöde war, das für seine Seite ordentlich lauthals zu vermarkten, dann macht er was falsch!
Bin restlos begeistert, Apollo News und sein sympathisches, junges, engagiertes, kluges Team hat die BRANDMAUER im Journalismus durchbrochen. Ein GROSSES DANKESCHÖN und macht weiter so!!!!!!!!!!!!!!
Elender Schleimer!
Deine Euphorie erinnert mich an irgendetwas – es war nicht gut für Deutschland.
Wirfst Du in deiner Freizeit seit 2015 mit Teddybären auf Flüchtlinge?
Das würde zumindest Deinen Geisteszustand manifestieren!
Ja, wir sind hier alle so geil und toll. Die meisten hier lieben Dich schon heute besonders.
Noch was vergessen!!
Mein Großvater sagte immer: „Man sollte nie ganz vorne mit dabei sein. Ganz hinten ist es am besten, weil man dann den Proviant der Toten von ganz vorne auf dem Rückzug aufessen kann.“ Mein OPA hat den Krieg überlebt und ist 2000 mit fast 88 Jahren leider verstorben. Ich liebe Ihn noch immer. War ein toller Typ und ein guter Schmied und Landwirt, -vor allem aber ein kluger und liebevoller Mensch trotz seines knorrigen, hartholzigen Wesens. Ich habe viel von Ihm gelernt und denke noch immer bei Projekten daran, wie OPA das Problem gelöst hätte. Das hilft immer!
Er ist in seiner Heimat gestorben und ließ sich nicht für einen völlig lächerlichen Idioten aus Braunau verheizen.
Ich hoffe sehr, dass unsere Berufssoldaten in diesem „Trachtenverein mit Schießberechtigung“ ausreichend Verstand haben und die Kriegstreiber der Bundesregierung alleine losmarschieren lassen. Ich stelle mir die traurige Truppe (Pissi, Breuer,Bas, Merz und Kiesewetter nebst Panzer-Toni und Strazi (wie die sieben Schwaben) mit Stahlhelm und Marschgepäck, nebst E-pack, Maske und Gammaanzug und einem G3+ Munition oder so, nebst einer Panzerfaust und den üblichen Handgranaten im Gepäck) mal so bildlich vor und lache herzlich ab. Ihr wollt Krieg??? -na dann lauft schon immer los nach Moskau! Die erleiden doch schon vor dem Übertritt der nächsten Straße am Kanzleramt einen HI oder kommen unter der Last erst überhaupt nicht vom Fleck. Na gut, dann vergessen wir eben den Krieg. Übrigens hat Moskau gerade warmes Wetter – das müsst ihr Spinner ausnutzen. Das kann sich aber schnell mal ändern, bevor Deutsche vor Moskau stehen!
UND DAS IST SICHER GUT SO!
Jetzt wird nur noch Zeit gewonnen, um in den Hinterzimmern auszuhandeln, was er für einen Lohn bekommt, damit er nicht singt!
Gibt es hier keine Einigung und Weimar fängt an zu singen, dann gibt es eine Verunfallung“!