Deutsch-afghanischer Triathlon

Was die Bundesregierung in Sachen “Abschiebe-” und Migrationspolitik vor den Augen einer ungläubigen Weltöffentlichkeit vollführt, lässt sich nur noch mit “Verteidigung der deutschen Geistesgestörtheit am Hindukusch” umschreiben. Nachdem vor drei Tagen noch gemeldet wurde, die 28 letzte Woche aus Deutschland in ihre afghanische Heimat abgeschobenen Schwerverbrecher würden unter unmenschlichen Bedingungen im „Horrorknast“ der Taliban schmachten, kam gestern bekanntlich nun die absehbare Wende; ein Taliban-Vertreter erklärte, alle seien freigelassen worden, nachdem ihre Familien schriftlich dafür “gebürgt” hätten, das sie keine Straftaten mehr begehen würden. Dieses war allerdings von Anfang an zu erwarten, da die Taliban wohl kaum etwas Verwerfliches an Menschen finden, die die Kinder von „Ungläubigen“ vergewaltigen oder ihnen sonstigen Schaden zufügen. Die in Deutschland begangenen Straftaten seien aus Taliban-Sicht in Afghanistan „nicht relevant“, wie die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf mitteilte.

Der Afghanistan-Kenner und Entwicklungshelfer Reinhard Erös zeigt sich zudem überzeugt, dass die Taliban die 1.000 Euro Handgeld, mit dem die Bundesregierung die Schwerkriminellen ausgestattet hat, umgehend von den Taliban beschlagnahmt wurden. Er vermutet, dass auch direkt Geld aus Deutschland an das Terror-Regime geflossen sei, um die symbolträchtige Abschiebung umzusetzen. Zudem bezweifelt er, dass die Abgeschobenen jemals im sogenannten „Horrorknast“ Pul-e-Charkhi gewesen sind – da dieser völlig überbelegt sei. In Afghanistan sei man über das „Taschengeld“ belustigt: „Die Taliban sagen mir, dass diese Aktion das mit Abstand dümmste war, was in der deutschen Afghanistan-Politik der vergangenen Jahre umgesetzt wurde“, so Erös weiter.

Verrücktes Märchenland

Zudem mache man sich darüber lustig, dass Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser in Afghanistan nicht einmal für ein Dorfbürgermeisteramt geeignet wären. Mit dieser völlig korrekten Einschätzung beweisen die Taliban mehr politische Einsicht als die meisten deutschen Medien. Erös’ Verdacht, dass die ganze Abschiebefarce ein abgekartetes Spiel zwei Tage vor den beiden Landtagswahlen gewesen ist, dürfte ebenfalls zutreffen: Die 28 Verbrecher werden in der Heimat längst überall zum sprachlosen Erstaunen und allgemeinen Amüsement ihres Publikums berichtet haben, aus welch einem völlig verrückten Märchenland sie da ausgewiesen wurden, wo man als Vergewaltiger, Dieb und Drogenhändler noch ein Handgeld vom Staat bekommt, das in Afghanistan etwa zwei Jahresgehältern entspricht.

Diese phantastisch anmutenden, aber leider bitterernsten Schilderungen dürften dazu beitragen, dass sich künftig dann noch mehr Afghanen auf den Weg nach Deutschland machen werden – und dank Baerbocks Shuttleservice und inflationärer Visavergabe müssen sie auch keine Einreiseprobleme befürchten. Was die deutsche Bundesregierung hier fördert und unterstützt, ist eine Art perverser Thriatlon: Zu Fuß nach Deutschland, hier vergewaltigen und anschließend per Businessclass zurück. Das Einzige, was den Zustrom vielleicht noch etwa bremsen könnte, ist, dass viele Afghanen schlicht nicht glauben werden, dass es ein von solchen vertrottelten Naivlingen und Gutmenschen regiertes Land wie Deutschland tatsächlich existiert und es sich eher um “Seemannsgarn” der vor Jahren in die Ferne aufgebrochenen und jetzt zurückgekehrten Glücksritter handelt.