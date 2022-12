Der Wind dreht sich rapide: Auch das ZDF berichtet zunehmend von Impfschäden

Es hat den Anschein, als könnten – nach dem Motto „Haltet den Dieb!” – dieselben Medien, die noch vor weniger als einem Jahr zu den fanatischsten Propagandisten und Verherrlichen der Covid-Impfstoffe zählten, gar nicht schnell genug ihre 180-Grad-Drehung vollziehen und sich plötzlich an die Spitze der unerschrockenen Aufklärer über die Wirkungslosigkeit und Schadenfolgen der Experimentalimpfungen setzen. Es wäre komisch, wenn es nicht so traurig und bitter wäre: Ausgerechnet die öffentlich-rechtlichen Sender und die etablierte Mainstreampresse, die die freien und alternativen Medien zwei Jahre lang der Lüge, Hetze, Desinformation und vorsätzlichen Verbreitung von Fake-News bezichtigt haben, weil diese auf die Gefahren und Risiken der Impfung früh hinwiesen, übernehmen nun sang- und klanglos deren Kritik – und tun so, als hätten sie noch nie das Gegenteil behauptet.

So zeigte vorgestern, am Sonntag, das ZDF einen ausführlichen Beitrag zum Thema Nebenwirkungen der Corona-Impfungen. Unter anderem wurde dort über die Schauspielerin Felicia Binger berichtet, die das ZDF bereits vor einem Jahr getroffen hatte, als sie sich zur Behandlung in die von Professor Bernhard Schieffer geleitete Spezialambulanz der Uniklinik Marburg begeben hatte, die eigens für Impfgeschädigte eingerichtet wurde. Damals noch voller Reserviertheit für einen vermeintlichen extremen Ausnahmefall, brachte das Reporterteam Binger in der aktuellen deutlich mehr Aufmerksamkeit und Hellhörigkeit für ihre Leidensgeschichte entgegen. Kein Wunder – steht sie doch stellvertretend für eine mittlerweile astronomisch hohe Zahl an Fällen weltweit und auch in Deutschland, die an den Folgen der Impfung – und nicht von Covid! – schwer tragen.

Keine Besserung in Sicht

Auch bei Binger ist nach wie vor keine Besserung in Sicht; noch immer leidet sie an Schlaflosigkeit, ständigen Schmerzen, sie verträgt etliche Lebensmittel nicht, liege die meiste Zeit des Tages im Bett und könne kaum noch arbeiten. Nach der Impfung habe sie Auto-Antikörper entwickelt, die in ihrem Blut nachgewiesen worden seien, berichtete sie weiter. Sowohl für ihre Behandlungskosten als auch für den Anwalt, den sie eingeschaltet hat, um den Impfstoffhersteller Biontech auf Schadenersatz zu verklagen, musste sie bereits erhebliche Geldsummen aufwenden. Professor Schieffer erklärte, dass Patienten wie Binger nicht ungewöhnlich seien. Die „schlanken, sehr sportlichen jungen Frauen“ seien „besonders empfänglich“; Menschen also, bei denen eine Impfung oder gar mehrere ohnehin vollkommen unnötig waren, weil bei ihnen nur ein minimales Risiko für eine Corona-Infektion oder einen schweren Krankheitsverlauf bestand. Schieffer beobachtet auch eine „hohe Assoziation zu chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen, Rheuma und Lungenerkrankungen und viele Symptome im neurologischen und im Gefäßbereich“.

In dem Bericht wird auch die Internistin Beate Jäger aus Mühlheim an der Ruhr vorgestellt, die Impfopfern eine Blutreinigung, basierend auf einem Anti-Thrombose-Mittel, anbietet. Diese sei immerhin bei acht von zehn Patienten erfolgreich, erklärt sie. Sie beklagt aber auch, dass es kaum Unterstützung gebe; von staatlicher Seite werde das Problem weiterhin nicht anerkannt oder gar geleugnet. Es seien daher mehr breit angelegte Studien nötig, damit solche Therapien auch von den Krankenkassen bezahlt würden. Derzeit würden viele Impfgeschädigte auf ihren hohen Behandlungskosten sitzen bleiben. Auch Binger hat sich für eine Blutreinigung entschieden, bei der ihre Auto-Antikörper aus dem Blut gefiltert wurden. Allerdings kostete jede einzelne Behandlung rund 2.500 Euro, und sie musste zudem eine Unterbrechung einlegen, weil sie allergisch auf ein dazu notwendiges Medikament reagierte.

Absetzbewegungen vom Narrativ

Was an dem ZDF-Beitrag auffällt, ist zunächst einmal, dass es ihn überhaupt gibt. Das Thema Impfschäden wurde seit Anfang 2022 zunächst gar nicht, dann nur äußerst verschämt und eher am Rande thematisiert. In der permanenten Impfpropaganda von ARD, ZDF und den meisten anderen großen Medien fiel es kaum ins Gewicht. Es folgte dann eine Phase, in der von einem vermeintlichen Aliud – den „Long-Covid”-Symptomen – die Rede war. Diese wurden dann elegant mit dem neu erfundenen Begriff des diffusen „Post-Vac-Syndroms” vermengt, bis inzwischen allmählich das Kind beim Namen genannt wird und zumeist eingestanden wird, dass nicht etwa die Folgen der Covid-Infektion, sondern in Wahrheit die Impfung ursächlich für die Leiden der Betroffenen ist. Nun berichtet man im ZDF deutlich freier – wenn auch die Wahrheit nur in „homöopathischen Häppchen“ zugegeben wird: Würde man nämlich das katastrophale Ausmaß und die Schwere der Impfnebenwirkungen wirklich angemessen würdigen, dann würde der Widerspruch zur bisherigen ZDF-Framing- bww Nudging-Linie allzu offensichtlich. Deshalb nähert man sich dem neuen Narrativ eher sachte an.

So ist auch in dem neuen Bericht mehrmals von „mutmaßlich Impfgeschädigten“ die Rede, während sich dieser einschränkende Zusatz – „mutmaßlich – bei den angeblichen Long-Covid-Fällen nicht findet. Ebenso wird das Publikum weiterhin irregeführt, indem das ZDF auch weiterhin unhinterfragt die Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts weitergibt, wonach es lediglich eine Melderate von 0,03 Prozent gäbe. Dass viele Ärzte den unvergüteten Zeitaufwand für die korrekte Erfassung von Nebenwirkungen ebenso scheuen wie ihre Stigmatisierung als „Impfgegner”, „Wissenschaftsfeind” et cetera (von der Verlegenheit ganz abgesehen, denselben Patienten, die sie vor kurzem noch impften, nun Impfschäden eingestehen zu müssen): All dies findet nach wie vor keine Erwähnung. Dennoch sind gewisse Absetzbewegungen vom bisherigen Impfnarrativ unverkennbar. Offenbar versucht man, die von Anfang an erkennbare Problematik heimlich, still und leise mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, ohne dabei einräumen zu müssen, dass man sie zwei Jahre lang nicht nur vernachlässigt, sondern oftmals gar als Hirngespinst oder böswillige Anti-Impfpropaganda abgetan hat. Am Ende werden sich dann wohl auch ARD und ZDF schließlich als betrogene Opfer von Regierungen und Pharmakonzernen darstellen, die doch allein in der noblen Absicht, einen Beitrag zum Ende der Pandemie zu haben, „der Wissenschaft“ geglaubt hätten. Es steht zu befürchten, dass die meisten Medien mit dieser opportunistischen Strategie davonkommen werden. Jedenfalls in Deutschland.