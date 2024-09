Der wirksamste Schutz gegen die “Herbstwelle”: Natürliche Stärkung der körpereigenen Abwehr!

Dass das saisonale Erkältungsgeschehen mit dem heraufziehenden Herbst zunimmt, war schon immer so und ist ein völlig natürlicher Vorgang – auch wenn die Pharma- und Impflobby und der nächsten “Pandemie” harrende Politiker es anscheinend gar nicht erwarten können, endlich wieder Panikmache, Inzidenzwerte, Maskenappelle und vor allem Impfaufrufe zu verbreiten. Tatsächlich ist die aktuelle Grippewelle so heftig wie lange nicht mehr – aber das liegt nicht an gefährlichen Viren, sondern daran, dass die verheerenden und unsinnigen mRNA-Impfungen das Immunsystem der geimpften Bevölkerung vielfach geschwächt oder beschädigt hat.

Aber ob geimpft oder ungeimpft: Der Schlüssel, der Erkältungswelle wirksam zu begegnen und die biologischen Schutzvorkehrungen dagegen wieder neu beleben, liegt in der natürlich Stimulierung und Stärkung der körpereigenen Immunabwehr. Dafür bieten sich pflanzliche und natürliche Wirkstoffe an. Genau aus diesem Grund hat Heilnatura, der Hersteller von natürlichen und hochwertigen Gesundheits- und Nahrungsergänzungsprodukten in bester Bio-Qualität, gemeinsam mit dem renommierten Mediziner Dr. Bodo Schiffmann ein brandneues Präparat in Kapselform entwickelt: Abwehr Plus von Dr. Schiffmann!

Einzigartige Kombination in Kapselform

Darin sind eine einzigartige Kombination von Calcium-L-Ascorbat (eine Form von Vitamin C), Thymian-Extrakt, Vitamin D3, Echinacea purpurea-Extrakt und Efeu-Pulver in fein dosiertem Zusammenspiel enthalten, die potenziell synergistische Vorteile insbesondere im Bereich der Immunstärkung, Atemwegsgesundheit und der Entzündungshemmung bieten. Die Vorteile dieser Kombination liegen auf der Hand: Calcium-L-Ascorbat (Vitamin C) stärkt das Immunsystem, indem es die Funktion von Immunzellen wie Lymphozyten und Phagozyten unterstützt. Dies ist eine magenschonende Form von Vitamin C, das auch entscheidend ist für die Bildung von Kollagen, was die Wundheilung und die Gesundheit der Haut und Blutgefäße unterstützt.

Das Thymian-Extrakt fördert die Atemwegsgesundheit: Thymian enthält ätherische Öle, die als natürliche Expektoranzien (schleimlösende Mittel) wirken, was bei der Linderung von Husten und Atemwegserkrankungen hilfreich ist. Antibakterielle und antivirale Eigenschaften: Thymian hat nachgewiesene antibakterielle und antivirale Wirkungen, die bei der Bekämpfung von Infektionen der Atemwege nützlich sein können. Außerdem wirkt das Kraut entzündungshemmend.

Ideal für die Atemwegsgesundheit und Erkältungsvorbeugung

Vitamin D3 ist essenziell für die Funktion des Immunsystems. Es aktiviert Immunzellen wie T-Zellen und Makrophagen und hilft, Infektionen abzuwehren. Auch die Knochengesundheit wird gestärkt, weil Vitamin D3 die Aufnahme von Kalzium im Darm erleichtert und so zur Knochengesundheit beiträgt. Außerdem erhöhen sich Stimmung und Wohlbefinden, das Risiko für Depressionen kann reduziert werden. Der Immunsystemstärkung besonders zuträglich ist auch das Echinacea purpurea-Extrakt : Echinacea ist bekannt für seine immunstärkenden Eigenschaften. Es kann die Aktivität von weißen Blutkörperchen erhöhen und so die Abwehr gegen Erkältungen und andere Infektionen fördern.

Echinacea ist antiviral und entzündungshemmend, weshalb es gerade bei Atemwegsinfektionen zum Einsatz kommt.

Für Atemwegsgesundheit sorgt auch das Efeu-Pulver: Efeu wird traditionell zur Linderung von Husten und zur Unterstützung der Atemwege verwendet. Es wirkt als Expektorans und hilft, Schleim in den Atemwegen zu lösen, was bei Husten und Bronchitis nützlich ist. Efeu wirkt ebenfalls bronchienerweiternd und hat eine krampflösende Wirkung auf die Atemwege, was die Atmung bei Asthma und anderen Atemwegserkrankungen erleichtern kann. Zudem kann es Entzündungen der Atemwege reduzieren und die Schleimhaut beruhigen. Die Kombination all dieser Präparate ist außergewöhnlich wirkungsvoll. Abwehr Plus von Dr. Schiffmann eignet sich insbesondere für Personen, die ihr Immunsystem stärken möchten, für Menschen mit leichten Atemwegserkrankungen und Personen mit einem erhöhten Bedarf an Vitamin D..

