Der Westen in den Fängen einer linksglobalistischen Gesinnungsjustiz

In vielen westlichen Ländern sind die Justizapparate zu regelrechten Hilfstruppen des Wokeismus mutiert und maßen sich zunehmend politische Macht an. Damit durchkreuzen sie immer öfter den in Wahlen ausgedrückten Volkswillen. Dies zeigt sich in diesen Tagen besonders drastisch an gleich mehreren Beispielen. Ein römisches Gericht hat den italienischen Staat nun zu einer Entschädigungszahlung an eine Gruppe von Migranten verurteilt, die 2018 tagelang auf einem Schiff in einem italienischen Hafen festgehalten worden waren. Die haarsträubende Begründung dafür lautet, Seenotrettung sei “eine Pflicht”, die Vorrang vor staatlichen (und eigentlich gesetzlich vorgeschriebenen!) Maßnahmen „mit dem Ziel der Bekämpfung illegaler Einwanderung“ habe. Damit gab das Gericht der Klage einer Gruppe von Eritreern statt, denen der damalige Innenminister Matteo Salvini im August 2018 die Einreise verweigert hatte, weshalb sie – gemeinsam mit Dutzenden anderen Migranten – zehn Tage lang auf einem Marineschiff in einem italienischen Hafen festgehalten worden waren.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisierte das Urteil scharf: „Die Regierung wird nun mit dem Geld ehrlicher Italiener Menschen entschädigen müssen, die versuchten, illegal nach Italien zu kommen“, schrieb sie auf Twitter. Salvini forderte die Richter sarkastisch auf, illegale Migranten doch bei sich zuhause aufzunehmen und sie zu unterstützen, wenn sie sie “so sehr lieben” würden. Der Zorn der Regierenden ist verständlich: Bereits im November hatte ein italienisches Gericht Melonis Pläne durchkreuzt, über Asylanträge von Migranten in Albanien entscheiden zu lassen, bevor die Antragsteller nach Italien einreisen dürfen.

Trump-feindliche Gerichte US-weit aktiv

Auch das oberste britische Gericht hatte ähnliche Pläne der ehemaligen konservativen Regierung gestoppt, illegale Migranten nach Ruanda abzuschieben. Doch der Reigen supranationaler Anmaßungen vor allem überstaatlicher Gerichte setzt sich auch an anderer Stelle fort: Im vergangenen Oktober fällte der EuGH ein wahnwitziges Urteil, in dem er den über 20 Millionen afghanischen Frauen pauschal die Befugnis zusprach, in der EU sofort Asyl zu beantragen. Die nationalen Gerichte werden für gewählte neue Regierungen ebenfalls ein Problem, wenn die urteilenden Richter eher als parteiische Aktivisten denn als neutrale Spruchkörper in Erscheinung treten. So haben in den USA bislang über 20, oft nachgeordnete Bezirksrichter gegen Dekrete von Präsident Donald Trump geurteilt – wobei noch nicht einmal sicher ist, ob sie in jedem Fall überhaupt dazu befugt waren. Die politische Absicht dahinter ist offenkundig und wird vielfach noch nicht einmal bestritten. Von Trumps Gegnern berufene Richter agieren ganz offen gegen den eigenen Präsidenten – und das oft nicht aus juristischer, sondern aus rein ideologischer Überzeugung.

Doch auch in Europa werden faktisch fremdbestimmte Gesinnungsgerichte zunehmend zur Gefahr für die Demokratie und Souveränität der Politik: In Rumänien erklärte das Verfassungsgericht im Dezember den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl kurzerhand für ungültig, nachdem dieser überraschenderweise von dem rechten Kandidaten Călin Georgescu gewonnen worden war, der sich gegen die weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hatte.

Auch der Internationale Strafgerichtshof fällt negativ auf

Als hanebüchener Vorwand dafür wurde angeführt, dass sich Russland mit einer TikTok-Kampagne zugunsten Georgescus in die Wahl eingemischt habe – obwohl später herauskam, dass diese Kampagne wohl von der Regierungspartei selbst beauftragt worden war. Und demselben Georgescu wird nun die weitere Teilnahme an den Wahlen untersagt, was derzeit regelrechte Massenproteste in Rumänien auslöste. Hinter den Entscheidungen steht eine klare Erwartungshaltung der EU-Führung, die de facto die Justiz – ebenso wie die systemhörigen Regierungen in den von den etablierten politischen Kräften dominierten EU-Ländern – kontrolliert.

Und der ebenfalls von der EU, in Den Haag, beherbergte Internationale Strafgerichtshof ist in Sachen politischer Voreingenommenheit kein Deut besser: Im November hatte er einen absurden Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erlassen – obwohl das Gericht gar keine Autorität in Israel hat, das ihn nicht anerkennt. Die Auflistung der Anmaßungen einer hochgradig politisierten und tendenziösen Justiz ist damit noch lange nicht abgeschlossen. Die Souveränität von Staaten und ihrer gewählten Vertreter wird von diesen Funktionsjuristen im In- und Ausland immer dreister untergraben. Sie missbrauchen ihre Befugnisse, indem sie sich unter fadenscheinigen Vorwänden immer öfter zu politischen Akteuren aufwerfen. Dabei handelt es sich um eine der gefährlichsten Entwicklungen in der internationalen Politik, da die Souveränität von nationalen Regierungen und Parlamenten bereits durch supranationale Organisationen nach Kräften ausgehebelt wird. Die Gerichte sind längst Teil dieser globalistischen Agenda geworden, die die Völker inzwischen fast völlig entmündigt hat.