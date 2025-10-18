Der Wind dreht sich – und die Stunde der Mitläufer naht

Was mir in letzter Zeit so immer mehr auffällt: Die Schweigespirale lockert sich. Man kennt es vom Elternabend, vom Kaffeeklatsch oder vom Plausch am Gartenzaun: Gestern noch belehrend, heute plötzlich verständnisvoll. Gestern hieß es: Das kann man doch nicht sagen! Heute: Naja, so ganz unrecht hast du ja nicht… Und ehe man es sich versieht, sitzen sie neben einem im Boot und paddeln in dieselbe Richtung, als hätten sie dort schon immer gesessen. Jetzt sind sie also da, die „Mitschwimmerle“. Jahrelang haben sie auf AfD-Wähler hinabgeblickt, als säßen sie auf einem moralischen Hochsitz.

Sie waren die Guten, die Anständigen, die Haltungsträger. Und jetzt, da sich der Wind dreht, tauchen sie plötzlich am anderen Ufer des Flusses auf und tun so, als seien sie schon immer dort gewesen.

Man kennt diese Zeitgenossen, diese Haltungsopportunisten, diese Mitläufer oder einfach nur aus eigenem Schaden jäh klug Gewordenen: Sie saßen beim Grillfest neben dem Nachbarn, den sie wegen seiner Meinung ignorierten. Sie nickten, wenn in der Talkshow wieder einer die Brandmauer beschwor. Sie klatschten, wenn jemand “Nie wieder!” rief, ohne zu wissen, was genau das bedeuten soll. Und jetzt? Da sagen sie, sie hätten das ja immer schon geahnt. Die Realität hat die Ideologie überholt: Im Osten regiert die AfD längst, im Westen holt sie auf. Der Wohlstand bröckelt, die Preise steigen, die Geduld schwindet.

Profis im Rückwärtseinparken

Und auf einmal klingt das, was man gestern nicht sagen durfte, verdammt nach gesundem Menschenverstand. Die „Mitschwimmerle“ wissen das. Sie sind Profis im Rückwärtseinparken in die Geschichte. “Ich war ja eigentlich nie gegen die AfD” – nur gegen den Ton. “Ich konnte das damals halt nicht offen sagen”, wegen meiner Firma. “Man muss doch differenzieren dürfen!” So reden sie jetzt daher, die Renegaten des Gutmenschentums und frisch Konvertierten, die aus dem moralischen Widerstand in den praktischen Überlebensmodus gewechselt sind. Gestern noch Empörung, heute Erleichterung. Hoppla! Da war die Brandmauer doch nur ein Gartenzaun. Dabei war doch alles so bequem: Man musste nicht denken, nur zustimmen. Das mitplappern, was Mainstreammedien vorgaben, und den eigenen Gratismut als “zivilgesellschaftliche Courage” feiern. Hetze, aber gegen die Richtigen: Schwurbler, Ungeimpfte, Faschisten. Damit war man gesetzt auf der richtigen Seite, versorgt mit Applaus und Haltung. Und wer nachfragte, warum der Staat, die Wirtschaft, die gesellschaftliche Basis nach und nach zerbricht, warum alles immer teurer und unsicherer wird, der war schon hochverdächtig.

Nun, die Verdächtigen haben überlebt – und jetzt schließen sich die Tugendwächter ihnen an. Manche hadern noch, stehen ratlos daneben und fragen sich, wann sie eigentlich die Mehrheit verloren haben. Doch sie fallen wie die Fliegen. Jetzt wird plötzlich umetikettiert: Aus rechtsradikal wird realistisch, aus populistisch wird volksnah, aus abgedriftet wird ehrlich. Die gleichen Stimmen, die gestern noch “Nazi” schrien, fordern auf einmal, man müsse doch miteinander reden. Und wenn morgen die AfD die Regierung stellt, werden sie erklären, dass sie das ja kommen sahen, und behaupten, sie hätten schon immer gewusst, dass es ohne Kurswechsel nicht geht. Nur laut sagen konnten sie es leider damals eben nicht.

Immer auf der richtigen Seite

So ist das in Deutschland: Man ist immer auf der richtigen Seite, auch wenn man dafür dreimal wechseln muss. Es gibt keine Überzeugungen, nur Stimmungen. Mittraben in der Herde statt Rückgrat beweisen. Und wann immer die Stimmung kippt, kippt auch das Gewissen gleich mit. Dann wird das alte Ich so schnell entsorgt wie ein Parteiprogramm nach der Wahl. Nach dem großen unvermeidlichen Paradigmenwechsel werden sich die „Mitschwimmerle“ wiederfinden: Sie werden auf Empfängen auftauchen, auf Podien, in Talkshows, und sie werden dort sagen, ich war nie gegen Veränderungen, ich wollte sie nur richtig erklärt haben. Wie nach 1945, als alle im Widerstand waren, oder nach 1989, als sich jeder Bürgerrechtler nannte.

Und das Publikum wird klatschen, weil niemand merkt, dass sie dieselben Phrasen nur in neuer Farbe verkaufen. So verändert sich ein Land.

Nicht durch Mut, sondern durch Mitläufertum. Nicht durch Courage, sondern durch Konformismus. Nicht durch neue Ideen, sondern durch das Vergessen, Verdrängen und Verleugnen der alten. Und wenn am Ende gefragt wird, wer eigentlich für die Katastrophe verantwortlich war, heißt es: Ich jedenfalls nicht. Aber alle anderen.