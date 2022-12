Der „Werte-Westen” und die chinesischen Demonstranten

Natürlich ist das brutale Vorgehen der Polizei gegen friedliche Demonstranten in China und anderswo verwerflich und zu verurteilen. Wenn sie in China stattfinden, sind sie besonders abscheulich – zumindest aus der Sicht der deutschen und anderer westlicher Mainstream-Medien und Politiker, die sich besonders um die Menschenrechte in China sorgen. Nur ausnahmsweise wirft ein westliches Mainstream-Medium – so wie die amerikanische Zeitschrift „The Atlantic”, der man ganz gewiss nicht vorwerfen kann, „chinafreundlich” zu sein, die entscheidende Frage auf: „Wie viele Covid-Tote werden die chinesischen Demonstranten akzeptieren?”, und erklärt: „Ohne diese strengen Maßnahmen könnte eine massive Welle neuer Omicron-Infektionen die Intensivstationen überfluten und 1,55 Millionen Menschen töten.“ Tatsächlich ist das chinesische Gesundheitssystem eines der schwächsten, mit einer der niedrigsten Krankenhaus- und Intensivstationsraten der Welt. Es wäre mit einem Ansturm vor allem älterer Patienten völlig überfordert.

So zeigt die chinesische Regierung einmal mehr ihr „brutales“ Gesicht, in dem sie die meisten Demonstrationen gegen die bisherigen strengen Covid-Einschränkungen in 17 Städten „weitgehend friedlich aufgelöst“ hat, wie sogar CNN vor Ort berichtete. Das „Regime“ hat sich bereits einen schlechten Namen gemacht, indem es Kartelle und Monopole brutal zerschlägt (im Interesse der ungefragten Verbraucher und Arbeiter) und die armen Reichen zur Zahlung von Steuern zwingt, um seinem Ziel einer besseren Vermögensverteilung näher zu kommen, was als repressiv empfunden werden kann – vor allem von Milliardären wie Jack Ma, dem “Jeff Bezos Chinas”, der beispielsweise gezwungen wurde, die in seinem Besitz stehende “South China Morning Post” zu verkaufen.

Doppelstandards der Wahrnehmung

Da hat es Jeff Bezos in Amerika besser: Er kann die “Washington Post” behalten und seine Regierung wird ihn nicht daran hindern, wenig oder gar keine Steuern zu zahlen. Doch damit nicht genug: Jeff Bezos will und darf sich auch noch die Hände blutig machen mit den Milliardenaufträgen, die er vom US-Verteidigungsministerium erhält – was Jack Ma und seinesgleichen in China verwehrt bleibt: Der gerade verstorbene frühere chinesische Staatspräsident Jiang Zemin sah eine seiner vier größten Errungenschaften darin, „das Militär aus der Wirtschaft zu verbannen„. Auf diese Weise hat Zemin jedenfalls den Aufstieg eines weiteren allmächtigen militärisch-industriellen Komplexes verhindert und die Welt ein wenig sicherer gemacht.

Wenn in einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern einige tausend Unzufriedene auf die Straße gehen, ist das für die westlichen Medien natürlich von allergrößter Bedeutung. Das erwähnte Verdienst des verstorbenen Staatsmannes ist dagegen keine Zeile wert

Doch nicht nur westliche Medien, sondern auch Politiker „warnen” die chinesische Regierung oder geben ihr – natürlich wie immer selbstlos – „gute Ratschläge”. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang natürlich die Äußerungen von Rishi Sunak, dem britischen Premierminister indischer Herkunft: „Anstatt auf die Proteste ihres Volkes zu hören, hat die chinesische Regierung beschlossen, weiter hart durchzugreifen”, tadelt er. Interessanterweise kündigte er nur zwei Tage nach dieser Kritik folgende Maßnahmen zum Umgang mit „illegalen“ Protesten im eigenen Land an:

Die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und China ist allerdings eine ganz besondere: Im 19. Jahrhundert war Großbritannien ein „Narko-Staat”, ein Land, das sich durch den Handel mit illegalen Drogen finanzierte. Während seiner imperialen Blütezeit war Opium, obwohl in Großbritannien illegal, nach Land und Salz die drittgrößte Einnahmequelle des britischen Empire in Indien. In den 1830er Jahren waren Menschen aus allen Schichten der chinesischen Gesellschaft süchtig nach Opium, das von den Briten aus Indien geliefert worden war. Im Jahr 1890 waren 15 Millionen Menschen abhängig gemacht wurden von dem Rauschmittel, was 10 Prozent der damaligen chinesischen Bevölkerung entsprach und den wohl schlimmsten Fall einer nationalen Drogenabhängigkeit aller Zeiten darstellte. Der chinesische Vizekönig Lin Zexu schrieb damals an Königin Victoria und forderte sie auf, die Opiumlieferungen nach China zu stoppen: „Wir haben gehört, dass Opium in Ihrem Land mit größter Strenge und Härte verboten ist – ein starker Beweis dafür, dass Sie sehr wohl wissen, wie schädlich es für die Menschheit ist.”

Die „goldene” britische Vergangenheit

Aber solche Bitten stießen in London auf taube Ohren – da die Gewinne der britischen Händler Vorrang hatten. Unter dem Deckmantel des „freien Handels“ startete die britische Regierung 1839 den ersten Opiumkrieg gegen China, um die vollständige Öffnung der chinesischen Märkte für britische Drogenhändler zu erzwingen.

Vielleicht ist der britische Premierminister ja genauso geschichtsvergessen wie andere westliche Politiker und Medienvertreter? Sonst würde er sich gegenüber China vielleicht etwas mehr Zurückhaltung auferlegen. Außerdem wurde nicht nur China von den Briten – ein Jahrhundert lang! – unterdrückt und gedemütigt, sondern auch das Land von Sunaks Vorfahren: Auch Indien wurde von den britischen Handels- und Drogenbaronen mit königlichem Segen schamlos ausgeplündert (siehe etwa hier). Nicht ohne Ironie erklärte Premierminister Sunak vor ein paar Tagen, die „goldene Ära” der Beziehungen zwischen Großbritannien und China sei vorbei. Mit Blick auf die „goldene“ Vergangenheit, die wohl nur für die Briten gilt, kommt dieses Eingeständnis freilich etwas spät.