Despot Daniel vom Deich: Was Günthers „Feinde der Demokratie“ sind, waren zu dunklen Zeiten die „Feinde von Volk und Reich”

„Die Grenzen zulässiger Kritik an Politikerinnen und Politikern, die bewusst in die Öffentlichkeit treten, sind weiter zu ziehen als bei Privatpersonen“, betonte das Bundesverfassungsgericht wiederholt. Doch was nutzen all die Schiedssprüche aus Karlsruhe, wenn sie bei den Betroffenen nicht verfangen? Es war in der dunklen Vergangenheit, als ein brutales Regime Volksfeinde, Vaterlandsverräter, (Wehrkraft-)Zersetzer und Brunnenvergifter unter Zensur stellte. Damals war es Joseph Goebbels, der die Medien als ein „Klavier“ bezeichnete, auf dem der „Staat spielt“. Der Ungeist von einst ist nicht verschwunden, er hat nur die Seiten gewechselt. Regulieren und im Zweifel sogar untersagen: Das forderte der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther diese Woche so schamlos wie dreist, konkret auf soziale und freie Medien und insbesondee mit Blick auf Nachrichtenportale wie “Nius”. Und er weckt damit böse Assoziationen. Ganz böse.

Denn wieder findet sich hier die geflügelte Begrifflichkeit von den “Feinden” der Aufrichtigen, Anständigen und Legitimen – heute eben die „Feinde der Demokratie“, und nicht nur Staats und Justiz, sondern auch NGOs müssten gegen sie vorgehen. Was unter Lenin noch der Klassenkampf und unter Stalin der Kampf gegen “Konterrevolutionäre” war, ist jetzt der „Kampf gegen Exzesse“. Wie nah die Aussagen des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten der Autorität den Despotien der Vergangenheit kommen, merkt er offenbar selbst nicht. Stattdessen redete er sich in Rage: Er will einerseits die Jugend vor schädlichen Einflüssen schützen, andererseits die AfD in Grund und Boden klagen. Gastgeber Markus Lanz hakte nur zögerlich nach – was auch zu Recht viel Kritik einbrachte. Der Moderator selbst schien einigermaßen konsterniert ob der Formulierungen seines Gastes. Die wesentliche Aufmerksamkeit lag daher auch auf Despot Daniel aus Kiel.

Paternalistische und staatsübergriffige Ambitionen

Der 52-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um autoritäre und paternalistische, staatsübergriffige Ambitionen geht. Bereits während Corona galt er als Verfechter strenger Maßnahmen, befürwortete die Isolierung Ungeimpfter und einen Zwang zur Immunisierung. Schon früh setzte er sich für eine Überprüfung der AfD nach Artikel 21, Absatz 2 Grundgesetz ein, um ihr Verbot voranzutreiben. Günther attackiert auch heftig die AfD-Wähler, was ihm den Anwurf der Missachtung (und Delegitimierung) von Millionen Stimmen des Souveräns einbrachte. Aus seiner geistigen und ideologischen Nähe zu seinem Vorbild Angela Merkel und deren Linkskurs machte er nie ein Hehl, bewies hingegen Illoyalität gegenüber Friedrich Merz, so lange sich dieser noch als bürgerlich-rational verkaufte, und brachte die Christendemokraten gegen sich auf, indem er sich selbst zum “Vordenker” überhöhte und dabei stets als linksgrünes U-Boot par excellence gab.

Konkret hat er nichts vorzuweisen; Landeschef in Schleswig-Holstein hat er bislang kläglich versagt. Der Norden ist unter seiner Regentschaft hochverschuldet und Günthers Landesregierung zieht massive Krisen und eine Reihe Skandale hinter sich her. Unsummen wurden, zum Verzücken des im nördlichsten Bundesland beheimateten Robert Habeck, in den Bau einer Batteriefabrik des Konzerns Northvolt in Heide gesteckt. Dieser ist mittlerweile pleite gegangen, durch die Insolvenz drohen gravierende Verluste für den Steuerzahler; mehrere Minister sind überraschend zurückgetreten, die Chefin des Innenressorts und des Landwirtschaftsministeriums mussten ihre Posten räumen. Beide Personalien brachten Günther in Erklärungsnot, doch er selbst zog keine Konsequenzen. Auch die rekordreifen Defizite beim lehrermangelbedingten Unterrichtsausfall und Lücken in der Infrastruktur schreien zum Himmel.

Drang zur Repression

Doch statt sich um seinen eigenen Laden zu kümmern und sein eigenes Land auf Vordermann zu bringen, spielt sich Günther lieber auf der bundesweiten Bühne, wo sich der frühere Projektbetreuer als linker Agitator und versierter Hetzer der Nation aufführt. Nun ließ er seinen totalitären Phantasien im ZDF erstmals schonungslos freien Lauf, was viele fassungslose Beobachter zu der Frage führt: Woher rührt dieser Drang zur Repression? Welche Ursache hat der Zwang zur Kontrolle von Meinungen? Ist es die Angst vor Machtverlust, oder die Sorge, dass die Klima- und Migrationsagenda ohne totale Gleichschaltung inklusive Niederknüppelung und Verbot aller oppositionellen Parteien und Medien in Gefahr gerät? Der studierte Politologe (!) Günther scheint jedenfalls auf Meinungsvielfalt allergisch zu reagieren – was möglicherweise evolutionär bedingt ist.

Abweichende Meinungen gelten als Infiltrierung, als Angriff auf die soziale Ordnung, und in einer moralischen Panik und dem Wahn der Umerziehungs-Einheitsparteien, jegliche abweichende Positionen würden sich zwingend außerhalb des subjektiv definierten zulässigen “Wertekompasses” bewegen, heiligt der Zweck alle Mittel und entfaltet sich die Anmaßung, totale Konformität zu beanspruchen im Namen “unserer Demokratie”. Jede Unsicherheit gilt als bedrohlich. Zwischen Narzissmus und Machtbesessenheit schwankend, ist dieser Heuchler jedenfalls eine Gefahr für unser liberales Gemeinwesen. Der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel hat eine Klage wegen seiner grundgesetzwidrigen Äußerungen angekündigt; auch das ZDF steht unter Druck. Es bleibt abzuwarten, ob diese bislang radikalsten Einlassungen eines Politikers der vermeintlichen “Mitte” Konsequenzen haben. Günther ist keinen Tag länger mehr tragbar – egal in welchem Amt.