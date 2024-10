Die Überschrift dieses Beitrags ist eine Schlussfolgerung aus der einfachen Überlegung, dass der Westen mit seinen 15 Prozent der Weltbevölkerung nicht dauerhaft in der Lage sein wird, die restlichen 85 Prozent zu dominieren. Ein Buch des französischen Historikers Emmanuel Dodd eben dieses Titels – “Der Westen im Niedergang – wird aktuell in den alternativen Medien mit dem Hinweis beworben, Todd habe schon 1976 den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesagt. Der Verfasser will an dieser Stelle nicht nachprüfen, auf welchem Weg Todd damals zu dieser Erkenntnis kam und ob sein Buch eher eine scharfe Analyse oder Propaganda war. Dass Todd tatsächlich die Wahl eines polnischen Papstes, den Militärputsch in Afghanistan in 1978, die sowjetische Unterstützung für die afghanische Regierung und die Entstehung der polnischen Solidarnosc 1980 vorhersehen konnte, mag man bezweifeln.

Wichtiger ist aber, wie Todd zu seiner aktuellen Einschätzung kommt. Am 24. Oktober 2024 wurde im “Multipolar-Magazin” ein Auszug aus Todds Buch abgedruckt, den der Verfasser dieses Beitrags kommentieren möchte, nachdem er hier auf Ansage! bereits die Themen Frieden, Corona-Aufarbeitung, Klimawandel, Meinungsfreiheit, Parteienfilz und LGBTQXYZ-Verirrungen als jene identifiziert hat, bei denen die Kräfte der Fundamentalopposition den Mainstream-Positionen unbedingt eine pointierte Gegenposition entgegenstellen müssen. Das heutige Thema kann diesbezüglich dem Thema „Frieden“ zugeordnet werden.

Aufkommender “West-Rest”-Konflikt

Todd setzt in dem genannten Auszug seines Buches die folgenden Zwischenüberschriften:

Religiöser Nullzustand

Liberale Oligarchien gegen autoritäre russische Demokratie

Das Verschwinden demokratischer Sitten

Technische Unterlegenheit westlicher Politiker

Das Projekt Europa ist tot

Zur Rolle Deutschlands

Deutschland, eine Maschinengesellschaft

Deutsche Elite verweigert sich ihrer Autonomie

Westliche Nationen ohne Seele

Krieg zur Kontrolle der Vasallen

Die drei Unterpunkte zu Deutschland dürften wohl nicht so bedeutend sein, dass sie zum Niedergang des gesamten Westens führen können; sie werden deshalb vom Verfasser nicht kommentiert. Nicht behandelt hat Todd den aufkommenden “West-Rest”-Konflikt, also die Frontstellung des Westens gegen den Rest der Welt, der sich aktuell um die Organisationen BRICS+ und SOZ (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) sammelt; diesbezüglich soll hier auch auf den Artikel von Anna Gleichmann hier auf Ansage! vom 26. Oktober 2024 verwiesen werden. Die USA führen aktuell einen heißen Krieg gegen Russland in der Ukraine, einen Kalten Krieg gegen China um Taiwan und sie werden von der Israel-Lobby im eigenen Land immer tiefer in den Krieg Israels gegen die Palästinenser hineingezogen. Langsam werden sie mit alledem überfordert und sollten gewarnt sein: Schon das Römische Reich konnte seine überdehnten Grenzen am Ende nicht mehr halten. Nun aber zu den einzelnen untersuchten Zwischenüberschriften des von “Multipolar” veröffentlichten Auszugs aus Todds Buch.

Wächterrat über dem Parlament

Zunächst zum “religiösen Nullzustand”: Todd schreibt von „…den Qualen, die eine endgültige Auflösung der christlich-religiösen und besonders der protestantischen Matrix im Westen verursachen…“. Der Verfasser geht – wie einst der Philosoph Ludwig Feuerbach, auf den sich Karl Marx gestützt hat – davon aus, dass nicht Gott die Menschen erschaffen hat, sondern dass die Menschen Gott erschaffen haben. Die Gesellschaften brauchten eine Religion als Ordnungsmacht, die bei Nichteinhaltung der göttlichen Gesetze mit ewiger Verdammnis nach dem Tod drohen konnten, während den gefügigen Untertanen ein Paradies versprochen wurde. Die Gottheiten waren dabei austauschbar. Das Problem ist aber, dass die göttlichen Gesetze nicht von den Menschen geändert und an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen angepasst werden können. Man kann deshalb daran zweifeln, dass die heutigen Gesellschaften noch immer eine religiöse Basis benötigen. Eine Demokratie müsste sich auf das Niveau der Islamischen Republik des Iran beschränken, in der ein Wächterrat über die Vereinbarkeit der Entscheidungen des Parlaments mit dem Koran entscheidet. Auch kann es in solchen Gesellschaften nur eine Religion geben.

Es kann auch bezweifelt werden, dass sich religiös und damit auch kulturell abriegelnde Staaten wirklich effektiver sind (oder überhaupt sein können) als offene Gesellschaften. Ein Gegenbeispiel lieferte schon im Mittelalter das Kalifat von Cordoba von 929 bis 1031: Unter ihm kam es zu einem großen Aufschwung von Wirtschaft, Handel, Kultur und Wissenschaft, Córdoba stieg dabei mit fast 500.000 Einwohnern neben Konstantinopel und Bagdad zu einem der bedeutendsten kulturellen Zentren im Mittelmeerraum auf. Das Umayyaden-Kalifat, das gegenüber seinen christlichen und jüdischen Bürgern von Córdoba tolerant war, bildete im Mittelalter das Zentrum islamischer Kultur und arabischer Sprache des muslimischen Westens. Es galt als eines der reichsten und kultiviertesten Länder seiner Zeit und war dem christlichen Mittelalter in vielem weit voraus. Nach dem Abschluss der Rückeroberung Spaniens durch die Könige von Kastilien und Aragonien im Jahr 1492 begann die Zeit der Inquisition, der Judenverfolgungen und der Vertreibung der Moslems nach Nordafrika.

Protestantische Gesellschaften im Vorteil

Nach dem Ende der Franco-Diktatur und der Bildung autonomer Regionen in Spanien hat sich Andalusien in Anknüpfung an die toleranten Zeiten dazu entschlossen, die traditionelle längsgestreifte grün-weiß-grüne Fahne von „Al Andaluz“, also die grüne Fahne des Propheten mit einem Silberstreifen in der Mitte, zur Landesfahne zu machen. Der Verfasser, der selbst in Andalusien lebt, geht davon aus, dass ein Nebeneinander von verschiedenen Religionen und nichtreligiösen Menschen möglich ist, wenn die Religion als Privatsache verstanden wird, sich keine Religion über die anderen erheben will, der Staat religiös neutral bleibt, die staatlichen Gesetze als den religiösen Regeln übergeordnet anerkannt werden und keine Parallelgesellschaften gebildet werden.

Religionen können mit ihrem Inhalt mehr oder weniger effektiv sein. Der von Todd angesprochene Protestantismus hat die Botschaft „Hilf dir selbst, dann hilft die Gott“ verbreitet, und damit das Streben nach beruflichem Erfolg religiös gefördert. Das „Inshallah“ (so Gott will) des Islam gibt dagegen die Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg an Gott ab: Wenn Gott will, wird er es schon regeln – und wenn er nicht will, kann der Mensch ohnehin nichts machen. Protestantische Gesellschaften sind dann im Vorteil. Es ist auch von Bedeutung, dass Jesus Handwerker war und Mohammed Kaufmann: Um Waren verkaufen zu können, müssen diese vorher produziert werden. In christlichen Gesellschaften genießt die Produktion durch die Person Jesu eine höhere Wertschätzung als der Handel. Der Verfasser teilt die Meinung Todds, dass ein „religiöser Nullzustand“ zum Niedergang des Westens führt, ansonsten nicht.

Leidensdruck und Problembewusstsein

Kommen wir zum weiteren Unterkapitel bei Todd, “Liberale Oligarchien gegen autoritäre russische Demokratie”. Todd schreibt unter anderem: „Im Fall des Westens verbietet es die Dysfunktion der Mehrheitsvertretung, den Begriff ‚Demokratie‘ beizubehalten. Währenddessen spricht nichts dagegen, den Begriff ‚liberal‘ beizubehalten, ist doch der Schutz von Minderheiten zur Obsession des Westens geworden.“ Weil eine Demokratie die Herrschaft der Mehrheit sei und sich die Führung des Westens an Minderheiten orientiere, sei der Westen also keine Demokratie mehr, sondern eine Oligarchie. Weiter schreibt Todd: „Dass Parteien, die das Arbeitermilieu oder das unterdrückte Kleinbürgertum vertreten (in Frankreich der Rassemblement National und France Insoumise, in Deutschland die AfD und in den USA Donald Trump), verdächtigt werden, mit Putin zu sympathisieren, ist soziologisch betrachtet normal, wenn man so sagen kann. Die herrschenden Eliten haben Angst, die unteren Schichten der Gesellschaft könnten sich Richtung Russland bewegen, dessen autoritär-demokratische Werte einem charakteristischen Zug der westlichen Populisten nicht unähnlich sind.“

Dabei dürfte es sich um eine sehr zutreffende Beschreibung handeln; dies wird aber nur dann zum Untergang des Westens führen, wenn sich die Mehrheit gegen die Herrschaft der Minderheiten auflehnt. Das erfordert einen gewissen Leidensdruck und ein Problembewusstsein. Beides könnten die Fehlentscheidungen in Sachen Frieden, Corona, Klimawandel, Meinungsfreiheit, Parteienfilz und LGBTQXYZ-Verirrungen aber erzeugen. Gelingt dies, werden sich die von westlichen Eliten dämonisierten und populären „Populisten“ vom Westen abwenden.

Parlament als Treffpunkt verschiedener Meinungen

Im nächsten Unterkapitel, “Das Verschwinden demokratischer Sitten”, schreibt Todd unter anderem: „Die besser gebildeten Schichten halten sich für intrinsisch besser und wie gesagt weigern sich die Eliten, ein Volk zu vertreten, dessen Verhalten in den Bereich des Populismus verbannt wird.“ Auch diese Beschreibung ist zutreffend. Der stärksten Partei in einem Landtag wird das Amt des Landtagspräsidenten verweigert und auch in anderen Parlamenten werden ihre Kandidaten für die Ämter der Vizepräsidenten nicht gewählt. In dem Mainstream-Medien werden sie ausgegrenzt und verteufelt. Dabei kommt das Wort Parlament vom französischen Verb „parler“, also sprechen. Das Parlament soll der Ort sein, an dem die Volksvertreter als Repräsentanten der unterschiedlichen Meinungen im Volk miteinander sprechen.

Wenn die Mehrheit aber auch im Parlament nicht mit der Minderheit sprechen will, wird damit das Fundament des Parlamentarismus durch die Parlamentsmehrheit zerstört. Ein gravierenderer Verfall der demokratischen Sitten ist nicht vorstellbar. Es stellt sich aber die Frage, ob dies zum Niedergang des Westens führen würde. Im Kalten Krieg haben die USA viele Diktaturen unterstützt, und das nicht nur in Lateinamerika, Afrika oder Asien. Mit den Diktaturen in Portugal, Spanien, Griechenland und der Türkei hatten USA und NATO ebenfalls kein Problem. Oder gilt auch hier der Satz von Walter Ulbricht, es müsse demokratisch aussehen, man müsse aber alles im Griff haben?

Nur 1,35 Prozent der Deutschen in einer Partei

Unter der Unterüberschrift “Technische Unterlegenheit westlicher Politiker” führt Todd aus, die Politiker seien „daran gewohnt, zu Hause über die weniger Gebildeten zu triumphieren, zwar mühsam, aber meistens mit Erfolg (denn das ist ihr Job), fühlen sich dadurch in ihrer intrinsischen Überlegenheit bestätigt und finden sich nun gegenüber echten Gegnern wieder, die sie kaum beeindrucken können und die ihrerseits die Zeit hatten, über die Welt nachzudenken und zugegebenermaßen keine solche Energie in die Vorbereitung der russischen Wahlen stecken mussten oder in die internen Kräfteverhältnisse der chinesischen Kommunistischen Partei.“ Es ist definitiv ein Unterschied, ob sich eine Oberschicht an Minderheiten wie der LGBTQXYZ-Gemeinde orientiert, oder ob sie demonstrativ die Mehrheitsgesellschaft anspricht und dabei die Minderheiten in ihre Schranken verweist. Die Minderheiten-Orientierung hat vielleicht dazu beigetragen, dass nur 1,35 Prozent der Bevölkerung (Stand 2021) Mitglieder in einer Parteien der Ampelunion sind, und davon 48,4 Prozent über 60 Jahre alt sind. Wenn diese Minderheit die Führungspositionen im Staat unter sich verteilt, untergräbt dies unweigerlich den Rückhalt in der Bevölkerung.

Laut Grundgesetz Artikel 21, Absatz 1 im Verbindung mit Artikel 33, Absatz 2 sind die Parteien angehalten, Kandidaten für öffentliche Ämter „nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“ auszuwählen, nicht aber nach Frauen- oder Migrantenquoten oder Proporz sexueller Minderheiten oder Links-Rechts-Anhänger. Wenn aber schon 98,65 Prozent wegen ihres fehlenden oder falschen Parteibuchs – trotz erwiesener Befähigung und Leistung – von der Auswahl ausgeschlossen werden, dann können nur Personen an die Schaltstellen der Macht kommen, denen man nicht einmal die Führung eines mittelständischen Unternehmens anvertrauen würde. Wahrscheinlich hat auch das Primat politischer “Zuverlässigkeit” vor der fachlichen Qualifikation zum Untergang des einst real-existierenden Sozialismus beigetragen. Russland und China scheinen hingegen ein ausreichendes Potential an qualifizierten Kandidaten zu haben; hier reicht es nicht aus, wenn sich ein unqualifizierter Mann als Frau verkleidet, um über eine Frauenquote ins Parlament gewählt zu werden.

Die EU als eine Stütze des Westens

Todds Gedanke, dass sich die westlichen Politiker in einem zu großen Umfang mit ihrer Wiederwahl beschäftigen müssen, während das in Russland ein Selbstgänger wäre, ist interessant. Natürlich darf man nicht verschweigen, dass es auch in Russland Mainstream-Medien gibt, die die Politik der Regierung ausreichend “erklären”. Trotzdem ist Todd in diesem Punkt zuzustimmen. Politik sollte den Bürgern generell nicht erklärt werden müssen, sondern sie sollte sich aus ihrem Erfolg selbst erklären. Wladimir Putin hat das Chaos der Jelzin-Jahre beseitigt und auch der Russen-Mafia Einhalt geboten. Das ging zum Teil wohl nur mit Mafia-Methoden, die der Geheimdienstler beherrschte. Der Mehrheit der Russen ist das egal.

Zum Unterkapitel “Das Projekt Europa ist tot” schreibt Todd: „Die EU ist ein unkontrollierbares und buchstäblich irreparables Kraftwerk. Ihre Institutionen laufen leer, ihre Einheitswährung hat zu einem unumkehrbaren inneren Ungleichgewicht geführt; ihre Reaktion auf die ,Bedrohung‘ Putins … ist Ausdruck einer unausgesprochenen Hoffnung, dass dieser endlose Krieg letzten Endes alles explodieren lässt … könnten sie so ihre Verantwortung auf Russland abwälzen…“ In der Tat ist die EU eine Stütze des Westens. Der Euro hätte eine Alternative zum Dollar werden können und zu einem stabilisierenden Element der Weltwirtschaft. Spätestens mit dem Versuch des Ausschlusses Russlands von den internationalen Finanzmärkten hat sich diese Perspektive erledigt. Als Kolonie der USA hätte Europa keine Zukunft. Die ergäbe sich nur aus einer Trennung von den USA und einer Aussöhnung mit Russland und China. In einer multipolaren Weltordnung hätte Europa einen gleichberechtigten Platz neben den anderen Regionen der Welt. Das würde Europa retten, aber den USA-geführten Westen entscheidend schwächen.

Fehlen von Kultur

Unter der Unterüberschrift “Westliche Nationen ohne Seele” behauptet Todd: „Wenn wir uns mit den individualistisch und zudem historisch dominanten anglo-amerikanischen Gesellschaften befassen, werden wir analog zu Deutschland das Fehlen eines nationalen Projekts feststellen, aus dem dieselbe Leere, derselbe Zerfall kollektiver Kräfte resultieren, was aber keineswegs Passivität, sondern fieberhaften Aktionismus hervorbringt, gesteuert eher noch von Cliquen als von doktrinär organisierten Parteichefs.“ Man mag Todd darin zustimmen, dass ein „nationales Projekt“ ähnlich wie eine Religion den Zusammenhalt einer Gesellschaft fördert und kollektive Kräfte mobilisiert. Um Umkehrschluss sind dann Gesellschaften, denen dieses Projekt fehlt, schwächer. Man darf aber nicht vernachlässigen, dass solche Projekte, wenn sie im Sinne von Nationalismus verstanden werden, auch zur Verblendung und zu einer Fehlleitung der Kräfte führen können.

Der Begriff kann aber von Todd auch missverständlich verwendet worden sein und in Wirklichkeit die kulturelle Identität meinen. Die gemeinsame Sprache, Kultur, Musik und ähnliches vermitteln ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Musik und Tanz sind Äußerungen von Lebensfreude, gemeinsames Singen und Tanzen besetzt dieses Gefühl positiv. Paarweise Tänze von Männern und Frauen schaffen zudem einen unverfänglichen Körperkontakt und die Tänzer können dem Tanzpartner dann mit der Tanzhaltung spontan signalisieren, ob sie auch einen engeren Körperkontakt wünschen. Damit wurde auch die Liebe in die Kultur eingebettet, ganz gleich, ob man in Deutschland und Österreich den Wiener Walzer, in der Karibik Merengue oder in Brasilien Samba tanzt (respektive getanzt hat). Die deindustrialisierten Informationsgesellschaften individualisieren aber die “Kultur” – und schwächen damit das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das individualisierte Tanzverhalten Jugendlicher entwickelt dann Ähnlichkeiten mit dem Balzverhalten von Vögeln. Der Wunsch nach Körperkontakten wird aktuell eher unromantisch im Internet geäußert. Als es vor 50 Jahren nur zwei Fernsehprogramme gab, waren selbst die noch eine Kulturäußerung, weil man am Tag nach der Sendung am Arbeitsplatz oder in der Schule darüber sprach. Mit den heutigen Streamindiensten wird Kultur zum reinen Konsum, ohne ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Das Fehlen von Kultur und damit eines Vorrats an Gemeinsamkeiten im Erleben und an verbindenden Ritualen schwächt dann die Gesellschaften.

Schwächung des Gemeinschaftsgefühls

Sollte dies von Todd gemeint sein, so wäre allerdings sein Begriff des “nationalen Projekts” sehr irreführend – denn die Seelenlosigkeit wäre trotzdem gegeben. Allerdings ist dies keine ausschließlich westliche Erscheinung; auch in Lateinamerika oder Afrika verbreitet das Internet eine internationale statt nationale Kultur, eine Schwächung der durch die gemeinsame Sprache vermittelten Identität, eine Individualisierung und damit eine Schwächung des Gemeinschaftsgefühls.

Und schließlich noch zum letzten behandelten Unterpunkt Todds, dem “Krieg zur Kontrolle der Vasallen”. Nach Todd würde “das Erreichen der russischen Ziele in der Ukraine, gefolgt von einem Ausbleiben der russischen Expansion in Europa … zu einem Zerfall der NATO führen.“ Diese Schlussfolgerung erscheint dem Verfasser nicht zwingend: Würde der Krieg nicht mit einer totalen militärischen Niederlage der Ukraine enden, sondern mit einem die russischen Interessen respektierenden Verhandlungsfrieden, könnte das der Öffentlichkeit im Westen als Erfolg der NATO verkauft werden. Dass die Regierungen der NATO-Staaten nicht verstanden hätten, dass es in der Ukraine um die geo-strategischen Interessen der USA und nicht um die Verteidigung Europas geht, kann Todd nicht ernsthaft annehmen. Dieser Punkt der Todd-Prophezeihung würde nur dann wahr werden, wenn die europäischen Völker den Schwindel erkennen und ihre Führungen abwählen würden. daran muss die Fundamentalopposition arbeiten. Um eine zwangsläufige Folge einer NATO-Niederlage in der Ukraine handelt es sich nicht.

Niedergang, Niederlage oder Untergang

Im Titel seines Buchs spricht Todd vom “Niedergang”, auf “Multipolar” von “Niederlage”. Beides ist nicht mit Untergang gleichzusetzen. Die Niederlage in der Ukraine scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein; sie würde jedoch nur zu einem Untergang Europas, wenn man sie mit allen Mitteln abwenden wollte und es zu einer nuklearen Eskalation käme. Der Niedergang des Westens ist dagegen nur der Verlust der beanspruchten Führungsrolle, was natürlich eine politische Niederlage der Führung des Westens wäre. Auf ein konkretes Szenario hat sich Todd aber nicht festgelegt.

Eine Möglichkeit wäre, dass ein US-Präsident wie 1920 der Republikaner Warren G. Harding zu der Erkenntnis käme, dass sich die USA besser um ihre eigenen Probleme kümmern sollten, als sich überall auf der Welt in Angelegenheiten einzumischen, die sie nichts angingen. Ein solcher Isolationismus würde aber auch bei einem erneuten Wahlsieg Donald Trump im Widerspruch zu seiner “MAGA”-Rethorik stehen. Er könnte nur dann nur dann noch, salopp gesagt, die Kurve kriegen, wenn er „Make America Great Again“ als wirtschaftliches statt militärisches Gebot definiert. Wahrscheinlicher wäre, dass sich die USA unter Trump nach der einseitigen Parteinahme der europäischen Regierungen für Kamala Harris als Revanche aus der NATO zurückziehen oder mindestens ihre Truppen aus Europa abziehen würden. Im Pazifik werden die USA schon wegen Hawaii, Guam und anderer Inseln präsent bleiben, und auch Japan, Südkorea, Taiwan und die Philippinen weiter als ihr Interessengebiet betrachten. Dann stünde Europa vor der Frage, ob es den Konflikt mit Russland wirklich aus eigener Kraft fortsetzen will. Die deutschen Wähler haben spätestens am 28. September 2025 die Chance, auf diese Frage mit einem klaren “Nein” und stattdessen mit einem „Ja“ zu einer deutschen Unabhängigkeitserklärung zu antworten.