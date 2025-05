Der Wendler ist zurück: Wer zuletzt lacht…

Fünf Jahre, nachdem er wegen seiner massiven Kritik am staatlichen Corona-Wahnsinn zur Unperson erklärt wurde, ist Schlagersänger Michael Wendler wieder zurück auf der Bühne. Ein Auftritt in einer Bochumer Diskothek markierte am vergangenen Samstagabend den Auftakt einer neuen Tour. Der riesige Fanandrang zeigte, dass die Verleumdungen, mit denen Wendler vom Corona-System und dem medialen Mainstream jahrelang gebrandmarkt und schließlich sogar ins Exil in die USA gedrängt wurde, am Ende keine Wirkung hatten. Im Gegenteil: Wendler hat mit fast allem, was er damals gepostet und kritisiert hat, Recht behalten. Im Gespräch mit dem österreichischen Sender AUF1, der auch seine neue CD vertreibt, äußerte Wendler seine Freude über das Comeback. In den nächsten Tagen wird AUF1 ein ausführliches Interview mit ihm veröffentlichen, wie Chefredakteur Stefan Magnet ankündigte.

Der Wendler hatte sich – wenn auch auf manchmal hochemotionale, inhaltlich unterkomplexe und oft übertriebene Art und Weise – pointiert gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen ausgesprochen. Mit seinen Attacken auf die damals für jeden kritischen Geist offensichtliche Gesundheitsdiktatur mit ihrer Maßnahmenwillkür hatte sich der Schlagerstar binnen kürzester Zeit ins Abseits geschossen. „KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde!!!“, hatte er sich etwa Anfang 2021 auf Instagram empört. Bereits im Oktober zuvor, nachdem er wegen seines Telegram-Kanals angefeindet worden war, hatte Wendler seinen Rückzug aus der Jury der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) erklärt. Den Sender beschuldigte er, „gleichgeschaltet“ zu sein und warf der Bundesregierung „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung“ vor. Auch bei anderen Gelegenheiten sprach er früh – und aus heutiger Sicht völlig zutreffend – von der „Fake-Pandemie“ und anhaltender „Medienzensur“.

Er stand auf der richtigen Seite

Zumindest letzterer Vorwurf lag damals schon auf der Hand: Sein früherer “Haussender” RTL hatte sich nach der Trennung von Wendler nicht einmal entblödet, diesen aus den bereits abgedrehten DSDS-Folgen herauszupixeln, sodass nur noch schemenhaft sein Umriss zu sehen war. Eine solche damnatio memoriae ist eigentlich nur aus kommunistischen Diktaturen, vom Umgang mit in Ungnade gefallenen Apparatschiks bekannt. Der Sender erklärte damals unbeirrt: „Wir lassen uns eine erfolgreiche Show nicht von einem Verschwörungstheoretiker zerstören. Die 13 Castingfolgen waren abgedreht, bevor Michael Wendler seine befremdlichen Aussagen tätigte“. Wendler hatte die so verstörende wie peinliche Aktion von RTL gelassen mit der Aussage kommentiert, RTL habe sich mit dieser Aktion „ins eigene Knie geschossen und jegliche Glaubwürdigkeit verloren“. Diese Zensur seiner Person stelle sich „gegen die eigenen Prinzipien des Senders“.

Wenn man Wendler auch vorwerfen kann, mit seiner Kritik am Corona-Regime gelegentlich weit übers Ziel hinausgeschossen oder sich vergaloppiert zu haben: Im Kern hat sie sich eben doch als richtig erwiesen – er stand auf der richtigen Seite, ebenso wie auch andere mutige Künstler wie Julia Neigel oder Nena, die dafür ebenfalls medial ans Kreuz geschlagen wurden. Zumindest sein treues Publikum weiß dies offensichtlich zu würdigen – und dankte ihm seine Standhaftigkeit mit einem ausverkauften Auftritt. Wie immer man zum musikalischen Programm des Wendlers steht – von hohem Unterhaltungswert ist der auch abseits der Bühne. Unbequeme Stimmen wie er sind in Zeiten gleichgeschalteter Haltungskünstler und eines links-woken Systemkulturbetriebs gefragter denn je.